Sozialpass: Diese Vergünstigungen gibt es für Rentner und Geringverdiener

Wer wenig Geld hat, kann sich einen Konzertbesuch, einen Ausflug ins Schwimmbad oder einen Kurs an der Volkshochschule oft nicht leisten. Dabei gibt es in allen 16 Bundesländern regionale Angebote, mit denen Menschen mit geringem Einkommen kostenlos oder vergünstigt an Kultur- und Freizeitveranstaltungen teilnehmen können.

Je nach Wohnort gibt es dafür einen Kulturpass, Sozialausweis oder eine Bonuscard, während manche Vereine sogar kostenlose Eintrittskarten vermitteln. Wer diese Vergünstigungen nutzen möchte, muss wissen, welche Angebote vor Ort bestehen und mit welchen Nachweisen er seine Berechtigung belegen kann.

Wenig Einkommen kann reichen – auch ohne Bürgergeld

Nicht jedes Angebot setzt voraus, dass Sie Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen. Manche Städte und Vereine berücksichtigen auch niedrige Löhne und Renten oder akzeptieren einen Bescheid über Wohngel oder Kinderzuschlag.

Deshalb lohnt es sich, den Sozialpass und seine Vergünstigungen genauer zu prüfen. Ein fehlender Jobcenter-Bescheid bedeutet nicht, dass Sie überall den vollen Eintritt bezahlen müssen.

Eine bundesweit einheitliche Einkommensgrenze gibt es für diese örtlichen Programme nicht. In Potsdam nennt die Kartenvermittlung feste Haushaltsgrenzen, während Erfurt bei Menschen ohne entsprechenden Leistungsbezug eine individuelle Berechnung ermöglicht.

In jedem Bundesland ein Angebot: Diese Städte machen Kultur günstiger

Die folgende Übersicht zeigt jeweils eine Großstadt pro Bundesland. Es handelt sich überwiegend um laufende Vergünstigungen, die auch für November 2026 infrage kommen; konkrete Veranstaltungen, freie Plätze und Öffnungszeiten müssen Sie beim jeweiligen Anbieter prüfen.

Bundesland und Stadt Angebot für Menschen mit wenig Einkommen Baden-Württemberg: Stuttgart Die Bonuscard + Kultur eröffnet kostenlose Besuche bei teilnehmenden Kulturveranstaltungen und weitere Ermäßigungen. Berechtigt sind Stuttgarter mit bestimmten Sozialleistungen, darunter Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld und Kinderzuschlag. Bayern: München Das Alten- und Service-Zentrum Kleinhadern-Blumenau bietet berechtigten Besuchern vergünstigte Kurse, Veranstaltungen und Mittagstische. Zugang haben unter anderem Menschen mit München-Pass oder Grundsicherung im Alter sowie Personen innerhalb der dort geltenden Einkommens- und Vermögensgrenzen. Berlin: Berlin An zahlreichen öffentlich geförderten Bühnen und Konzerthäusern können berechtigte Sozialleistungsbeziehende Karten für 3 Euro erhalten. Meist werden freie Plätze kurz vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse verkauft; die Bedingungen unterscheiden sich zwischen den Häusern. Brandenburg: Potsdam Kultür Potsdam vermittelt kostenlose Karten für Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen an registrierte Menschen mit geringem Einkommen. Bei einer Vermittlung erhalten Sie mindestens zwei Karten und können eine Begleitperson Ihrer Wahl mitnehmen. Bremen: Bremen Die Kulturtafel Bremen vermittelt kostenlose Eintrittskarten und Plätze für Kultur-, Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote. Das Angebot richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen aller Altersgruppen, die sich als Kulturgäste registrieren lassen. Hamburg: Hamburg KulturLeben Hamburg vermittelt kostenfreie Kulturplätze, unter anderem für Konzerte, Theater und Museen. Interessierte melden sich schriftlich an und reichen einen aktuellen Einkommensnachweis ein. Hessen: Frankfurt am Main Mit dem örtlichen Kulturpass kosten viele Eintritte 1 Euro, ausgewählte Termine von Oper und Schauspiel 3 Euro; der Palmengarten ist kostenlos zugänglich. Den Pass erhalten unter anderem Menschen mit Frankfurt-Pass, Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld oder Kinderzuschlag. Mecklenburg-Vorpommern: Rostock Inhaber des Warnowpasses erhalten bei der Volkshochschule 50 Prozent Ermäßigung auf das Kursentgelt; der städtische Angebotskatalog nennt dies für Kurse ab 10 Euro. Der Pass richtet sich unter anderem an Menschen mit Bürgergeld oder Sozialhilfe. Niedersachsen: Hannover Der HannoverAktivPass ermöglicht bei teilnehmenden Einrichtungen freien Museumseintritt, die Befreiung von der Lesegebühr in der Bücherei und günstigere Sportangebote. Berechtigte legen bei der Nutzung den Pass und einen amtlichen Ausweis vor. Nordrhein-Westfalen: Köln Mit Köln-Pass sind die ständigen Sammlungen der städtischen Museen kostenlos zugänglich; Sonderausstellungen werden zu ermäßigten Tarifen angeboten. Auch praktische Kurse, Ateliers und Seminare des Museumsdienstes sind laut städtischer Übersicht für Erwachsene und Kinder mit Köln-Pass kostenfrei. Rheinland-Pfalz: Mainz Im Frankfurter Hof erhalten MainzPass-Inhaber an der Abendkasse 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketgrundpreis der Kulturveranstaltungen. Der Pass für Einwohner mit bestimmten Sozialleistungen eröffnet außerdem Vergünstigungen bei weiteren Kultur-, Bildungs- und Freizeitangeboten. Saarland: Saarbrücken Das Historische Museum Saar gewährt Beziehenden von ALG I, Grundsicherung und Sozialhilfe sowie Asylsuchenden freien Eintritt. Die Regelung umfasst die ständige Ausstellung, Sonderausstellungen und die unterirdische Burg. Sachsen: Leipzig Mit Leipzig-Pass kostet der Eintritt in die Schwimmhallen Nord, Nordost, Süd, Südost und West laut Preisübersicht 2,70 statt 5 Euro. Den kostenlosen Leipzig-Pass können berechtigte Einwohner mit geringem Einkommen erhalten. Sachsen-Anhalt: Magdeburg Die Sozialmonatskarte für die Tarifzone Magdeburg kostet 19 Euro und erleichtert damit auch die Fahrt zu Kulturangeboten. Berechtigt sind Inhaber eines gültigen Stadtpasses beziehungsweise einer Otto-City-Card ohne Anspruch auf ein Schülerticket; die Pilotphase läuft bis 30. April 2027. Schleswig-Holstein: Kiel KulturHafen vermittelt kostenlose Eintrittskarten für das Theater Kiel und weitere Kultureinrichtungen. Für die Anmeldung benötigen Menschen mit geringem Einkommen einen gültigen KielPass; Formulare gibt es im KielPass-Büro und beim Sozialladen Obolus. Thüringen: Erfurt Der Sozialausweis eröffnet kostenlose oder ermäßigte Angebote, unter anderem bei Museen und Zoopark. Neben bestimmten Sozialleistungsbeziehenden können auch Menschen mit niedrigem Einkommen ohne entsprechenden Leistungsbezug ihre Berechtigung prüfen lassen.

Kostenlose Konzertkarten: Erst anmelden, dann kommt das Angebot

Bei einer Kartenvermittlung kaufen Sie in der Regel nicht selbst ein Ticket und reichen anschließend die Rechnung ein. Kultür Potsdam nimmt Ihre Interessen bei der Anmeldung auf und ruft Sie an, sobald ein passendes Angebot vorliegt; nach Ihrer Zusage wird Ihr Name auf die Gästeliste gesetzt.

In Hamburg müssen Sie ebenfalls zunächst die Anmeldung und den Einkommensnachweis einreichen. Für einen gewünschten Novemberbesuch sollten Sie das frühzeitig erledigen, denn eine Anmeldung ist noch keine Zusage für eine bestimmte Veranstaltung.

Potsdam setzt die Grenze für einen Einpersonenhaushalt bei 1.300 Euro netto an, für zwei Personen bei 1.850 Euro. Für jede weitere Person kommen 550 Euro hinzu; der Verein berücksichtigt bei der Haushaltsprüfung auch Kindergeld und weitere Zuschüsse.

Der Ein-Euro-Pass ist nicht mit jedem Eintritt bezahlt

In Frankfurt kostet der Kulturpass selbst für Erwachsene und Jugendliche 1 Euro und gilt ein Jahr. Für Kinder bis 13 Jahre beträgt die Ausstellungsgebühr 50 Cent; Eintrittspreise kommen je nach Angebot hinzu.

Viele teilnehmende Einrichtungen verlangen anschließend 1 Euro Eintritt, ausgewählte Termine von Schauspiel, Oper, Alter Oper und English Theatre kosten 3 Euro. Der kostenlose Palmengartenbesuch zeigt zugleich, dass derselbe Pass je nach Einrichtung unterschiedliche Vorteile eröffnet.

Wer eine kleine Rente erhält, sollte außerdem prüfen, ob Wohngeld trotz Rente infrage kommt. Ein Wohngeldbescheid zählt in Frankfurt und Stuttgart zu den anerkannten Zugangswegen für die jeweiligen Pässe.

Auch Essen und Bewegung gehören zur Teilhabe

Ein günstiger Mittagstisch entlastet den Geldbeutel und schafft Gelegenheit, andere Menschen zu treffen. Im Münchner Alten- und Service-Zentrum Kleinhadern-Blumenau gelten für entsprechende Ermäßigungen 2026 Einkommensgrenzen von 1.900 Euro für Alleinstehende und 2.850 Euro für Paare, verbunden mit Vermögensgrenzen von 20.000 beziehungsweise 30.000 Euro.

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Alternativ können dort ein München-Pass oder der Bezug von Grundsicherung im Alter die Berechtigung begründen. Wie stark sich der Preis für Mittagessen, Kurse oder Veranstaltungen verringert, klären Sie vertraulich mit dem Zentrum.

Familien sollten neben örtlichen Pässen auch die Leistungen für Bildung und Teilhabe prüfen. Für Kinder können solche Leistungen auch bei Wohngeld oder Kinderzuschlag infrage kommen und etwa gemeinschaftliches Mittagessen oder die Teilnahme am Vereinsleben unterstützen.

Im November lohnt sich ein Blick auf Fristen und Termine

Stuttgart nimmt bereits Anträge für die Bonuscard + Kultur 2027 entgegen. Damit berechtigte Haushalte die Karte rechtzeitig zum Jahreswechsel erhalten, sollen sie den vollständigen Antrag mit aktuellem Leistungsbescheid bis Mitte November einreichen.

In Saarbrücken ist am 1. November 2026 um 14 Uhr eine Führung durch die unterirdische Burg angekündigt, für die keine zusätzliche Führungsgebühr anfällt. Wer aufgrund seines Leistungsbezugs freien Museumseintritt erhält, kann damit auch die Führung kostenlos besuchen; die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt, eine Reservierung ist möglich.

Die Magdeburger Sozialmonatskarte für 19 Euro gilt während der laufenden Pilotphase auch im November. Sie ist auf die Tarifzone Magdeburg begrenzt und eignet sich deshalb nicht als Ersatz für ein bundesweit gültiges Deutschlandticket.

Der richtige Nachweis entscheidet an der Kasse

In Berlin reicht für die entsprechenden Vergünstigungen inzwischen der Leistungsbescheid oder Leistungsnachweis; einen zusätzlichen Berechtigungsnachweis müssen Sie nicht mehr beschaffen. In Hannover benötigen Sie dagegen den HannoverAktivPass zusammen mit einem amtlichen Ausweis.

Prüfen Sie deshalb vor dem Besuch, welches Dokument die Einrichtung verlangt und ob Sie reservieren müssen. Achten Sie bei einer Preisangabe außerdem darauf, ob sie für den gesamten Besuch, nur für die Dauerausstellung oder lediglich für den Ticketgrundpreis gilt.

Sechs Fragen und Antworten zu Kulturpässen und günstigen Eintrittskarten

Bekomme ich nach der Anmeldung sofort kostenlose Konzertkarten?

Das lässt sich nicht zusagen, weil Kartenvermittlungen auf die bereitgestellten Plätze angewiesen sind. Bei Kultür Potsdam erhalten Sie ein Angebot, sobald eine passende Veranstaltung verfügbar ist.

Kann ich jemanden mitnehmen?

Bei Kultür Potsdam bekommen Sie bei einer Vermittlung mindestens zwei Karten und dürfen eine Begleitperson Ihrer Wahl mitbringen. Bei anderen Programmen müssen Sie die jeweilige Begleitregelung erfragen.

Sind diese Angebote auf November begrenzt?

Überwiegend handelt es sich um laufende Vergünstigungen. Einzelne Termine, Reservierungen und Antragsfristen bleiben dennoch wichtig, etwa die Stuttgarter Empfehlung, die Bonuscard für das Folgejahr bis Mitte November zu beantragen.

Ersetzen Kulturpässe die finanzielle Unterstützung für Kinder?

Ein Kulturpass ersetzt keine Prüfung zusätzlicher Leistungsansprüche. Wenn das Familieneinkommen nicht reicht, können neben Kinderzuschlag auch ergänzende Leistungen vom Jobcenter infrage kommen; örtliche Vergünstigungen decken den Lebensunterhalt nicht.

Quellen

Berlin, Senatsverwaltung für Kultur: Drei-Euro-Ticket und andere Preisermäßigungen in öffentlich geförderten Kultureinrichtungen.

Berlin, Serviceportal: Berechtigung zur Nutzung des Berlin-Ticket S sowie weiterer Vergünstigungen.

Familienportal des Bundes: Kinderzuschlag und ergänzende Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Kultur für ALLE e. V., Frankfurt/Rhein-Main: Kulturpass – Kosten, Voraussetzungen und Ausgabestellen; Angebote und Eintrittspreise.

Landeshauptstadt Hannover: HannoverAktivPass.

Landeshauptstadt Kiel: KulturHafen – kostenlose Eintrittskarten mit KielPass.

Landeshauptstadt Magdeburg: Stadtpass/Otto-City-Card und Sozialticket der MVB.