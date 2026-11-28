In der Vorweihnachtszeit leisten Paketboten besonders viel Arbeit. Erst liefern sie die Bestellungen der Schnäppchenjäger aus, dann die Weihnachtsgeschenke. Sind im Januar auch die letzten Retouren abgeholt, verlieren manche ihren Arbeitsplatz. Diese Entwicklung beobachtet die Erfurter Beratungsstelle „Faire Mobilität“ Jahr für Jahr.

Für die betroffenen Beschäftigten ist die Kündigung häufig nur eines von mehreren Problemen. Während das Einkommen für den kommenden Monat wegbricht, warten manche noch immer auf die vollständige Bezahlung ihrer bereits geleisteten Arbeit.

760 Millionen Sendungen in zwei Monaten

Für November und Dezember 2026 erwartet der Bundesverband Paket- und Expresslogistik bundesweit rund 760 Millionen Kurier-, Express- und Paketsendungen. Das wären knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wie viele der zusätzlichen Fahrer nach dem Fest ihren Arbeitsplatz verlieren, geht aus dieser Prognose nicht hervor. Tina Morgenroth von „Faire Mobilität“ in Erfurt schildert im MDR, was bei ihr in der Beratung ankommt: Ab der Black Week werden Fahrer angeworben, nach dem Retourengeschäft häufen sich im Januar die Anfragen wegen Kündigungen.

Auf dem Paket steht eine andere Firma als im Arbeitsvertrag

Am Amazon-Verteilzentrum in Erfurt sind nach Morgenroths Schätzung rund 20 Subunternehmen und weitere von ihnen beauftragte Firmen tätig. Einige wechseln rasch – für einen Fahrer, der nach der letzten Tour seinen Lohn einfordern muss, ist deshalb der Firmenname auf dem Arbeitsvertrag wichtiger als das Logo auf dem Lieferwagen.

Die Erfurter Beratungsstelle berichtet von Beschäftigten, deren Bezahlung unter dem Mindestlohn lag oder die bei Krankheit keinen Lohn erhielten. Die Generalzolldirektion wiederum teilte dem MDR mit, der Zoll decke in der Paket- und Kurierbranche zunehmend Fälle auf, in denen Beteiligte über Firmenketten falsche Rechnungen nutzen, um etwa Schwarzarbeit zu verschleiern.

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Wer soll die Verantwortung für die Zusteller tragen?

Der Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser von der Linken fordert, dass Paketdienste ihre Fahrer selbst einstellen müssen. Der Bundesverband Paket- und Expresslogistik hält die bestehenden Vorschriften für ausreichend und verlangt konsequentere Kontrollen.

Was die Arbeit auf der letzten Strecke bis zur Wohnungstür bedeutet, machte ver.di zum Auftakt der Black Week mit einem übergroßen Paket vor dem Brandenburger Tor sichtbar. Die Gewerkschaft fordert eine verbindliche Gewichtsgrenze von 20 Kilogramm für Pakete, die ein Zusteller allein tragen soll.

Die letzte Tour ist nicht immer der letzte Arbeitstag

Für Saisonkräfte kommt es darauf an, was im Arbeitsvertrag steht und wie der Arbeitgeber das Ende mitteilt. Eine wirksame Befristung mit festem Enddatum, ein unterschriebener Kündigungsbrief und die Nachricht „Morgen gibt es keine Tour mehr“ haben unterschiedliche Folgen.

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Was nach dem Weihnachtsgeschäft passiert Was das für Beschäftigte bedeutet Eine unterschriebene Kündigung liegt im Briefkasten. Notieren Sie, wann das Schreiben zugegangen ist. Ab Zugang haben Sie drei Wochen Zeit, um beim Arbeitsgericht gegen die Kündigung zu klagen. Der Chef kündigt per WhatsApp oder schickt ein Foto des Kündigungsbriefs. Die Nachricht und das Foto erfüllen die gesetzliche Schriftform nicht. Sichern Sie den Verlauf und bieten Sie Ihre Arbeit nachweisbar weiter an. Ihr Name fehlt im Tourenplan. Ein fehlender Einsatz beendet nicht den Vertrag. Fragen Sie schriftlich nach der nächsten Schicht und halten Sie fest, wann Sie Ihre Arbeit angeboten haben. Das im Vertrag vereinbarte Enddatum ist erreicht. Eine Befristung lässt den Vertrag ohne Kündigung enden. Wollen Sie die Befristung gerichtlich überprüfen lassen, gilt eine Frist von drei Wochen ab dem vereinbarten Ende.

Wenn auf der Abrechnung Stunden fehlen

Für die letzte Lohnabrechnung lohnt es sich, den ganzen Arbeitstag festzuhalten: Wann begann das Beladen, welche Pause war tatsächlich möglich und wann war die Arbeit nach der Rückkehr ins Depot erledigt? Mit diesen Angaben lässt sich eine Abweichung genauer benennen als mit der Zahl der ausgelieferten Pakete.

Bewahren Sie eigene Stundenaufzeichnungen, Abrechnungen und Mitteilungen über Schichtänderungen so auf, dass Sie nach dem letzten Arbeitstag noch darauf zugreifen können.

Wer erst nach der Kündigung in der Firmen-App nachschauen will, hat womöglich schon keinen Zugang mehr.

Fünf Fragen und Antworten zur Kündigung nach dem Weihnachtsgeschäft

Darf mein Arbeitgeber einen befristeten Saisonvertrag vorzeitig kündigen?

Eine ordentliche Kündigung vor dem vereinbarten Ende ist nur möglich, wenn der Arbeitsvertrag oder ein anwendbarer Tarifvertrag sie zulässt. Wer bis Ende Januar eingestellt wurde, sollte deshalb nachsehen, welche Kündigungsregel vereinbart wurde, wenn der Chef schon nach Weihnachten das Arbeitsverhältnis beenden will.

Muss ich unterschreiben, wenn mir der Chef die Kündigung überreicht?

Die Kündigung des Arbeitgebers braucht nicht Ihre Unterschrift. Steht auf dem Papier „Aufhebungsvertrag“, sollen Sie der Beendigung selbst zustimmen – das kann Folgen für Ihr Arbeitslosengeld haben.

Wahrt eine Beschwerde bei der Personalabteilung die Klagefrist?

Nein. Auch wenn der Arbeitgeber noch eine Antwort verspricht, muss die Kündigungsschutzklage grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht eingehen.

Wann muss ich die Agentur für Arbeit informieren?

Ist das Vertragsende bekannt, müssen Sie sich spätestens drei Monate vorher arbeitsuchend melden. Liegen zwischen dem Tag, an dem Sie vom Ende erfahren, und dem letzten Vertragstag weniger als drei Monate, gilt die Frist von drei Tagen ab Kenntnis – auch wenn Sie gegen die Kündigung klagen.

Wo finde ich Hilfe, wenn ich wenig Deutsch spreche?

„Faire Mobilität“ berät Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa kostenlos in mehreren Sprachen. Halten Sie für das Gespräch möglichst den Arbeitsvertrag, die letzte Abrechnung und das Kündigungsschreiben bereit und sagen Sie gleich zu Beginn, wann Sie die Kündigung erhalten haben.

Quellen und Beratung

Bürgerliches Gesetzbuch, § 623 zur Schriftform

Faire Mobilität, bundesweite Beratung in mehreren Sprachen

Kündigungsschutzgesetz, § 4 zur Klagefrist

MDR, Bericht aus der Paketbranche vom 25. November 2026

Sozialgesetzbuch III, § 38 zur Arbeitsuchendmeldung

Teilzeit- und Befristungsgesetz, §§ 15 und 17

ver.di, Aktion zur Black Week vom 23. November 2026