Beschäftigte in der Leiharbeit können 2026 bis zu 588,04 Euro brutto zusätzlich zum tariflichen Weihnachtsgeldbekommen. Voraussetzung sind der DGB/GVP-Tarif, sechs volle Monate in einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis beim selben Verleiher und mindestens sechs Monate Mitgliedschaft in einer tarifschließenden DGB-Gewerkschaft.

Der Antrag samt Bescheinigung muss bis Montag, 30. November 2026, beim Verleiher eingehen. Für den Antrag genügt eine formlose E-Mail.

Wer hat Anspruch auf das zusätzliche Weihnachtsgeld?

Für die Beschäftigungsdauer und die Dauer der Mitgliedschaft gilt der 30. November als Stichtag. Ein Wechsel des Einsatzbetriebs ändert die Zuschlagsstufe nicht, wenn das Arbeitsverhältnis beim selben Verleiher durchgehend weiterläuft.

Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis ruht, zählen grundsätzlich nicht zur Betriebszugehörigkeit. Für jede Eltern- oder Pflegezeit rechnet der Tarifvertrag bis zu zwölf Monate an.

Zu den tarifschließenden Gewerkschaften zählen etwa ver.di, IG Metall und die IG BAU. Wer unsicher ist, welcher Tarif gilt, kann die Tarifklausel im Arbeitsvertrag prüfen und bei der eigenen Gewerkschaft nachfragen.

Wie viel Weihnachtsgeld gibt es 2026 zusätzlich?

Die Tarifübersicht des DGB weist für 2026 drei Stufen aus. Die Beträge in der Tabelle gelten brutto für Vollzeitbeschäftigte.

Beschäftigungsdauer beim Verleiher Zuschlag zum Weihnachtsgeld 2026 Nach dem sechsten Monat im ersten Jahr 294,02 Euro Im zweiten und dritten Jahr 411,63 Euro Ab dem vierten Jahr 588,04 Euro

Je nach Beschäftigungsdauer beträgt das reguläre Weihnachtsgeld nach Tarif 235,22 Euro, 352,83 Euro oder 470,42 Euro. In der höchsten Stufe ergeben 470,42 Euro Weihnachtsgeld und 588,04 Euro Zuschlag zusammen 1.058,46 Euro brutto. Bei Teilzeit richten sich beide Beträge anteilig nach der vereinbarten regelmäßigen Monatsarbeitszeit.

So stellen Sie den Antrag per E-Mail

Laut DGB läuft das Antragsfenster vom 19. Oktober bis zum 30. November 2026. Schicken Sie die E-Mail an die Stelle, die Ihre Zeitarbeitsfirma dafür benannt hat. Fehlt ein solcher Hinweis, ist die Geschäftsstelle zuständig, bei der Sie auch andere Personalnachweise einreichen.

Fordern Sie bei Ihrer Gewerkschaft eine Mitgliedsbescheinigung für den Weihnachtsgeldzuschlag an und fügen Sie sie Ihrer E-Mail bei, zum Beispiel als PDF. Nach der Verfahrensvereinbarung zum Manteltarifvertrag darf das Ausstellungsdatum höchstens sechs Wochen vor dem Stichtag liegen. Für 2026 gilt damit der 19. Oktober als frühestes Ausstellungsdatum. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass die Mitgliedschaft seit mindestens sechs Monaten besteht.

Der Musterantrag des DGB verweist noch auf die früheren BAP- und iGZ-Tarifverträge. Für das Weihnachtsgeld 2026 können Sie die folgende E-Mail mit der aktuellen Tarifregelung verwenden.

Betreff: Mitgliedervorteil zum Weihnachtsgeld 2026 Guten Tag, Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar hiermit beantrage ich den Mitgliedervorteil zum Weihnachtsgeld 2026 nach § 11.2 des Manteltarifvertrags DGB/GVP. Meine aktuelle Mitgliedsbescheinigung ist beigefügt. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieser E-Mail. Mit freundlichen Grüßen

[Vor- und Nachname, ggf. Personalnummer]

Wann steht der Zuschlag auf der Abrechnung?

Der Tarif sieht die Auszahlung mit der Abrechnung für November vor. Das Geld kann mit dem Novemberlohn erst im Dezember auf dem Konto eingehen. Prüfen Sie, ob das reguläre Weihnachtsgeld und der Zuschlag zusammen korrekt abgerechnet wurden. Bewahren Sie den Antrag, die Bescheinigung und die Eingangsbestätigung auf.

Fehlt der Zuschlag trotz rechtzeitigem Antrag, machen Sie den Anspruch beim Verleiher in Textform geltend, etwa per E-Mail. Dafür bleiben nach § 13 des Tarifvertrags drei Monate ab Fälligkeit. Lehnt der Arbeitgeber die Forderung in Textform ab, bleiben ab Zugang der Ablehnung weitere drei Monate, um den Anspruch gerichtlich geltend zu machen.

Kann das Jobcenter den Zuschlag anrechnen?

Wer ergänzende Leistungen vom Jobcenter erhält, muss den Zuschlag als Arbeitseinkommen angeben. Nach § 11 SGB IIzählt bei der regulären Auszahlung der Monat, in dem das Geld tatsächlich eingeht. Ob und um wie viel die Leistung sinkt, hängt von den Abzügen und Freibeträgen ab.

Unser Ratgeber zum Weihnachtsgeld bei ergänzenden Jobcenter-Leistungen erklärt die Berechnung näher.

Häufige Fragen zum Weihnachtsgeld in der Leiharbeit

Reicht eine E-Mail ohne Unterschrift?

Ja. Geben Sie Ihren Namen in der E-Mail an. Eine handschriftliche Unterschrift ist für den Antrag entbehrlich.

Ich habe den Zuschlag zum Urlaubsgeld schon beantragt. Muss ich erneut einen Antrag stellen?

Für das Weihnachtsgeld brauchen Sie einen eigenen Antrag mit einer aktuellen Bescheinigung.

Gibt es auch ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft tarifliches Weihnachtsgeld?

Wer unter den DGB/GVP-Tarif fällt und die Voraussetzungen für die Jahressonderzahlung erfüllt, erhält das reguläre tarifliche Weihnachtsgeld auch ohne Mitgliedschaft.

Was gilt, wenn mein Arbeitsverhältnis bereits gekündigt ist?

Nach § 11.3 des Manteltarifvertrags muss das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Auszahlung ungekündigt sein. Der Tarif sieht außerdem grundsätzlich eine Rückzahlung des Weihnachtsgeldes vor, wenn Beschäftigte bis zum 31. März des Folgejahres ausscheiden. Bei einer betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber macht der Tarif für die Rückzahlung eine Ausnahme.

Praxisbeispiel: 411,63 Euro extra im zweiten Beschäftigungsjahr

Eine Leiharbeiterin arbeitet seit April 2025 in Vollzeit für denselben Verleiher und ist seit Januar 2026 Mitglied bei ver.di. Im November 2026 befindet sie sich im zweiten Beschäftigungsjahr. Sie schickt ihrer Zeitarbeitsfirma am 25. November den Antrag per E-Mail und hängt die am Vortag ausgestellte Mitgliedsbescheinigung an.

Der Verleiher bestätigt ihr den Eingang noch am 25. November. Mit der Novemberabrechnung erhält sie 352,83 Euro tarifliches Weihnachtsgeld und 411,63 Euro Mitgliedervorteil. Zusammen sind das 764,46 Euro brutto.