Arbeitslosengeld statt Rente mit 63: Wann sich der Abschlag halbiert

Wer mit 63 seinen Arbeitsplatz verliert und schon in Rente gehen könnte, sollte vor dem Rentenantrag den Anspruch auf Arbeitslosengeld prüfen. Ein bestehender Anspruch auf Arbeitslosengeld I kann helfen, eine dauerhaft höhere Altersrente zu erreichen.

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte sinkt der Abschlag für die Jahrgänge ab 1964 von 14,4 auf 7,2 Prozent, wenn die Rente mit 65 statt mit 63 beginnt. Dafür müssen allerdings der Arbeitslosengeldanspruch, die Bereitschaft zur weiteren Arbeit und der spätere Rentenbeginn zusammenpassen.

Warum zwei Jahre später so viel ausmachen

Für Menschen, die 1964 oder später geboren wurden, liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Die Altersrente für langjährig Versicherte kann nach mindestens 35 Versicherungsjahren bereits mit 63 beginnen.

Für jeden vorgezogenen Monat werden dauerhaft 0,3 Prozent abgezogen. Bei einem Beginn vier Jahre vor der Regelaltersgrenze sind das 14,4 Prozent, bei zwei Jahren noch 7,2 Prozent.

Der Abschlag verschwindet auch mit dem 67. Geburtstag nicht. Wer den Rentenbeginn verschiebt, vermeidet deshalb einen Teil der Kürzung für die gesamte spätere Bezugszeit.

Für den Jahrgang 1963 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und zehn Monaten. Bei dieser Rentenart ergeben sich grundsätzlich 13,8 Prozent Abschlag mit 63 und 6,6 Prozent mit 65.

Was der Unterschied in Euro bedeutet

Die folgende Modellrechnung verwendet eine monatliche Bruttorente von 2.000 Euro vor Abschlägen und dieselbe Berechnungsgrundlage für alle drei Varianten. Sie zeigt ausschließlich den Effekt des späteren Rentenbeginns für Jahrgänge ab 1964.

Rentenbeginn Monate vor der Regelaltersgrenze Dauerhafter Abschlag Monatliche Bruttorente im Modell Mit 63 Jahren 48 Monate 14,4 Prozent 1.712 Euro Mit 64 Jahren 36 Monate 10,8 Prozent 1.784 Euro Mit 65 Jahren 24 Monate 7,2 Prozent 1.856 Euro

Zwischen dem Beginn mit 63 und mit 65 liegen damit 144 Euro brutto im Monat beziehungsweise 1.728 Euro im Jahr. Zusätzliche Rentenansprüche während des Arbeitslosengeldbezugs, Rentenanpassungen, Steuern sowie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind dabei nicht berücksichtigt.

Wie sich die Überbrückung auf einen längeren Zeitraum auswirken kann, erläutert auch unser Beitrag zu Arbeitslosengeld statt Rente mit 63 und dem möglichen finanziellen Unterschied.

Zwei Jahre Arbeitslosengeld gibt es nicht allein wegen des Alters

Ein Anspruch auf 24 Monate Arbeitslosengeld setzt nach § 147 SGB III voraus, dass Betroffene bei Entstehung des Anspruchs mindestens 58 Jahre alt sind. Zusätzlich müssen grundsätzlich mindestens 48 Monate Versicherungspflicht innerhalb der dafür geltenden fünfjährigen Rahmenfrist vorliegen.

Wer in diesem Alter beispielsweise 36 anrechenbare Versicherungsmonate hat, erwirbt daraus einen neuen Anspruch auf 18 Monate Arbeitslosengeld. Dann trägt die Leistung eine geplante Überbrückung von 63 bis 65 nicht vollständig.

Ein anrechenbarer Restanspruch kann die Bezugsdauer verlängern. Bereits bezogene Leistungstage und Sperrzeiten können sie verkürzen. Vor einer Entscheidung braucht es deshalb eine konkrete Auskunft der Arbeitsagentur zum eigenen Anspruch.

Auch mit 63 bleibt die Bereitschaft zur Arbeit Voraussetzung

Arbeitslosengeld setzt grundsätzlich voraus, dass Betroffene eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden ausüben können und wollen. Nach § 138 SGB III gehören eigene Bemühungen um Arbeit und die Verfügbarkeit für die Vermittlung dazu.

Der Wunsch, später in Rente zu gehen, hebt diese Pflichten nicht auf. Wer eine zumutbare Stelle angeboten bekommt, muss sie grundsätzlich auch kurz vor dem geplanten Rentenbeginn annehmen.

Ein Aufhebungsvertrag kann die Rechnung zerstören

Wer selbst kündigt oder einen Aufhebungsvertrag unterschreibt und dadurch ohne wichtigen Grund arbeitslos wird, riskiert nach § 159 SGB III regelmäßig zwölf Wochen Sperrzeit. Währenddessen wird kein Arbeitslosengeld gezahlt.

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Zusätzlich vermindert sich bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe die Anspruchsdauer nach § 148 SGB III grundsätzlich um mindestens ein Viertel. Bei einem ursprünglichen Anspruch auf 24 Monate bleiben damit regelmäßig nur 18 Monate Leistungsanspruch.

Eine Abfindung kann außerdem ein Ruhen des Anspruchs auslösen, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist des Arbeitgebers endet. Welche Unterschiede bestehen, erklärt unser Beitrag zu Abfindung, Sperrzeit und Ruhenszeit beim Arbeitslosengeld.

Nicht jeder Aufhebungsvertrag führt automatisch zu einer Sperrzeit. Ob ein wichtiger Grund vorliegt und welche Folgen eine Abfindung hat, sollte vor der Unterschrift anhand des konkreten Vertrags geklärt werden.

Während des Arbeitslosengeldbezugs wächst das Rentenkonto weiter

Während des Bezugs von Arbeitslosengeld I zahlt die Arbeitsagentur in der Regel Rentenversicherungsbeiträge. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung werden diese auf Grundlage von 80 Prozent des Arbeitsentgelts berechnet, das dem Arbeitslosengeld zugrunde liegt.

Dadurch können zusätzliche Entgeltpunkte entstehen und die spätere Rente weiter erhöhen. Zur geringeren Kürzung durch den späteren Beginn kommt dann ein weiterer finanzieller Vorteil hinzu.

Bei 45 Versicherungsjahren lauert eine andere Falle

Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gelten andere Voraussetzungen. Wer ab 1964 geboren wurde und die erforderlichen 45 Versicherungsjahre erfüllt, kann diese Rente mit 65 ohne Abschlag erhalten.

Zeiten mit Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen für diese Wartezeit grundsätzlich nicht mit. Sie können mitzählen, wenn der Bezug auf eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers zurückgeht. Das regelt § 51 Absatz 3a SGB VI.

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Eine gewöhnliche betriebsbedingte Kündigung allein genügt für diese Ausnahme nicht. Wer mit 63 erst 43 anrechenbare Jahre erreicht hat, kann die fehlenden zwei Jahre deshalb normalerweise nicht durch Arbeitslosengeld unmittelbar vor dem Rentenbeginn auffüllen.

Bereits erfüllte 45 Versicherungsjahre gehen durch eine anschließende Arbeitslosigkeit dagegen nicht verloren. Warum der Versicherungsverlauf dabei genau geprüft werden muss, erläutern wir im Beitrag über Versicherungszeiten und Arbeitslosigkeit kurz vor der Rente.

Entscheidend ist auch das Geld während der Überbrückung

Das Arbeitslosengeld beträgt grundsätzlich 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts, mit einem steuerlich berücksichtigungsfähigen Kind 67 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit erläutert die Berechnung und bietet dafür einen Rechner an.

Ob die Leistung höher oder niedriger ausfällt als die vorgezogene Rente, hängt vom Einzelfall ab. Für einen brauchbaren Vergleich müssen die tatsächliche Rentenauszahlung nach Versicherungsbeiträgen und die steuerlichen Folgen beider Wege betrachtet werden.

Arbeitslosengeld selbst ist steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. Es kann dadurch den Steuersatz auf andere steuerpflichtige Einkünfte erhöhen, wie die Arbeitsagentur in ihrem Merkblatt für Arbeitslose erklärt.

Den Rentenantrag erst nach dem Vergleich stellen

Sobald eine gesetzliche Altersrente zuerkannt ist, ruht der Arbeitslosengeldanspruch grundsätzlich für den Zeitraum, für den die Rente bewilligt wurde. Das regelt § 156 SGB III.

Nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten ihres Bezugs ist der Wechsel in eine andere Altersrente nach § 34 SGB VI grundsätzlich ausgeschlossen. Eine zunächst mit Abschlägen begonnene Rente lässt sich deshalb später nicht einfach gegen die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren austauschen.

Vor dem Antrag sollten Rentenversicherung und Arbeitsagentur die möglichen Starttermine, Leistungsbeträge und Versicherungszeiten prüfen. Eine hohe spätere Rente hilft wenig, wenn während der Überbrückung mehrere Monate Einkommen fehlen.

Gleichen Sie den letzten Tag mit Arbeitslosengeld laut Bewilligungsbescheid mit dem gewünschten Rentenbeginn ab. Endet der Anspruch auf Arbeitslosengeld zum Beispiel am 15. März und beginnt die Altersrente am 1. April, bleiben 16 Tage ohne eine der beiden Leistungen. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, die Altersrente etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu beantragen. Details stehen in der Anleitung zum Rentenantrag.

Nach der Kündigung laufen kurze Meldefristen

Die Arbeitsuchendmeldung ist spätestens drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses erforderlich. Liegen zwischen der Kenntnis vom Ende und dem tatsächlichen Ende weniger als drei Monate, muss die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis erfolgen.

Zusätzlich ist grundsätzlich spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung eine Arbeitslosmeldung erforderlich. Die Arbeitsagentur weist ausdrücklich darauf hin, dass die Arbeitsuchendmeldung diese nicht ersetzt.

Praxisbeispiel: Erst den Anspruch prüfen, dann die Rente beantragen

Ein Arbeitnehmer wird am 15. März 2027 63 Jahre alt. Sein Arbeitgeber kündigt ihm betriebsbedingt zum 31. März 2027. Er erfüllt die 35 Versicherungsjahre und hat in den vorausgegangenen fünf Jahren durchgehend versicherungspflichtig gearbeitet.

Die Arbeitsagentur bewilligt ihm ab dem 1. April 2027 Arbeitslosengeld für 24 Monate. Eine Sperrzeit tritt im Beispiel nicht ein. Der Mann bleibt zur Arbeitsaufnahme bereit, findet trotz Bewerbungen jedoch keine neue Stelle und verschiebt den Rentenbeginn auf den 1. April 2029, nach seinem 65. Geburtstag.

Bei der angenommenen Berechnungsgrundlage von 2.000 Euro vor Abschlägen wären aus einer sofortigen Rente 1.712 Euro brutto geworden. Mit 65 ergeben sich bei unveränderter Grundlage 1.856 Euro brutto, zuzüglich des Effekts der während des Arbeitslosengeldbezugs erworbenen Rentenansprüche.

Ob dieser Weg insgesamt günstiger ist, hängt zusätzlich von der Höhe seines Arbeitslosengeldes und seinen Abgaben ab. Wer die Rente aufschiebt, verzichtet im Beispiel auf 24 Monate Rentenzahlung und erhält danach allein durch den geringeren Abschlag monatlich 144 Euro brutto mehr.

Sieben Fragen und Antworten zu Arbeitslosengeld vor der Rente

Wer kann den Abschlag von 14,4 auf 7,2 Prozent senken?

Diese Rechnung gilt bei der Altersrente für langjährig Versicherte für Menschen ab Jahrgang 1964, wenn der Beginn von 63 auf 65 verschoben wird. Voraussetzung für diese Rentenart sind mindestens 35 Versicherungsjahre.

Bekommen alle Arbeitslosen ab 63 zwei Jahre Arbeitslosengeld?

Nein, für 24 Monate müssen bei Entstehung des Anspruchs mindestens 58 Lebensjahre und grundsätzlich 48 Monate Versicherungspflicht innerhalb der geltenden fünfjährigen Rahmenfrist vorliegen. Bereits verbrauchte Ansprüche oder Sperrzeiten können die verfügbare Dauer verändern.

Muss ich mich kurz vor der Rente noch bewerben?

Ja, beim regulären Arbeitslosengeldbezug gehören eigene Bemühungen um eine neue Beschäftigung und die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur zu den Voraussetzungen. Die Nähe zum Rentenbeginn befreit davon nicht.

Kann ich kündigen und anschließend Arbeitslosengeld beziehen?

Eine Eigenkündigung ohne wichtigen Grund kann eine regelmäßig zwölfwöchige Sperrzeit und eine zusätzliche Verkürzung des Anspruchs auslösen. Dadurch kann die geplante Überbrückung bis zum Rentenbeginn scheitern.

Zählt das Arbeitslosengeld für die 45 Versicherungsjahre?

In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn grundsätzlich nicht. Die Arbeitslosengeldzeiten können mitzählen, wenn der Leistungsbezug auf die Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers zurückgeht.

Verschwindet der Abschlag später automatisch?

Nein, ein Abschlag wegen vorzeitiger Inanspruchnahme bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen. Auch das Erreichen der Regelaltersgrenze hebt ihn nicht auf.

Ist Arbeitslosengeld vor der Rente immer die günstigere Lösung?

Das lässt sich nur mit den persönlichen Leistungsbeträgen, Versicherungszeiten und Abgaben beantworten. Auch die Frage, ob die Bezugsdauer tatsächlich bis zum gewünschten Rentenbeginn reicht und eine andere Rentenart günstiger wäre, gehört in den Vergleich.