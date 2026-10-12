Pflege: Die Tagespflege soll teurer werden – Angehörigen droht zusätzliche Belastung

Wenn die Mutter tagsüber gut versorgt ist, kann die Tochter arbeiten gehen. Wird die Tagespflege für die Familie unbezahlbar, steht deshalb weit mehr auf dem Spiel als ein Betreuungsangebot: Arbeitszeit, Einkommen und die Möglichkeit, weiterhin zu Hause zu leben.

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese hat am 7. Oktober 2026 vor genau dieser Entwicklung gewarnt. Die geplante Pflegereform könnte die selbst zu tragenden Kosten erhöhen und damit ausgerechnet jene Familien treffen, die den Pflegealltag zu Hause organisieren.

Was die Ministerin an der Reform kritisiert

Drese beanstandet Einschnitte beim Entlastungsbetrag und bei der Verhinderungspflege, durch die Tagespflege schwerer finanzierbar werden könnte. Ihre Warnung lautet: „Dadurch steigt der Eigenanteil und können Angebote nicht mehr wie bisher genutzt werden“.

Nach Angaben des Landes gibt es in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 220 Tagespflegeeinrichtungen mit über 5.000 Plätzen. Rund 86 Prozent der etwa 140.000 Pflegebedürftigen werden dort zu Hause versorgt.

Die Ministerin befürchtet weniger Nachfrage, Standortschließungen und einen wachsenden Druck auf Angehörige. Dadurch könnten Menschen früher in ein Pflegeheim wechseln müssen, obwohl sie mit ausreichender Unterstützung weiterhin zu Hause leben könnten.

Die Änderungen sind noch nicht beschlossenes Recht

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes am 30. September 2026 beschlossen. Das parlamentarische Verfahren ist damit jedoch nicht abgeschlossen; mit Stand vom 11. Oktober 2026 gelten die vorgeschlagenen Änderungen noch nicht.

Für die hier beschriebene Neuordnung des Entlastungsbetrags sieht der Entwurf den 1. Januar 2027 vor. Ob die Regelungen unverändert kommen, entscheidet sich erst im weiteren Gesetzgebungsverfahren.

Warum mehr Geld auf dem Papier trotzdem weniger Hilfe bedeuten kann

Bislang können Pflegebedürftige in häuslicher Pflege einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich nutzen. Er lässt sich auch für Kosten der Tagespflege einsetzen, darunter nach den Hinweisen des Bundesgesundheitsministeriums Unterkunft und Verpflegung.

Geplant ist, diesen Betrag für Erwachsene ab 25 Jahren mit Pflegegrad 2 bis 5 durch ein Sozialraumbudget von bis zu 175 Euro monatlich zu ersetzen. Dieses soll ausschließlich für entsprechend anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag verwendet werden dürfen.

Die Tagespflege wäre von dieser Finanzierung ausgeschlossen, wie auch die Begründung des Kabinettsentwurfs verdeutlicht. Für Menschen mit Pflegegrad 1 soll der bisherige Entlastungsbetrag entfallen, ohne dass sie Anspruch auf das neue Sozialraumbudget erhalten.

Für eine Familie kann die höhere Zahl deshalb eine schlechtere Versorgung bedeuten: Ein Budget für anerkannte Alltagshilfen bezahlt keinen Tagespflegeplatz, wenn das Gesetz diese Verwendung ausschließt. Entscheidend ist, ob die finanzierte Hilfe zum tatsächlichen Pflegebedarf und zum Arbeitsalltag der Angehörigen passt.

Welche Kosten die Pflegekasse heute übernimmt

Die Tagespflege hat für die Pflegegrade 2 bis 5 einen eigenen monatlichen Leistungsanspruch. Die Kasse übernimmt innerhalb der Höchstbeträge insbesondere Pflege und Betreuung sowie die notwendige Beförderung zur Einrichtung und zurück.

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Pflegegrad Derzeitiger Höchstbetrag für Tages- und Nachtpflege zusammen Pflegegrad 1 Kein eigenes Tagespflegebudget; bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich einsetzbar Pflegegrad 2 721 Euro monatlich Pflegegrad 3 1.357 Euro monatlich Pflegegrad 4 1.685 Euro monatlich Pflegegrad 5 2.085 Euro monatlich

Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechenbare Investitionskosten müssen grundsätzlich selbst finanziert werden. Auch Pflegekosten oberhalb des verfügbaren Monatsbudgets können eine zusätzliche Rechnung verursachen.

Die Tagespflege allein führt nach geltendem Recht zu keiner Kürzung des Pflegegeldes. Wie beide Ansprüche zusammenwirken, erläutert der Beitrag Tagespflege zusätzlich zum Pflegegeld: Bei Pflegegrad 3 sind bis zu 1.357 Euro möglich.

Bis zu 131 Euro fehlen für dieselbe Rechnung

Wer den Entlastungsbetrag bisher vollständig für die Tagespflege verwendet, könnte diese konkrete Erstattung künftig verlieren. Über zwölf Monate entspricht das rechnerisch 1.572 Euro, die für dieselben Rechnungen aus anderen Mitteln aufgebracht werden müssten.

Der Angehörigenverband wir pflegen weist auf diese Finanzierungslücke ausdrücklich hin. Die Summe beschreibt allerdings den möglichen Wegfall dieser Verwendungsmöglichkeit und nicht automatisch den gesamten finanziellen Nachteil eines Haushalts durch die Reform.

Denn zugleich sollen die Beträge für Pflegegeld und ambulante Sachleistungen steigen und weitere bisherige Leistungen in neuen Budgets aufgehen. Ob eine Familie insgesamt besser oder schlechter dasteht, hängt deshalb von ihrer bisherigen Leistungsnutzung und den künftig tatsächlich nutzbaren Hilfen ab.

Weniger Tagespflege kann weniger Einkommen bedeuten

Für eine berufstätige Tochter schafft ein verlässlicher Tagespflegeplatz die Zeit, in der sie ihrer Arbeit nachgehen kann. Muss sie Betreuungstage streichen, lässt sich die entstandene Lücke nicht automatisch durch gelegentliche Nachbarschaftshilfe schließen.

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Als mögliche Folge müsste sie Schichten tauschen, ihre Arbeitszeit reduzieren oder selbst eine andere Betreuung bezahlen. So könnte zur höheren Pflegerechnung ein Einkommensverlust hinzukommen, der die Familie erneut finanziell unter Druck setzt.

Auch für die Mutter verändert sich der Alltag: Weniger Besuche können weniger Gemeinschaft, weniger Beschäftigung und weniger professionelle Unterstützung bedeuten. Der Pflegebedarf verschwindet schließlich nicht dadurch, dass ein Besuchstag gestrichen wird.

Das ist der sozialpolitische Widerspruch der geplanten Einschränkung: Soll Pflege zu Hause gelingen, müssen die dafür benötigten Hilfen bezahlbar bleiben. Eine Einsparung bei der Erstattung kann andernorts zusätzlichen Aufwand auslösen.

Was Familien jetzt prüfen sollten

Hilfreich ist zunächst eine aufgeschlüsselte Kostenberechnung der Einrichtung: Welche Beträge übernimmt die Kasse, welche bleiben privat und wie wird der Entlastungsbetrag bisher eingesetzt? Ein Pflegestützpunkt oder die Pflegeberatung kann daraus eine nachvollziehbare Monatsrechnung erstellen.

Wer die 131 Euro bereits für eine andere Hilfe verbraucht, kann sie nicht zusätzlich für die Tagespflege abrechnen. Weitere Hinweise enthält der Beitrag zum Entlastungsbetrag von bis zu 1.572 Euro jährlich.

Reichen Einkommen, einzusetzendes Vermögen und Versicherungsleistungen für eine notwendige Versorgung nicht aus, sollte frühzeitig eine mögliche Unterstützung durch das Sozialamt geprüft werden. Das staatliche Gesundheitsportal empfiehlt, diese Finanzierung vor der Inanspruchnahme zu klären.

Eine bestehende Tagespflege sollte deshalb nicht allein wegen einer Reformankündigung vorschnell gekündigt werden. Zunächst zählen die geltenden Ansprüche und eine belastbare Beratung zur persönlichen Finanzierung, einschließlich der Möglichkeit, Tagespflege neben dem Pflegegeld zu nutzen.

Praxisbeispiel: Wenn der freie Arbeitstag zur Pflegeschicht wird

Ein fiktives Rechenbeispiel: Sabine arbeitet 30 Stunden pro Woche, ihre Mutter mit Pflegegrad 3 besucht an zwölf Tagen im Monat eine Tagespflege. Unterstellt werden 30 Euro je Besuchstag für Unterkunft und Verpflegung; die übrigen Pflegekosten liegen innerhalb des dafür verfügbaren Kassenbudgets.

Von den monatlich 360 Euro werden bisher 131 Euro über den vollständig verfügbaren Entlastungsbetrag erstattet, sodass 229 Euro bleiben. Entfiele diese Erstattung, wären für denselben Rechnungsposten 360 Euro aufzubringen.

Könnte die Familie die Lücke nicht anderweitig schließen und reduzierte auf acht Besuche, blieben dafür immer noch 240 Euro zu zahlen. Vier Betreuungstage fielen weg, für die Sabine eine andere Lösung organisieren müsste.

Das Beispiel zeigt ausschließlich die Wirkung auf die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, nicht die Gesamtbilanz der Reform. Änderungen anderer Leistungen und mögliche zusätzliche Hilfen müssten vor einer Entscheidung mitgerechnet werden.

Sechs Fragen und Antworten zur möglichen Verteuerung der Tagespflege

Wird Tagespflege ab Januar 2027 automatisch teurer?

Das steht noch nicht fest, weil das Gesetzgebungsverfahren läuft. Eine höhere private Belastung könnte auch bei unveränderten Einrichtungspreisen entstehen, wenn eine bisherige Erstattungsmöglichkeit entfällt.

Warum hilft das geplante Sozialraumbudget nicht bei der Tagespflegerechnung?

Der Entwurf beschränkt es auf anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag. Tagespflege soll daraus nicht mehr finanziert werden können.

Wird das Pflegegeld wegen der Tagespflege gekürzt?

Nach geltendem Recht verursacht die Tagespflege allein keine Kürzung des Pflegegeldes. Werden zusätzlich ambulante Pflegesachleistungen genutzt, kann das Pflegegeld wegen dieser Kombination anteilig sinken.

Verliert jede betroffene Familie 1.572 Euro im Jahr?

Nein, diese Rechnung setzt voraus, dass bisher jeden Monat die vollen 131 Euro für Tagespflege eingesetzt wurden. Für die Gesamtbelastung müssen außerdem alle anderen Leistungsänderungen und die persönliche Versorgung berücksichtigt werden.

Was soll sich für Menschen mit Pflegegrad 1 ändern?

Ihr bisheriger Entlastungsbetrag soll entfallen, und das neue Sozialraumbudget soll erst ab Pflegegrad 2 zugänglich sein. Vorgesehene Beratung und Pflegebegleitung ersetzen keine Kostenerstattung für einen Tagespflegebesuch.

Was tun, wenn die Tagespflege nicht mehr bezahlbar ist?

Vor einer Verringerung der Betreuungstage sollten Pflegeberatung oder Pflegestützpunkt die verfügbaren Leistungen und die Kostenaufstellung prüfen. Bei finanzieller Bedürftigkeit kommt außerdem eine Prüfung ergänzender Sozialhilfe in Betracht.