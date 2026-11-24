Die Bundesregierung plant höhere Leistungen für Pflegebedürftige. Doch beim genaueren Vergleich zweier Entwurfsfassungen zeigt sich, dass einzelne Beträge zwischenzeitlich sogar gesenkt wurden. Darauf macht der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt aufmerksam.

Besonders deutlich wird das bei Pflegegrad 2. Im ursprünglichen Referentenentwurf waren für das neue monatliche Entlastungsbudget 386 Euro vorgesehen. Im aktuellen Regierungsentwurf stehen nur noch 380 Euro.

Der Sozialrechtsexperte hält diese Reduzierung “fachlich für nicht nachvollziehbar.” Für Pflegebedürftige ist aber noch eine andere Frage entscheidend: Welche bisher gesondert finanzierten Hilfen müssen sie künftig aus diesem Budget bezahlen?

Sozialrechtsexperte entdeckt Kürzung im Regierungsentwurf

Die Stellungnahme wurde für die öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses am 25. November 2026 eingereicht. Sie trägt die Ausschussdrucksache 21(14)129(17).

Dr. Anhalt hat den früheren Referentenentwurf mit dem Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes verglichen. Dabei stellte er fest, dass “die vorgesehenen Beträge für das Sachleistungs- und Entlastungsbudget teilweise gesenkt wurden.”

Als konkretes Beispiel nennt er Pflegegrad 2. “Statt der ursprünglich geplanten 386 Euro enthält der aktuelle Entwurf nur 380 Euro monatlich”.

Das entspricht sechs Euro weniger im Monat und 72 Euro weniger im Jahr. Es handelt sich um eine Kürzung gegenüber dem früheren Reformvorschlag, nicht gegenüber dem derzeit ausgezahlten Pflegegeld.

Anhalt vermutet “Sparzwänge als Hintergrund”, sieht die konkrete Reduzierung aber “fachlich nicht ausreichend begründet”.

Pflegegrad 2: 380 Euro bedeuten nicht 380 Euro zusätzlich

Nach geltendem Recht erhalten Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bei häuslicher Pflege monatlich 347 Euro Pflegegeld, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das neue Entlastungsbudget soll diesen Betrag auf 380 Euro erhöhen. Gegenüber dem heutigen Pflegegeld wären das 33 Euro zusätzlich.

Allerdings sollen aus dem neuen Budget auch Ausgaben gedeckt werden können, für die bislang eigenständige Leistungsansprüche bestehen.

Dazu gehören insbesondere privat organisierte Ersatzpflege und Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Deshalb lässt sich aus der geplanten Erhöhung allein nicht ableiten, dass Pflegebedürftige künftig finanziell besser gestellt wären.

Neue Pflegebudgets: Diese Beträge stehen im Regierungsentwurf

Die Bundesregierung möchte bisher getrennte Leistungen in mehreren Budgets zusammenführen. Der Gesetzentwurf enthält für das monatliche Entlastungsbudget folgende Beträge:

Pflegegrad Pflegegeld 2026 Entlastungsbudget geplant Rechnerisches Plus 2 347 Euro 380 Euro 33 Euro 3 599 Euro 630 Euro 31 Euro 4 800 Euro 890 Euro 90 Euro 5 990 Euro 1.080 Euro 90 Euro

Die Zahlen stammen aus dem Regierungsentwurf und der amtlichen Leistungsübersicht für 2026. Die künftigen Beträge sind noch nicht beschlossen. Auch das rechnerische Plus ist nicht mit einem entsprechend höheren frei verfügbaren Pflegegeld gleichzusetzen.

Pflegehilfsmittel könnten das gesamte Plus aufbrauchen

Wie gering die tatsächliche Verbesserung ausfallen könnte, zeigt ein weiteres Beispiel. Ein Mensch mit Pflegegrad 2 erhält derzeit 347 Euro Pflegegeld. Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel wie Einmalhandschuhe oder Desinfektionsmittel kann die Pflegekasse zusätzlich bis zu 42 Euro monatlich übernehmen.

Zusammen ergibt das bei vollständiger Nutzung beider Leistungen einen rechnerischen Leistungswert von 389 Euro.

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Nach dem Regierungsentwurf wären künftig 380 Euro im Entlastungsbudget vorgesehen. Würden daraus weiterhin Pflegehilfsmittel im Wert von 42 Euro finanziert, blieben rechnerisch 338 Euro für andere Ausgaben.

Das wären neun Euro weniger als das heutige Pflegegeld. Die Rechnung ist eine beispielhafte Gegenüberstellung und keine Prognose für jeden Pflegehaushalt.

Die Auswirkungen der neuen Finanzierung erläutert gegen-hartz.de bereits im Beitrag Pflegereform 2027: Höherer Monatsbetrag – aber das soll davon zusätzlich bezahlt werden.

Auch die Ersatzpflege soll anders finanziert werden

Noch größere Unterschiede können entstehen, wenn pflegende Angehörige vorübergehend ausfallen oder eine Auszeit benötigen.

Bisher steht für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Der Regierungsentwurf sieht vor, diese Struktur aufzulösen.

Privat organisierte Ersatzpflege soll künftig aus dem monatlichen Entlastungsbudget finanziert werden können. Professionelle Unterstützung soll dagegen über das Sachleistungsbudget laufen. Für bestimmte akute Versorgungssituationen und Kurzzeitpflege ist außerdem ein gesondertes Überbrückungsbudget von bis zu 2.285 Euro jährlich vorgesehen.

Die geplanten Leistungen sind daher nicht einfach mit dem bisherigen gemeinsamen Jahresbetrag gleichzusetzen. Besonders für Familien, die regelmäßig Verhinderungspflege benötigen, kann sich die verfügbare Unterstützung erheblich verändern.

Welche Folgen das bei Pflegegrad 2 haben könnte, zeigt unser Beitrag Pflegegrad 2: Was soll aus der Verhinderungspflege ab 2027 werden?.

Experte warnt vor neuen Versorgungslücken

Anhalt kritisiert nicht nur die Reduzierung einzelner Leistungsbeträge. Aus seiner Sicht “entsteht durch die neue Budgetstruktur das Risiko, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen notwendige Hilfen schlechter planen können.”

Wer Geld für eine später benötigte Ersatzpflege zurücklegen muss, könnte andere Unterstützungsleistungen zunächst nicht nutzen. “Hinzu kommt, dass neue Beratungsangebote nach dem Entwurf teilweise erst 2029 beginnen sollen.”

Der Sozialrechtsexperte erkennt zugleich Verbesserungen gegenüber dem früheren Entwurf an. Dazu gehören “der Verzicht auf eine anfängliche Halbierung des Entlastungsbudgets bei den Pflegegraden 2 und 3 sowie die Rücknahme einer geplanten allgemeinen Kürzung von Rentenansprüchen pflegender Angehöriger.”

Pflegereform 2027 ist noch nicht beschlossen

Die Bundesregierung hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes am 30. September 2026 beschlossen. Am 5. November wurde er erstmals im Bundestag beraten. Die öffentliche Anhörung ist für den 25. November angesetzt.

Bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens können sich die Beträge und die Verwendungsregeln nochmals verändern.

Pflegebedürftige sollten deshalb bestehende Ansprüche auf Pflegegeld, Pflegehilfsmittel und Verhinderungspflege weiterhin nach geltendem Recht nutzen. Notwendige Anträge sollten nicht aufgeschoben werden, weil für 2027 andere Leistungen angekündigt sind.

Der Vergleich zwischen 386 und 380 Euro zeigt, wie wichtig ein genauer Blick auf die einzelnen Entwurfsfassungen ist. Noch wichtiger bleibt jedoch, ob Pflegebedürftige mit den geplanten Budgets ihre tatsächlich benötigten Hilfen bezahlen können.

Quellen