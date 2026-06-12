Pflege: Als Pflegeperson eintragen lassen und Renten-, Unfall- und Arbeitslosenschutz sichern

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, reduziert dafür oft die eigene Arbeitszeit, manche geben den Job ganz auf. Spätestens dann lohnt sich ein Schritt, vor dem viele zurückschrecken: sich bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person als Pflegeperson eintragen zu lassen.

Wer das tut und die Voraussetzungen erfüllt, für den zahlt die Pflegekasse Beiträge zur Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, bis zu 735,63 Euro Rentenbeitrag im Monat, ohne einen Cent eigenen Aufwand. Wer es unterlässt, pflegt rechtlich unsichtbar und verschenkt diesen Schutz.

Wer als Pflegeperson gilt und was die Pflegekasse zusätzlich prüft

Nicht jeder, der einen kranken Menschen im Alltag unterstützt, ist für die Pflegekasse auch eine Pflegeperson. Pflegeperson im Sinne des § 19 SGB XI ist, wer nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen in dessen häuslicher Umgebung pflegt. Wer dafür Lohn von einem Dritten bekommt, fällt heraus; ein weitergereichtes Pflegegeld dagegen ist unschädlich.

Damit die Pflegekasse aber tatsächlich Beiträge zur sozialen Sicherung übernimmt, müssen vier Bedingungen zusammenkommen. Die gepflegte Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben; bei Pflegegrad 1 gibt es nichts, unabhängig vom Aufwand. Die Pflege muss wenigstens zehn Stunden pro Woche umfassen, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage.

Sie muss im häuslichen Umfeld stattfinden. Und für die Rente gilt zusätzlich: Wer daneben regelmäßig mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist, bekommt keine Rentenbeiträge.

Eine Verwandtschaft verlangt das Gesetz nicht, auch Freunde oder Nachbarn können Pflegeperson sein. Wer mehrere Menschen pflegt, darf die Stunden zusammenzählen, solange in der Summe zehn Stunden auf mindestens zwei Tage zusammenkommen. Ob das erfüllt ist, ermittelt der Medizinische Dienst bei der Begutachtung.

Was die Eintragung als Pflegeperson für die Rente bringt

Wer die Arbeitszeit für die Pflege kürzt, zahlt weniger in die Rentenkasse ein. Genau diese Lücke füllt die Pflegekasse teilweise: Sie überweist Rentenbeiträge zwischen 139,04 und 735,63 Euro monatlich (Werte seit dem 1. Januar 2026). Die Pflegeperson wird damit so gestellt, als verdiene sie ein Arbeitsentgelt zwischen 747,50 und 3.955 Euro im Monat.

Wie hoch der Beitrag genau ausfällt, hängt vom Pflegegrad und von der Leistungsart ab. Wer allein pflegt und nur Pflegegeld bezieht, für den fällt der Beitrag am höchsten aus; sobald ein ambulanter Pflegedienst einen Teil übernimmt, sinkt er.

In Rentenansprüchen ausgedrückt heißt das: Ein einziges Jahr Pflege kann die spätere Monatsrente um 7,04 bis 37,27 Euro erhöhen — lebenslang. Hinzu kommt ein zweiter Effekt, den viele übersehen: Die Pflegezeit zählt als Beitragszeit und wird auf die Wartezeit angerechnet, also auf die Mindestversicherungszeit, die man überhaupt erst braucht, um einen Rentenanspruch zu haben. Für manche schließt gerade die Pflege die letzte Lücke zur Rente.

Es ist allerdings nicht die Höhe, die man bekäme, wenn man voll weitergearbeitet hätte. Der Staat ersetzt einen Teil des Verdienstausfalls, nicht den ganzen; wer das weiß, kann die Pflege bewusster planen.

Unfall- und Arbeitslosenversicherung: der übersehene Schutz

Die Rente ist nur ein Teil des Pakets. Eingetragene Pflegepersonen sind während der Pflege beitragsfrei gesetzlich unfallversichert, und dieser Schutz reicht weiter als die Krankenversicherung. Verletzt man sich bei der Pflege oder auf dem Weg dorthin, kann die Unfallversicherung im Ernstfall sogar eine Rente zahlen, wenn man danach nicht mehr arbeiten kann.

Damit dieser Schutz greift, kommt es auf einen Handgriff an, den kaum jemand kennt: Wer nach einem Unfall bei der Pflege nicht zum Hausarzt, sondern zu einem Durchgangsarzt geht, also zu einem von der Unfallversicherung zugelassenen Spezialisten, sichert sich überhaupt erst den Zugang zu deren Leistungen. Der kurze Umweg entscheidet darüber, ob die Unfallversicherung den Fall übernimmt oder nicht.

Wer den Job ganz aufgegeben hat, ist zusätzlich abgesichert: Für die Dauer der Pflege zahlt die Pflegeversicherung Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Findet man nach dem Ende der Pflege nicht sofort zurück in eine Beschäftigung, besteht dadurch Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und auch eine Auszeit ist eingeplant: Für einen Erholungsurlaub von bis zu acht Wochen im Jahr laufen die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge weiter.

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Verhinderungspflege und die Angst, sich eintragen zu lassen

Wer eingetragen ist, kann sich auch vertreten lassen, wenn er selbst einmal ausfällt, etwa durch Krankheit, einen Termin oder Urlaub. Dafür steht seit dem 1. Juli 2025 ein gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege bereit, der bei bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr liegt und ab Pflegegrad 2 flexibel für beide Zwecke eingesetzt werden kann. Die früher getrennten Töpfe sind damit zusammengelegt; das umständliche Verschieben zwischen ihnen entfällt.

Trotzdem schrecken viele pflegende Angehörige vor der Eintragung zurück. Die Sorgen ähneln sich: Kann die Pflegekasse mich später für Fehler bei der Pflege verantwortlich machen? Muss ich nachweisen, dass ich mich mit Pflege auskenne? Beides hält Menschen davon ab, sich überhaupt zu erkennen zu geben.

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist diese Angst unbegründet: Wer sich eintragen lässt, muss weder eine Rüge nach einem Pflegefehler fürchten noch Fachkenntnisse belegen. Die Eintragung ist auch keine Verpflichtung auf Lebenszeit. Wer aus gesundheitlichen Gründen oder nach einem Umzug nicht mehr pflegen kann, lässt sich einfach wieder austragen.

So lassen Sie sich als Pflegeperson eintragen

Der wichtigste Punkt zuerst: Die Beiträge fließen nicht von allein. Die Pflegekasse zahlt nur, wenn sie weiß, dass es eine Pflegeperson gibt, und diese der Rentenversicherung meldet. Wer also pflegt, aber nie benannt wurde, bekommt auch keine Beiträge, egal wie viele Stunden er tatsächlich leistet.

Auf den Zeitpunkt kommt es dabei nicht zwingend an. Wer schon beim Pflegeantrag angibt, dass eine Pflegeperson übernimmt, hat es am einfachsten; auch bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst lässt sich die pflegende Person benennen. Wer den Moment verpasst hat, wendet sich nachträglich an die Pflegekasse der pflegebedürftigen Person und meldet die Tätigkeit dort an.

Wichtig ist außerdem, Änderungen weiterzugeben: Wer in einen höheren Pflegegrad wechselt, von Pflegegeld auf einen Pflegedienst umstellt oder seine Arbeitszeit verändert, sollte die Pflegekasse informieren, damit die Beiträge zur tatsächlichen Lage passen.

Wer all das beachtet, verwandelt unbezahlte Sorgearbeit in handfeste Ansprüche. Wer dagegen darauf wartet, dass sich die Behörde von selbst meldet, wartet vergeblich — und verliert mit jedem Monat ein Stück Alterssicherung.

Häufige Fragen zur Eintragung als Pflegeperson

Bekomme ich als Pflegeperson selbst Geld ausgezahlt?

Nein. Das Pflegegeld wird an die pflegebedürftige Person gezahlt, die es nach eigenem Ermessen weitergeben kann. Was die Pflegekasse zusätzlich übernimmt, sind keine Auszahlungen an Sie, sondern Beiträge zu Ihrer Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Der Gewinn liegt also nicht im Geldbeutel heute, sondern in der Absicherung für später.

Ich beziehe bereits eine Rente: Bringt die Eintragung dann noch etwas?

Das hängt von der Rentenart ab. Wer eine volle Altersrente ab der Regelaltersgrenze bezieht, für den zahlt die Pflegekasse keine Rentenbeiträge mehr. Wer dagegen eine Teilrente, eine vorgezogene Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente erhält, kann durch die Pflege weiterhin Rentenansprüche aufbauen. In diesem Fall lohnt ein Blick darauf, ob sich eine Teilrente vorteilhaft mit der Pflege kombinieren lässt.

Muss die pflegebedürftige Person an der Eintragung mitwirken?

Praktisch ja. Die Anmeldung läuft über die Pflegekasse der pflegebedürftigen Person, und ohne deren Versicherungsdaten und Pflegegrad lässt sich die Meldung an die Rentenversicherung gar nicht erstellen. Verweigert die gepflegte Person die Mitwirkung oder ist sie dazu gesundheitlich nicht in der Lage, sollte das früh geklärt werden, etwa über eine Vorsorgevollmacht oder eine rechtliche Betreuung. Wer hier wartet, riskiert, dass Pflegemonate ungesichert verstreichen.

Quellen

Sozialgesetzbuch XI: § 19 (Begriff der Pflegeperson) und § 44 (Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen)

Bundesgesundheitsministerium: Soziale Absicherung für Pflegepersonen

Deutsche Rentenversicherung: Ein Plus für die Rente, wer Angehörige pflegt, kann seine Rente erhöhen