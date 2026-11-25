Ein langjähriger Bürgergeld-Empfänger wollte mit einem eigenen Online-Shop den Schritt aus der Arbeitslosigkeit schaffen und sich dafür selbst als Geschäftsführer einstellen. Sein Plan sah ein monatliches Bruttogehalt von 8.000 Euro vor, das über mehrere Jahre mit öffentlichen Zuschüssen finanziert werden sollte.

Insgesamt verlangte der Mann vom Jobcenter zuletzt rund 489.000 Euro. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen lehnte die Förderung ab, und auch vor dem Bundessozialgericht blieb sein Versuch erfolglos (LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4. Dezember 2025 – L 19 AS 666/24; BSG, Beschluss vom 13. April 2026 – B 4 AS 18/26 BH).

Bürgergeld-Empfänger wollte seine eigene Arbeitsstelle schaffen

Der Kläger bezog seit Januar 2005 durchgehend Leistungen zur Sicherung seines Lebensunterhalts. Um seine Arbeitslosigkeit zu beenden, plante er die Gründung eines Unternehmens, das Waren über einen Online-Shop verkaufen sollte.

In diesem Unternehmen wollte er sich selbst als sozialversicherungspflichtigen Geschäftsführer beschäftigen. Die Unternehmensgründung machte er allerdings davon abhängig, dass das Jobcenter zuvor die Finanzierung seiner Beschäftigung zusagte.

Bereits 2019 hatte der Mann staatliche Unterstützung für seine Selbstständigkeit beantragt. Damals verlangte er unter anderem Geld für Betriebsausstattung und seinen Lebensunterhalt, scheiterte mit seinem Vorhaben jedoch ebenfalls vor Gericht.

Jobcenter sollte fast 489.000 Euro übernehmen

Im neuen Verfahren berief sich der Kläger auf die Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II. Diese Vorschrift ermöglicht Arbeitgebern, Menschen mit besonders langen Zeiten des Leistungsbezugs sozialversicherungspflichtig einzustellen und dafür über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren Lohnkostenzuschüsse zu erhalten.

Seine Forderungen änderten sich während der Auseinandersetzung mehrfach. Am Ende verlangte er eine Förderung von insgesamt 488.603,28 Euro für seine vorgesehene Geschäftsführertätigkeit.

Die Berechnung beruhte auf einem Bruttogehalt von 8.000 Euro monatlich zuzüglich eines angesetzten Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung. Für die ersten beiden Beschäftigungsjahre forderte er eine vollständige Übernahme dieser Kosten, anschließend Zuschüsse von 90, 80 und 70 Prozent.

Der Mann argumentierte, dass die geplante Unternehmensgründung auch dem Staat Vorteile bringen könne. Nach seiner Darstellung würden durch die Geschäftstätigkeit Steuern entstehen und seine langjährige Abhängigkeit von Grundsicherungsleistungen beendet.

Warum der Staat nicht einfach jedes Gehalt bezuschusst

Die gesetzliche Förderung nach § 16i SGB II kann tatsächlich einen erheblichen Teil der Lohnkosten abdecken. In den ersten beiden Beschäftigungsjahren beträgt der Zuschuss 100 Prozent der gesetzlichen Bemessungsgrundlage, anschließend sinkt er schrittweise.

Die Förderung ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer vollständigen Finanzierung jedes vereinbarten Gehalts. Als Berechnungsgrundlage dient regelmäßig der gesetzliche Mindestlohn, zuzüglich eines gesetzlich bestimmten pauschalierten Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung.

Eine höhere Berechnungsgrundlage kommt insbesondere dann in Betracht, wenn ein Arbeitgeber aufgrund tarifvertraglicher oder kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen zu einem höheren Entgelt verpflichtet ist. Ein frei festgelegtes Geschäftsführergehalt von 8.000 Euro bildet deshalb nicht schon für sich genommen die Grundlage eines entsprechenden Zuschusses.

Entscheidend war in diesem Verfahren allerdings eine noch frühere Voraussetzung. Das Gericht musste nicht abschließend klären, welche Förderhöhe bei einer tatsächlich bestehenden Beschäftigung möglich gewesen wäre.

Das Gericht sah zwei entscheidende Hindernisse

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen bestätigte die Ablehnung der Förderung durch das Jobcenter. Der Kläger erfüllte die Voraussetzungen des § 16i SGB II nicht, weil es weder einen bestehenden Arbeitgeber noch eine erforderliche Zuweisung durch das Jobcenter gab.

Nach der gesetzlichen Regelung muss das Jobcenter zunächst entscheiden, welcher leistungsberechtigte Mensch einem bestimmten Arbeitgeber zur geförderten Beschäftigung zugewiesen wird. Erst anschließend kann über den Zuschuss für den Arbeitgeber entschieden werden.

Dieses Verfahren besteht damit aus zwei rechtlich unterschiedlichen Schritten. Zunächst geht es um die Auswahl und Zuweisung der zu fördernden Person, danach um die finanzielle Unterstützung des Arbeitgebers.

Im Fall des Klägers existierte das geplante Unternehmen noch nicht. Der Mann wollte erst nach einer Förderzusage gründen und anschließend selbst als Geschäftsführer tätig werden.

Das genügte dem Gericht nicht, weil die bloße Absicht zur Unternehmensgründung den erforderlichen Arbeitgeberstatus nicht ersetzt. Eine Zuweisung des Mannes zu einem bereits bestehenden Arbeitgeber lag ebenfalls nicht vor.

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Auch das Bundessozialgericht half dem Kläger nicht

Nach der Niederlage vor dem Landessozialgericht wollte der Mann das Verfahren vor dem Bundessozialgericht fortsetzen. Da die Revision nicht zugelassen worden war, legte er eine Nichtzulassungsbeschwerde ein und beantragte Prozesskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Rechtsanwalts.

Das Bundessozialgericht lehnte die beantragte Prozesskostenhilfe am 13. April 2026 ab. Es sah keine hinreichenden Erfolgsaussichten, weil die gesetzlichen Voraussetzungen der Arbeitgeberförderung bereits aus dem Wortlaut des § 16i SGB II hervorgehen.

Hinzu kam ein weiterer Verfahrensfehler. Der Kläger hatte seine Nichtzulassungsbeschwerde selbst eingelegt, obwohl vor dem Bundessozialgericht für dieses Verfahren eine Vertretung durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten vorgeschrieben ist.

Deshalb wurde seine Beschwerde als unzulässig verworfen. Das Urteil des Landessozialgerichts ist damit rechtskräftig, und der beantragte Zuschuss bleibt versagt.

Wer ein Unternehmen gründen will, kann andere Hilfen erhalten

Die Entscheidung bedeutet nicht, dass das Jobcenter Unternehmensgründungen generell nicht unterstützen darf. Für Menschen im Leistungsbezug stehen vielmehr andere Förderinstrumente zur Verfügung, die ausdrücklich auf den Weg in die Selbstständigkeit zugeschnitten sind.

Nach § 16b SGB II kann das Jobcenter ein Einstiegsgeld gewähren, wenn die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Die Förderung kann höchstens 24 Monate dauern und soll dabei helfen, die Hilfebedürftigkeit zu überwinden.

Darüber hinaus ermöglicht § 16c SGB II die Unterstützung bei notwendigen betrieblichen Anschaffungen. Hierfür kommen Darlehen und Zuschüsse infrage, wobei Zuschüsse für Sachgüter gesetzlich auf insgesamt 5.000 Euro begrenzt sind.

Voraussetzung ist unter anderem, dass die geplante Selbstständigkeit wirtschaftlich tragfähig erscheint. Das Jobcenter kann deshalb einen Geschäftsplan, eine Finanzierungsübersicht und eine fachkundige Einschätzung der Erfolgsaussichten verlangen.

Welche Möglichkeiten Existenzgründer haben, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Bürgergeld: Anspruch auf Einstiegsgeld bei Existenzgründung. Weitere Informationen zur Förderung betrieblicher Anschaffungen finden Betroffene im Artikel Bis zu 5.000 Euro Bürgergeld-Zuschuss für die Selbstständigkeit.

Was Bürgergeld-Bezieher aus dem Urteil lernen können

Wer sich mit Unterstützung des Jobcenters selbstständig machen möchte, sollte zuerst klären, welches Förderinstrument für das geplante Vorhaben vorgesehen ist. Ein Lohnkostenzuschuss zur Beschäftigung langjähriger Leistungsbeziehender ist rechtlich etwas anderes als eine Förderung zur Unternehmensgründung.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen einer Förderung für Arbeitnehmer und einer Förderung für Arbeitgeber. Nach § 16i SGB II erhält der Arbeitgeber den Zuschuss für die Beschäftigung einer Person, die ihm vom Jobcenter zugewiesen wurde.

Wer dagegen eine eigene Geschäftsidee verwirklichen will, sollte rechtzeitig Einstiegsgeld und mögliche Leistungen für notwendige Sachgüter prüfen. Eine vorherige Beratung und ein nachvollziehbarer Geschäftsplan können helfen, den Förderbedarf und die wirtschaftlichen Aussichten darzustellen.

Das Urteil zeigt außerdem, dass eine lange Arbeitslosigkeit allein keinen Anspruch auf einen bestimmten Förderbetrag begründet. Selbst wenn die Gründung später Steuereinnahmen schaffen könnte, müssen sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen der beantragten Förderung erfüllt sein.

Häufige Fragen zu Jobcenter-Zuschüssen für Unternehmen

Kann das Jobcenter ein Geschäftsführergehalt finanzieren?

Ein Lohnkostenzuschuss kann unter bestimmten Voraussetzungen auch für höher vergütete Beschäftigungen infrage kommen. Nach § 16i SGB II richtet sich die Höhe der Förderung jedoch regelmäßig nach dem gesetzlichen Mindestlohn oder einer einschlägigen höheren tariflichen beziehungsweise kirchlichen Vergütung, nicht nach einem beliebig festgelegten Geschäftsführergehalt.

Kann ich mich selbst einstellen und dafür einen Jobcenter-Zuschuss bekommen?

Der entschiedene Fall zeigt, dass eine geplante Unternehmensgründung und eine beabsichtigte Selbstanstellung für einen Zuschuss nach § 16i SGB II nicht ausreichen. Das Gericht hat jedoch nicht allgemein entschieden, dass jede Beschäftigung im eigenen Unternehmen von sämtlichen Fördermöglichkeiten ausgeschlossen wäre.

Welche Unterstützung gibt es für eine Unternehmensgründung aus dem Bürgergeld?

In Betracht kommen insbesondere Einstiegsgeld nach § 16b SGB II sowie Darlehen und Zuschüsse für notwendige betriebliche Sachgüter nach § 16c SGB II. Ob diese Leistungen bewilligt werden, hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und der Ermessensentscheidung des Jobcenters ab.

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4. Dezember 2025 – L 19 AS 666/24

Bundessozialgericht, Beschluss vom 13. April 2026 – B 4 AS 18/26 BH

§ 16i SGB II – Teilhabe am Arbeitsmarkt

§ 16b SGB II – Einstiegsgeld

§ 16c SGB II – Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen

§ 73 SGG – Prozessvertretung