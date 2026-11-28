Mit 63 in Rente gehen, mit 65 ohne Abschlag aufhören oder vor dem Ruhestand in Altersteilzeit wechseln: Für alle drei Pläne könnte sich Grundlegendes ändern.

Der Vorschlag aus dem Bundesarbeitsministerium zieht dabei unterschiedliche Grenzen: Ein Geburtsmonat kann über den Abschlag entscheiden, ein ganzer Jahrgang über den frühesten Rentenbeginn.

Der Referentenentwurf vom 27. November 2026 ist noch nicht beschlossene Sache, das muss man immer wieder betonen. Und: Viele der geplanten Änderungen sollen erst 2028, 2029 oder 2030 wirksam werden oder betreffen erst spätere Rentenzugänge.

Alle zwölf Änderungen in der Tabelle

Die Tabelle stellt geltendes Recht beziehungsweise die bisherige Praxis dem Vorschlag gegenüber. Wo ein Termin vom weiteren Verfahren abhängt, ist das ausdrücklich vermerkt.

Zwölf Vorhaben aus dem Rentenreform-Entwurf im Vergleich Thema Heute Was sich nach dem Entwurf ändern soll 1. Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Ab Jahrgang 1964 mit 65, wenn die Wartezeit erfüllt ist; unter Voraussetzungen zählen auch bestimmte Entgeltersatzleistungen. Die Rente bleibt grundsätzlich zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze möglich. Ab 2029 soll die Wartezeit enger berechnet werden; Übergangsrecht kann die breitere Anrechnung erhalten. 2. Regelaltersgrenze Für ab 1964 Geborene liegt sie bei 67 Jahren. Für 1964 bis 1967 bleibt es bei 67. Ab Jahrgang 1968 soll die Altersgrenze an die statistische Lebenserwartung gekoppelt werden. 3. Frühester Beginn nach 35 Jahren Grundsätzlich ab 63 mit Abschlägen. Ab Jahrgang 1968 grundsätzlich erst drei Jahre vor der Regelaltersgrenze, bei einer Grenze von 67 also mit 64. Bestimmte Übergangsfälle bleiben geschützt. 4. Abschlag je Monat 0,3 Prozent für jeden Monat, den die Altersrente für langjährig Versicherte früher beginnt. Ab 1. Juli 2028 grundsätzlich 0,4 Prozent für ab 1. Juli 1965 Geborene. Der Entwurf enthält Ausnahmen. 5. Altersrente für schwerbehinderte Menschen Ab Jahrgang 1964 grundsätzlich mit 65 ohne Abschlag oder ab 62 mit Abschlag, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Altersgrenzen bleiben für 1964 bis 1969 Geborene bestehen. Für ab 1970 Geborene sollen sie der Regelaltersgrenze folgen; für 1970 und 1971 ist Vertrauensschutz in bestimmten Fällen vorgesehen. 6. Vertrauensschutz Bestehende Übergangsregeln gelten weiter, solange das Gesetz nicht geändert wird. Je nach Rentenart und Jahrgang sollen bestimmte bereits vereinbarte Übergänge geschützt sein. Der Tag des tatsächlichen Kabinettsbeschlusses soll als Stichtag dienen; der 16. Dezember 2026 ist bisher nur angestrebt. 7. Gesetzliche Kapitalrente Es gibt keinen solchen zusätzlichen Pflichtbeitrag zur gesetzlichen Altersvorsorge. Geplant sind insgesamt 0,5 Prozent ab 2028, ansteigend auf 2 Prozent ab 2031, grundsätzlich hälftig finanziert. Einzelheiten sollen in einem weiteren Gesetz geregelt werden. 8. Rentenbeiträge im Minijob Minijobs sind grundsätzlich rentenversicherungspflichtig; eine Befreiung ist möglich. Ab 2028 soll die Befreiungsmöglichkeit weitgehend entfallen. Ausnahmen sind etwa für bestimmte Schüler und Minijobs in Privathaushalten vorgesehen. 9. Altersteilzeit Gesetzliches Mindestalter von 55 Jahren; Blockmodell möglich. Ab 1. Januar 2030 soll das Mindestalter 58 betragen und das Blockmodell für neue Fälle wegfallen. Andere Modelle bleiben möglich. 10. Weitere Personengruppen zahlen ein Für Selbstständige besteht keine allgemeine Pflicht; einige Berufsgruppen sind bereits gesetzlich versichert. Ab 2030 sollen mehr Selbstständige einbezogen werden, für Bundestagsabgeordnete ist die 22. Wahlperiode vorgesehen. Auch Vorstände von Aktiengesellschaften sollen einbezogen werden. 11. Ausführliche Rentenauskunft Ab 55 grundsätzlich automatisch alle drei Jahre anstelle der Renteninformation. Nach dem Entwurf grundsätzlich erst ab 60 automatisch, weiter im Dreijahresrhythmus. Bei berechtigtem Interesse soll eine frühere Auskunft auf Antrag möglich bleiben. 12. Umbau der Deutschen Rentenversicherung Die allgemeine Rentenversicherung verteilt sich auf den Bundesträger und die Regionalträger. Ab 1. Januar 2029 sollen sie in einem Bundesträger zusammengeführt werden. Für die Knappschaft-Bahn-See ist ein gesonderter Nachfolgeträger vorgesehen.

45 Jahre bleiben: Ein Versicherungsverlauf kann trotzdem nicht mehr reichen

Die Alterssicherungskommission hatte die Abschaffung der Rente nach 45 Jahren empfohlen. Der Ministeriumsentwurf entscheidet sich für einen anderen Weg: Die Altersrente bleibt vorgesehen, aber Monate etwa mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Übergangsgeld sollen bei der neuen Wartezeitberechnung grundsätzlich nicht mehr zählen.

Nach geltendem § 51 SGB VI können solche Zeiten unter Voraussetzungen mitzählen. Schon jetzt gelten Sonderregeln für Arbeitslosengeld in den zwei Jahren vor Rentenbeginn; eine frühere Arbeitslosigkeit kann also heute anders zählen als dieselbe Phase nach dem Reformvorschlag.

Der Entwurf lässt die breitere Anrechnung bei Ansprüchen nach der Übergangsvorschrift des § 236b bestehen, auch für bestimmte geschützte Fälle der Jahrgänge 1964 bis 1971. Wer deshalb einen Anspruch behält, kann nicht allein anhand des Geburtsjahres entschieden werden.

Juli 1965, Jahrgang 1968 und Jahrgang 1970: Drei verschiedene Grenzen

Ab Juli 1965 Geborene wären grundsätzlich vom höheren Abschlag bei der 35-Jahre-Rente betroffen. Das bedeutet für den Jahrgang 1965 nicht, dass die Regelaltersgrenze steigt: Für ihn soll sie nach dem Entwurf bei 67 bleiben.

Jahrgang 1968 ist die erste Gruppe, für die das Ministerium die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung koppeln will. Welche Altersgrenze sich daraus konkret ergibt, hängt von künftigen Daten ab; ein Modellwert ist noch kein persönlicher Rententermin.

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen soll die Kopplung erst ab Jahrgang 1970 auf deren Altersgrenzen durchschlagen. Voraussetzung bleiben grundsätzlich 35 Versicherungsjahre und eine zum Rentenbeginn anerkannte Schwerbehinderung; der für die gewöhnliche 35-Jahre-Rente geplante höhere Abschlag lässt sich darauf nicht übertragen.

Mehr zu den Jahrgängen findest du in unserer Einordnung zum Rentenbeginn ab Jahrgang 1965. Die Altersgrenzen der Jahrgänge 1964 und 1965 nach geltendem Recht stehen in einem eigenen Vergleich.

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Warum die geplante Kapitalrente nicht dasselbe ist wie die Minijob-Reform

Bei der Kapitalrente geht es um einen zusätzlichen Beitrag, aus dem später eine kapitalgedeckte Leistung entstehen soll. Bei 4.000 Euro monatlicher Beitragsbasis und einem Beitragssatz von insgesamt 2 Prozent wären es rechnerisch 80 Euro im Monat, davon grundsätzlich 40 Euro für den Arbeitnehmer.

Beim Minijob geht es dagegen um die Befreiung von Beiträgen zur bestehenden gesetzlichen Rentenversicherung. Mehr Beitragsmonate aus einem Minijob heißt nach dem Entwurf nicht automatisch, dass diese Monate auch auf die besondere Wartezeit von 45 Jahren angerechnet werden.

Bei den Selbstständigen lohnt sich ebenfalls der Blick auf zwei Daten: Die Pflicht soll 2030 einsetzen, der Entwurf erfasst bei der Abgrenzung neuer Selbstständiger aber grundsätzlich bereits Tätigkeitsaufnahmen ab 2027. Für vorher Selbstständige und bereits anderweitig obligatorisch Abgesicherte sind gesonderte Regeln vorgesehen.

Was sich durch den Umbau der Rentenversicherung ändert

Die geplante Zusammenführung der Regionalträger und der Deutschen Rentenversicherung Bund betrifft die Organisation der allgemeinen Rentenversicherung. Aus der Fusion selbst folgt kein neuer Rentenabschlag; Regelungen zum Rentenzugang stehen in anderen Teilen des Entwurfs.

Was für Altersteilzeit und Rentenauskunft jetzt wichtig ist

Der vorgesehene Vertrauensschutz kann je nach Fall das Eintrittsalter, den Abschlag oder die Berechnung der Wartezeit betreffen. Bei einem Vertrag über Altersteilzeit oder Vorruhestand sollte deshalb nicht nur die Freistellungsphase, sondern auch der anvisierte Rentenbeginn geprüft werden.

Die geplante spätere automatische Rentenauskunft ist kein Grund, mit der Kontenklärung bis 60 zu warten. Die ausführliche Rentenauskunft und die kürzere Renteninformation sind unterschiedliche Schreiben; nach dem Entwurf soll eine frühere ausführliche Auskunft bei berechtigtem Interesse weiterhin beantragt werden können.

Vier Fragen und Antworten

Gelten die zwölf Änderungen schon 2027?

Nein. Es handelt sich um einen Referentenentwurf; die einzelnen Vorhaben haben verschiedene geplante Termine oder beziehen sich auf bestimmte Geburtsjahrgänge.

Wer könnte auf 19,2 Prozent Abschlag kommen?

Wer noch 48 Monate vorziehen darf und unter den geplanten Satz von 0,4 Prozent im Monat fällt. Wenn nur 36 Monate vorgezogen werden dürfen, ergeben sich rechnerisch höchstens 14,4 Prozent nach diesem Satz.

Ist der 16. Dezember 2026 als Stichtag bereits verbindlich?

Nein. Der 16. Dezember wurde als Kabinettstermin angestrebt; der Entwurf knüpft an den tatsächlichen Beschluss an und lässt das Datum noch offen.

Kann das Ministerium schon sagen, wann der Jahrgang 1968 regulär in Rente geht?

Ein konkretes neues Alter steht noch nicht fest. Der Entwurf beschreibt den Mechanismus, nach dem es anhand der statistischen Lebenserwartung festgelegt werden soll.

Quellen: Referentenentwurf des BMAS, Faktenpapier des BMAS und Einordnung von rentenbescheid24.de.