Eine an Demenz erkrankte Rentnerin musste plötzlich ohne ihre regelmäßigen Rentenzahlungen auskommen. Zunächst stellte die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg die Zahlung ihrer Witwenrente ein, zwei Monate später blieb auch ihre eigene Altersrente aus. Nach Angaben ihres Sohnes geriet die Frau dadurch in finanzielle Not.

Hintergrund waren Unklarheiten über den Aufenthaltsort der Rentnerin und darüber, wer sie rechtlich vertreten durfte. Ihr Sohn wandte sich daraufhin mit einer Petition an den baden-württembergischen Landtag. Der Bericht zur Petition 17/4245 zeigt, warum die zuständige Rechtsaufsicht den Zahlungsstopp für rechtmäßig hielt und die Rentenversicherung später dennoch sämtliche ausstehenden Rentenbeträge nachzahlte.

Nach dem Umzug verlor die Rentenversicherung den Kontakt

Die Frau hatte seit 1989 Witwenrente und seit 2004 eine eigene Altersrente bezogen. Nach ihrem Umzug nach Griechenland hob das Amtsgericht die bisherige Betreuung im Dezember 2020 auf.

Die frühere Betreuerin konnte nur eine mögliche Anschrift nennen. Ein Brief der Rentenversicherung vom Juli 2021 blieb unbeantwortet, und auf ihre Anfrage vom April 2022 erhielt die Behörde erst Ende Mai 2024 Antwort von der griechischen Gemeinde.

Auch nach der Rückmeldung des Sohnes fehlten Nachweise

Im Oktober 2024 teilte der Sohn der Rentenversicherung mit, seine Mutter lebe bei ihm und sei an Demenz erkrankt. Im Februar 2025 lag der Behörde die Entscheidung eines griechischen Gerichts vor, das ihn zum vorläufigen Betreuer bestellt hatte.

Zwei weitere Schreiben beantwortete der Sohn zunächst gar nicht oder nur teilweise. Am 29. Juli 2025 lagen alle Unterlagen vor, am 6. August wies die Rentenversicherung beide Renten wieder an.

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Für diese Monate erhielt die Rentnerin eine Nachzahlung Rente Nachgezahlter Zeitraum Witwenrente September 2021 bis einschließlich August 2025: 48 Monate Eigene Altersrente November 2021 bis einschließlich August 2025: 46 Monate

Warum die Rechtsaufsicht den Zahlungsstopp billigte

Die Rentenversicherung brauchte eine verlässliche Anschrift und die Bestätigung, dass die Rentnerin noch lebte. Die Rechtsaufsicht berücksichtigte sowohl die erfolglose Suche der Behörde bis Mai 2024 als auch den Umstand, dass der Sohn die verlangten Informationen nach ihrer Einschätzung früher hätte beibringen können.

Mit der vollständigen Nachzahlung war das Anliegen der Familie erfüllt. Der Petitionsausschuss empfahl, die Eingabe für erledigt zu erklären.

Fehlende Mitwirkung gefährdet laufende Rente

Wer eine Rente bezieht, muss Änderungen mitteilen, die für die Leistung erheblich sind. Die Pflicht hat Grenzen: Kann sich der Rententräger eine Information mit geringerem Aufwand selbst beschaffen als die betroffene Person, muss diese den Nachweis nach § 65 SGB I insoweit nicht selbst erbringen.

Eine laufende Rente darf die Behörde nach § 66 SGB I ganz oder teilweise entziehen, wenn fehlende Mitwirkung die Aufklärung erheblich erschwert und die Voraussetzungen der Leistung deshalb unbewiesen bleiben.

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Zuvor muss sie schriftlich auf diese Folge hinweisen und eine angemessene Frist setzen, die ohne die erforderliche Mitwirkung verstreicht.

Was Angehörige tun können, wenn die Überweisung ausbleibt

Fragen Sie bei der Rentenversicherung unter Angabe der Versicherungsnummer nach, welche Unterlagen noch fehlen. Wenn Sie für einen Angehörigen handeln, klären Sie zugleich, welchen Nachweis die Behörde für Ihre Vertretungsbefugnis braucht und an welche Anschrift die Antwort gehen soll.

Verlangt die Rentenversicherung einen Lebensnachweis bei Wohnsitz im Ausland, bewahren Sie eine Kopie und den Übermittlungsbeleg auf. Können Sie eine gesetzte Frist nicht einhalten, teilen Sie rechtzeitig mit, welche Unterlage noch aussteht, und bitten Sie um mehr Zeit.

Häufige Fragen zum Zahlungsstopp bei der Witwenrente

Verlor die Frau durch den Umzug ihren Anspruch auf Witwenrente?

Die ungeklärte Anschrift und der fehlende Nachweis, dass die Frau noch lebte, führten zur Unterbrechung. Nachdem die offenen Fragen geklärt waren, erhielt sie ihre Witwenrente für alle 48 Monate nachgezahlt.

Muss die Rentenversicherung bei nachgeholter Mitwirkung immer alles nachzahlen?

§ 67 SGB I erlaubt dem Träger, die zuvor entzogene Leistung nachträglich ganz oder teilweise zu erbringen, soweit ihre Voraussetzungen vorliegen. Er muss darüber nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden.

Was gilt, wenn Angehörige die angeforderte Urkunde noch nicht haben?

Sie können der Rentenversicherung mitteilen, wann und wo sie die Urkunde angefordert haben. Sinnvoll ist die konkrete Frage, ob vorläufig ein anderer Nachweis genügt oder die Behörde selbst Auskunft einholen kann.

Wie lange bleibt für einen Widerspruch gegen den Entziehungsbescheid?

Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat ab Bekanntgabe. Wird der Bescheid im Ausland bekannt gegeben, sind es nach § 84 SGG drei Monate.

Hält eine Petition die Widerspruchsfrist offen?

Nein. Wer den Bescheid anfechten möchte, muss auch bei einer laufenden Petition fristgerecht Widerspruch einlegen.

Quellen

§ 60 SGB I – Angabe von Tatsachen

§ 65 SGB I – Grenzen der Mitwirkung

§ 66 SGB I – Folgen fehlender Mitwirkung

§ 67 SGB I – Nachholung der Mitwirkung

§ 84 SGG – Widerspruchsfrist

Landtag von Baden-Württemberg: Bericht zur Petition 17/4245, Drucksache 17/10161 vom 5. Februar 2026