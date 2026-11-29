Die geplante Rentenreform richtet sich nicht nur an jüngere Beschäftigte und künftige Rentenjahrgänge. Auch Menschen, die bereits eine Altersrente, Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenrente beziehen, könnten die Folgen der neuen Regeln spüren.

Nach den Empfehlungen der Alterssicherungskommission liegt seit dem 27. November 2026 ein erster Referentenentwurf vor. Er setzt nur einen Teil der Empfehlungen um.

Für Bestandsrentner geht es dabei nicht um eine sofortige Kürzung des bereits festgestellten Rentenbetrags.

Veränderungen entstehen vielmehr bei künftigen Rentenanpassungen, bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungsrenten.

Dr. Utz Anhalt: Das soll sich auch für Rentner durch die Rentenreform ändern

Was im Entwurf steht und was bereits gilt

Der Entwurf vom 27. November enthält konkrete Regeln zur Arbeitserprobung bei Erwerbsminderung und Eckdaten zur Kapitalrente. Ein allgemeiner Rentenfreibetrag in der Grundsicherung steht darin dagegen nicht.

Die 48-Prozent-Haltelinie und die Mütterrente III gehören zum bereits verabschiedeten Rentenpaket. Sie hängen nicht davon ab, ob der neue Referentenentwurf Gesetz wird.

Bereits bewilligte Renten sollen nicht neu berechnet werden

Der Referentenentwurf sieht keine allgemeine Neuberechnung bereits bewilligter Altersrenten vor. Er sieht auch nicht vor, erworbene Entgeltpunkte zu streichen.

Auch bereits berücksichtigte Abschläge wegen eines vorgezogenen Rentenbeginns sollen nicht nachträglich erhöht werden. Wer beispielsweise seit 2024 eine Altersrente mit einem Abschlag von 7,2 Prozent bezieht, muss nach den vorliegenden Vorschlägen nicht mit einem zusätzlichen Abschlag rechnen.

Eine nominelle Kürzung der monatlichen Bruttorente ist ebenfalls nicht angekündigt. Entscheidend für Bestandsrentner wird jedoch sein, wie stark ihre Rente in den kommenden Jahren noch erhöht wird.

Das Rentenniveau bleibt zunächst bis 2031 geschützt

Nach § 255e SGB VI gilt die Haltelinie von mindestens 48 Prozent bis zur Rentenanpassung im Juli 2031. Diese Haltelinie schützt nicht nur Neurentner, sondern wirkt sich über den aktuellen Rentenwert auch auf die jährliche Anpassung der laufenden Renten aus.

Bis 2031 sollen die gesetzlichen Renten daher weiterhin eng an der Lohnentwicklung ausgerichtet werden. Zum 1. Juli 2026 sind die Renten bundesweit bereits um 4,24 Prozent gestiegen.

Für Juli 2027 weist der Rentenversicherungsbericht 2026 in der mittleren Variante eine Erhöhung um 4,09 Prozent aus. Bei 1.500 Euro Bruttorente wären das rechnerisch rund 61 Euro mehr pro Monat; die tatsächliche Anpassung und der Nettobetrag stehen damit noch nicht fest.

Das Rentenniveau von 48 Prozent bedeutet allerdings nicht, dass jeder Rentner 48 Prozent seines letzten Einkommens erhält. Es beschreibt das Verhältnis einer standardisierten Rente nach 45 Jahren mit durchschnittlichem Verdienst zum durchschnittlichen Arbeitseinkommen.

Ab 2032 greift nach geltendem Recht wieder die reguläre Rentenformel

Nach dem Ende der Haltelinie greift bei der Anpassung im Juli 2032 nach geltendem Recht wieder die reguläre Rentenformel ohne die 48-Prozent-Untergrenze. Der Nachhaltigkeitsfaktor und der Beitragssatzfaktor können die Anpassung gegenüber der Lohnentwicklung dämpfen.

Die Kommission hat eine stärkere Gewichtung des Nachhaltigkeitsfaktors empfohlen. Der erste Referentenentwurf enthält aber keine zusätzliche Verschärfung dieser Anpassungsformel.

Warum kleinere Rentenanpassungen trotzdem spürbar wären

Schon geringe Unterschiede bei der jährlichen Erhöhung summieren sich über mehrere Jahre. Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro bedeutet ein Unterschied von einem Prozentpunkt zunächst 15 Euro im Monat.

Da alle weiteren Anpassungen auf dem jeweils erreichten Rentenwert aufbauen, entsteht mit den Jahren ein wachsender Abstand. Besonders jüngere Bestandsrentner, die ihre Rente noch über zwei oder drei Jahrzehnte beziehen, wären davon betroffen.

Wie hoch die Anpassungen tatsächlich ausfallen, hängt unter anderem von Löhnen, Beitragssatz und der Entwicklung des Verhältnisses von Beitragszahlenden zu Rentenbeziehenden ab. Aus dem Ende der Haltelinie lässt sich kein fester Euroverlust für einzelne Rentner ableiten.

Die Rentengarantie schützt nicht vor Kaufkraftverlust

Die gesetzliche Schutzklausel verhindert nach geltendem Recht, dass der aktuelle Rentenwert bei einer jährlichen Anpassung sinkt. Sie garantiert aber keinen Ausgleich steigender Lebenshaltungskosten.

Steigt eine Rente beispielsweise um zwei Prozent, während die Preise um drei Prozent zulegen, können Betroffene trotz höherer Bruttorente weniger kaufen.

Eine unveränderte oder steigende Rente bedeutet deshalb nicht automatisch, dass der bisherige Lebensstandard gesichert bleibt.

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Kapitalrente: Beiträge ab 2028 geplant, Leistungen frühestens 2032

Der Entwurf für § 323 SGB VI sieht ab 2028 einen zusätzlichen Beitrag von zunächst 0,5 Prozent der Beitragsbemessungsgrundlage vor. Er soll jährlich um 0,5 Prozentpunkte bis auf 2 Prozent ab 2031 steigen.

Die Beiträge sollen grundsätzlich von Beschäftigten und Arbeitgebern gemeinsam getragen und auf individuellen Konten erfasst werden. Aus dem angesparten Guthaben sollen frühestens ab 2032 lebenslange Rentenleistungen möglich sein; die Einzelheiten sollen in einem weiteren Gesetz geregelt werden.

Eine laufende Altersrente allein begründet keinen Anspruch auf Geld aus dem neuen Kapitalstock. Für Menschen, die vollständig im Ruhestand sind und keine entsprechenden Beiträge einzahlen, wäre das daher keine zusätzliche Zahlung.

Was sich für Bestandsrentner ändern könnte

Bereich Was gilt und was geplant ist Bereits bewilligte Rente Keine allgemeine Neuberechnung und keine nachträgliche Erhöhung bestehender Abschläge vorgesehen. Rentenanpassung bis 2031 Das Rentenniveau bleibt durch die 48-Prozent-Haltelinie geschützt. Rentenanpassung ab 2032 Die Rückkehr zur regulären Rentenformel folgt aus geltendem Recht. Eine zusätzliche Verschärfung steht nicht im ersten Entwurf. Gesetzliche Kapitalrente Beiträge ab 2028 und Leistungen aus individuellem Guthaben frühestens ab 2032 geplant. Kein automatischer Zuschlag zur laufenden Rente. Grundsicherung im Alter Ein allgemeiner Rentenfreibetrag bleibt Kommissionsvorschlag und steht nicht im ersten Entwurf. Erwerbsminderungsrente Vorgesehen ab Juli 2028: in der Regel sechs Monate mit Rentenanspruch, anschließend bis zu sechs weitere Monate ohne Zahlung während der Beschäftigung. Bei rechtzeitiger Beendigung kann der Anspruch wieder aufleben. Mütterrente III Bereits beschlossen: Anspruch für Berechtigte ab Januar 2027, rückwirkende Auszahlung für 2027 im Jahr 2028.

Grundsicherung: Neuer Rentenfreibetrag bleibt ein Vorschlag

Eine mögliche Verbesserung betrifft Bestandsrentner, deren Einkommen nicht für den Lebensunterhalt ausreicht. Nach geltendem Recht wird die gesetzliche Rente bei der Grundsicherung im Alter grundsätzlich als Einkommen angerechnet.

Ein besonderer Rentenfreibetrag besteht bislang vor allem für Menschen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nachweisen können. Wer diese Voraussetzung knapp verfehlt, kann trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung finanziell kaum besser dastehen als eine Person ohne eigene Rentenansprüche.

Die Kommission empfiehlt deshalb einen Freibetrag für alle gesetzlichen Renten in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Davon könnten Menschen mit weniger als 33 Grundrentenjahren profitieren. Im ersten Referentenentwurf ist ein solcher Freibetrag nicht enthalten.

Bestehenden Rentenfreibetrag schon jetzt prüfen lassen

Wer Grundsicherung bezieht, sollte bereits jetzt prüfen lassen, ob der bestehende Rentenfreibetrag berücksichtigt wird.

Nach § 82a SGB XII bleiben bei mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten monatlich 100 Euro der gesetzlichen Rente sowie 30 Prozent des darüberliegenden Betrags anrechnungsfrei, begrenzt auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1.

Ein tatsächlicher Grundrentenzuschlag ist dafür nicht erforderlich. Betroffene sollten beim Sozialamt nachfragen, ob die erforderlichen Zeiten durch die Rentenversicherung bestätigt und im Bescheid berücksichtigt wurden.

Bei knappem Einkommen nicht auf die Reform warten

Wer schon heute seinen Lebensunterhalt nicht decken kann, sollte einen möglichen Anspruch auf Grundsicherung beim Sozialamt prüfen lassen und bei Bedarf einen Antrag stellen.

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Die Leistung wird grundsätzlich frühestens ab dem ersten Tag des Antragsmonats gewährt, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Wer auf den vorgeschlagenen neuen Rentenfreibetrag wartet, kann deshalb Unterstützung für zurückliegende Monate verlieren.

20 oder 30 Prozent der Rente könnten geschützt werden

Die folgenden Zahlen stammen aus dem Kommissionsbericht, nicht aus dem aktuellen Referentenentwurf. Im Kommissionsbericht werden beispielhaft 20 oder 30 Prozent der Bruttorente genannt, die ab dem ersten Euro nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden könnten.

Gleichzeitig wird eine Obergrenze von bis zu zwei Dritteln der Regelbedarfsstufe 1 vorgeschlagen. Die endgültige Berechnung soll mit der geplanten Neuordnung von Grundsicherung im Alter und Wohngeld abgestimmt werden.

Die Veränderung könnte auch Rentnern helfen, die bislang knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegen. Durch den Freibetrag könnten sie erstmals einen ergänzenden Anspruch erhalten, sofern Einkommen, Vermögen und Wohnkosten die weiteren Voraussetzungen erfüllen.

EM-Rente: Längere Arbeitserprobung bedeutet nicht zwölf Monate Rentenzahlung

Wer bei einem Arbeitsversuch mehr arbeitet, als es dem bei der Rentengewährung festgestellten Leistungsvermögen entspricht, behält nach geltendem Recht in der Regel sechs Monate lang den Anspruch auf die gewährte Rente. Nach dem Referentenentwurf soll das so bleiben.

Neu wären bis zu sechs weitere Monate, in denen während der Beschäftigung keine Erwerbsminderungsrente gezahlt wird. Wer den Arbeitsversuch in diesem Zeitraum beendet, soll wieder Anspruch auf die Rente mit dem ursprünglichen Rentenbeginn haben.

Die Änderung soll laut Entwurf zum 1. Juli 2028 in Kraft treten. Bis zu einem verabschiedeten Gesetz bleibt es bei der geltenden Regelung.

Arbeitserprobung schützt den Anspruch, aber nicht jede Auszahlung

Wer mit einer Erwerbsminderungsrente einen Arbeitsversuch beginnt, sollte die Rentenversicherung vorab über Arbeitszeit und voraussichtlichen Verdienst informieren.

Der geschützte Erprobungszeitraum bedeutet nicht, dass die Rente unabhängig vom Einkommen unverändert ausgezahlt wird: Die Hinzuverdienstregeln gelten weiterhin.

Lassen Sie sich deshalb vor Arbeitsbeginn erläutern, wie sich der geplante Verdienst auf Ihre Rentenzahlung auswirkt und welcher Erprobungszeitraum für Sie gilt.

Bei der Witwenrente gibt es noch keine konkrete Kürzungsregel

Die Kommission möchte außerdem prüfen lassen, ob die Hinterbliebenenversorgung an veränderte Familien- und Erwerbsmodelle angepasst werden sollte. Ein fertiges Modell zur Kürzung oder Abschaffung der Witwen- und Witwerrente wurde jedoch nicht vorgelegt.

Im Bericht wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die große Witwen- oder Witwerrente bereits vor dem 47. Lebensjahr beginnen kann. Auch die Einkommensanrechnung und die Berücksichtigung von Kindererziehung sollen untersucht werden.

Der erste Referentenentwurf sieht keine pauschale Kürzung laufender Witwen- oder Witwerrenten vor. Ob spätere Reformen nur neue Todesfälle und jüngere Jahrgänge erfassen oder auch laufende Zahlungen berühren könnten, ist derzeit offen.

Mütterrente III ist von der neuen Reform zu unterscheiden

Neben den noch offenen Reformvorschlägen gibt es bereits beschlossene Verbesserungen für zahlreiche Bestandsrentner. Dazu gehört die Mütterrente III für Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden.

Für diese Kinder sollen künftig bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit berücksichtigt werden. Damit wird die bisher fehlende Hälfte eines Entgeltpunkts ergänzt.

Für Berechtigte mit laufender Rente entsteht der Anspruch ab Januar 2027. Die Deutsche Rentenversicherung nennt 2028 als Auszahlungsjahr; die Beträge für 2027 werden rückwirkend gezahlt.

Die Mütterrente III stammt aus dem bereits verabschiedeten Rentenpaket und ist nicht von einer Zustimmung zum neuen Kommissionsbericht abhängig. Die Anpassung erfolgt bei laufender Rente grundsätzlich von Amts wegen, wenn die erforderlichen Kindererziehungsdaten vorliegen.

Auch die Aktivrente gilt bereits

Bestandsrentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig weiterarbeiten, können seit 2026 von der Aktivrente profitieren. Bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn im Monat können steuerfrei bleiben.

Die Begünstigung betrifft den Arbeitslohn und nicht die gesetzliche Rente selbst. Minijobs, selbstständige Einkünfte und Tätigkeiten vor Erreichen der Regelaltersgrenze fallen nach den geltenden Vorgaben nicht ohne Weiteres darunter.

Diese Regelung darf ebenfalls nicht mit der geplanten gesetzlichen Kapitalrente verwechselt werden. Die Aktivrente soll einen unmittelbaren Anreiz zur Weiterarbeit schaffen, während die Kapitalrente erst nach einer längeren Ansparphase zusätzliche Altersleistungen ermöglichen soll.

Bestandsrentner müssen keine sofortige Rentenkürzung befürchten

Die Reformvorschläge enthalten keine Ankündigung, bereits bewilligte Altersrenten pauschal zu kürzen. Auch bestehende Entgeltpunkte und bereits berechnete Renten sollen nicht rückwirkend entwertet werden.

Für die Kaufkraft zählt, wie sich künftige Rentenanpassungen gegenüber Preisen und Abgaben entwickeln. Das Ende der Haltelinie ist keine Kürzung einer bereits bewilligten Bruttorente.

Für Rentner mit sehr niedrigen Einkommen könnte die Reform dagegen eine spürbare Verbesserung bringen. Ein allgemeiner Rentenfreibetrag in der Grundsicherung würde erstmals stärker anerkennen, dass auch kleinere Beitragszeiten zu einem höheren verfügbaren Einkommen führen sollen.

Praxisbeispiel: Ein Rentenfreibetrag könnte 140 Euro mehr bringen

Die 72-jährige Ingrid erhält eine gesetzliche Bruttorente von 700 Euro und ergänzende Grundsicherung im Alter. Nach Auskunft der Rentenversicherung erreicht sie weniger als 33 Jahre an Grundrentenzeiten.

Ihre Rente wird deshalb nach Abzug der gesetzlich vorgesehenen Beträge weitgehend als Einkommen auf die Grundsicherung angerechnet. Die Beitragsjahre erhöhen ihr tatsächlich verfügbares Einkommen bislang kaum.

Würde ein Freibetrag von 20 Prozent der Bruttorente eingeführt, blieben in diesem vereinfachten Beispiel 140 Euro anrechnungsfrei. Ingrid könnte dadurch monatlich bis zu 140 Euro mehr zur Verfügung haben, sofern der spätere Gesetzgeber keine abweichende Berechnung oder niedrigere Obergrenze festlegt.

Das Beispiel beruht auf einem Vorschlag der Kommission, der im ersten Entwurf nicht enthalten ist. Erst ein verabschiedetes Gesetz würde festlegen, ab wann der Freibetrag gilt und ob die Behörden laufende Fälle automatisch neu berechnen.

Häufige Fragen und Antworten zur Rentenreform für Bestandsrentner

1. Werden bereits bewilligte Renten durch die Reform gekürzt?

Eine pauschale Kürzung bestehender Renten ist nicht vorgesehen. Bestandsrentner könnten ab 2032 jedoch von niedrigeren jährlichen Rentenanpassungen betroffen sein.

2. Bleiben die bisher erworbenen Entgeltpunkte erhalten?

Ja. Nach den bisherigen Vorschlägen werden bereits erworbene Entgeltpunkte nicht gestrichen oder rückwirkend reduziert.

3. Bekommen Bestandsrentner Geld aus der neuen Kapitalrente?

Allein aus einer laufenden Rente entsteht kein Anspruch auf Kapitalrente. Der Entwurf sieht Leistungen frühestens ab 2032 aus individuell angespartem Guthaben vor.

4. Was ändert sich ab 2032 bei den Rentenerhöhungen?

Ab Juli 2032 greift nach geltendem Recht wieder die reguläre Rentenformel ohne 48-Prozent-Haltelinie. Der erste Entwurf verschärft die Dämpfungsfaktoren nicht zusätzlich.