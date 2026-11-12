Neue Renten-Art geplant: Neue Schutzrente soll Härten abfedern

Die Bundesregierung will noch vor Weihnachten 2026 wesentliche Teile der großen Rentenreform im Kabinett beschließen. Für Menschen kurz vor dem Ruhestand bleibt allerdings offen, welche Jahrgänge länger arbeiten müssten und wer seinen geplanten Rentenbeginn behalten könnte.

Besonders brisant sind die Vorschläge zur Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren und zur Anhebung des frühesten Rentenbeginns mit Abschlägen.

Eine neue Schutzrente soll gesundheitlich belasteten Beschäftigten helfen, doch ein einklagbarer Anspruch entsteht aus solchen Ankündigungen noch nicht.

Der Entwurf ist offenbar weit – die politische Einigung fehlt

Seit dem Juni 2026 liegen die 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission vor. Die Richtung der Reform zeichnet sich ab, die persönlichen Folgen lassen sich daraus noch nicht zuverlässig ablesen.

Inzwischen gibt es einen konkreteren Zwischenstand: Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer erklärte nach einem dpa-Bericht vom 5. November 2026, die Arbeit seines Ministeriums am Gesetzentwurf sei „zu 95 Prozent abgeschlossen“.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, die Reform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten ins Kabinett zu bringen.

Ein Kabinettsbeschluss wäre allerdings erst ein Schritt im Gesetzgebungsverfahren. Der angestrebte Beschluss im Bundestag liegt nach dem bislang genannten Zeitplan im ersten Quartal 2027; daraus ergibt sich noch kein einheitlicher Starttermin für sämtliche Änderungen.

Warum sich die Rentenreform verzögert

Der Streit betrifft Entscheidungen, die tief in die Lebensplanung eingreifen: Soll der abschlagsfreie Rentenzugang nach 45 Versicherungsjahren tatsächlich entfallen, und wie werden Menschen geschützt, die mit dieser Möglichkeit gerechnet haben?

Auch die vorgeschlagene Abschaffung der Altersteilzeit im Blockmodell ist umstritten.

Schweitzer hat sich für den Erhalt dieses Modells ausgesprochen, bei dem auf eine Arbeitsphase eine Freistellungsphase folgt. Solange über solche Fragen keine Einigung besteht, bedeutet ein weitgehend ausgearbeiteter Text noch keinen gemeinsamen Gesetzentwurf der Koalition.

Für Beschäftigte ist dieses Warten mehr als ein politisches Geduldsspiel. Wer seinen Ausstieg aus dem Beruf vorbereiten muss, braucht verlässliche Altersgrenzen und Übergangsfristen, um Einkommenslücken vermeiden zu können.

Höheres Rentenalter: Was die Kommission vorschlägt

Die Bundesregierung erläutert die Empfehlung, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die weitere Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Zusätzliche Lebenszeit soll dabei zu zwei Dritteln auf eine längere Erwerbsphase und zu einem Drittel auf einen längeren Ruhestand entfallen.

Nach den zugrunde gelegten Annahmen könnte die Regelaltersgrenze bis 2041 schrittweise von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen. Das ist eine Modellrechnung zu einem Reformvorschlag und keine bereits beschlossene neue Altersgrenze.

Damit rückt für diese Änderung der Geburtsjahrgang 1965 in den Blick, der 2032 das 67. Lebensjahr erreicht. Welche zusätzlichen Monate tatsächlich gelten würden und welche Übergangsregeln vorgesehen werden, steht damit jedoch nicht fest.

Davon zu unterscheiden sind mögliche Verschärfungen bei vorgezogenen Altersrenten: Deren Stichtage lassen sich nicht einfach aus dem Jahr 2032 ableiten. Weitere Einordnungen bietet unser Beitrag zu den möglichen Folgen der Rentenreform für die Jahrgänge ab 1965.

35 oder 45 Versicherungsjahre: Zwei verschiedene Rentenzugänge

Die Bezeichnung „Rente mit 63“ verdeckt häufig, dass zwei unterschiedliche Regelungen gemeint sein können. Die Altersrente für langjährig Versicherte setzt 35 Versicherungsjahre voraus, während für besonders langjährig Versicherte 45 Jahre mit den dafür anerkannten Zeiten erforderlich sind.

Nach den geltenden Regeln der Deutschen Rentenversicherung können ab 1964 Geborene mit 35 Versicherungsjahren ab 63 eine vorgezogene Altersrente beziehen. Dabei fallen dauerhaft 0,3 Prozent Abschlag pro vorgezogenem Monat an, bei einem Beginn vier Jahre vor der Altersgrenze insgesamt 14,4 Prozent.

Wer die Voraussetzungen für die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren erfüllt, kann ab Jahrgang 1964 mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Die bloße Erfüllung der 45 Jahre eröffnet dagegen keinen beliebig frühen Rentenbeginn.

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Rentenzugang Geltendes Recht für Jahrgang 1964 und jünger Vorschlag der Kommission Regelaltersrente Regelaltersgrenze von 67 Jahren Nach 2031 Kopplung an die Lebenserwartung Altersrente nach 35 Versicherungsjahren Ab 63 mit Abschlägen, ab 67 ohne Abschläge Frühesten Beginn zunächst auf 64 Jahre anheben Altersrente nach 45 Versicherungsjahren Ab 65 ohne Abschläge, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind Diesen besonderen abschlagsfreien Zugang abschaffen

Die Vorschläge in der rechten Spalte sind noch keine geltenden Anspruchsregeln. Gerade bei den beiden vorgezogenen Altersrenten werden die künftigen Stichtage und Schutzvorschriften darüber entscheiden, wen Änderungen tatsächlich treffen.

Neue Schutzrente: Hilfe für Menschen, die gesundheitlich nicht durchhalten

Das Bundesarbeitsministerium beschreibt eine „Schutzrente für langjährige Beitragszahler“ als möglichen Ausgleich. Sie soll Menschen einen früheren Rentenzugang ermöglichen, die nach langjähriger Berufstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen in ihrem bisherigen Beruf nicht mehr arbeiten können.

Die Kommission empfiehlt hierfür eine individuelle Gesundheitsprüfung bei rentennahen Versicherten. Diese Menschen sollen nicht erst zu einer beruflichen Neuqualifizierung verpflichtet werden, wenn sie ihr langjährig ausgeübtes Berufsfeld gesundheitlich nicht mehr bewältigen.

Offen bleibt, welche Voraussetzungen ein Gesetz daraus macht und wie sich die Leistung zur Erwerbsminderungsrente sowie zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen verhält. Allein eine Erkrankung begründet deshalb heute keinen Anspruch auf die angekündigte Schutzrente.

Sozialpolitisch wird viel davon abhängen, wie zugänglich diese Absicherung ausfällt. Ein höheres Rentenalter lässt sich für Menschen mit verschlissenen Gelenken oder schweren psychischen Belastungen nicht allein durch einen neuen gesetzlichen Stichtag bewältigen.

Für schwerbehinderte Menschen gelten weiterhin eigene Regeln

Nach geltendem Recht können ab 1964 Geborene die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren ohne Abschläge oder ab 62 Jahren mit Abschlägen erhalten. Erforderlich sind unter anderem 35 Versicherungsjahre und eine anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn.

Aus der Diskussion über eine Schutzrente folgt weder automatisch die Abschaffung dieser Altersrente noch eine gesicherte Verbesserung für ihre bisherigen Berechtigten. Dafür müssten erst die konkreten gesetzlichen Bestimmungen vorliegen.

Rentenplus 2027: 4,09 Prozent sind eine Prognose

Unabhängig von der großen Reform wird die reguläre Rentenanpassung zum 1. Juli 2027 vorbereitet. Nach einem Bericht des Handelsblatts über den Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 rechnet das Arbeitsministerium vorläufig mit einer Erhöhung um 4,09 Prozent, gerundet also rund 4,1 Prozent.

Bei 1.000 Euro bisheriger Bruttorente wären das rechnerisch 40,90 Euro mehr im Monat, bei 1.500 Euro wären es 61,35 Euro. Eine ausführlichere Übersicht enthält unsere Rententabelle zur Prognose für Juli 2027.

Die endgültige Höhe steht erst fest, wenn die erforderlichen Daten vorliegen und die Anpassung beschlossen ist. Das gesetzliche Verfahren zur Rentenanpassung sieht dafür eine Verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates vor.

Das prognostizierte Plus ist außerdem ein Bruttobetrag, von dem insbesondere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgehen können. Eine höhere Monatsrente im Juli beantwortet deshalb weder die Frage nach dem späteren Netto noch die nach einem künftig verschobenen Rentenbeginn.

Ein vorsorglicher Rentenantrag garantiert keinen Bestandsschutz

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass sich heutige Regeln für einen späteren Rentenbeginn nicht allein durch einen früh gestellten Antrag sichern lassen. Entscheidend werden das dann geltende Recht und mögliche gesetzliche Übergangsregelungen sein.

Für die persönliche Planung hilft deshalb zunächst eine aktuelle Rentenauskunft mit geklärten Versicherungszeiten. Ob ein bereits geplanter Ausstieg von Änderungen betroffen wäre, lässt sich erst anhand eines konkreten Gesetzes zuverlässig prüfen.

Praxisbeispiel: 45 Jahre erreicht, Rentenbeginn trotzdem offen

Ein fiktiver Arbeitnehmer, geboren im Mai 1965, erfüllt nach Prüfung seines Versicherungsverlaufs mit 65 Jahren die Voraussetzungen für 45 Versicherungsjahre. Nach geltendem Recht könnte er dann die entsprechende abschlagsfreie Altersrente beziehen und plant seinen Berufsausstieg für 2030.

Die Reformdebatte allein ändert diesen Anspruchsweg noch nicht; eine spätere Gesetzesänderung könnte seine Planung aber abhängig von den Übergangsvorschriften betreffen. Die vorgeschlagene Anhebung der Regelaltersgrenze nach 2031 beantwortet diese Frage nicht, weil es hier um einen anderen Rentenzugang geht.

Drei Fragen und Antworten zur Rentenreform

Ist die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren bereits beschlossen?

Nein, sie gehört zu den Empfehlungen der Alterssicherungskommission und ist politisch umstritten. Bis neue gesetzliche Regelungen in Kraft treten, gilt das bestehende Rentenrecht.

Kann die neue Schutzrente schon beantragt werden?

Aus dem Reformvorschlag ergibt sich noch kein beantragbarer Anspruch. Wer gesundheitlich nicht mehr arbeiten kann, muss seine Möglichkeiten nach den derzeit geltenden Regeln prüfen lassen.

Steigt meine Rente im Juli 2027 sicher um 4,09 Prozent?

Nein, die 4,09 Prozent sind eine vorläufige Prognose. Der endgültige Prozentsatz wird erst im gesetzlichen Verfahren festgelegt, und das berechnete Plus betrifft die Bruttorente.