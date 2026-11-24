Wer seine Altersrente beantragt, muss bisher eine Entscheidung mit möglichen finanziellen Folgen treffen: Soll die Rentenversicherung den Verdienst der letzten Arbeitsmonate hochrechnen? Für Altersrenten mit Beginn ab dem 1. Januar 2027 entfällt diese Wahl – und ein später gemeldeter höherer Verdienst kann automatisch zu mehr Rente führen.

Dr. Utz Anhalt: Ab 2027 rechnet die Rentenversicherung die Rente hoch

Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt die Umstellung in ihren aktuellen Informationen zum Antragsverfahren. Eine gesonderte Zustimmung zur Hochrechnung ist dann nicht mehr erforderlich.

Es zählt der Rentenbeginn, nicht das Datum des Antrags

Die neue Regelung betrifft Altersrenten, die am 1. Januar 2027 oder später beginnen. Wer seinen Antrag bereits im Herbst 2026 stellt und ab Januar 2027 Altersrente beziehen möchte, fällt deshalb ebenfalls unter das neue Verfahren.

Die verkürzte Aussage, ab 2027 würden „Rentenanträge automatisch hochgerechnet“, ist insofern ungenau: Hochgerechnet werden die noch fehlenden beitragspflichtigen Einnahmen vor dem Rentenbeginn. Der Rentenantrag selbst bleibt weiterhin notwendig.

Warum die Rentenversicherung überhaupt hochrechnet

Bei einem frühzeitig gestellten Rentenantrag stehen die letzten Gehaltsabrechnungen häufig noch aus. Würde die Rentenversicherung immer auf sämtliche endgültigen Meldungen warten, könnte sich die Rentenfeststellung verzögern.

Deshalb erlaubt § 194 SGB VI eine Hochrechnung für einen noch verbleibenden Beschäftigungszeitraum von bis zu drei Monaten. Grundlage sind grundsätzlich die gemeldeten beitragspflichtigen Einnahmen der letzten zwölf Kalendermonate.

Die Hochrechnung überbrückt damit eine zeitliche Lücke bei den Entgeltdaten. Sind die tatsächlichen Einnahmen bereits vollständig gemeldet, müssen diese Monate nicht mehr geschätzt werden.

2026 kann die Zustimmung noch Geld kosten

Bei einem Rentenbeginn noch 2026 kann eine Hochrechnung nachteilig sein, wenn das tatsächliche beitragspflichtige Entgelt der letzten Monate höher ausfällt. Nach der bisherigen Regelung in § 70 Absatz 4 SGB VI bleibt eine solche Abweichung für diese Rente grundsätzlich außer Betracht.

Das kann etwa eine beitragspflichtige Sonderzahlung betreffen, die in der Prognose nicht ausreichend erfasst wurde. Beiträge auf den zusätzlichen Verdienst bedeuten dann nicht automatisch, dass auch die bereits mit Hochrechnung festgestellte Altersrente entsprechend steigt.

Gegen-Hartz erläutert die bisherige Entscheidung ausführlicher im Beitrag zur Hochrechnung beim Rentenantrag mit Rentenbeginn 2026. Diese Hinweise müssen vom neuen Verfahren für Rentenbeginne ab 2027 unterschieden werden.

Ab 2027 muss ein höherer Anspruch automatisch berücksichtigt werden

Mit der Umstellung wird die Hochrechnung zum regulären Verfahren, ohne dass Versicherte ihr zuvor zustimmen müssen. Die Deutsche Rentenversicherung blendet die entsprechende Frage bei einem passenden Rentenbeginn im elektronischen Antragsverfahren aus.

Der finanziell entscheidende Fortschritt folgt nach der endgültigen Entgeltmeldung: Ergibt die Berechnung mit den tatsächlichen Einnahmen eine höhere Rente, wird die Altersrente automatisch neu festgestellt. Betroffene sollen dafür keinen gesonderten Antrag auf diese Neuberechnung stellen müssen.

Es handelt sich um eine bereits beschlossene Gesetzesänderung und nicht lediglich um eine angekündigte Vereinfachung. Die DRV Rheinland nennt den 1. Januar 2027 als Inkrafttreten der Änderungen zur Hochrechnung.

Bei niedrigerem Verdienst bleibt der Schutz erhalten

Führt die spätere Entgeltmeldung zu keiner höheren Rente, bleibt es wegen dieser Abweichung bei der bisherigen Berechnung. Allein ein niedrigerer tatsächlicher Verdienst im Hochrechnungszeitraum führt somit nicht zu einer Kürzung der so festgestellten Altersrente.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Das ergibt sich auch aus der Gesetzesbegründung zur Änderung von § 70 SGB VI. Die Neuregelung verbindet damit die frühzeitige Rentenfeststellung mit einer späteren Korrektur zugunsten der Versicherten.

Die Unterschiede im Überblick

Frage Altersrentenbeginn noch 2026 Altersrentenbeginn ab 1. Januar 2027 Zustimmung zur Hochrechnung Entscheidung der antragstellenden Person erforderlich Keine gesonderte Zustimmung mehr erforderlich Tatsächlicher Verdienst ergibt höhere Rente Bei erfolgter Hochrechnung grundsätzlich keine spätere Berücksichtigung allein wegen der Abweichung Automatische Neufeststellung mit der höheren Rente Tatsächlicher Verdienst ergibt niedrigere Rente Keine Kürzung allein wegen dieser Abweichung Keine Kürzung allein wegen dieser Abweichung Rentenantrag notwendig? Ja Ja

Automatisch bedeutet nicht, dass jeder mehr Rente bekommt

Ein zusätzliches Rentenplus entsteht nur, wenn die tatsächlichen beitragspflichtigen Einnahmen gegenüber der Hochrechnung einen höheren Rentenanspruch ergeben. Stimmen Prognose und endgültige Meldung überein, gibt es aus diesem Abgleich keinen Zuschlag.

Die Reform ersetzt auch keine fehlenden Versicherungszeiten und korrigiert nicht automatisch jeden anderen Fehler im Rentenkonto. Ihr Vorteil liegt darin, dass ein höherer Anspruch aus den letzten abgerechneten Monaten nicht mehr allein an der zuvor verwendeten Hochrechnung scheitern soll.

Rentenantrag und Bescheid bleiben wichtig

Versicherte sollten ihren Antrag weiterhin rechtzeitig stellen und fehlende Angaben klären. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt etwa drei Monate Vorlauf vor dem gewünschten Rentenbeginn.

Auch die letzten Entgeltabrechnungen und Sozialversicherungsmeldungen sollten aufbewahrt werden. Sie helfen dabei, eine fehlende oder fehlerhafte Arbeitgebermeldung zu erkennen und eine ausbleibende Neuberechnung nachzufragen.

Wer unabhängig davon Fehler im Rentenbescheid entdeckt, sollte die Rechtsbehelfsbelehrung beachten; grundsätzlich beträgt die Widerspruchsfrist einen Monat nach Bekanntgabe. Welche Möglichkeiten später noch bestehen, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag über Fehler im Rentenbescheid und den Überprüfungsantrag.

Praxisbeispiel: Die letzte Sonderzahlung wird nachträglich berücksichtigt

Sabine geht zum 1. April 2027 in Altersrente, für Januar bis März werden zunächst insgesamt 12.000 Euro beitragspflichtiger Verdienst hochgerechnet. Tatsächlich meldet ihr Arbeitgeber wegen einer zusätzlichen beitragspflichtigen Sonderzahlung später 15.000 Euro für diesen Zeitraum.

Ergibt die Berechnung mit diesen tatsächlichen Einnahmen eine höhere Altersrente, muss die Rentenversicherung sie automatisch neu feststellen. Wie hoch das monatliche Plus ausfällt, hängt von der individuellen Rentenberechnung ab.

Fragen und Antworten zur Hochrechnung ab 2027

Für wen gilt die neue Regelung?

Sie gilt für Altersrenten mit Beginn am 1. Januar 2027 oder später. Allein die Antragstellung im Jahr 2027 ist nicht das entscheidende Kriterium.

Gilt das auch für einen bereits 2026 gestellten Antrag?

Ja, wenn die Altersrente frühestens am 1. Januar 2027 beginnt. Ein frühzeitig eingereichter Antrag schließt das neue Verfahren nicht aus.

Welche Einnahmen werden hochgerechnet?

Es geht um noch nicht endgültig gemeldete beitragspflichtige Einnahmen vor dem Rentenbeginn, bei Beschäftigten um höchstens drei Monate. Dafür werden grundsätzlich die gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Kalendermonate herangezogen.

Muss ich der Hochrechnung noch zustimmen?

Bei einem Altersrentenbeginn ab dem 1. Januar 2027 entfällt die gesonderte Zustimmung. Im entsprechenden elektronischen Antrag wird diese Frage ausgeblendet.

Was passiert, wenn der tatsächliche Verdienst eine höhere Rente ergibt?

Die Rentenversicherung stellt die Altersrente automatisch neu fest. Ein gesonderter Antrag für diesen Abgleich ist nach der angekündigten Verfahrensumstellung nicht erforderlich.

Kann eine niedrigere Abschlussabrechnung meine Rente verringern?

Allein die Abweichung nach unten im Hochrechnungszeitraum führt nicht zur Kürzung der darauf beruhenden Altersrente. Ergibt sich keine höhere Rente, bleibt die bisherige Berechnung insoweit bestehen.