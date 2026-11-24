Mit 91 Jahren lebt eine Rentnerin aus Greifswald von rund 1.200 Euro Rente im Monat. Seit mehr als 50 Jahren wohnt sie im selben Haus. Vieles in ihrem Leben hat sie längst geregelt, sogar die Kosten ihrer eigenen Beerdigung sind bereits bezahlt.

Die Geschichte der Seniorin zeigt, wie Menschen im hohen Alter mit begrenzten finanziellen Mitteln ihren Alltag organisieren müssen. Während andere über Reisen oder größere Anschaffungen im Ruhestand nachdenken können, spielt bei ihr auch die finanzielle Vorsorge für das Lebensende eine Rolle.

Seit mehr als 50 Jahren lebt die Rentnerin im selben Haus

Für die 91-Jährige ist ihr Wohnhaus seit über einem halben Jahrhundert ein fester Bestandteil ihres Lebens. Sie hat dort einen großen Teil ihres Erwachsenenlebens verbracht und ist auch im hohen Alter geblieben.

Ihr monatliches Einkommen beträgt rund 1.200 Euro. Wie viel davon nach den laufenden Ausgaben tatsächlich übrig bleibt, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass ihre finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind.

Ob eine solche Rente ausreicht, hängt erheblich von den Wohnkosten ab. Auch Lebensmittel, Strom, Versicherungen und gesundheitlich bedingte Ausgaben müssen davon bestritten werden.

Gerade im hohen Alter können zusätzliche Kosten entstehen, etwa für Medikamente, Unterstützung im Haushalt oder notwendige Veränderungen in der Wohnung. Ob und in welchem Umfang die Greifswalderin solche Ausgaben hat, ist nicht bekannt.

Selbst ihre eigene Beerdigung hat sie bereits bezahlt

Besonders bemerkenswert ist, dass die Seniorin nicht nur an ihre laufenden Ausgaben denkt. Sie hat auch für ihre Bestattung finanziell vorgesorgt.

Damit ist eine Angelegenheit geregelt, die Angehörige nach einem Todesfall häufig vor finanzielle und organisatorische Herausforderungen stellt. Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass selbst einfache Bestattungen schnell zwischen 3.000 und 5.000 Euro kosten können.

Auf welche Weise die 91-Jährige ihre Beerdigung bezahlt hat, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Möglich sind beispielsweise ein Bestattungsvorsorgevertrag oder eine andere bereits vereinbarte Finanzierung.

Ihre Entscheidung macht deutlich, dass finanzielle Vorsorge im hohen Alter nicht nur die Frage betrifft, wie die nächste Rechnung bezahlt werden kann. Es geht auch darum, wichtige persönliche Angelegenheiten selbst zu regeln.

Ihr Fall steht für die schwierige finanzielle Lage vieler älterer Frauen

Die Situation der Greifswalderin ist kein Einzelfall. Gerade ältere Frauen verfügen häufig über geringere Rentenansprüche, weil sie während ihres Erwerbslebens beispielsweise Kinder erzogen, Angehörige gepflegt oder weniger verdient haben.

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Ob diese Gründe auch auf die 91-Jährige zutreffen, ist nicht bekannt. Ihre konkrete Erwerbsbiografie lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten.

Wie verbreitet finanzielle Schwierigkeiten im Alter sind, zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Im Dezember 2025 bezogen rund 764.000 Menschen Grundsicherung im Alter. Das waren 3,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und ein neuer Höchststand.

Nicht jeder Mensch mit 1.200 Euro Rente gilt deshalb als arm. Entscheidend ist, welche Ausgaben bestehen und welche weiteren Einkünfte oder finanziellen Rücklagen vorhanden sind.

Mit 1.200 Euro Rente können zusätzliche Leistungen möglich sein

Auch für die Rentnerin aus Greifswald stellt sich die Frage, ob ihr neben der gesetzlichen Rente weitere staatliche Unterstützung zustehen könnte. Ob sie solche Leistungen bereits erhält oder beantragt hat, ist nicht bekannt.

Rentnerinnen und Rentner mit vergleichbarem Einkommen können unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld erhalten. Dabei kommt es insbesondere auf die Haushaltsgröße, das anrechenbare Einkommen und die berücksichtigungsfähigen Wohnkosten an.

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Eine feste Grenze, nach der bei 1.200 Euro Rente kein Wohngeld mehr möglich wäre, existiert nicht. Gegen-hartz.de erläutert die Voraussetzungen im Beitrag Rente: Anspruch auf Wohngeld trotz 1.200 Euro Rente.

Reicht das Einkommen auch für den allgemeinen Lebensunterhalt nicht aus, kann stattdessen Grundsicherung im Alter infrage kommen. Der monatliche Regelbedarf für Alleinstehende beträgt 2026 weiterhin 563 Euro. Hinzu kommen die anzuerkennenden Unterkunfts- und Heizkosten sowie mögliche Mehrbedarfe.

Ob ein Anspruch besteht, lässt sich deshalb nicht allein anhand der Rentenhöhe beurteilen.

Die bereits bezahlte Beerdigung kann beim Sozialamt wichtig werden

Die Vorsorgeentscheidung der 91-Jährigen berührt noch eine weitere Frage. Was geschieht mit Geld, das ältere Menschen für ihre eigene Bestattung zurückgelegt haben, wenn sie später Grundsicherung benötigen?

Nach § 90 SGB XII muss bei Sozialhilfeleistungen verwertbares Vermögen berücksichtigt werden. Allerdings kann eine angemessene und verbindlich zweckgebundene Bestattungsvorsorge unter die Härtefallregelung fallen und damit geschützt sein.

Entscheidend sind die konkrete Vertragsgestaltung und die Umstände des Einzelfalls. Geld auf einem gewöhnlichen Sparkonto ist dagegen nicht allein deshalb geschützt, weil es für die spätere Beerdigung vorgesehen ist.

Für Menschen, die wie die Greifswalderin bereits ihre Bestattung finanziell geregelt haben, ist diese Unterscheidung wichtig. Ob sie in ihrem konkreten Fall eine Rolle spielt, hängt davon ab, wie die Vorsorge ausgestaltet wurde und ob überhaupt Sozialleistungen beantragt werden.

Langjährige Versicherungszeiten können einen zusätzlichen Freibetrag bringen

Wer mindestens 33 Jahre an anerkannten Grundrentenzeiten oder gleichgestellten Zeiten vorweisen kann, kann bei der Grundsicherung im Alter von einem besonderen Rentenfreibetrag profitieren.

Nach § 82a SGB XII können 2026 bis zu 281,50 Euro monatlich bei der Einkommensanrechnung unberücksichtigt bleiben. Dadurch kann ein Anspruch auf Grundsicherung entstehen oder eine bestehende Leistung höher ausfallen.

Ob die 91-Jährige aus Greifswald die notwendigen Versicherungszeiten erfüllt, ist nicht bekannt. Für andere Rentnerinnen und Rentner mit vergleichbar niedrigen Bezügen kann sich eine Prüfung jedoch lohnen.

Wie der Freibetrag berechnet wird, erklärt gegen-hartz.de im Beitrag Rente: Mit diesem Zuschuss haben Rentner 281,50 Euro mehr im Monat.

Die 91-Jährige hat vorgesorgt – ihre Geschichte wirft dennoch Fragen auf

Mehr als fünf Jahrzehnte am selben Wohnort, eine monatliche Rente von rund 1.200 Euro und die bereits bezahlte eigene Beerdigung. Diese drei Angaben prägen das Bild der Greifswalder Seniorin.

Sie hat eine wichtige Entscheidung für ihr Lebensende bereits getroffen. Wie viel finanzieller Spielraum ihr im Alltag bleibt, lässt sich anhand der bekannten Informationen allerdings nicht beurteilen.

Ihre Geschichte macht dennoch auf eine Frage aufmerksam, die viele ältere Menschen betrifft. Welche Sicherheit bietet die eigene Rente, wenn Wohnkosten und Lebenshaltungsausgaben weiterlaufen und zugleich Geld für unvorhergesehene Belastungen benötigt wird?

Wer mit einer ähnlich niedrigen Rente lebt, sollte deshalb prüfen, ob Wohngeld, Grundsicherung im Alter oder besondere Rentenfreibeträge infrage kommen. Bereits abgeschlossene Bestattungsvorsorgeverträge sollten bei einem Sozialleistungsantrag offengelegt und ihre Zweckbindung nachgewiesen werden.

Für die 91-Jährige bleibt eine persönliche Entscheidung besonders bemerkenswert. Sie hat ihre eigene Beerdigung bereits bezahlt und damit zumindest diesen Teil ihrer Zukunft finanziell geregelt.

Quellen