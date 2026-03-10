Rente: Ab dieser Höhe müssen Rentner jetzt Steuern zahlen

Lesedauer 3 Minuten

Viele Rentner erleben 2026 eine unangenehme Überraschung, weil der steuerpflichtige Anteil der Rente weiter steigt. Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss nach den aktuellen Regeln 84 Prozent der Rente versteuern – 16 Prozent bleiben als fester Rentenfreibetrag in Euro dauerhaft stehen.

Grundfreibetrag und Steuerpflicht

Der Staat schiebt die Rentenbesteuerung seit Jahren Schritt für Schritt nach oben. Gleichzeitig steigt zwar der Grundfreibetrag, aber eben nicht so schnell, wie die steuerpflichtigen Rentenanteile wachsen. Für 2026 liegt der Grundfreibetrag bei 12.348 Euro (bei Ehepaaren 24.696 Euro).

Entscheidend ist nicht die Bruttorente, sondern das zu versteuernde Einkommen

Ob Sie tatsächlich Einkommensteuer zahlen, hängt nicht allein von Ihrer Monatsrente ab. Entscheidend ist das „zu versteuernde Einkommen“ – also das, was nach Rentenfreibetrag und Abzügen übrig bleibt. In der Praxis drücken vor allem Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge die Steuerlast deutlich.

Welche Abzüge Rentner typischerweise entlasten

Bei gesetzlich krankenversicherten Rentnern trägt die Rentenversicherung den halben Krankenversicherungsbeitrag – auch den halben Zusatzbeitrag der Krankenkasse. Den Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen Rentner dagegen allein.

Beim Zusatzbeitrag kommt es auf Ihre Kasse an. Als grober Orientierungswert wird für 2026 ein tatsächlich durchschnittlicher Zusatzbeitrag von 3,36 Prozent berichtet – davon trifft Rentner effektiv die Hälfte.

Beispielrechnung 2026 mit 1.389,21 Euro Monatsrente

Nehmen wir eine alleinstehende Person, die 2026 erstmals Rente bezieht und gesetzlich krankenversichert ist. Monatsrente: 1.389,21 Euro, also 16.670,52 Euro im Jahr.

Für den Rechenweg gilt folgendes: 84 Prozent steuerpflichtig, 16 Prozent Rentenfreibetrag. Für Krankenversicherung nehmen wir in diesem Beispiel den allgemeinen Anteil (hälftig) plus hälftigen Zusatzbeitrag auf Basis eines durchschnittlichen Zusatzbeitrags an; Pflegeversicherung ohne Kinderlosenzuschlag (3,6 Prozent).

Rechenschritt Betrag Jahresbruttorente 16.670,52 € Rentenfreibetrag (16 %) – 2.667,28 € Steuerpflichtiger Rententeil 14.003,24 € Krankenversicherung (Beispiel) – 1.497,01 € Pflegeversicherung (3,6 %) – 600,14 € Werbungskosten-Pauschbetrag – 102,00 € Sonderausgaben-Pauschbetrag – 36,00 € Zu versteuerndes Einkommen (gerundet) 11.768,09 €

Damit liegt das zu versteuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro – in dieser Modellrechnung fällt also keine Einkommensteuer an.

Warum diese Rechnung trotzdem kippen kann

So eine Rechnung ist keine Garantie, sondern ein realistischer Orientierungspunkt. Sobald weitere Einkünfte dazukommen – etwa Betriebsrente, Mieteinnahmen, private Renten, Zinsen oder ein Minijob – kann die Steuerpflicht sehr schnell beginnen.

Und wenn Sie kinderlos sind, kommt in der Pflegeversicherung ein Zuschlag hinzu, der die Abzüge erhöht, aber auch die Rechnung verändert.

Der stille Trigger im Sommer: die Rentenerhöhung

Viele merken die Steuerpflicht nicht im Januar, sondern nach einer Anpassung der Rente. Wenn Ihre Bruttorente steigt, steigt meist auch der steuerpflichtige Anteil – und damit rutschen Sie schneller über die Grenze. Wer 2026 „knapp drunter“ liegt, sollte nach der nächsten Rentenanpassung einmal neu überschlagen.

Was Sie jetzt praktisch tun können, ohne in Panik zu verfallen

Wenn Sie Ihre Steuerlage sauber einschätzen wollen, brauchen Sie drei Zahlen: Jahresbruttorente, Rentenfreibetrag (der bleibt in Euro konstant) und Ihre tatsächlichen Kranken- und Pflegebeiträge.

Diese Werte haben Sie entweder im Rentenbescheid, in der Jahresmeldung oder in der „Rentenbezugsmitteilung“ beziehungsweise den Beitragsnachweisen Ihrer Kasse.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Rentensteuer 2026

Muss ich wegen der Rentenbezugsmitteilung automatisch eine Steuererklärung abgeben?

Nein. Ob Sie abgeben müssen, hängt vom gesamten Einkommen ab, nicht davon, ob die Mitteilung kommt. Die Daten liegen dem Finanzamt ohnehin vor.

Gilt der Rentenfreibetrag jedes Jahr neu?

Nein. Der Rentenfreibetrag wird in Euro festgeschrieben und bleibt dann dauerhaft gleich. Nur die Rentenerhöhungen sind in der Regel voll steuerpflichtig.

Warum kann jemand mit derselben Rente Steuern zahlen und jemand anderes nicht?

Weil zusätzliche Einkünfte oder unterschiedliche Abzüge den Ausschlag geben. Schon kleine Nebeneinnahmen können den Grundfreibetrag reißen.

Zählt eine Betriebsrente „extra“ und macht sie mich schneller steuerpflichtig?

Ja, in vielen Fällen erhöht sie das zu versteuernde Einkommen – und kann genau der Baustein sein, der die Grenze überschreitet.

Was ist der häufigste Fehler bei der eigenen Rechnung?

Viele vergleichen nur die Jahresbruttorente mit dem Grundfreibetrag. Entscheidend ist aber das zu versteuernde Einkommen nach Rentenfreibetrag und Abzügen.

Fazit

Mit 1.389,21 Euro Monatsrente müssen Sie 2026 nicht automatisch Steuern zahlen. In einer realistischen Standardkonstellation kann das zu versteuernde Einkommen sogar unter dem Grundfreibetrag bleiben. Riskant wird es dort, wo zusätzliche Einnahmen dazukommen oder die Rente durch Anpassungen über die Kante rutscht.

Wer knapp an der Grenze liegt, sollte einmal im Jahr nachrechnen – das spart Stress, Nachzahlungen und das ungute Gefühl, „plötzlich“ steuerpflichtig zu sein.