Tagespflege nutzen und trotzdem das volle Pflegegeld behalten

Tagespflege nutzen und trotzdem das volle Pflegegeld: Diese Kombination ist möglich

Wer Angehörige zu Hause pflegt, muss Entlastung durch eine Tagespflege nicht mit weniger Pflegegeld bezahlen. Für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 gibt es ein eigenes monatliches Budget für Tages- und Nachtpflege, das zusätzlich genutzt werden kann. Trotzdem ist die Betreuung nicht automatisch kostenlos: Bei den Eigenanteilen müssen Familien genau hinsehen.

Allein der Besuch einer Tagespflege rechtfertigt keine Kürzung des Pflegegeldes. Wer bisher Anspruch auf das volle Pflegegeld hat und die übrigen Voraussetzungen weiterhin erfüllt, behält diesen Anspruch auch mit Tagespflege.

Entlastung ist erlaubt, ohne das Pflegegeld anzutasten

Die Regelung steht ausdrücklich in § 41 Absatz 3 SGB XI: Tages- und Nachtpflege können neben Pflegegeld, ambulanten Pflegesachleistungen oder einer Kombination aus beiden beansprucht werden. Die teilstationären Leistungen werden auf diese Ansprüche nicht angerechnet.

Für Angehörige bedeutet das einen handfesten Unterschied im Alltag. Sie können Betreuung für bestimmte Tage organisieren, während die häusliche Versorgung außerhalb dieser Zeiten weiterläuft. Auch gegen-hartz.de erläutert, weshalb Pflegegeld bei Tagespflege grundsätzlich ungekürzt bleibt.

Bis zu 2.085 Euro zusätzlich – aber keine zusätzliche Überweisung

Je nach Pflegegrad stehen monatlich zwischen 721 und 2.085 Euro für die vorgesehenen Leistungen der Tages- und Nachtpflege bereit. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt diese Beträge mit Stand vom 15. September 2026. Daneben gelten folgende monatliche Pflegegeldbeträge, sofern Anspruch auf das volle Pflegegeld besteht:

Pflegegrad Volles Pflegegeld pro Monat Zusätzliches Budget für Tages- und Nachtpflege pro Monat Pflegegrad 2 347 Euro Bis zu 721 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Bis zu 1.357 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Bis zu 1.685 Euro Pflegegrad 5 990 Euro Bis zu 2.085 Euro

Das Pflegegeld wird an die pflegebedürftige Person ausgezahlt; das Tagespflegebudget dient dagegen der Finanzierung tatsächlich genutzter Leistungen. Üblicherweise rechnet die Einrichtung die erstattungsfähigen Kosten direkt mit der Pflegekasse ab. Wer weniger Betreuung nutzt, bekommt den verbleibenden Betrag nicht als zusätzliches Pflegegeld überwiesen.

Die Höchstbeträge gelten je Kalendermonat und gemeinsam für Tages- und Nachtpflege. Sie lassen sich weder durch die Nutzung beider Angebote verdoppeln noch als ungenutztes Tagespflegebudget für spätere Monate ansparen. Die Pflegegeldbeträge ergeben sich aus § 37 SGB XI.

Familien müssen nicht warten, bis die Pflege zusammenbricht

Ein Anspruch besteht bei Pflegegrad 2 bis 5, wenn die häusliche Pflege nicht ausreichend sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Betreuung erforderlich ist, um sie zu ergänzen oder zu stärken. Das Gesetz verlangt damit nicht, dass Angehörige erst vollständig ausfallen. Ob die Voraussetzungen vorliegen, richtet sich nach der konkreten Pflegesituation.

Gerade bei Berufstätigkeit können feste Betreuungstage helfen, Arbeitszeiten und Pflege zu vereinbaren. Auch regelmäßige Erholung kann eine häusliche Versorgung stabilisieren.

Bei der Auswahl sollten Familien deshalb nicht nur auf einen freien Platz achten, sondern ebenso auf Betreuungszeiten, Fahrwege und die Wünsche der pflegebedürftigen Person.

Nachtpflege kann beispielsweise bei einem gestörten Tag-Nacht-Rhythmus eine Entlastung sein. Die AOK beschreibt sie unter anderem als Unterstützung für Angehörige von Menschen mit Demenz. Welche Einrichtung eine passende Versorgung anbietet, muss vor Ort geklärt werden.

Diese Kosten übernimmt die Kasse – und diese bleiben übrig

Innerhalb des jeweiligen Höchstbetrags finanziert die Pflegekasse pflegebedingte Aufwendungen, Betreuung und die in der Einrichtung notwendige medizinische Behandlungspflege. Auch die notwendige Beförderung zwischen Wohnung und Einrichtung gehört zum Leistungsumfang. Daraus folgt allerdings kein unbegrenztes zusätzliches Fahrtkostenbudget.

Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechenbare Investitionskosten sind grundsätzlich selbst zu finanzieren. Übersteigen die aus dem Tagespflegebudget zu bezahlenden Leistungen den monatlichen Höchstbetrag, ist auch dieser Mehrbetrag nicht durch das Budget gedeckt. Bei längeren Fahrstrecken sollten mögliche zusätzliche Transportkosten ausdrücklich erfragt werden.

Vor Vertragsabschluss hilft deshalb nur eine vollständige Kostenaufstellung für die tatsächlich geplanten Besuchstage. Ein genannter Tagessatz reicht nicht, wenn daraus weder die Kassenleistung noch sämtliche Eigenanteile hervorgehen. Erst die Monatsrechnung zeigt, ob das Angebot finanziell tragbar ist.

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131 Euro Entlastungsbetrag können den Eigenanteil senken

Für Pflegebedürftige in häuslicher Pflege steht zusätzlich ein zweckgebundener Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich zur Verfügung. Er kann auch im Zusammenhang mit Tages- und Nachtpflege eingesetzt werden. Nach den Hinweisen des Bundesgesundheitsministeriums zum Entlastungsbetrag können dabei auch Kostenanteile für Unterkunft und Verpflegung erstattet werden.

Das setzt voraus, dass noch entsprechendes Guthaben vorhanden ist und die Kosten nachgewiesen werden. Wer den Betrag bereits für andere anerkannte Unterstützung verbraucht hat, kann dieselben Mittel nicht nochmals für Tagespflege einsetzen. Weitere Hinweise zur Abrechnung enthält der Beitrag zum Entlastungsbetrag von jährlich bis zu 1.572 Euro.

Anders als beim Tagespflegebudget können nicht verbrauchte Entlastungsbeträge angesammelt und grundsätzlich bis zum Ende des folgenden Kalenderhalbjahres genutzt werden. Das regelt § 45b SGB XI. Pflegegrad 1 vermittelt keinen Anspruch auf das eigene Tagespflegebudget und kein Pflegegeld; für Tagespflege kann hier aber der Entlastungsbetrag verwendet werden.

Der häufige Denkfehler: Tagespflege und Pflegedienst werden verwechselt

Anders ist die Rechnung, wenn ein ambulanter Pflegedienst zusätzlich zu Hause tätig wird und dafür Pflegesachleistungen abrechnet. Dann vermindert sich das Pflegegeld bei einer Kombinationsleistung um den Prozentsatz, zu dem das ambulante Sachleistungsbudget ausgeschöpft wurde. Rechtsgrundlage ist § 38 SGB XI.

Wer beispielsweise 40 Prozent seines ambulanten Sachleistungsbudgets nutzt, erhält grundsätzlich noch 60 Prozent des Pflegegeldes. Eine daneben genutzte Tagespflege führt zu keinem weiteren Abzug. Volles Pflegegeld, volle ambulante Pflegesachleistungen und Tagespflege lassen sich deshalb nicht pauschal zusammenzählen.

Vor dem ersten Besuch Antrag und Abrechnung klären

Pflegebedürftige oder ihre bevollmächtigten Angehörigen sollten Tages- oder Nachtpflege vor der ersten Nutzung bei der Pflegekasse beantragen und die Kostenübernahme klären. Die Pflegeberatung oder ein Pflegestützpunkt kann bei der Suche nach einer zugelassenen Einrichtung helfen. Mit der Einrichtung sollten außerdem Fahrdienst, Besuchstage und die Abrechnung des Entlastungsbetrags besprochen werden.

Die allgemeinen Voraussetzungen für das Pflegegeld gelten weiter: Die häusliche Pflege muss außerhalb der Betreuung sichergestellt bleiben. Wer Pflegegeld ohne ambulante Pflegesachleistungen bezieht, muss außerdem die vorgeschriebenen Beratungsbesuche wahrnehmen. Tagespflege ersetzt diese Beratung nicht.

Sieben Fragen und Antworten zu Tagespflege und Pflegegeld

Bleibt das Pflegegeld auch bei mehreren Betreuungstagen pro Woche erhalten?

Ja, die Tagespflege selbst führt unabhängig von der Besuchshäufigkeit zu keiner Anrechnung auf das Pflegegeld. Die übrigen Voraussetzungen des Pflegegeldanspruchs müssen weiterhin erfüllt sein.

Wie viel zahlt die Pflegekasse monatlich für Tagespflege?

Der Höchstbetrag beträgt bei Pflegegrad 2 monatlich 721 Euro, bei Pflegegrad 3 sind es 1.357 Euro, bei Pflegegrad 4 sind es 1.685 Euro und bei Pflegegrad 5 sind es 2.085 Euro. Finanziert werden damit die vorgesehenen Leistungen, keine frei verfügbare Zusatzzahlung.

Werden Tagespflege und Nachtpflege getrennt bezahlt?

Beide Angebote greifen auf denselben monatlichen Höchstbetrag nach § 41 SGB XI zu. Für die Nachtpflege entsteht kein zweites Budget in gleicher Höhe.

Welche Kosten muss ich grundsätzlich selbst tragen?

Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechenbare Investitionskosten gehören grundsätzlich zum Eigenanteil. Auch Kosten oberhalb des monatlichen Leistungsbudgets müssen anderweitig finanziert werden.

Kann der Entlastungsbetrag bei den Eigenkosten helfen?

Ja, verfügbares Guthaben kann im Zusammenhang mit Tagespflege unter anderem zur Erstattung von Unterkunft und Verpflegung eingesetzt werden. Dafür sind entsprechende Belege erforderlich.

Was passiert, wenn zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst kommt?

Rechnet er ambulante Pflegesachleistungen ab, kann sich das Pflegegeld über die Kombinationsleistung anteilig vermindern. Die Tagespflege verursacht daneben keine zusätzliche Kürzung.

Kann ich mir ungenutztes Tagespflegebudget auszahlen lassen?

Nein, das Budget ist für tatsächlich in Anspruch genommene Leistungen vorgesehen. Ungenutzte Monatsbeträge werden weder ausgezahlt noch für spätere Tagespflegebesuche angespart.