45 Jahre versichert und trotzdem nur mit Abschlägen früher in Rente: Diese mögliche Veränderung steht im Streit um die Rentenreform. Die Bundesregierung will wesentliche Teile noch vor Weihnachten 2026 im Kabinett beschließen.

Für Beschäftigte, die ihre Rente planen, geht es damit um Lebenszeit und dauerhaftes Einkommen. Welche Jahrgänge die bisherigen Zugänge behalten könnten, ist allerdings noch nicht abschließend entschieden.

Merz-Regierung drängt aufs Tempo – über die Frührente wird weiter gestritten

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Anfang November angekündigt, die Rentenreform in wesentlichen Teilen noch vor Weihnachten durch das Kabinett zu bringen. Nach einem Bericht des Handelsblatts soll zunächst der rentenrechtliche Teil ausformuliert werden, während für die geplante Kapitalrente vorerst Eckpunkte vorgesehen sind.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer erklärte am 4. November, die Arbeiten am Gesetzentwurf seien zu 95 Prozent abgeschlossen. Wie n-tv unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist gerade die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren weiterhin umstritten.

Ein Kabinettsbeschluss würde das Rentenrecht für sich genommen noch nicht ändern. Dafür braucht es das weitere Gesetzgebungsverfahren; verbindlich werden neue Regeln entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Inkrafttreten.

Diese drei Wege in die Altersrente gelten heute

Für alle ab 1964 Geborenen liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren; für die Regelaltersrente müssen grundsätzlich fünf Versicherungsjahre erfüllt sein. Wer die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt, kann nach geltendem Recht bereits mit 65 die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten.

Daneben gibt es die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren. Sie ist weiterhin ab 63 möglich, für diese Jahrgänge dann allerdings mit bis zu 14,4 Prozent dauerhaftem Abschlag.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die unterschiedlichen Voraussetzungen dieser Rentenarten. Die Rente nach 45 Jahren lässt sich nicht zusätzlich vorziehen, indem man dafür Abschläge akzeptiert.

Tabelle: Welche Altersgrenzen für Ihren Jahrgang derzeit gelten

Für die Jahrgänge vor 1964 laufen die bereits seit Jahren geltenden Übergangsregeln. Die folgende Übersicht zeigt geltendes Recht und keine Prognose über das Ergebnis der Rentenreform.

Geburtsjahr Regelaltersgrenze Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren 1960 66 Jahre und 4 Monate 64 Jahre und 4 Monate 1961 66 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate 1962 66 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 1963 66 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 1964 67 Jahre 65 Jahre 1965 und jünger 67 Jahre 65 Jahre

Die Übergangsstufen ergeben sich aus § 235 SGB VI und § 236b SGB VI. Der abschlagsfreie Zugang setzt voraus, dass die erforderliche Wartezeit tatsächlich erfüllt ist.

Warum die Jahrgänge 1965, 1966 und 1967 besonders aufmerksam sein sollten

Die derzeit diskutierte Trennlinie stammt aus einem frühen Arbeitspapier des Arbeitsministeriums mit Bearbeitungsstand vom 21. August 2026. Das Ministerium bezeichnete dieses Papier laut Handelsblatt als veralteten Fachreferatsentwurf, mit dem die Hausleitung nicht befasst gewesen sei.

Nach diesem Arbeitsstand sollte die abschlagsfreie Rente mit 65 für die Jahrgänge 1964 bis 1966 erhalten bleiben.

Für die Jahrgänge 1967 bis 1971 waren zusätzliche Voraussetzungen für den Vertrauensschutz vorgesehen, insbesondere eine rechtzeitig vereinbarte Altersteilzeit.

Ab Jahrgang 1968 sah das Papier außerdem eine Kopplung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung vor. Ab Jahrgang 1972 sollte der allgemeine Zugang zur abschlagsfreien Altersrente nach 45 Jahren entfallen; den damaligen Aufbau erläutert auch der Industrie-Pensions-Verein.

Damit lässt sich erklären, warum der Jahrgang 1967 in vielen Berichten auftaucht. Eine bereits beschlossene Schlechterstellung dieses Jahrgangs lässt sich daraus jedoch ebenso wenig ableiten wie eine endgültige Schutzgarantie für 1965 und 1966.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Sonderzahlungen schützen nicht vor höheren Abschlägen

„Geburtsjahr plus 65“ ist keine verlässliche Schutzregel

Die Rechnung wirkt einfach: Jahrgang 1966 wird 2031 bereits 65, Jahrgang 1967 erst 2032. Daraus wird mitunter abgeleitet, vor 2032 seien Beschäftigte sicher und danach von Einschnitten betroffen.

Ein solcher Automatismus steht nicht im geltenden Recht. Ob und wie eine Reform zwischen Jahrgängen unterscheidet, muss erst die endgültige gesetzliche Übergangsregelung zeigen.

Auch der genaue Rentenbeginn hängt vom Geburtstag und den erfüllten Versicherungszeiten ab. Die bisher diskutierten Abgrenzungen haben wir im Beitrag zur Rente mit 65 für die Jahrgänge 1967 bis 1971 eingeordnet.

Altersteilzeit: Der mögliche Stichtag steht bisher nur im alten Entwurf

Im veröffentlichten Arbeitspapier wird der Schutz für bestimmte Jahrgänge an eine Altersteilzeitvereinbarung vor dem künftigen Kabinettsbeschluss geknüpft. Für das Datum enthält der Text einen Platzhalter.

Das wäre für Beschäftigte folgenreich: Ein Vertrag könnte nach diesem Modell beeinflussen, ob der bisherige Rentenzugang erhalten bleibt. Neben der Altersteilzeit enthielt das Papier allerdings auch besondere Schutzregeln für bestimmte Beschäftigte der Kohlewirtschaft.

Eine heute allgemein verbindliche Unterschriftsfrist vor Weihnachten gibt es auf dieser Grundlage nicht. Ob die geplante Reform diese Vertragsregel überhaupt übernimmt, bleibt offen.

Wer ohnehin über Altersteilzeit verhandelt, sollte die Einkommensentwicklung, die Beiträge zur Rentenversicherung und den Anschluss nach Vertragsende prüfen lassen. Eine Unterschrift allein aus Angst vor einem überholten Entwurf kann dagegen über Jahre finanzielle Folgen auslösen, ohne den erhofften Rentenschutz zu sichern.

Was zwei Jahre früherer Rentenbeginn finanziell bedeuten können

Sollte der abschlagsfreie Zugang nach 45 Jahren für einen Versicherten entfallen, könnte als Alternative die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren bleiben. Bei einem Beginn mit 65 und einer weiterhin geltenden abschlagsfreien Altersgrenze von 67 wären das 24 Monate vorzeitiger Bezug.

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Nach der heutigen Abschlagsregel aus § 77 SGB VI ergeben 24 Monate jeweils 0,3 Prozent insgesamt 7,2 Prozent. Die folgende Modellrechnung zeigt ausschließlich die Wirkung dieses Abschlags bei ansonsten gleichen erworbenen Rentenansprüchen.

Monatliche Bruttorente vor Abschlag Abzug bei 7,2 Prozent Bruttorente nach Abschlag 1.500,00 Euro 108,00 Euro 1.392,00 Euro 1.800,00 Euro 129,60 Euro 1.670,40 Euro 2.000,00 Euro 144,00 Euro 1.856,00 Euro 2.500,00 Euro 180,00 Euro 2.320,00 Euro

Bei 1.800 Euro Ausgangsrente summiert sich die Differenz über 20 Jahre rechnerisch auf 31.104 Euro brutto. Rentenanpassungen, Versicherungsbeiträge, Steuern und zusätzliche Rentenansprüche aus einer längeren Beschäftigung sind dabei nicht berücksichtigt.

Ein pauschaler Nettoverlust lässt sich daraus nicht ableiten. Würde zugleich die abschlagsfreie Altersgrenze steigen, müsste auch die Zahl der vorgezogenen Monate neu berechnet werden.

Frühestens mit 64: Ein kleinerer Höchstabschlag wäre kein Geschenk

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, den frühesten Beginn der Altersrente nach 35 Versicherungsjahren von 63 auf 64 zu verschieben. Außerdem soll die Regelaltersgrenze nach 2031 an die Lebenserwartung angepasst werden, wie die Bundesregierung zu den Kommissionsvorschlägen erläutert.

Bei unveränderter Altersgrenze von 67 wären mit 64 noch 10,8 Prozent Abschlag fällig. Genau dieser Abschlag gilt heute bereits für einen entsprechenden Beginn mit 64.

Ein geringerer maximaler Abschlag wäre unter diesen Annahmen deshalb keine Vergünstigung. Beschäftigte verlören vielmehr die Möglichkeit, sich schon mit 63 für eine niedrigere Rente zu entscheiden.

Schwerbehinderte Menschen haben einen eigenen Rentenzugang

Für schwerbehinderte Menschen ab Jahrgang 1964 gilt nach § 37 SGB VI weiterhin: Mit 35 Versicherungsjahren ist die Altersrente mit 65 abschlagsfrei möglich, vorzeitig bereits mit 62. Bei frühestem Beginn beträgt der Abschlag 10,8 Prozent; erforderlich ist außerdem die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch bei Rentenbeginn.

Das alte Arbeitspapier sah auch hier eine spätere Anbindung der Altersgrenzen an die Regelaltersgrenze vor, grundsätzlich ab Jahrgang 1970 und mit Ausnahmen beim Vertrauensschutz. Eine solche Anhebung ist bislang keine geltende neue Altersgrenze.

Eine neue Rente für gesundheitlich Belastete ist noch kein Anspruch

Das frühere Arbeitspapier enthielt außerdem eine neue Altersrente bei langjähriger Beitragszahlung und verminderter Berufsfähigkeit, vorgesehen ab 2032. Dafür sollten eigene Versicherungs- und gesundheitliche Voraussetzungen gelten.

Die gelegentlich verwendete Bezeichnung „Schutzrente“ sollte deshalb nicht als Zusage verstanden werden, nach körperlich belastender Arbeit künftig automatisch früher abschlagsfrei gehen zu können. Ob diese Rentenart eingeführt wird und wen sie erfasst, müsste das Gesetz festlegen.

Was die Debatte für Menschen bedeutet, die bereits Rente beziehen

Auch für heutige Rentner ist die weitere Entwicklung der Rentenanpassungen wichtig. Nach § 255e SGB VI gilt die Haltelinie von 48 Prozent bis einschließlich der Rentenanpassung zum 1. Juli 2031.

Die Kommission empfiehlt, anschließend den Nachhaltigkeitsfaktor wieder anzuwenden und die Haltelinie auslaufen zu lassen. Dadurch könnten Renten künftig langsamer steigen als die Löhne; eine automatische Kürzung der laufenden Bruttorente folgt daraus nicht.

Die 48 Prozent bedeuten außerdem nicht, dass jeder Versicherte diesen Anteil seines letzten Gehalts als Rente erhält. Nach § 154a SGB VI vergleicht die Kennzahl die verfügbare Standardrente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst mit dem verfügbaren Durchschnittsentgelt, jeweils vor Steuern und nach Sozialbeiträgen.

Jetzt die 45 Jahre prüfen – besonders bei Arbeitslosigkeit

Eine Kontenklärung hilft unabhängig vom Ausgang der Reform. Dabei lässt sich feststellen, ob etwa eine versicherte Berufsausbildung, Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten oder rentenversicherungspflichtige Angehörigenpflege vollständig erfasst sind.

Reine Schul- und Studienzeiten zählen für die 45-jährige Wartezeit dagegen grundsätzlich nicht. Welche Monate berücksichtigt werden, richtet sich nach § 51 SGB VI.

Arbeitslosengeldzeiten in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen grundsätzlich ebenfalls nicht für diese Wartezeit. Eine Ausnahme besteht, wenn der Leistungsbezug durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist.

Eine gewöhnliche betriebsbedingte Kündigung genügt dafür nicht automatisch, wie unser Beitrag zur 24-Monats-Falle vor der Altersrente erläutert. Bereits erfüllte 45 Versicherungsjahre gehen durch eine anschließende Arbeitslosigkeit allerdings nicht wieder verloren.

Ein schneller Rentenantrag friert die Rechtslage nicht ein

Ein vorsorglicher Antrag Jahre vor dem geplanten Ruhestand sichert nicht automatisch die heutigen Altersgrenzen. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt den Altersrentenantrag ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Beginn; das ist keine allgemeine gesetzliche Verbotsgrenze für frühere Anträge.

Auch eine Rentenauskunft garantiert keine unveränderten Gesetze. Nach § 109 Absatz 2 SGB VI steht sie ausdrücklich unter dem Vorbehalt künftiger Rechtsänderungen.

Für die Planung ist deshalb die konkrete Prüfung bei der Rentenversicherung sinnvoll: Wann sind die 45 Jahre erfüllt, welcher Rentenbeginn ist aktuell möglich und welche Folgen hätte das Ende der Beschäftigung? Ob spätere Übergangsregeln den eigenen Fall schützen, muss anschließend am verabschiedeten Gesetz geprüft werden.

Beispiel aus der Praxis: Was für Frank auf dem Spiel stehen könnte

Frank, Jahrgang 1969, möchte mit 65 in Rente gehen und würde bis dahin die 45-jährige Wartezeit erfüllen. Für das fiktive Beispiel unterstellen wir 44 Entgeltpunkte und rechnen mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro: Das ergibt 1.870,88 Euro monatliche Bruttorente ohne Abschlag.

Entfiele für Frank der abschlagsfreie Zugang und bliebe ihm bei einer Altersgrenze von 67 die Rente nach 35 Jahren mit 65, wären nach heutiger Abschlagsberechnung 7,2 Prozent abzuziehen. Aus 1.870,88 Euro würden dann 1.736,18 Euro brutto – rund 134,70 Euro weniger im Monat.

Das ist ein Reformszenario mit Rechenwerten von 2026, keine feststehende Kürzung seiner späteren Rente. Frank sollte seine Versicherungszeiten und die Finanzierung des Ausstiegs prüfen lassen, bevor er eine verbindliche Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber trifft.