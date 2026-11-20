Die Rente ist bewilligt, doch ohne die richtigen Kontodaten kann die Überweisung ausbleiben. Die Deutsche Rentenversicherung hat in ihrer Meldung vom 13. Oktober 2026 erneut auf eine Umstellung bei Zahlungen nach Israel hingewiesen.

Betroffene sollen ihre israelische IBAN und den BIC ihrer Bank umgehend dem Renten Service der Deutschen Post mitteilen.

Dabei geht es um den Zahlungsweg, nicht um eine neue Berechnung der Rente. Wer seine deutsche Rente auf ein israelisches Konto erhält und die erforderlichen Angaben noch nicht übermittelt hat, sollte die Unterlagen jetzt prüfen.

Zwei offizielle Hinweise nennen unterschiedliche Zeitpunkte

Die Rentenversicherung schreibt, dass Überweisungen nach Israel „ab voraussichtlich Ende 2026“ nur noch mit einer israelischen IBAN möglich sein sollen.

Auf der Internetseite des Renten Service steht die Aufforderung, die ausgefüllte und unterschriebene Zahlungserklärung spätestens bis zum 30. September 2026 zurückzusenden. Dort heißt es außerdem, internationale Überweisungen nach Israel seien ohne IBAN nicht mehr möglich.

Für Betroffene bleibt deshalb die Aufforderung maßgeblich, fehlende Daten umgehend nachzureichen und offene Fragen direkt zu klären.

Entscheidend ist das Konto, nicht allein der Wohnort

Die Vorgabe betrifft Rentenzahlungen auf Konten in Israel. Der Wohnsitz im Ausland bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Rente auch auf ein ausländisches Konto überwiesen wird. Die Zahlung während eines Auslandsaufenthalts kann auch auf ein eigenes Konto bei einer Bank in Deutschland erfolgen.

Das erläutert die Deutsche Rentenversicherung zum Ablauf der Rentenzahlung im Ausland. Wer in Israel lebt, seine deutsche Rente aber auf ein deutsches Konto erhält, muss diese besondere IBAN-Umstellung nicht allein wegen seines Wohnorts vornehmen.

Andere Mitteilungspflichten bestehen unabhängig davon. Das Downloadcenter des Renten Service unterscheidet zwischen Wohnsitz und Kontoverbindung im Inland oder Ausland.

Für die erste Prüfung reicht daher ein Blick in die Zahlungsunterlagen. Auf welches Konto fließt die Rente tatsächlich? Liegt ein persönliches Anschreiben zur Umstellung vor? Und wurde die darin verlangte Erklärung bereits vollständig zurückgesandt?

Die Bankdaten gehören in eine unterschriebene Zahlungserklärung

Der Renten Service verlangt nicht lediglich eine beiläufige Mitteilung der Kontonummer. Betroffene sollen die Zahlungserklärung vollständig ausfüllen und unterschreiben. Für die betroffenen israelischen Konten müssen sie selbst Kontoinhaber oder Mitinhaber sein.

Die Zahlungserklärung für Überweisungen auf ein Auslandskonto erfasst neben IBAN und BIC auch die persönlichen Angaben und die zur Zuordnung benötigten Rentennummern. Auf der Rückseite befinden sich weitere Angaben zur Kontoverbindung sowie die Unterschriftsfelder.

Diese Angaben sollten Betroffene in der Zahlungserklärung kontrollieren Angabe im Formular Was geprüft werden sollte Name und Anschrift Die Daten müssen zur rentenberechtigten Person gehören und aktuell sein. Postabrechnungsnummer und Postrentennummer Die Zahlung muss dem richtigen Vorgang zugeordnet werden können. IBAN und BIC beziehungsweise SWIFT-Code Die Angaben sollten unmittelbar mit den Bankunterlagen abgeglichen werden. Kontoinhaberschaft und Unterschriften Auch die Rückseite und gegebenenfalls weitere vorgesehene Angaben beachten.

Diese Punkte ergeben sich aus der Zahlungserklärung des Renten Service. Ein Kontoauszug kann beim Ausfüllen helfen, ersetzt aber nicht die verlangte unterschriebene Erklärung.

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Unbekannte IBAN bei der eigenen Bank erfragen

Wer seine israelische IBAN nicht kennt, soll sie nach dem Hinweis der Deutschen Rentenversicherung bei seiner Bank erfragen. Es ist nicht sinnvoll, eine internationale Kontonummer aus alten Angaben selbst zusammenzustellen oder eine Beispielnummer von einer Internetseite zu übernehmen.

Beim Übertragen der Daten empfiehlt sich eine zweite Kontrolle. Stimmen sämtliche Zeichen der IBAN? Gehört der BIC zur angegebenen Bank? Sind die persönlichen Angaben vollständig? Eine Kopie der ausgefüllten Erklärung erleichtert spätere Rückfragen.

Allein aus der Aufforderung zur Ergänzung der Bankdaten folgt nicht, dass ein neues Konto eröffnet werden muss. Zunächst sollte geklärt werden, welche Angaben für die bestehende Verbindung benötigt werden. Die Mitteilungen verlangen eine nutzbare IBAN und den BIC, keinen allgemeinen Bankwechsel.

Den Rücksendeweg aus dem persönlichen Anschreiben verwenden

Für die angeschriebenen Betroffenen nennt der Renten Service den beigefügten Rückumschlag mit der bereits aufgedruckten Adresse in Leipzig.

Fehlt das Schreiben oder der Rückumschlag, sollte der Renten Service gefragt werden, wie die Erklärung nun eingereicht werden soll. Die allgemeinen Hinweise des Renten Service zu Änderungen eines Auslandskontos sehen eine ausgedruckte Zahlungserklärung und die postalische Übersendung vor.

Wer die Unterlagen versendet, sollte eine Kopie und einen verfügbaren Versandnachweis aufbewahren. Das erleichtert die Klärung, falls später erneut Unterlagen angefordert werden.

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Frist verpasst bedeutet nicht, dass die Rente endgültig verloren ist

Die Hinweise zur IBAN betreffen die Möglichkeit, das Geld auf dem vorgesehenen Weg auszuzahlen. Fehlende Kontodaten können eine Zahlung blockieren, ohne dass damit über die Höhe oder den Bestand der Rente neu entschieden wurde.

Betroffene sollten eine verspätete Rückmeldung dennoch nicht aufschieben. Sinnvoll ist, die vollständigen Unterlagen nachzureichen und zugleich nachzufragen, ob bereits eine Überweisung zurückgehalten wurde. Dabei sollte ausdrücklich geklärt werden, welche Monate betroffen sind und welche Schritte für die weitere Auszahlung fehlen.

Einkommensanrechnung ist eine andere Frage. Das erläutert unser Beitrag darüber, wann eine zweite ausländische Rente bei der deutschen Witwenrente berücksichtigt werden darf.

Wenn eine Rentenzahlung bereits fehlt

Der Renten Service bittet bei einer ausgebliebenen Zahlung um eine schriftliche Mitteilung. Darin sollen die Postrentennummer und möglichst genau der Monat genannt werden, für den die Rente fehlt. Für dringende Anliegen von Rentnern im Ausland nennt er die Telefonnummer +49 221 5692 777.

Eine eigene Formulierung für die Nachfrage kann so aussehen.

„Für den Monat [Monat und Jahr] ist meine Rentenzahlung bisher nicht eingegangen. Meine Postrentennummer lautet [Nummer]. Die Zahlungserklärung mit IBAN und BIC habe ich am [Datum] eingereicht. Bitte prüfen Sie, ob die Unterlagen vollständig vorliegen und wodurch die Auszahlung derzeit verhindert wird.“

Diese Nachfrage ersetzt das erforderliche Formular nicht. Sie hilft aber dabei, den konkreten Zahlungsfall zu benennen. Wer die Erklärung noch nicht versandt hat, sollte das offen angeben und um Auskunft zum richtigen Einreichungsweg bitten.

Lebensnachweis und Bankdaten sind zwei getrennte Anforderungen

Parallel zur IBAN-Umstellung erinnert der Renten Service an den Lebensnachweis 2026. Für die dazu aufgeforderten Personen war die Rückmeldefrist der 9. Oktober. Bei weiterhin fehlendem Nachweis kündigt der Dienst an, Zahlungen ab Ende Oktober anzuhalten, bis der Nachweis eingegangen ist.

Dieser in den Hinweisen zum Lebensnachweis 2026 genannte Zahlungsstopp betrifft den fehlenden Lebensnachweis. Er darf nicht als Abschalttermin für sämtliche Überweisungen nach Israel ausgegeben werden.

Welche Rentner dieses gesonderte Verfahren betrifft, erklärt unser Beitrag zur Lebensbescheinigung 2026 und den notwendigen Nachweisen für Auslandsrentner.

Ein Kontowechsel sollte keine zusätzliche Zahlungslücke schaffen

Für Auslandskonten empfiehlt der Renten Service, die neue Verbindung mindestens acht Wochen vor der Schließung mitzuteilen.

Ein deutsches Konto ist als Zahlungskonto möglich. Es ändert aber nicht die rentenrechtlichen Folgen eines Auslandswohnsitzes. Auch Bankgebühren oder Wechselkursverluste bei Auslandsüberweisungen sind von der bewilligten Rentenhöhe zu unterscheiden.

Ebenso wenig erledigt eine Bankänderung steuerliche Fragen. Unser Beitrag zum automatischen Austausch bestimmter Auslandskontodaten mit den Finanzbehörden erläutert ein anderes Verfahren.

Nicht auf den nächsten fehlenden Kontoeingang warten

Entscheidend ist, ob die erforderlichen Angaben beim Renten Service vollständig vorliegen. Wer noch nichts eingereicht hat, sollte die Bankdaten beschaffen und die Zahlungserklärung vervollständigen.

Wer bereits reagiert hat, kann bei einer weiteren Aufforderung oder einer fehlenden Zahlung gezielt nach dem Bearbeitungsstand fragen.

So lässt sich ein offener Vorgang klären, ohne vorschnell einen neuen Rentenantrag zu stellen oder das bisherige Konto aufzugeben.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Meldung vom 13. Oktober 2026 zur erforderlichen israelischen IBAN für Rentenzahlungen nach Israel.

Renten Service der Deutschen Post, Hinweise zur Zahlungserklärung für israelische Konten, das Formular für Überweisungen auf Auslandskonten, das Downloadcenter sowie die Fragen und Antworten zu Bankänderungen und ausgebliebenen Zahlungen.