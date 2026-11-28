Schon am Morgen warten in Potsdam Menschen vor der Suppenküche der Volkssolidarität, um dort zu frühstücken. Ramona Quade arbeitet seit sechs Jahren in der Einrichtung und beobachtet eine besorgniserregende Entwicklung. Deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner als noch vor einem Jahr nehmen das Angebot in Anspruch.

Nach ihrer Schätzung kommen täglich zwischen 80 und 100 Menschen zum Frühstück oder Mittagessen in die Suppenküche. Wie viele von ihnen bereits im Ruhestand sind, lässt sich anhand dieser Zahlen allerdings nicht bestimmen.

Ein Mittagstisch, an dem man sich kennt

Quade berichtet in den Potsdamer Neuesten Nachrichten von älteren Gästen, deren Rente kaum für den Alltag reicht. Einige kommen jeden Tag, und an den Tischen haben sich feste Runden gebildet.

Was das für einen einzelnen Gast bedeutet, erzählte Günter Höd beim Adventsessen 2025. Der damals 72-Jährige, der früher bei der Weißen Flotte Schiffe anlegte, nahm für das gemeinsame Mittagessen täglich eine halbe Stunde Fahrt aus dem Potsdamer Stadtteil Am Stern auf sich.

Für Menschen ohne Wohnung bietet der Raum in der kalten Jahreszeit auch einen Platz zum Aufwärmen. Quade würde sich weitere solche Treffpunkte wünschen, doch ihr Team arbeitet nach ihren Angaben bereits an der Grenze dessen, was es leisten kann.

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Fast jeder fünfte Mensch im Ruhestand ist armutsgefährdet

Bundesweit waren laut Statistischem Bundesamt in der Erhebung 2025 rund 18,9 Prozent der Menschen ab 65 Jahren im Ruhestand armutsgefährdet. Ihr verfügbares Haushaltseinkommen lag, gewichtet nach Größe und Zusammensetzung des Haushalts, unter 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung.

Wie sich Altersarmut im Alltag bemerkbar macht, zeigt auch die Lebensmittelhilfe einer Tafel für rund 400 Rentner. Wie viele ältere Menschen bundesweit Suppenküchen besuchen, sagt die Einkommensstatistik nicht.

Wenn nach der Miete zu wenig zum Leben bleibt

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und den Lebensunterhalt aus Einkommen und verwertbarem Vermögen nicht decken kann, kann beim Sozialamt Grundsicherung im Alter beantragen. Zur Berechnung gehören neben dem Regelbedarf auch die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung.

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Ein Blick in den Versicherungsverlauf kann sich lohnen. Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Zeiten erreicht, hat bei der Grundsicherung Anspruch auf einen Freibetrag auf die Rente, auch wenn die Rentenversicherung keinen Grundrentenzuschlag zahlt.

Deckt die Rente den übrigen Lebensunterhalt, während die Miete das Budget überfordert, kommt Wohngeld für Rentner infrage. Wie viel Einkommen ein Haushalt dafür haben darf, hängt unter anderem von der Zahl seiner Mitglieder und der beim Wohngeld berücksichtigten Miete ab.

Fragen und Antworten zur Hilfe in Potsdam

Wo finde ich die Suppenküche?

Die Volkssolidarität betreibt die Suppenküche auf dem Stadtcampus in der Friedrich-Ebert-Straße 79–81, Container II. Sie öffnet täglich von 8 bis 15 Uhr, auch am Wochenende.

Kann ich mit einer eigenen Wohnung zum Essen kommen?

Ja, zu den Gästen gehören auch Menschen, die eine Wohnung haben und mit einer kleinen Rente leben. Die Einrichtung bietet ein günstiges Frühstück und Mittagessen an.

Wo beantrage ich in Potsdam Grundsicherung im Alter?

Sie können sich an die Arbeitsgruppe Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt der Stadt wenden oder den Erstantrag über die Sozialplattform einreichen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, zählt in der Regel der Monat, in dem Ihr Antrag eingeht.

Welche Entlastung kann ich mit dem Grundsicherungsbescheid noch beantragen?

Mit dem Bescheid können Sie beim Beitragsservice die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen. Gerade bei einer kleinen Rente lohnt der Blick auf diese laufende Ausgabe.

Was braucht die Suppenküche derzeit als Spende?

Ende November 2026 fehlen laut Quade besonders warme Jacken für Männer. Wer Kleidung oder Lebensmittel bringen möchte, kann unter 0331 280 52 61 erfragen, was das Team gerade gebrauchen kann.

Quellen

Landeshauptstadt Potsdam, Fragen zum Wohngeld · Landeshauptstadt Potsdam, Grundsicherung online beantragen

Potsdamer Neueste Nachrichten, Gäste beim Adventsessen 2025 · Potsdamer Neueste Nachrichten, Gespräch mit Ramona Quade vom 26. November 2026

Sozialgesetzbuch XII, insbesondere §§ 41–44 und 82a · Statistisches Bundesamt, Einkommen von Haushalten im Ruhestand