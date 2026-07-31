Nie in die Rentenkasse eingezahlt: So viel Geld gibt es im Alter

Wer nie in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt und auch keine anderen anrechenbaren Zeiten erworben hat, erhält im Alter in der Regel keine eigene Altersrente. Bedürftige Menschen bleiben dennoch nicht ohne Unterstützung: Für sie kommt die Grundsicherung im Alter infrage.

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Bei Alleinstehenden beginnt die Berechnung 2026 mit einem Regelbedarf von 563 Euro im Monat. Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung kommen hinzu, doch die Leistung muss beantragt werden und hängt von Einkommen, Vermögen und der persönlichen Lebenssituation ab.

Ohne Beitragszeiten gibt es keine eigene Altersrente

Für die reguläre Altersrente müssen grundsätzlich mindestens fünf Jahre mit anrechenbaren Zeiten vorhanden sein. Diese Mindestversicherungszeit wird auch allgemeine Wartezeit genannt.

Wer weder Pflichtbeiträge noch freiwillige Beiträge oder andere anrechenbare Zeiten vorweisen kann, erfüllt diese Voraussetzung nicht. Es besteht dann kein Anspruch auf eine eigene Regelaltersrente.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Mensch ohne frühere Beschäftigung tatsächlich ohne Rentenanspruch bleibt. Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigt für die fünfjährige Wartezeit beispielsweise Kindererziehungszeiten, freiwillige Beiträge und bestimmte Zeiten aus einem Versorgungsausgleich.

Wer Kinder erzogen hat, sollte deshalb das Versicherungskonto prüfen lassen, auch wenn nie eine Beschäftigung ausgeübt wurde. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag über die Anerkennung von Kindererziehungszeiten bei der Rente.

Auch eine Witwen- oder Witwerrente kann bestehen, obwohl die hinterbliebene Person selbst nie gearbeitet hat. Für die Aussage „nie gearbeitet, also keine Rente“ gibt es daher wichtige Ausnahmen.

So wird die Grundsicherung 2026 berechnet

Der Regelbedarf für alleinstehende Erwachsene beträgt 2026 weiterhin 563 Euro monatlich. Bei zusammenlebenden Ehepaaren und vergleichbaren Partnerschaften werden 506 Euro je erwachsener Person angesetzt.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Regelbedarfe für 2026 unverändert fortgeschrieben. Der Regelbedarf soll unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsstrom, Körperpflege, Telefon und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken.

Bestandteil der Berechnung Ansatz im Jahr 2026 Alleinstehende Person 563 Euro Regelbedarf im Monat Zusammenlebende Partner 506 Euro Regelbedarf je Person im Monat Unterkunft und Heizung Tatsächliche Kosten, soweit sie anerkannt werden Kranken- und Pflegeversicherung Angemessene Beiträge, soweit sie gesondert zu berücksichtigen sind Mehrbedarfe Zusätzliche Beträge bei erfüllten Voraussetzungen

Die 563 Euro müssen nicht auch noch die Miete finanzieren. Der zuständige Sozialhilfeträger berücksichtigt Unterkunft und Heizung zusätzlich, soweit die Aufwendungen nach den geltenden Regeln anerkannt werden.

Haushaltsstrom gehört grundsätzlich zum Regelbedarf. Wird die Wohnung mit Strom beheizt, können nachgewiesene Heizstromkosten dagegen gesondert übernommen werden.

Zusätzliche Bedarfe können den Anspruch erhöhen. Dazu gehören etwa ein Mehrbedarf bei einer Gehbehinderung mit dem Merkzeichen G oder aG, bestimmte Kosten einer medizinisch erforderlichen Ernährung und angemessene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Wer Grundsicherung im Alter erhalten kann

Grundsicherung im Alter setzt voraus, dass die persönliche Altersgrenze erreicht ist und der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland liegt. Für Menschen des Geburtsjahrgangs 1964 oder jünger liegt diese Grenze bei 67 Jahren; für frühere Jahrgänge gelten gestaffelte Altersgrenzen.

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Außerdem muss der notwendige Lebensunterhalt ungedeckt sein. Nach § 41 SGB XII kommt es darauf an, ob Einkommen und verwertbares Vermögen ausreichen, um den festgestellten Bedarf zu bezahlen.

Wer die Altersgrenze noch nicht erreicht hat, kann nicht allein wegen fehlender Rentenbeiträge Grundsicherung im Alter verlangen. Bei einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung kann jedoch Grundsicherung bei Erwerbsminderung infrage kommen; andernfalls sind je nach Situation andere Sozialleistungen zu prüfen.

Einkommen und Vermögen können den Anspruch mindern

Das Sozialamt stellt dem persönlichen Bedarf das anrechenbare Einkommen gegenüber. Berücksichtigt werden beispielsweise Renten, Unterhaltszahlungen, Erwerbseinkommen, Miet- und Pachteinnahmen sowie viele weitere regelmäßige Zuflüsse.

Bei Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern und Partnern einer eheähnlichen Gemeinschaft fließen auch deren Einkommen und Vermögen in die Berechnung ein. Verdient der Partner genug für beide, kann der Anspruch trotz fehlender eigener Rente entfallen.

Beim Vermögen gilt 2026 grundsätzlich ein geschützter Barbetrag von 10.000 Euro je erwachsener Person. Für ein Paar sind damit regelmäßig 20.000 Euro geschützt; auch angemessener Hausrat, ein angemessenes Kraftfahrzeug und unter bestimmten Voraussetzungen selbst genutztes Wohneigentum können geschützt sein.

Eine ausführliche Einordnung bietet der Beitrag zum Bankguthaben bei der Grundsicherung. Ob ein Vermögensgegenstand verwertet werden muss, lässt sich dennoch nur anhand des Einzelfalls beurteilen.

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Kinder müssen nicht automatisch für ihre Eltern zahlen

Viele ältere Menschen beantragen die Leistung nicht, weil sie einen Rückgriff auf ihre Kinder befürchten. Bei der Grundsicherung bleiben Unterhaltsansprüche gegenüber Kindern grundsätzlich außer Betracht, solange deren jährliches Gesamteinkommen jeweils höchstens 100.000 Euro beträgt.

Das Sozialamt darf nicht ohne konkreten Anlass unterstellen, dass diese Grenze überschritten wird. Tatsächlich gezahlter Unterhalt kann jedoch als Einkommen der leistungsberechtigten Person berücksichtigt werden.

Liegt das jährliche Gesamteinkommen eines Kindes über 100.000 Euro, greift diese Privilegierung nicht. Dann kann statt der Grundsicherung Hilfe zum Lebensunterhalt infrage kommen, bei der Unterhaltsansprüche geprüft werden.

Anders sieht es beim Partner aus: Dessen finanzielle Verhältnisse werden unabhängig von der 100.000-Euro-Grenze berücksichtigt. Die Grenze schützt Kinder und Eltern, nicht Ehegatten oder Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft.

Grundsicherung und Grundrente sind nicht dasselbe

Die Begriffe Grundsicherung und Grundrente werden häufig verwechselt. Die Grundsicherung ist eine bedarfsabhängige Sozialhilfeleistung, während der Grundrentenzuschlag eine Ergänzung zur gesetzlichen Rente für Versicherte mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten sein kann.

Wer keinerlei anrechenbare Versicherungszeiten hat, erhält deshalb keinen Grundrentenzuschlag. Bei mindestens 33 Jahren mit Grundrentenzeiten kann in der Grundsicherung allerdings ein Teil der gesetzlichen Rente anrechnungsfrei bleiben, wie der Beitrag zum Rentenfreibetrag in der Grundsicherung 2026 erklärt.

Ohne Antrag fließt kein Geld

Grundsicherung wird nicht automatisch ausgezahlt. Der Antrag muss beim Sozialamt am Wohnort gestellt werden; er kann auch bei der Deutschen Rentenversicherung eingereicht und von dort weitergeleitet werden.

Nach der aktuellen Information der Deutschen Rentenversicherung zur Grundsicherung beginnt die Leistung grundsätzlich am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag gestellt wurde. Für Monate vor der Antragstellung gibt es normalerweise keine Nachzahlung.

Betroffene sollten deshalb nicht warten, bis sämtliche Nachweise vollständig beschafft sind. Zunächst kann ein formloser Antrag gestellt werden; Mietvertrag, Kontoauszüge sowie Nachweise über Einkommen, Vermögen und Versicherungsbeiträge können nach Aufforderung ergänzt werden.

Beispiel aus der Praxis: So entsteht ein Bedarf von 1.183 Euro

Frau M. ist 67 Jahre alt, lebt allein und hat weder eigene Rentenansprüche noch anderes Einkommen. Ihr verwertbares Vermögen liegt unter 10.000 Euro.

Das Sozialamt erkennt ihre monatliche Warmmiete von 620 Euro vollständig an. Zusammen mit dem Regelbedarf von 563 Euro ergibt sich ein monatlicher Gesamtbedarf von 1.183 Euro.

Da kein Einkommen anzurechnen ist, kann Frau M. in diesem vereinfachten Fall 1.183 Euro Grundsicherung erhalten. Von den 563 Euro muss sie ihren täglichen Lebensunterhalt und den üblichen Haushaltsstrom bezahlen, nicht aber die anerkannte Miete.

Gesondert zu berücksichtigende Kranken- oder Pflegeversicherungsbeiträge sowie ein anerkannter Mehrbedarf könnten die Leistung erhöhen. Frau M. erhält damit keine Altersrente, sondern eine bedarfsabhängige Leistung des Sozialamts.

Häufige Fragen zur Grundsicherung ohne eigene Rente

Wie viel Grundsicherung bekommt ein Alleinstehender 2026?

Der Regelbedarf beträgt 563 Euro im Monat. Hinzu kommen anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten sowie gegebenenfalls weitere Bedarfe; vorhandenes Einkommen wird abgezogen und die Leistung muss beantragt werden.

Kann man trotz fehlender Beschäftigung eine eigene Altersrente erhalten?

Ja, das ist möglich. Kindererziehungszeiten, freiwillige Beiträge, bestimmte Pflegezeiten oder ein Versorgungsausgleich können Rentenansprüche begründen, obwohl keine klassische Beschäftigung vorlag.

Zahlt das Sozialamt die Miete zusätzlich?

Ja, Unterkunft und Heizung werden zusätzlich zum Regelbedarf berücksichtigt, soweit die Aufwendungen anerkannt werden. Haushaltsstrom ist dagegen normalerweise bereits im Regelbedarf enthalten.

Wird das Einkommen des Partners angerechnet?

Ja. Einkommen und Vermögen des Ehepartners oder eines Partners in einer eheähnlichen Gemeinschaft können den Anspruch verringern oder ganz ausschließen.

Müssen erwachsene Kinder für ihre Eltern Unterhalt zahlen?

Im Regelfall erfolgt kein Rückgriff, solange das jährliche Gesamteinkommen des jeweiligen Kindes höchstens 100.000 Euro beträgt. Oberhalb dieser Grenze können Unterhaltsansprüche geprüft werden.

Ab wann wird Grundsicherung gezahlt?

Die Zahlung beginnt grundsätzlich am ersten Tag des Monats der Antragstellung. Wer den Antrag verspätet einreicht, erhält für die davorliegenden Monate normalerweise kein Geld nachgezahlt.