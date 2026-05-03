Die Fallen der Vermieter beim Übergabeprotokoll – Mieter können Kosten sparen

Lesedauer 10 Minuten

Die Mieterfalle Übergabeprotokoll – Fehler vermeiden und Geld sparen

Ein Übergabeprotokoll wirkt auf den ersten Blick wie eine Formalie. Ein paar Räume werden besichtigt, Zählerstände notiert, Schlüssel übergeben, beide Seiten unterschreiben, fertig. Genau in diesem Moment entstehen jedoch häufig Streitigkeiten, die später teuer werden können.

Für Mieterinnen und Mieter geht es dabei oft um die Kaution, um angebliche Schäden, um Schönheitsreparaturen oder um Nachforderungen, die erst Wochen nach dem Auszug auftauchen. Darauf weist der Rechtsanwalt Christian Lange aus Hannover hin.

Das Problem: “Viele Mieter unterschreiben bei der Wohnungsübergabe unter Zeitdruck. Der Umzugswagen wartet, die neue Wohnung ist noch nicht fertig eingeräumt, der Vermieter drängt, und am Ende steht eine Unterschrift unter Formulierungen, deren Folgen erst später auffallen. Aus einem scheinbar harmlosen Satz kann dann ein teurer Streit um mehrere Hundert oder sogar mehrere Tausend Euro werden”, sagt Lange.

Warum das Übergabeprotokoll so wichtig ist

Das Übergabeprotokoll beschreibt den Zustand einer Wohnung bei Einzug oder Auszug. Es hält fest, welche Mängel vorhanden sind, welche Räume in welchem Zustand übergeben wurden, wie viele Schlüssel ausgehändigt wurden und welche Zählerstände für Strom, Gas, Wasser oder Heizung gelten. Damit wird es zu einem wichtigen Beweismittel, falls später Uneinigkeit entsteht.

Gesetzlich vorgeschrieben ist ein solches Protokoll nicht. Trotzdem hat es in der Praxis erhebliches Gewicht. Wer unterschreibt, bestätigt in der Regel, dass die festgehaltenen Angaben stimmen oder zumindest gemeinsam festgestellt wurden.

Besonders heikel ist das beim Auszug. Wird dort vermerkt, dass die Wohnung „mängelfrei“ oder „ordnungsgemäß“ übergeben wurde, kann es für den Vermieter schwerer werden, später noch sichtbare Schäden geltend zu machen, sagt der Anwalt. “Umgekehrt kann es für Mieter teuer werden, wenn sie Mängel unterschreiben, ohne zu klären, ob sie diese tatsächlich verursacht haben oder ob es sich nur um normale Abnutzung handelt”, mahnt Lange.

Die typische Mieterfalle: schnell unterschrieben, später teuer bezahlt

Viele Fehler entstehen nicht aus böser Absicht, sondern aus Hektik. Bei der Übergabe stehen häufig mehrere Personen in der Wohnung, es wird diskutiert, gemessen, fotografiert und gleichzeitig über Schlüssel, Nachmieter oder Renovierungen gesprochen. In dieser Situation verlieren Mieter leicht den Überblick.

Gefährlich sind pauschale Formulierungen. Wenn im Protokoll steht, der Mieter erkenne „alle aufgeführten Schäden als von ihm verursacht“ an, ist das mehr als eine bloße Zustandsbeschreibung. Daraus kann später ein Streit darüber entstehen, ob damit bereits eine Zahlungspflicht oder Reparaturpflicht anerkannt wurde.

Auch Sätze wie „Mieter übernimmt Renovierung“, „Schäden werden auf Kosten des Mieters beseitigt“ oder „Kaution wird wegen Mängeln einbehalten“ sollten nicht ungeprüft unterschrieben werden. Solche Formulierungen können weitreichender sein als eine neutrale Dokumentation. Wer unsicher ist, sollte ergänzen lassen, dass die Mängel nur festgestellt werden und keine Anerkennung einer Zahlungspflicht erfolgt.

Was in ein gutes Übergabeprotokoll gehört

Ein gutes Protokoll ist präzise. Es nennt Datum, Uhrzeit, Adresse, Namen der Beteiligten und beschreibt jeden Raum einzeln. Dabei sollte nicht nur stehen, dass ein Raum „in Ordnung“ oder „nicht in Ordnung“ ist, sondern was genau festgestellt wurde.

Bei Schäden sollten Art, Ort und Umfang beschrieben werden. Ein Satz wie „Kratzer im Parkett“ ist zu ungenau. Besser ist eine Beschreibung wie „zwei oberflächliche Kratzer im Parkett vor der Balkontür, jeweils etwa zehn Zentimeter lang“.

Auch Fotos sind wichtig. Sie sollten möglichst direkt bei der Übergabe erstellt werden, erkennbar zur Wohnung gehören und bei Bedarf mit Datum gespeichert werden. Sinnvoll ist außerdem, Fotos von Zählern, Heizkörperablesungen, Fenstern, Böden, Türen, Sanitäranlagen und vorhandenen Einbauten zu machen.

Die Tabelle: Was Mieter prüfen sollten

Prüfpunkt Warum er Geld sparen kann Zählerstände Falsche oder fehlende Werte können später zu Streit über Strom, Gas, Wasser oder Heizkosten führen. Schlüsselanzahl Fehlende Schlüssel können teuer werden, besonders wenn eine Schließanlage betroffen ist. Wände und Decken Unklare Angaben zu Flecken, Bohrlöchern oder Anstrichen können später Renovierungskosten auslösen. Böden Normale Abnutzung und echte Schäden sollten sauber getrennt beschrieben werden. Bad und Küche Risse, Silikonfugen, Armaturen und Fliesen sollten genau dokumentiert werden, weil Reparaturen häufig teuer sind. Fenster und Türen Defekte Beschläge, Kratzer oder verzogene Türen sollten nicht pauschal dem Mieter zugeschrieben werden. Formulierungen im Protokoll Wer eine Zahlungspflicht oder Reparaturzusage unterschreibt, schwächt seine spätere Position erheblich. Fotos und Zeugen Eigene Nachweise helfen, falls der Zustand der Wohnung später anders dargestellt wird.

Normale Abnutzung ist kein Schaden

Ein häufiger Streitpunkt ist die Abgrenzung zwischen normaler Abnutzung und echtem Schaden. Eine Wohnung wird bewohnt, Möbel werden gestellt, Türen werden benutzt, Böden werden betreten. Spuren des vertragsgemäßen Gebrauchs sind nicht automatisch ersatzpflichtig.

Typische leichte Gebrauchsspuren müssen Mieter in vielen Fällen nicht bezahlen. Dazu können kleinere Laufspuren auf Böden, leichte Schatten an Wänden oder übliche Abnutzungen an Griffen gehören. Anders kann es aussehen, wenn Parkett tief zerkratzt, Fliesen beschädigt, Türen durchlöchert oder Sanitärgegenstände zerstört wurden.

Das Protokoll sollte diese Unterscheidung nicht verwischen. Wer jede Abnutzung als „Schaden“ eintragen lässt, riskiert eine ungünstige Ausgangslage. Besser ist eine sachliche Beschreibung ohne Schuldzuweisung.

Vorsicht bei Schönheitsreparaturen

Schönheitsreparaturen gehören zu den häufigsten Konflikten beim Auszug. Viele Mietverträge enthalten Klauseln zum Streichen, Tapezieren oder Renovieren. Nicht jede Klausel ist wirksam, und nicht jede Abnutzung verpflichtet automatisch zur Renovierung.

Problematisch wird es, wenn bei der Übergabe eine Renovierungspflicht in das Protokoll geschrieben wird. Selbst wenn der Mietvertrag keine wirksame Pflicht enthält, kann eine neue Vereinbarung entstehen, wenn der Mieter ausdrücklich zusagt, bestimmte Arbeiten zu erledigen. Deshalb sollte niemand aus Gefälligkeit oder unter Druck unterschreiben, dass er „noch komplett renoviert“.

Wenn tatsächlich Arbeiten vereinbart werden, sollten sie genau beschrieben werden. Es sollte klar sein, welcher Raum betroffen ist, welche Arbeit gemeint ist und bis wann sie erledigt sein soll. Pauschale Zusagen sind meist riskant.

Warum die Kaution oft zum Druckmittel wird

Die Mietkaution soll Forderungen des Vermieters absichern. Nach dem Auszug wird sie daher häufig erst nach einer Prüfzeit zurückgezahlt. In dieser Zeit kann der Vermieter prüfen, ob offene Mietzahlungen, Schäden oder noch zu erwartende Nebenkostennachforderungen bestehen.

Mieter sollten aber wissen: Die Kaution darf nicht beliebig lange einbehalten werden. In vielen Fällen wird eine Prüfzeit von einigen Monaten genannt. Ein angemessener Einbehalt für noch offene Nebenkosten kann länger möglich sein, wenn die Abrechnung noch nicht erstellt werden kann.

Gerade deshalb ist das Übergabeprotokoll so wichtig. Je genauer der Zustand der Wohnung dokumentiert ist, desto schwerer wird es, später pauschale oder nachgeschobene Forderungen mit der Kaution zu verrechnen. Ein sauberes Protokoll kann den Weg zur Rückzahlung deutlich erleichtern.

Die Sechs-Monats-Frist für Vermieteransprüche

Für Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache gilt nach § 548 BGB eine kurze Verjährungsfrist. Sie beträgt sechs Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter die Wohnung zurückerhält. Diese Frist ist für Mieter und Vermieter gleichermaßen wichtig.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Neue Hochrechnungsregel mit Rentenerhöhung ab 2027

Das bedeutet nicht, dass jeder Streit nach sechs Monaten automatisch erledigt ist. Es kommt darauf an, welche Forderung geltend gemacht wird und wann die Wohnung tatsächlich zurückgegeben wurde. Dennoch ist die Frist für viele typische Schadensersatzforderungen beim Auszug von großer Bedeutung.

Für Mieter kann diese Regelung entlastend sein. Wer Monate nach dem Auszug plötzlich mit neuen Forderungen konfrontiert wird, sollte prüfen lassen, ob diese überhaupt noch durchsetzbar sind. Umgekehrt sollten Vermieter nicht zu lange warten, wenn sie echte Schäden geltend machen möchten.

Warum Mieter nicht alles unterschreiben müssen

Viele Mieter glauben, sie müssten das Übergabeprotokoll unterschreiben, sobald der Vermieter es vorlegt. Das stimmt so nicht. Niemand muss eine Erklärung unterschreiben, mit der er nicht einverstanden ist.

Wenn Angaben falsch, unvollständig oder missverständlich sind, sollte der Mieter Korrekturen verlangen. Wird das abgelehnt, kann er die Unterschrift verweigern oder handschriftlich ergänzen, dass bestimmte Punkte bestritten werden. Wichtig ist, dass solche Ergänzungen vor der Unterschrift auf dem Protokoll stehen.

Besonders sinnvoll ist der Zusatz, dass aufgeführte Mängel lediglich als Zustand festgehalten werden. Dadurch wird vermieden, dass aus der Unterschrift ein Schuldeingeständnis abgeleitet wird. Auch der Satz, dass keine Zahlungspflicht anerkannt wird, kann in Streitfällen helfen.

Einzugsprotokoll nicht vergessen

Viele denken erst beim Auszug an das Übergabeprotokoll. Dabei ist das Einzugsprotokoll genauso wichtig. Wer schon beim Einzug vorhandene Mängel nicht dokumentiert, hat später ein Beweisproblem.

Ein alter Wasserfleck, beschädigte Fliesen, Kratzer im Boden oder vergilbte Fensterrahmen sollten schon zu Beginn des Mietverhältnisses festgehalten werden. Andernfalls kann beim Auszug der Eindruck entstehen, der Mieter habe diese Schäden verursacht. Ein ordentliches Einzugsprotokoll schützt daher vor späteren Forderungen.

Auch hier gilt: Fotos sind wertvoll. Sie sollten die Mängel klar zeigen und so gespeichert werden, dass Datum und Zusammenhang nachvollziehbar bleiben. Wer ganz sicher gehen möchte, sendet die Dokumentation nach dem Einzug zusätzlich per E-Mail an den Vermieter.

Fotos, Videos und Zeugen: Beweise sichern

Ein Protokoll ist gut, aber zusätzliche Beweise sind oft besser. Fotos dokumentieren Details, die in einem kurzen Text leicht untergehen. Videos können einen Rundgang durch die Wohnung zeigen und den Gesamtzustand festhalten.

Zeugen können ebenfalls hilfreich sein. Das sollten möglichst Personen sein, die nicht direkt am Streit beteiligt sind. Sie können bestätigen, wie die Wohnung bei Übergabe aussah und welche Aussagen gemacht wurden.

Wichtig ist, nicht erst nach dem Streit mit der Dokumentation zu beginnen. Die Beweise sollten vor oder während der Übergabe entstehen. Danach ist oft unklar, ob ein Schaden schon vorhanden war oder erst später entstanden ist.

Besondere Vorsicht bei verdeckten Mängeln

Nicht jeder Mangel ist bei einer Übergabe sichtbar. Schimmel hinter einem Schrank, ein verdeckter Wasserschaden oder ein technischer Defekt kann erst später auffallen. Solche Fälle sind rechtlich schwieriger als offen erkennbare Schäden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Für Mieter bedeutet das: Ein Protokoll schützt vor allem bei dem, was sichtbar und überprüfbar war. Bei verdeckten Problemen kann es trotzdem später Streit geben. Deshalb sollte die Wohnung vor dem Termin möglichst gründlich kontrolliert werden.

Für Vermieter gilt umgekehrt: Wenn ein Schaden bei der Übergabe offen erkennbar war und trotzdem nicht erwähnt wurde, kann eine spätere Forderung schwieriger werden. Das Protokoll schafft hier Erwartungen auf beiden Seiten. Genau deshalb sollte es vollständig und sorgfältig erstellt werden.

Schlüsselübergabe als wichtiger Zeitpunkt

Die Rückgabe der Wohnung hängt eng mit der Schlüsselübergabe zusammen. Solange der Mieter noch Schlüssel behält, kann unklar sein, ob die Wohnung wirklich zurückgegeben wurde. Deshalb sollte im Protokoll genau stehen, welche Schlüssel übergeben wurden.

Dazu gehören Wohnungsschlüssel, Haustürschlüssel, Briefkastenschlüssel, Kellerschlüssel, Garagenschlüssel, Transponder oder Chipkarten. Auch nachgemachte Schlüssel sollten erwähnt werden. Fehlt ein Schlüssel, sollte dokumentiert werden, warum er fehlt und wie damit umgegangen wird.

Bei Schließanlagen kann ein verlorener Schlüssel besonders teuer werden. Allerdings ist nicht jeder Schlüsselverlust automatisch ein Grund für den Austausch der gesamten Anlage. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls und die Frage, ob tatsächlich ein Sicherheitsrisiko besteht.

Welche Fehler Mieter besonders häufig machen

Ein häufiger Fehler ist die Übergabe ohne Vorbereitung. Wer erst beim Termin bemerkt, dass noch Dübellöcher, defekte Lampenfassungen oder nicht entfernte Einbauten vorhanden sind, gerät schnell unter Druck. Besser ist eine eigene Vorabkontrolle einige Tage vor dem Termin.

Ein weiterer Fehler ist das Vertrauen auf mündliche Zusagen. Aussagen wie „Das ist nicht schlimm“ oder „Darum kümmern wir uns später“ helfen wenig, wenn später etwas anderes behauptet wird. Was wichtig ist, gehört schriftlich ins Protokoll.

Auch fehlende Fotos können teuer werden. Wenn Aussage gegen Aussage steht, fehlt oft der klare Nachweis. Wer die Wohnung sauber dokumentiert, verbessert seine Position erheblich.

Was Mieter vor der Übergabe erledigen sollten

Vor dem Termin sollte die Wohnung leer, sauber und gut zugänglich sein. Möbel können Schäden verdecken, und schlechte Lichtverhältnisse erschweren eine faire Prüfung. Auch Keller, Dachboden, Balkon, Garage und Nebenräume sollten nicht vergessen werden.

Mieter sollten außerdem den Mietvertrag prüfen. Dort können Regelungen zu Rückgabezustand, Einbauten, Schönheitsreparaturen und Schlüsseln stehen. Entscheidend ist jedoch, ob diese Regelungen wirksam und auf den konkreten Fall anwendbar sind.

Sinnvoll ist ein eigenes vorbereitetes Protokoll. So ist der Mieter nicht vollständig auf das Formular des Vermieters angewiesen. Wenn beide Seiten unterschiedliche Formulare haben, können sie sich auf eine gemeinsame Fassung einigen oder Ergänzungen aufnehmen.

Wenn der Vermieter keinen Termin anbietet

Manchmal kommt es vor, dass der Vermieter keinen gemeinsamen Übergabetermin wahrnimmt. Dann sollte der Mieter die Rückgabe trotzdem sauber dokumentieren. Wichtig ist, die Wohnung fristgerecht zurückzugeben und die Schlüssel nachweisbar zu übergeben.

Eine Übergabe per Einwurf in den Briefkasten kann riskant sein, wenn später unklar ist, wann und in welchem Umfang die Schlüssel angekommen sind. Besser ist eine Übergabe gegen Empfangsbestätigung. Wenn das nicht möglich ist, sollte der Ablauf genau dokumentiert werden.

Auch in solchen Fällen helfen Zeugen, Fotos und ein eigenes Protokoll. Mieter sollten festhalten, wann die Wohnung leer war, wann die Schlüssel übergeben wurden und in welchem Zustand sich die Räume befanden. Je genauer die Dokumentation ist, desto geringer ist das Risiko späterer Behauptungen.

Was tun, wenn nach dem Auszug neue Forderungen kommen?

Erhält der Mieter nach dem Auszug eine Forderung, sollte er nicht vorschnell zahlen. Zunächst sollte geprüft werden, ob der behauptete Schaden im Protokoll steht, ob er bei der Übergabe sichtbar war und ob der Mieter dafür überhaupt verantwortlich ist. Auch die Höhe der Forderung sollte nachvollziehbar belegt werden.

Vermieter dürfen nicht einfach pauschale Beträge verlangen. Sie müssen darlegen, welcher Schaden besteht, wodurch er entstanden sein soll und welche Kosten erforderlich sind. Bei älteren Gegenständen kann außerdem ein Abzug „neu für alt“ in Betracht kommen, weil der Vermieter nicht ohne Weiteres den Neuwert ersetzt verlangen kann.

Mieter sollten schriftlich reagieren und um Nachweise bitten. Dabei ist ein sachlicher Ton hilfreich. Wer unsicher ist, sollte sich rechtlich beraten lassen, besonders wenn die Kaution vollständig einbehalten wird oder hohe Beträge gefordert werden.

Warum genaue Sprache Geld sparen kann

Bei einem Übergabeprotokoll kommt es nicht nur darauf an, was eingetragen wird, sondern auch wie es formuliert ist. Der Unterschied zwischen „Schaden festgestellt“ und „Mieter erkennt Schadenersatzpflicht an“ kann erheblich sein. Das erste beschreibt einen Zustand, das zweite kann als Verpflichtung verstanden werden.

Auch Formulierungen wie „Wohnung vollständig renovierungsbedürftig“ sind problematisch, wenn sie nicht näher erklärt werden. Welche Räume sind betroffen? Welche Arbeiten sollen nötig sein? Beruht die Einschätzung auf tatsächlichen Schäden oder nur auf subjektivem Geschmack?

Je genauer das Protokoll ist, desto weniger Raum bleibt für spätere Deutungen. Gute Sprache schützt vor Missverständnissen. Sie ist damit ein praktisches Mittel, um Geld zu sparen.

Fazit: Sorgfalt bei der Übergabe zahlt sich aus

Das Übergabeprotokoll ist keine Nebensache. Es entscheidet häufig darüber, ob die Kaution schnell zurückgezahlt wird oder ob ein langer Streit beginnt. Mieter sollten deshalb vorbereitet erscheinen, eigene Nachweise sichern und keine unklaren oder belastenden Formulierungen unterschreiben.

Besonders wichtig ist die Trennung zwischen Zustandsbeschreibung und Schuldanerkenntnis. Wer Mängel dokumentiert, muss damit nicht automatisch einräumen, sie verursacht zu haben. Genau diese Klarheit sollte im Protokoll stehen.

Am Ende schützt ein gutes Übergabeprotokoll beide Seiten. Es verhindert Missverständnisse, schafft Nachvollziehbarkeit und macht spätere Forderungen überprüfbar. Für Mieter kann diese Sorgfalt bares Geld bedeuten.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Mieterin zieht nach sechs Jahren aus ihrer Wohnung aus. Beim Übergabetermin bemängelt der Vermieter mehrere Kratzer im Parkett und lässt in das Protokoll schreiben: „Parkett beschädigt, Mieter zahlt Reparatur.“ Die Mieterin unterschreibt nicht sofort, sondern ergänzt handschriftlich: „Kratzer werden als Zustand festgehalten; eine Zahlungspflicht wird nicht anerkannt.“

Zusätzlich legt sie Fotos vom Einzug vor, auf denen bereits ähnliche Spuren im Parkett zu sehen sind. Außerdem kann eine Freundin bestätigen, dass der Boden schon damals sichtbar abgenutzt war. Der Vermieter kann später nicht belegen, dass die Kratzer während der Mietzeit entstanden sind.

Am Ende wird die Kaution nicht wegen des Parketts gekürzt. Die Mieterin hat durch eine genaue Formulierung, Fotos und eine Zeugin verhindert, dass aus einer bloßen Zustandsbeschreibung eine teure Forderung wird. Das Beispiel zeigt, warum ein paar Minuten Sorgfalt bei der Übergabe mehrere Hundert Euro sparen können.

Häufige Fragen und Antworten zum Übergabeprotokoll

1. Muss ich ein Übergabeprotokoll unterschreiben?

Nein. Mieterinnen und Mieter sind nicht verpflichtet, ein Übergabeprotokoll zu unterschreiben, wenn sie mit dem Inhalt nicht einverstanden sind. Falsche, unklare oder belastende Formulierungen sollten vor der Unterschrift korrigiert oder ergänzt werden.

2. Was sollte ich tun, wenn im Protokoll Schäden stehen, die ich nicht verursacht habe?

In diesem Fall sollte nicht einfach unterschrieben werden. Sinnvoll ist ein Zusatz wie: „Der Zustand wird dokumentiert, eine Verursachung oder Zahlungspflicht wird nicht anerkannt.“ Zusätzlich sollten Fotos gemacht und mögliche Zeugen benannt werden.

3. Reicht ein Übergabeprotokoll ohne Fotos aus?

Ein Protokoll ist hilfreich, aber Fotos machen die Dokumentation deutlich stärker. Besonders bei Kratzern, Flecken, beschädigten Fliesen, Zählerständen oder Fenstern können Fotos später Streit vermeiden. Sie sollten möglichst direkt bei der Übergabe aufgenommen werden.

4. Darf der Vermieter wegen angeblicher Schäden die Kaution einbehalten?

Der Vermieter darf die Kaution nicht pauschal einbehalten. Er muss nachvollziehbar darlegen, welche Forderungen bestehen und warum der Mieter dafür verantwortlich sein soll. Sind Schäden bestritten oder nicht belegt, sollte der Mieter schriftlich Nachweise verlangen.

5. Was ist der Unterschied zwischen normaler Abnutzung und einem Schaden?

Normale Abnutzung entsteht durch vertragsgemäßes Wohnen und ist in der Regel vom Vermieter hinzunehmen. Dazu können leichte Gebrauchsspuren an Böden, Wänden oder Türen gehören. Ein Schaden liegt eher vor, wenn etwas über das übliche Maß hinaus beschädigt wurde, etwa durch tiefe Kratzer, Risse, Brandflecken oder zerstörte Einrichtungen.

6. Warum ist auch das Einzugsprotokoll wichtig?

Das Einzugsprotokoll zeigt, welche Mängel bereits beim Einzug vorhanden waren. Ohne diese Dokumentation kann es beim Auszug schwer werden zu beweisen, dass bestimmte Schäden nicht während der Mietzeit entstanden sind. Deshalb sollten Mieter schon beim Einzug alle sichtbaren Mängel schriftlich festhalten und fotografieren.

Quellen

Die rechtlichen Ausführungen stützen sich unter anderem auf § 548 BGB zur sechsmonatigen Verjährung von Ersatzansprüchen des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, auf Informationen des Deutschen Mieterbundes zum Wohnungsübergabe-Protokoll, auf Hinweise des Berliner Mietervereins zu Auszugsproblemen und zur Vorsicht bei Unterschriften, auf aktuelle mietrechtliche Fachbeiträge zur Bindungswirkung von Übergabeprotokollen sowie auf Verbraucherinformationen zur Rückzahlung der Mietkaution und üblichen Prüfzeiten.