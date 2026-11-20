Die gesetzlichen Renten sollen bis 2040 um rund 46,2 Prozent steigen. Trotzdem könnte das Rentenniveau nach 2031 deutlich sinken. Das geht aus dem Rentenversicherungsbericht 2026 hervor, den das Bundeskabinett am 18. November beschlossen hat.

Für Millionen Beschäftigte und Rentner zeigt sich damit ein wichtiger Unterschied zwischen steigenden Rentenbeträgen und der langfristigen Entwicklung der Altersversorgung.

Nach den Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums bleibt das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent. Danach soll es bis 2040 auf 46,4 Prozent zurückgehen. Zugleich wird für 2027 ein unveränderter Rentenbeitragssatz von 18,6 Prozent erwartet.

Renten sollen bis 2040 um mehr als 46 Prozent steigen

Der Regierungsbericht geht davon aus, dass die gesetzlichen Renten bis 2040 nominal um insgesamt 46,2 Prozent steigen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von rund 2,8 Prozent.

Für einen Rentner mit heute 1.500 Euro monatlicher Bruttorente würde eine solche Entwicklung rechnerisch einen Betrag von rund 2.193 Euro ergeben. Bei 2.000 Euro wären es etwa 2.924 Euro.

Diese Beispiele veranschaulichen lediglich den prozentualen Anstieg. Sie sind keine persönlichen Rentenprognosen und berücksichtigen weder individuelle Veränderungen noch künftige Abzüge.

Auch die Kaufkraft lässt sich aus den genannten Beträgen nicht ablesen. Steigen Lebensmittelpreise, Mieten und andere Lebenshaltungskosten, kann ein erheblicher Teil des zusätzlichen Geldes aufgezehrt werden.

Warum das Rentenniveau trotz steigender Renten sinkt

Das Rentenniveau beschreibt nicht, wie viel Prozent des letzten Gehalts ein Arbeitnehmer später als Rente erhält. Es setzt vielmehr eine standardisierte Rente nach 45 Beitragsjahren mit durchschnittlichem Verdienst ins Verhältnis zum durchschnittlichen Arbeitseinkommen. Dabei werden Sozialbeiträge berücksichtigt, Steuern jedoch nicht.

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Sinkt dieses Verhältnis, bedeutet das, dass sich die Standardrente im Vergleich zu den Arbeitseinkommen schwächer entwickelt.

Der Unterschied ist für Beschäftigte wichtig, die erst in zehn oder fünfzehn Jahren in den Ruhestand gehen. Ihre spätere gesetzliche Rente kann zwar nominal höher ausfallen als heutige Renten. Gemessen am durchschnittlichen Lohn könnte sie jedoch einen geringeren Anteil erreichen.

Welche finanziellen Folgen ein sinkendes Rentenniveau haben kann, hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag Rente ab 2032. Rentenniveau sinkt für Millionen Rentner erläutert.

Die 48-Prozent-Grenze gilt noch bis 2031

Die gesetzliche Haltelinie sichert das Rentenniveau bis einschließlich 2031 bei 48 Prozent ab. Für die Zeit danach zeigen die aktuellen Berechnungen einen Rückgang auf 46,4 Prozent bis 2040.

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Das bedeutet nicht, dass Rentner ab 2032 eine Kürzung ihrer laufenden Rente um 1,6 Prozentpunkte erhalten. Das Rentenniveau ist eine Verhältniszahl und kein individueller Rentenbetrag.

Wer bereits eine Altersrente erhält, muss deshalb aus dem prognostizierten Rückgang keine entsprechende Kürzung seiner monatlichen Auszahlung ableiten.

Für rentennahe Jahrgänge ist dagegen entscheidend, wie sich die gesetzliche Rente im Verhältnis zu den künftigen Einkommen entwickelt. Das kann bei der Einschätzung des eigenen Lebensstandards im Ruhestand eine wichtige Rolle spielen.

Beitragssatz bleibt 2027 bei 18,6 Prozent

Der Rentenversicherungsbericht enthält auch neue Berechnungen zur Finanzierung. Danach soll der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 2027 weiterhin 18,6 Prozent betragen.

Die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung wird für Ende 2026 auf rund 31 Milliarden Euro geschätzt. Das entspricht knapp einer Monatsausgabe.

Damit zeichnet der Bericht für das kommende Jahr zunächst eine stabile Beitragsentwicklung. Für die langfristige Finanzierung bleiben die demografische Entwicklung, die Beschäftigung und die Lohnentwicklung wichtige Einflussgrößen.

Rentenerhöhung 2027 steht noch nicht endgültig fest

Der Kabinettsbeschluss bedeutet nicht, dass die Rentenanpassung zum 1. Juli 2027 bereits verbindlich festgelegt wurde.

Die bisherigen Berechnungen gehen von einem möglichen Rentenplus von 4,09 Prozent aus. Wie sich dieser Wert auf unterschiedliche Bruttorenten auswirken würde, zeigt die bereits veröffentlichte Rententabelle für 2027.

Die endgültige Anpassung wird erst 2027 auf Grundlage der maßgeblichen Daten bestimmt. Die Modellrechnungen im Rentenversicherungsbericht stellen ausdrücklich keine garantierten Prognosen dar. Sie beruhen auf wirtschaftlichen Annahmen und können sich durch neue Entwicklungen oder gesetzliche Änderungen verändern.

Was Rentner und Beschäftigte daraus ableiten können

Für heutige Rentner ist vor allem wichtig, zwischen Bruttorente und tatsächlich verfügbarem Einkommen zu unterscheiden. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, mögliche Steuern sowie steigende Lebenshaltungskosten können den Nutzen künftiger Rentenerhöhungen begrenzen.

Menschen, die erst in einigen Jahren in Rente gehen, sollten sich nicht allein an der Haltelinie von 48 Prozent orientieren. Die individuelle Rentenhöhe hängt insbesondere von den erworbenen Entgeltpunkten und dem später geltenden Rentenwert ab.

Der neue Regierungsbericht zeigt deshalb zwei Entwicklungen gleichzeitig. Die Renten sollen nominal weiter steigen, während das Sicherungsniveau gegenüber den Arbeitseinkommen nach 2031 sinken könnte.

Quellen