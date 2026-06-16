Rentner: PKV-Beitragserhöhung 16 Prozent mehr sind unvermeidbar

Zum 1. Januar 2026 sind die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung (PPV) für die meisten PKV-Versicherten um durchschnittlich 16 Prozent gestiegen. Bei einem Durchschnittsbeitrag von knapp 123 Euro im Monat bedeutet das für eine Rentnerin oder einen Rentner ohne Beihilfeanspruch rund 17 Euro mehr im Monat.

Dauerhaft, ohne Aussicht auf individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Was viele Versicherte nicht wissen: Der Beitrag zur privaten Pflegepflichtversicherung liegt rechtlich in einer völlig anderen Kategorie als der Beitrag zur privaten Krankenpflichtversicherung.

Es gibt keine Tarifwahl, keinen Selbstbehalt, keinen Anbieterwechsel. Und von der Deutschen Rentenversicherung kommt kein Cent Zuschuss.

Private Pflegepflichtversicherung 2026: Was hinter der Erhöhung steckt

Die Beitragserhöhung trifft nicht alle gleich. Wer als Beamtin oder Beamter einen Beihilfeanspruch hat, zahlt 2026 durchschnittlich 6 Prozent mehr und liegt damit bei rund 57 Euro im Monat. Wer keinen Beihilfeanspruch hat, trägt die volle Erhöhung: plus 16 Prozent, Durchschnittsbeitrag rund 123 Euro im Monat.

Hauptursache sind gestiegene Leistungsausgaben aus den jüngsten Pflegereformen. Höhere Pflegegeldsätze, erweiterte Eigenanteilszuschüsse im Heim und mehr ambulante Unterstützung für pflegende Angehörige haben den Versicherungsaufwand deutlich erhöht.

Der PKV-Verband weist darauf hin, dass die PPV-Beiträge keine Umlagefinanzierung wie in der gesetzlichen Pflegeversicherung kennen: Versicherte bilden individuelle Alterungsrückstellungen. Steigen die Leistungsausgaben, muss die Kalkulation angepasst werden.

Warum die PPV keinen Gestaltungsspielraum wie die private Krankenversicherung kennt

Wer den Beitrag zur privaten Krankenpflichtversicherung senken will, hat mehrere Hebel: Selbstbehalt erhöhen, in einen günstigeren Tarif wechseln oder unter engen Voraussetzungen in den Standardtarif wechseln. All das funktioniert für die PPV nicht.

Die private Pflegepflichtversicherung ist ein gesetzlich vorgeschriebener Pflichtbaustein für alle PKV-Versicherten. Sie folgt der Krankenversicherung: Wer privat krankenversichert ist, muss seine Pflegepflichtversicherung bei einem privaten Krankenversicherer abschließen, typischerweise beim selben Anbieter.

Bei der PPV handelt es sich um einen brancheneinheitlichen Tarif. Sämtliche Leistungen sind gesetzlich geregelt, der Tarifrahmen gilt für alle Versicherungsunternehmen gleichermaßen. Es gibt keinen günstigeren Konkurrenten, weil der Leistungsumfang nicht individuell verhandelbar ist.

Ein Kontrahierungszwang stellt sicher, dass jede PKV-Versicherung jeden Versicherten aufnehmen muss, ohne Risikoausschlüsse.

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Wer beim Beitrag zur privaten Krankenversicherung einen Tarifwechsel nutzt, spart möglicherweise 100 oder 200 Euro im Monat. Beim PPV-Beitrag gibt es nichts zu optimieren.

Der Beitrag hängt ausschließlich vom Eintrittsalter in die Versicherung, der Versicherungsdauer und den unternehmensindividuellen Verwaltungskosten ab, nicht von persönlichen Entscheidungen über den gewünschten Deckungsumfang.

Die einzige gesetzliche Bremse: der Höchstbeitrag nach § 110 SGB XI

Einen absoluten Deckel gibt es. Nach mindestens fünf Jahren Vorversicherungszeit in der privaten Pflegeversicherung darf der Beitrag den Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung nicht überschreiten. 2026 liegt dieser Höchstbeitrag bei 209,26 Euro im Monat für Versicherte mit mindestens einem Kind.

Kinderlose Versicherte zahlen bis zu 244,13 Euro. Für Beihilfeberechtigte gilt ein deutlich niedrigerer Höchstbeitrag von 83,70 Euro im Monat.

Wer seit mehr als fünf Jahren PPV-versichert ist, kann nicht über diese Grenze hinaus belastet werden. Das sind die meisten Rentnerinnen und Rentner in der PKV. Wer bei einer Beitragsankündigung feststellt, dass der neue Betrag die Grenze übersteigt, sollte seinen Versicherer schriftlich darauf hinweisen und die Korrektur verlangen.

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Für Versicherte im Basistarif der privaten Krankenversicherung gilt diese Höchstbeitragsgrenze ebenfalls.

Der Rentenzuschuss greift bei der Pflegepflichtversicherung nicht

Privatversicherte Rentner haben Anspruch auf einen Zuschuss der Deutschen Rentenversicherung zur privaten Krankenversicherung. Die Grundlage ist § 106 SGB VI. 2026 beträgt dieser Zuschuss 8,75 Prozent der monatlichen gesetzlichen Bruttorente, begrenzt auf die Hälfte des tatsächlichen KKV-Beitrags.

Dieser Zuschuss ist kein Automatismus und muss bei der DRV beantragt werden, am besten direkt mit dem Rentenantrag.

Was viele Rentner nicht realisieren: § 106 SGB VI erfasst ausschließlich den Beitrag zur Krankenversicherung, nicht den zur Pflegepflichtversicherung. Einen vergleichbaren gesetzlichen Zuschuss für den PPV-Beitrag gibt es für Rentenbeziehende nicht.

Den Pflegepflichtversicherungsbeitrag tragen Rentner vollständig aus eigener Tasche.

Konkret: Renate B., 68 Jahre, aus Kassel, bezieht 1.400 Euro Rente und zahlt nach der Erhöhung 135 Euro PPV-Beitrag im Monat, dazu einen Krankenpflichtversicherungsbeitrag von 620 Euro. Die DRV bezuschusst den KKV-Beitrag mit 122,50 Euro (8,75 Prozent von 1.400 Euro), weil die Hälfte des KKV-Beitrags mit 310 Euro höher liegt. Den PPV-Beitrag von 135 Euro zahlt sie vollständig selbst.

Was PKV-Rentner jetzt konkret prüfen sollten

Der PPV-Beitrag ist nicht verhandelbar. Der Spielraum liegt woanders.

Höchstbeitrag kontrollieren: Wer seit mehr als fünf Jahren PPV-versichert ist, prüft, ob der neue Beitrag unter dem gesetzlichen Höchstbeitrag liegt: 209,26 Euro mit Kindern, 244,13 Euro kinderlos, 83,70 Euro mit Beihilfe. Liegt er darüber, beanstandet man das schriftlich beim Versicherer und verlangt Korrektur.

DRV-Zuschuss für die KKV beantragen: Wer den Zuschuss zur privaten Krankenpflichtversicherung noch nicht beantragt hat, holt das bei der Deutschen Rentenversicherung nach. Rückwirkende Zahlung ist nur begrenzt möglich; der Antrag sollte so früh wie möglich gestellt werden.

Bei drohender Hilfebedürftigkeit: Wer durch die Kombination aus PPV-Beitrag und KKV-Beitrag in finanzielle Not gerät oder geraten droht, kann beim Sozialamt Leistungen nach SGB XII beantragen. Für noch erwerbsfähige Personen kann das Jobcenter nach § 26 SGB II Zuschüsse zur privaten Krankenversicherung zahlen.

Gesamtbelastung getrennt kalkulieren: KKV-Beitrag und PPV-Beitrag sind zwei eigenständige Positionen. Wer Spielraum für Tarifoptimierungen bei der KKV sucht, stellt den PPV-Beitrag als unveränderliche Konstante daneben und betrachtet beide Posten separat.

Häufige Fragen zur privaten Pflegepflichtversicherung 2026

Kann ich die PPV bei einem günstigeren Anbieter abschließen?

Nein. Die PPV folgt der privaten Krankenversicherung: Wer seinen KKV-Vertrag bei einem bestimmten Unternehmen hat, muss die PPV dort abschließen. Ein separater Anbieterwechsel nur für die PPV ist nicht möglich. Ein Wechsel des KKV-Anbieters würde auch die PPV zum neuen Unternehmen verlagern, verbunden mit dem Risiko des Verlusts von Altersrückstellungen.

Was passiert mit meiner PPV, wenn ich in den Standardtarif wechsle?

Der Standardtarif betrifft ausschließlich die private Krankenpflichtversicherung. Die PPV bleibt als eigenständiger Vertragsbestandteil bestehen. Der PPV-Beitrag verändert sich durch einen KKV-Tarifwechsel nicht.

Sind die Kinder in der PPV beitragsfrei mitversichert?

Ja. Kinder sind in der privaten Pflegepflichtversicherung beitragsfrei mitversichert, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Das unterscheidet die PPV vom Basistarif der KKV, für den jedes Familienmitglied einen eigenen Beitrag zahlt.

Quellen

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.: Beitragserhöhung in der Pflegeversicherung 2026

PKV-Serviceportal (privat-patienten.de): PKV-Höchstbeiträge für Pflegeversicherung und Sozialtarife 2026

PKV-Serviceportal (privat-patienten.de): Das ändert sich 2026 für Privatversicherte

AOK Niedersachsen: Sozialversicherungswerte 2026

Deutsche Rentenversicherung Bund: Zuschuss zur Krankenversicherung (§ 106 SGB VI)