Pflegeheim-Zuschuss: 75 Prozent Entlastung sind nicht 75 Prozent weniger Heimkosten

Pflegeheim-Zuschuss: Warum 75 Prozent Entlastung keine 75 Prozent weniger Heimkosten bedeuten

75 Prozent Zuschuss klingt nach einer Rechnung, von der nur noch ein Viertel übrig bleibt. Für Bewohner eines Pflegeheims kann diese Erwartung jedoch eine Finanzierungslücke von weit über tausend Euro im Monat bedeuten.

Die Pflegekasse übernimmt mit ihrem höchsten Leistungszuschlag drei Viertel des pflegebedingten Eigenanteils einschließlich der berücksichtigungsfähigen Ausbildungskosten. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden durch diesen Zuschlag nicht kleiner – und machen häufig einen erheblichen Teil der monatlichen Belastung aus.

Die Pflegekasse zahlt auf zwei verschiedenen Wegen

Bei vollstationärer Pflege beteiligt sich die Pflegekasse zunächst mit einem festen monatlichen Leistungsbetrag an den Pflegekosten. Dieser beträgt 2026 bei Pflegegrad 2 insgesamt 805 Euro, bei Pflegegrad 3 sind es 1.319 Euro, bei Pflegegrad 4 sind es 1.855 Euro und bei Pflegegrad 5 insgesamt 2.096 Euro.

Zusätzlich gibt es für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI. Er wird auf den pflegebedingten Eigenanteil angewendet, der nach Berücksichtigung der regulären Kassenleistung verbleibt.

Wer die Heimrechnung nachrechnet, muss diese beiden Leistungen auseinanderhalten. Ist der feste Kassenbetrag bereits abgezogen, darf er nicht noch einmal von der ausgewiesenen Eigenbelastung abgezogen werden.

15, 30, 50 oder 75 Prozent: So wirkt die Staffelung

Der Zuschlag steigt mit der Dauer des Bezugs vollstationärer Pflegeleistungen: Für die ersten zwölf berücksichtigten Monate beträgt er 15 Prozent, anschließend bis zum 24. Monat 30 Prozent. Vom 25. bis zum 36. Monat sind es 50 Prozent, ab dem 37. Monat 75 Prozent.

Das folgende vereinfachte Rechenbeispiel unterstellt einen pflegebedingten Eigenanteil einschließlich Ausbildungskosten von 2.000 Euro, nachdem die feste Leistung der Pflegekasse bereits abgezogen wurde. Hinzu kommen monatlich 1.200 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 600 Euro Investitionskosten.

Bezugsdauer vollstationärer Pflegeleistungen Zuschlag auf 2.000 Euro Verbleibende Pflegekosten Unterkunft, Verpflegung und Investitionen Monatlich selbst zu tragen 1. bis 12. Monat 15 Prozent = 300 Euro 1.700 Euro 1.800 Euro 3.500 Euro 13. bis 24. Monat 30 Prozent = 600 Euro 1.400 Euro 1.800 Euro 3.200 Euro 25. bis 36. Monat 50 Prozent = 1.000 Euro 1.000 Euro 1.800 Euro 2.800 Euro Ab dem 37. Monat 75 Prozent = 1.500 Euro 500 Euro 1.800 Euro 2.300 Euro

Die Beträge sind frei gewählte Beispielwerte und keine bundesweiten Durchschnittskosten. Für den Vergleich bleiben sämtliche Heimpreise unverändert; persönliche Ausgaben und vereinbarte Zusatzleistungen sind nicht enthalten.

Aus 75 Prozent Zuschuss werden hier 39,5 Prozent weniger Eigenbelastung

Ohne den zusätzlichen Leistungszuschlag wären im Beispiel 3.800 Euro monatlich selbst aufzubringen, mit dem höchsten Zuschlag bleiben 2.300 Euro. Die Entlastung beträgt 1.500 Euro und damit rund 39,5 Prozent dieser Eigenbelastung vor dem Zuschlag.

Auch dieser Vergleich darf nicht mit der gesamten Heimvergütung verwechselt werden: Die reguläre Pflegekassenleistung ist in den 3.800 Euro bereits nicht mehr enthalten. Bezogen auf den vollständigen Preis des Heimplatzes wäre der prozentuale Anteil des zusätzlichen Zuschlags entsprechend kleiner.

Vergleicht man das erste mit dem vierten Aufenthaltsjahr, sinkt die eigene Monatsrechnung bei gleichbleibenden Preisen von 3.500 auf 2.300 Euro. Das sind rund 34,3 Prozent weniger – obwohl der Zuschusssatz von 15 auf 75 Prozent steigt.

Für den höheren Zuschuss zählt auch die Zeit im vorherigen Heim

Entscheidend ist die Dauer, für die bereits vollstationäre Pflegeleistungen nach § 43 SGB XI bezogen wurden. Auch ein Monat, in dem diese Leistungen nur an einzelnen Tagen bezogen wurden, wird bei der Ermittlung der Zuschussstufe berücksichtigt.

Ein Umzug in ein anderes Pflegeheim setzt die bisher berücksichtigte Bezugsdauer nicht auf null zurück. Angehörige sollten deshalb beim Wechsel prüfen lassen, ob die Pflegekasse sämtliche Vorzeiten erfasst hat und die neue Rechnung die richtige Zuschussstufe enthält.

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Ein höherer Pflegegrad bringt nicht automatisch eine niedrigere Rechnung

Innerhalb derselben Einrichtung gilt für die Pflegegrade 2 bis 5 grundsätzlich ein einrichtungseinheitlicher pflegebedingter Eigenanteil. Ein Wechsel von Pflegegrad 3 zu Pflegegrad 4 führt deshalb nicht allein wegen der höheren pauschalen Kassenleistung zu einer entsprechend niedrigeren Eigenbelastung.

Bei Pflegegrad 1 besteht dagegen kein Anspruch auf die hier beschriebene Zuschussstaffel; bei vollstationärer Pflege gibt es lediglich den monatlichen Zuschuss von 131 Euro. Welche Folgen das hat, erläutert der Beitrag zum Eigenanteil im Pflegeheim bei Pflegegrad 1.

Die höchste Zuschussstufe schützt nicht vor Preiserhöhungen

Die 75-Prozent-Stufe ist keine Obergrenze für die monatliche Rechnung. Steigt der pflegebedingte Eigenanteil, muss der Bewohner auch auf dieser Stufe ein Viertel der Erhöhung selbst tragen.

Eine Erhöhung dieses Kostenblocks um 200 Euro würde die eigene Belastung bei 75 Prozent Zuschuss um 50 Euro erhöhen. Steigen dagegen die zuschussfreien Entgelte für Unterkunft und Verpflegung um 200 Euro, fängt der Leistungszuschlag davon nichts auf.

So kann ein höherer Zuschusssatz zeitlich mit einer Entgelterhöhung zusammentreffen, die einen Teil der Entlastung wieder aufzehrt. Weshalb Heimkosten trotz Kassenleistungen steigen, beschreibt auch der Beitrag über die gestiegene Eigenbeteiligung im Pflegeheim.

Der Zuschlag kommt automatisch – die Rechnung sollte trotzdem geprüft werden

Für den Leistungszuschlag ist kein gesonderter Antrag erforderlich. Die Leistungen der vollstationären Pflege selbst müssen allerdings bei der Pflegeversicherung beantragt werden.

Seit dem 1. Juli 2026 berechnet nach § 43c SGB XI die Pflegekasse den Zuschlag anhand der Angaben der Einrichtung und zahlt ihn an das Heim. Bewohner erhalten dadurch eine entsprechend verringerte Rechnung, keine zusätzliche Überweisung zur freien Verfügung.

Eine nachvollziehbare Abrechnung sollte erkennen lassen, welcher pflegebedingte Eigenanteil zugrunde liegt, welche Zuschussstufe angewendet wurde und welcher Betrag tatsächlich abgezogen wird. Fehlt eine erwartete Entlastung, sollten Betroffene oder Bevollmächtigte die Berechnung schriftlich bei Heim und Pflegekasse klären lassen; ein Pflegestützpunkt kann dabei unterstützen.

Wenn selbst 75 Prozent Zuschuss nicht reichen

Die höchste Zuschussstufe kann die Belastung deutlich verringern und trotzdem eine Finanzierungslücke lassen. Reichen anrechenbares Einkommen und einzusetzendes Vermögen nicht aus, kommt nach Prüfung der persönlichen Voraussetzungen ergänzende Sozialhilfe, insbesondere Hilfe zur Pflege, in Betracht.

Das Sozialamt sollte frühzeitig nachweisbar über den ungedeckten Bedarf informiert werden, weil Hilfe zur Pflege grundsätzlich erst ab Kenntnis des Sozialhilfeträgers einsetzen kann. Weitere Hinweise bietet der Beitrag Pflegeheim-Eigenanteil: Was tun, wenn die Rente nicht mehr reicht?.

Beispiel aus der Praxis: Die vermeintliche Viertelrechnung

Ein typischer Fall: Frau Meyer lebt seit mehr als 36 berücksichtigten Monaten im Pflegeheim, dessen Kosten den Werten aus der Tabelle entsprechen. Ihr Sohn rechnet mit 950 Euro Eigenbelastung, weil er von den 3.800 Euro vor Leistungszuschlag pauschal 75 Prozent abzieht.

Tatsächlich werden nur 1.500 Euro von den 2.000 Euro pflegebedingtem Eigenanteil übernommen, sodass einschließlich Unterkunft, Verpflegung und Investitionen 2.300 Euro zu zahlen bleiben. Der Rechenfehler beträgt 1.350 Euro im Monat – eine Lücke, die bei der Finanzplanung von Anfang an berücksichtigt werden muss.