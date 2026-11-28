Wenn die Nachbarin jeden Mittwoch für zwei Stunden einspringt, verschafft das pflegenden Angehörigen eine verlässliche Pause. Nach dem Entwurf zur Pflegereform dürfte sie weiterhelfen, doch ihre Einsätze würden nicht mehr wie bisher aus einem eigenen Erstattungsanspruch für Verhinderungspflege bezahlt.

Privat organisierte Vertretung soll künftig aus dem monatlichen Pflegegeld finanziert werden, das der Entwurf als Entlastungsbudget bezeichnet. Die oft genannten 2.285 Euro Überbrückungsbudget wären dagegen für bestimmte professionelle Leistungen vorgesehen und kein Geldtopf für die frei gewählte Nachbarin.

Der Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sieht die Umstellung zum 1. Januar 2027 vor.

Heute kann die Pflegekasse die vertraute Vertretung gesondert bezahlen

Bei häuslicher Pflege ab Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegekasse nach § 39 SGB XI nachgewiesene Kosten einer notwendigen Ersatzpflege, wenn die übliche Pflegeperson etwa wegen Urlaub, Krankheit oder eines Termins verhindert ist. Auch einzelne Stunden kommen infrage; für tageweise Verhinderungspflege gilt grundsätzlich eine Höchstdauer von acht Wochen je Kalenderjahr.

Dafür und für die Kurzzeitpflege stehen zusammen bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung. Wer daraus bereits 1.500 Euro für Kurzzeitpflege abgerechnet hat, kann im selben Jahr höchstens noch 2.039 Euro aus diesem Budget nutzen.

Bei einer Freundin, die nicht mit dem Pflegebedürftigen zusammenlebt, können nachgewiesene Kosten grundsätzlich bis zum noch verfügbaren Jahresbetrag erstattet werden.

Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch bis zum zweiten Grad Verwandte oder Verschwägerte beziehungsweise Haushaltsmitglieder ist die gewöhnliche Erstattung auf zwei Monatsbeträge des jeweiligen Pflegegeldes begrenzt.

Notwendige und nachgewiesene Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall können die Erstattung in diesen Fällen erhöhen, aber nicht über den verbliebenen Jahresbetrag hinaus. Mehr zur Stundenregel und zur Abrechnung steht im Gegen-Hartz-Ratgeber zum gemeinsamen Jahresbetrag.

Wer im Januar einspringt, würde künftig über unterschiedliche Budgets bezahlt

Ersatzpflege und Kurzzeitpflege: geltendes Recht und Regierungsentwurf im Vergleich Situation Nach geltendem Recht Nach Regierungsentwurf ab Januar 2027 Nachbarin, Freund oder Verwandte übernehmen privat Notwendige, nachgewiesene Ersatzpflege kann aus dem gemeinsamen Jahresbetrag erstattet werden; für nahe Angehörige und Haushaltsmitglieder gelten besondere Grenzen. Die Familie kann die Vertretung weiter selbst organisieren und aus dem Pflegegeld im monatlichen Entlastungsbudget bezahlen. Eine gesonderte Erstattung nach dem bisherigen § 39 wäre nicht mehr vorgesehen. Zugelassener Pflegedienst vertritt bei geplanter Abwesenheit Bei erfüllten Voraussetzungen kann die Ersatzpflege aus dem gemeinsamen Jahresbetrag finanziert werden. Die häusliche Pflegehilfe des Dienstes soll aus dem monatlichen Sachleistungsbudget finanziert werden. Bereits laufende Einsätze beanspruchen dasselbe Budget. Hauptpflegeperson fällt akut aus Je nach Situation kommen Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege aus dem gemeinsamen Jahresbetrag infrage. Bis zu 2.285 Euro jährlich aus dem Überbrückungsbudget für vorgesehene professionelle Leistungen. 2027 sollen bei akuten Fällen zugelassene ambulante Pflege- oder Betreuungsdienste einspringen können. Vorübergehende vollstationäre Kurzzeitpflege Teil des gemeinsamen Jahresbetrags von bis zu 3.539 Euro. Finanzierung aus dem Überbrückungsbudget von bis zu 2.285 Euro; auch bei geplanter Abwesenheit möglich, wenn die Voraussetzungen der Kurzzeitpflege erfüllt sind.

Mehr Pflegegeld bedeutet nicht automatisch mehr Geld für die Vertretung

Bei Pflegegrad 2 soll das volle monatliche Pflegegeld von 347 auf 380 Euro steigen, bei Pflegegrad 3 von 599 auf 630 Euro. Bei Pflegegrad 4 wären es 890 statt 800 Euro, bei Pflegegrad 5 1.080 statt 990 Euro.

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Diese Beträge sind das gesamte vorgesehene Pflegegeld, kein zusätzlicher Zuschuss für die Ersatzpflege. Wer das bisherige Pflegegeld im Alltag bereits vollständig für die häusliche Versorgung benötigt, kann für die Vertretung nicht einfach noch einmal mit 380 oder 630 Euro rechnen.

Für geplante Hilfe durch einen zugelassenen Dienst sieht der Entwurf monatliche Sachleistungsbudgets von 890, 1.590, 2.090 und 2.530 Euro für die Pflegegrade 2 bis 5 vor. Wer Sachleistungen mit Pflegegeld kombiniert, bekommt nicht beide Höchstbeträge nebeneinander: Der in Anspruch genommene Anteil der Sachleistung mindert das anteilige Pflegegeld nach den Regeln der Kombinationsleistung.

Das geplante Sozialraumbudget ist nochmals etwas anderes. Der Umstand, dass eine Nachbarin einspringt, macht ihren Einsatz nicht automatisch zu einem abrechenbaren Unterstützungsangebot; dafür wären die jeweiligen Voraussetzungen gesondert zu prüfen.

Was bei einem plötzlichen Ausfall anders wäre

Muss die Hauptpflegeperson unerwartet ins Krankenhaus und lässt sich die Versorgung nicht aufschieben, kann der Fall unter das geplante Überbrückungsbudget fallen.

Für 2027 sieht der Entwurf bei ambulanter Akutversorgung durch einen zugelassenen Dienst vor, dass für eine Versorgung über drei Kalendertage hinaus die Pflegekasse zustimmen muss.

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Der besondere Anspruch auf ambulante Notdienste soll erst ab Januar 2028 greifen. Ein freier Nachmittag oder ein geplanter Urlaub rechtfertigt für sich genommen keinen Einsatz aus diesem ambulanten Akutbudget.

Der Bundesrat wollte prüfen lassen, ob der Jahreshöchstbetrag auf mindestens 2.900 Euro angehoben werden kann; die Bundesregierung lehnte das in ihrer Gegenäußerung vom 24. November ab. Bei der Anhörung am 25. November kritisierten Fachleute insbesondere den Verlust der eigenständigen Ersatzpflegeleistung.

Die Differenz von 1.254 Euro zwischen den beiden Jahresbudgets ist deshalb nicht automatisch der Verlust jeder Familie.

Für Haushalte, die vor allem private Vertretung einsetzen, ist die entscheidende Frage vielmehr, wie viel von ihrem monatlichen Pflegegeld nach den laufenden Ausgaben noch dafür übrig bleibt; den politischen Streit erläutert unser Überblick zum Überbrückungsbudget.

Was Familien vor dem Jahreswechsel klären können

Familien sollten Dezember- und Januareinsätze getrennt dokumentieren und Belege für bereits erbrachte Ersatzpflege sichern. Für 2026 geleistete Einsätze sieht das geltende Recht einen Erstattungsantrag mit Nachweisen bis Ende 2027 vor; das ist etwas anderes als die Übertragung ungenutzten Budgets für neue Einsätze im Januar.

Wer für Januar regelmäßig eine Vertretung braucht, kann mit der Pflegekasse klären, wie die Familie bei einer Umstellung abrechnen würde. Sinnvoll ist es, Zeitpunkt, Person, Kosten und die bisher genutzte Leistungsart zu nennen und Zusagen für 2027 nicht allein aus einem Entwurf abzuleiten.

Praxisbeispiel: Vier Nachmittage mit derselben Nachbarin

Ein Mann mit Pflegegrad 3 wird von seiner Frau gepflegt; eine Nachbarin übernimmt viermal im Monat jeweils zwei Stunden und erhält dafür insgesamt 120 Euro. Nach geltendem Recht kann die Kasse die nachgewiesenen Kosten bei erfüllten Voraussetzungen aus dem verfügbaren Jahresbetrag erstatten.

Würde der Regierungsentwurf unverändert umgesetzt, könnte die Familie dieselbe Nachbarin aus dem neuen Pflegegeld von 630 Euro monatlich bezahlen. Der Zuwachs gegenüber 599 Euro beträgt aber nur 31 Euro: Wenn das bisherige Pflegegeld vollständig für die laufende Pflege gebraucht wird, fehlen für dieselben Einsätze 89 Euro pro Monat.

Sechs Fragen und Antworten zur Ersatzpflege ab Januar

Darf meine bisherige Ersatzpflegeperson weiter einspringen?

Ja, der Entwurf verbietet die private Vertretung nicht. Er ändert aber, wie sie finanziert werden soll: Bei selbst organisierter Pflege wäre das monatliche Pflegegeld im Entlastungsbudget vorgesehen.

Kann ich die Rechnung meiner Nachbarin aus den 2.285 Euro bezahlen?

Nach dem Regierungsentwurf nicht als privat organisierte Ersatzpflege. Das Überbrückungsbudget wäre für die dort genannten professionellen Leistungen wie stationäre Kurzzeitpflege und ambulante Akutversorgung zweckgebunden.

Gäbe es die 380 bis 1.080 Euro zusätzlich zum Pflegegeld?

Nein. Das sind die Beträge, die als volles monatliches Pflegegeld im Entlastungsbudget vorgesehen sind; bei einer Kombination mit Sachleistungen ist das anteilige Pflegegeld niedriger.

Wer bezahlt einen Pflegedienst, wenn ich planbar ausfalle?

Die häusliche Pflegehilfe eines zugelassenen Dienstes soll dann aus dem Sachleistungsbudget bezahlt werden können. Ob der Betrag reicht, hängt unter anderem davon ab, wie viel davon im selben Monat schon für andere Einsätze verwendet wird.

Kann ich Ersatzpflege aus Dezember 2026 erst im Januar einreichen?

Nach geltendem § 39 SGB XI ja, wenn die Leistung 2026 erbracht wurde und der Antrag samt Kostennachweisen rechtzeitig eingeht. Die Kosten gehören zum Jahr 2026; sie verbrauchen kein Budget für eine erst im Januar geleistete Vertretung.

Ist die Umstellung zum 1. Januar schon sicher?

Nein. Der 1. Januar 2027 steht als vorgesehener Start im Regierungsentwurf; für die tatsächliche Abrechnung zählt das Gesetz, das am Tag der Leistung gilt.