Pflegegeld: 5 Fehler die die Verhinderungspflege kürzen

Pflegende Familien verlieren aus dem neuen Verhinderungspflege-Budget von 3.539 Euro Jahr für Jahr Hunderte oder Tausende Euro, weil sie fünf Abrechnungsregeln nicht kennen. Seit dem 1. Januar 2026 gilt zudem eine verschärfte Jahresfrist: Wer Belege aus 2025 nicht bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse einreicht, verliert den Anspruch endgültig.

Pflegekassen lehnen solche Anträge ab, ohne dass Betroffene es ahnen. Die fünf häufigsten Fehler und wie sie sich vermeiden lassen.

Was sich beim Verhinderungspflege-Budget seit Juli 2025 geändert hat

Das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz hat zwei früher getrennte Töpfe zusammengelegt: die Verhinderungspflege, die einspringt wenn die private Pflegeperson krank oder im Urlaub ist, und die Kurzzeitpflege für vorübergehende stationäre Aufenthalte.

Seit dem 1. Juli 2025 teilen sich beide Leistungen einen gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro nach § 42a SGB XI. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 dürfen diesen Betrag flexibel aufteilen: wer keine Kurzzeitpflege braucht, kann die vollen 3.539 Euro für Verhinderungspflege einsetzen.

Gleichzeitig sind seit dem 1. Juli 2025 zwei weitere Erleichterungen in Kraft getreten: Die frühere Vorpflegezeit von sechs Monaten entfällt. Wer frisch einen Pflegegrad erhält, kann das Budget sofort nutzen. Außerdem verlängerte sich die maximale Bezugsdauer auf acht Wochen pro Kalenderjahr.

Für die tatsächliche Abrechnung gelten aber Regeln, die viele Familien nicht kennen, und die durch das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege vom 22. Dezember 2025 nochmals verschärft wurden.

Abrechnungsfehler 1: Die Jahresfrist verpassen und das Verhinderungspflege-Budget endgültig verlieren

Wer Verhinderungspflege in Anspruch nimmt und die Rechnung „für später” aufhebt, riskiert seit dem 1. Januar 2026 den vollständigen Anspruchsverlust. Das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege vom 22. Dezember 2025 hat die Antragsfrist auf das Folgejahr verkürzt:

Alle Kosten für Verhinderungspflege müssen bis spätestens 31. Dezember des auf die Leistung folgenden Kalenderjahres bei der Pflegekasse eingereicht sein, inklusive vollständiger Nachweise.

Konkret bedeutet das: Wer im Jahr 2025 Verhinderungspflege genutzt hat und die Belege noch nicht eingereicht hat, muss diese bis zum 31. Dezember 2026 bei seiner Pflegekasse einreichen. Für Verhinderungspflege aus 2026 läuft die Frist am 31. Dezember 2027 ab.

Wer diese Frist auch nur um einen Tag verpasst, verliert den Erstattungsanspruch vollständig. Pflegekassen dürfen verspätete Anträge nach dieser gesetzlichen Neuregelung ablehnen, selbst wenn die Pflege tatsächlich geleistet und ordentlich bezahlt wurde.

In der Praxis entstehen die meisten Fristversäumnisse durch zwei Muster: Familien sammeln Belege über das Jahr und planen, im Winter alles auf einmal einzureichen. Oder ein Pflegehaushalt wechselt nach einem Todesfall oder einem Kassenwechsel die Pflegekasse, und die alten Belege geraten im Trubel in Vergessenheit.

Die Absicherung besteht darin, alle Rechnungen und Zahlungsnachweise unmittelbar nach jeder Verhinderungspflegeleistung zu sortieren und spätestens im Oktober des Folgejahres zur Pflegekasse zu bringen, nicht erst im Dezember. Eine kurze schriftliche Eingangsbestätigung der Pflegekasse sollte man sich in jedem Fall geben lassen.

Abrechnungsfehler 2: Die 8-Stunden-Grenze ignorieren und Pflegegeld unnötig halbieren

Viele Familien wissen nicht, dass die Verhinderungspflege in zwei grundlegend verschiedenen Formen funktioniert, deren Wahl erhebliche finanzielle Konsequenzen hat. Kümmert sich die Ersatzpflegekraft weniger als acht Stunden täglich um den Pflegebedürftigen, zählt das als stundenweise Verhinderungspflege.

Diese stundenweisen Einsätze werden nicht auf das Jahreskontingent von 56 Tagen angerechnet, und das Pflegegeld läuft in voller Höhe weiter.

Sobald die Betreuung an einem Tag acht Stunden oder mehr beträgt, gilt der gesamte Tag als tagesweise Verhinderungspflege. Dann zieht die Pflegekasse diesen Tag vom 56-Tage-Kontingent ab, und das Pflegegeld wird für die Dauer der Abwesenheit auf die Hälfte gekürzt.

Bei einem Pflegegrad-3-Haushalt mit 599 Euro monatlichem Pflegegeld bedeutet eine vierwöchige Abwesenheit der Pflegeperson einen Pflegegeld-Verlust von knapp 300 Euro, der mit dem ausgezahlten Verhinderungspflegebudget zumindest teilweise aufgefangen werden muss.

Der Fehler entsteht, wenn Familien routinemäßig volle Tage abrechnen, obwohl die Betreuung regelmäßig unter acht Stunden liegt. Eine stundenweise Ersatzpflege für Arzttermine, Einkäufe oder kurze Auszeiten von unter acht Stunden sollte als solche beantragt werden.

Die Ersatzpflegekraft muss dazu ihre tatsächlich geleisteten Stunden dokumentieren, und die Pflegekasse erstattet die entsprechenden Kosten aus dem 3.539-Euro-Budget, ohne das Pflegegeld anzutasten. Wer für regelmäßige kurze Entlastungen stundenweise Verhinderungspflege nutzt, schont sowohl das Tage-Kontingent als auch das laufende Pflegegeld.

Abrechnungsfehler 3: Nahe Angehörige zum vollen Budget abrechnen

Dieser Fehler kostet Pflegefamilien besonders häufig mehrere tausend Euro. Übernimmt eine Schwester, ein Bruder, ein Kind oder eine andere Person, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad verwandt oder verschwägert ist, die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig, gilt eine gesetzliche Höchstgrenze:

Die Pflegekasse erstattet in diesem Fall maximal das Pflegegeld für zwei Monate im Kalenderjahr. Das volle Budget von 3.539 Euro steht für diese Personengruppe nicht zur Verfügung, solange sie die Pflege nicht als bezahlten Beruf ausüben.

Petra H., 57, aus Dortmund, pflegt ihren Vater mit Pflegegrad 3. Wenn sie verreist, springt ihre Schwester ein und pflegt den Vater tageweise. Petra H. hat ihrer Pflegekasse die Kosten von 2.000 Euro eingereicht. Die Kasse kürzt den Bescheid auf 1.198 Euro.

Für Pflegegrad 3 gilt ein monatliches Pflegegeld von 599 Euro. Multipliziert mit zwei Monaten ergibt das den gesetzlichen Höchstbetrag von 1.198 Euro für nicht-erwerbsmäßige nahe Angehörige. Die Differenz von 802 Euro ist weg.

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Dieselbe Grenze gilt für Personen, die im selben Haushalt wie der Pflegebedürftige leben, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad. Eine Mitbewohnerin oder ein enger Freund im gemeinsamen Haushalt wird wie ein naher Angehöriger behandelt. Wer hingegen jemanden wählt, der weder verwandt noch verschwägert ist und nicht im Haushalt lebt, kann das volle Budget ausschöpfen.

Zusätzlich können auch bei nahen Angehörigen nachgewiesene Mehrkosten, etwa Fahrtkosten, auf Nachweis über den Höchstbetrag hinaus erstattet werden. Wessen Angehöriger die Ersatzpflege erwerbsmäßig ausübt, also als berufliche Tätigkeit gegen marktübliches Entgelt, dem steht wiederum das volle Budget zur Verfügung.

Abrechnungsfehler 4: Den Entlastungsbetrag neben dem Verhinderungspflege-Budget vergessen

Neben dem gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege existiert ein weiteres Budget, das viele Pflegefamilien schlicht nicht auf dem Schirm haben: der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI. Er beträgt 131 Euro monatlich und steht allen Pflegebedürftigen von Pflegegrad 1 bis 5 in häuslicher Pflege zu, also auch jenen, die kein Pflegegeld beziehen. Das ergibt hochgerechnet bis zu 1.572 Euro im Jahr.

Die beiden Budgets verfolgen unterschiedliche Zwecke und werden separat abgerechnet. Der Entlastungsbetrag finanziert Alltagsunterstützung durch anerkannte Dienstleister, zum Beispiel Betreuungsangebote, Begleitdienste oder hauswirtschaftliche Hilfen bei nach Landesrecht zugelassenen Anbietern, und das unabhängig davon, ob gerade jemand verhindert ist.

Das Verhinderungspflege-Budget greift genau dann, wenn die Pflegeperson wegen Krankheit, Urlaub oder anderer Gründe ausfällt.

Der Fehler besteht darin, nur eines der beiden Budgets zu nutzen und das andere brachliegen zu lassen. Wer im Jahr 2025 den Entlastungsbetrag nicht vollständig abgerufen hat, kann das ungenutzte Guthaben noch bis zum 30. Juni 2026 einsetzen.

Familien, die beide Budgets koordiniert planen, verfügen in der Summe über bis zu 5.111 Euro jährlich: 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege plus die 1.572 Euro aus dem Entlastungsbetrag des jeweiligen Jahres.

Abrechnungsfehler 5: Verhinderungspflege ohne echten Verhinderungsfall beantragen

Das Thüringer Landessozialgericht hat im November 2025 mit einem Urteil (Az. L 12 P 500/21 vom 12. November 2025) klargestellt, was viele Pflegekassen bereits zuvor in der Praxis verschärft geprüft haben: Verhinderungspflege setzt einen tatsächlichen Verhinderungsfall voraus. Das klingt selbstverständlich, hat aber in der Praxis weitreichende Konsequenzen.

Erstens muss eine eingetragene Pflegeperson vorhanden sein, die tatsächlich verhindert ist. Ohne bei der Pflegekasse gemeldete Pflegeperson gibt es keinen Verhinderungsfall, und damit keinen Anspruch.

Wer in der Familie die Pflege übernimmt, sollte bei der Pflegekasse als Pflegeperson registriert sein. Wechselt die Hauptpflegeperson, also zieht die pflegende Tochter aus oder übernimmt ein anderer Angehöriger die Hauptlast, muss dieser Wechsel aktiv der Pflegekasse gemeldet werden.

Zweitens betonen die Gerichte zunehmend, dass Verhinderungspflege kein allgemeines Entlastungsbudget für beliebige Unterstützung ist. Wer ausschließlich Pflegesachleistungen bezieht und keinen Pflegegeldanspruch hat, weil ein professioneller Pflegedienst die gesamte Pflege übernimmt, hat nach der Rechtsprechung möglicherweise keine Grundlage für Verhinderungspflege, weil niemand persönlich als Pflegeperson ausfällt.

Familien, die ihren Pflegegeldanspruch ganz auf Sachleistungen umgestellt haben, sollten vor einer Beantragung von Verhinderungspflege ihre individuelle Situation mit der Pflegekasse klären. Eine schriftliche Voranfrage ist sinnvoll, um nicht im Nachhinein mit Rückforderungen konfrontiert zu werden.

Ein weiterer Aspekt, den Pflegekassen nach dem LSG-Urteil verstärkt prüfen: Die Verhinderungspflege greift nur dann, wenn die Pflegeperson selbst abwesend oder handlungsunfähig ist. Sie deckt nicht ab, wenn der Pflegebedürftige verreist und eine Begleitung benötigt, während die Pflegeperson zu Hause bleibt.

In diesem Fall fehlt der Verhinderungsfall, weil die Pflegeperson nicht gehindert ist. Wer Verhinderungspflege für solche Situationen beantragt, riskiert eine Ablehnung und mögliche Rückforderung bereits ausgezahlter Beträge.

Häufige Fragen zur Verhinderungspflege 2026

Kann ich Verhinderungspflege rückwirkend beantragen, wenn die Pflege bereits stattgefunden hat?

Ja, eine vorherige Antragstellung ist nicht erforderlich. Die Kosten können im Nachhinein eingereicht werden. Entscheidend ist, dass der Antrag mit allen Nachweisen bis zum 31. Dezember des auf die Leistung folgenden Jahres bei der Pflegekasse eingeht. Wer im Jahr 2026 Verhinderungspflege nutzt, hat also bis zum 31. Dezember 2027 Zeit.

Was passiert, wenn die Pflegekasse die Abrechnung eines nahen Angehörigen kürzt – gibt es ein Widerspruchsrecht?

Ja. Gegen jeden Kürzungsbescheid kann innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Wichtig ist dabei, die tatsächlich entstandenen Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall mit Belegen zu dokumentieren, da diese zusätzlich zum Pflegegeld-Höchstbetrag erstattet werden können. Zieht die Pflegekasse den Widerspruch ab, bleibt der Klageweg zum Sozialgericht.

Kann ich Verhinderungspflege und Pflegesachleistungen gleichzeitig nutzen?

Ja. Wer einen ambulanten Pflegedienst über Pflegesachleistungen finanziert und zusätzlich eine private Ersatzpflegekraft für den Urlaub der Hauptpflegeperson benötigt, kann beides kombinieren.

Die Kosten der Ersatzpflegekraft werden dann aus dem Verhinderungspflege-Budget erstattet, während der Pflegedienst weiterläuft. Voraussetzung ist, dass eine Pflegeperson tatsächlich verhindert ist, also nicht nur ein zusätzlicher Betreuungswunsch besteht.

Zählen stundenweise Einsätze auf die 8-Wochen-Höchstdauer?

Nein. Stundenweise Verhinderungspflege mit weniger als acht Stunden am Tag wird nicht auf das Kontingent von 56 Tagen angerechnet. Nur Tage mit mindestens acht Stunden Betreuung zählen als volle Verhinderungspflegetage. Diese Regel ermöglicht es, das Budget über viele kurze Einsätze übers Jahr zu verteilen, ohne das Tagekonto zu belasten.

Was gilt, wenn die Pflegeperson und die Ersatzpflegeperson im selben Haushalt leben, aber nicht verwandt sind?

Auch dann gilt die eingeschränkte Erstattungsgrenze. Das Gesetz stellt Personen im gemeinsamen Haushalt nahen Angehörigen gleich, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad. Eine WG-Mitbewohnerin, die einspringt, wird also wie eine Schwester behandelt: Erstattung maximal in Höhe des Pflegegeldes für zwei Monate, nicht das volle Budget von 3.539 Euro.

Wer jetzt Belege aus dem Jahr 2025 noch im Ordner hat, sollte nicht bis Dezember warten: Die Frist läuft am 31. Dezember 2026 ab, und Pflegekassen sind nicht verpflichtet, vor dem Ablauf zu erinnern.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: SGB XI § 39 Verhinderungspflege (dejure.org, Stand 01.01.2026)

Bundesministerium der Justiz: SGB XI § 42a Gemeinsamer Jahresbetrag (dejure.org)