Pflege, Rente, Bürgergeld und Temu: Wichtige Änderungen ab Juli 2026

Der Juli 2026 bringt für viele Menschen in Deutschland spürbare Änderungen. Betroffen sind unter anderem Rentnerinnen und Rentner, Flugreisende, Bürgergeld-Leistungsbeziehende, Pflegebeschäftigte und Verbraucher, die häufig Waren aus Nicht-EU-Ländern bestellen. Grundlage ist ein Themenüberblick zu den anstehenden Änderungen sowie eine Prüfung aktueller öffentlicher Informationen.

Renten steigen ab dem 1. Juli um 4,24 Prozent

Für Rentnerinnen und Rentner fällt die Änderung deutlich greifbarer aus. Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli 2026 bundesweit um 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich von 40,79 Euro auf 42,52 Euro pro Entgeltpunkt. Diese Tabelle zeigt, wie sich die Rentenerhöhung jeweils auf die Renten auswirkt.

Wer beispielsweise 40 Entgeltpunkte gesammelt hat, kommt dadurch rechnerisch auf rund 1.701 Euro Bruttorente im Monat statt bisher rund 1.632 Euro. Das monatliche Plus liegt in diesem Beispiel bei knapp 69 Euro brutto. Netto kann der Betrag geringer ausfallen, weil Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern berücksichtigt werden müssen.

Flugtickets: Steuer sinkt, Preise aber nicht automatisch

Auch im Luftverkehr ändert sich etwas. Die Luftverkehrsteuer soll zum 1. Juli 2026 wieder auf das Niveau vor der Erhöhung von Mai 2024 sinken. Für Kurzstrecken bedeutet das eine Absenkung von 15,53 Euro auf 13,03 Euro je Ticket, bei Mittelstrecken von 39,34 Euro auf 33,01 Euro und bei Langstrecken von 70,83 Euro auf 59,43 Euro. :

Für Reisende heißt das aber nicht automatisch, dass Flugtickets im gleichen Umfang günstiger werden. Airlines entscheiden selbst, ob und wie sie die Entlastung weitergeben. Außerdem können andere Faktoren wie Kerosinpreise, Nachfrage, Personalkosten oder Flughafengebühren die Ticketpreise beeinflussen.

Aus Bürgergeld wird neue Grundsicherung

Zum 1. Juli 2026 wird das Bürgergeld nahezu vollständig von der neuen Grundsicherung abgelöst. Die Bundesregierung beschreibt die Reform als Umgestaltung des SGB-II-Systems mit stärkerer Ausrichtung auf Vermittlung, Mitwirkung und Eigenverantwortung. An der Höhe der Regelsätze ändert sich durch die Reform zunächst nichts.

Für alleinstehende Erwachsene bleibt der Regelbedarf 2026 bei 563 Euro. Änderungen gibt es vor allem bei Mitwirkungspflichten, Unterkunftskosten und Vermögen. Die Karenzzeit beim Schonvermögen wird gestrichen, außerdem wird das Schonvermögen nach Altersstufen gestaffelt. Alle 50 Änderungen sind hier in einer Tabelle zusammengefasst.

Kleinsendungen aus Nicht-EU-Ländern werden teurer

Wer häufig bei Plattformen wie Temu, AliExpress oder Shein bestellt, muss ab Juli 2026 mit höheren Nebenkosten rechnen. Die EU führt für E-Commerce-Sendungen aus Nicht-EU-Ländern mit einem Warenwert unter 150 Euro einen pauschalen Zollsatz von 3 Euro je angemeldeter Warenposition ein. Damit entfällt die bisherige Zollfreiheit für solche Kleinsendungen schrittweise im Rahmen der EU-Zollreform. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Wichtig ist dabei der Begriff Warenposition. Befinden sich in einem Paket unterschiedliche Warengruppen, kann die Pauschale mehrfach anfallen. Hinzu kommen weiterhin die Einfuhrumsatzsteuer und mögliche Serviceentgelte von Dienstleistern oder Plattformen.

Bürgergeld-Bescheid prüfen Kostenfrei den Bescheid auf Fehler überprüfen lassen. Jeder 3. Bescheid ist nämlich falsch! Kostenlos Bürgergeld-Bescheid prüfen

Pflegemindestlohn steigt erneut

Beschäftigte in der Altenpflege profitieren ab dem 1. Juli 2026 von höheren Mindestlöhnen. Pflegehilfskräfte erhalten dann mindestens 16,52 Euro brutto pro Stunde. Qualifizierte Pflegehilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung kommen auf 17,80 Euro, Pflegefachkräfte auf 21,03 Euro.

Für Beschäftigte ist das eine direkte Verbesserung. Für Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige kann die Entwicklung aber auch höhere Kosten bedeuten. Besonders bei stationärer Pflege stellt sich daher erneut die Frage, wie steigende Personalkosten, Eigenanteile und öffentliche Finanzierung zusammengebracht werden.

Recht auf Reparatur soll Verbraucher stärken

Bis Ende Juli 2026 muss Deutschland die europäische Richtlinie zum Recht auf Reparatur umsetzen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Hersteller bestimmte Produkte auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist reparieren müssen, sofern eine Reparatur technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Betroffen sind unter anderem Haushaltsgeräte, Smartphones, Tablets, Displays und weitere Produkte, die unter EU-Ökodesign-Vorgaben fallen.

Für Verbraucher kann das bedeuten, dass defekte Geräte seltener sofort ersetzt werden müssen. Während der Gewährleistungsfrist sollen Verkäufer zudem stärker auf die Möglichkeit einer Reparatur hinweisen. Wer sich in dieser Zeit für eine Reparatur entscheidet, soll nach dem Entwurf eine verlängerte Gewährleistungsfrist erhalten.

Überblick: Was sich im Juli 2026 ändert

Bereich Änderung Rente Gesetzliche Renten steigen um 4,24 Prozent; der Rentenwert erhöht sich auf 42,52 Euro. Flugreisen Die Luftverkehrsteuer sinkt, doch günstigere Tickets sind nicht garantiert. Grundsicherung Das Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung; Regelsätze bleiben zunächst unverändert. Online-Bestellungen Für Kleinsendungen unter 150 Euro aus Nicht-EU-Ländern fällt ein pauschaler Zoll von 3 Euro je Warenposition an. Pflege Der Pflegemindestlohn steigt je nach Qualifikation auf 16,52 Euro, 17,80 Euro oder 21,03 Euro. Reparaturen Das Recht auf Reparatur soll Hersteller stärker verpflichten, bestimmte Geräte reparierbar zu halten.

Warum Verbraucher jetzt genau hinschauen sollten

Viele Änderungen wirken auf den ersten Blick klein, können sich im Alltag aber summieren. Eine niedrigere Ticketsteuer hilft wenig, wenn Airlines die Entlastung nicht weitergeben. Eine Rentenerhöhung verbessert die Bruttorente, sagt aber noch nichts über den tatsächlichen Nettobetrag aus.

Ähnlich ist es beim Onlinehandel. Ein einzelner Pauschalzoll von 3 Euro klingt überschaubar. Bei günstigen Artikeln, mehreren Warengruppen und zusätzlichen Servicekosten kann der Endpreis jedoch deutlich über dem ursprünglich angezeigten Betrag liegen.

Auch Anleger sollten nicht nur auf die Ordergebühr schauen. Entscheidend sind die Gesamtkosten eines Wertpapierkaufs. Dazu gehören neben Gebühren auch Spreads, Ausführungsqualität, Handelszeiten und die Auswahl der Handelsplätze.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin mit 40 Entgeltpunkten erhält ab Juli rechnerisch rund 69 Euro brutto mehr Rente im Monat. Gleichzeitig plant sie eine Flugreise innerhalb Europas und bestellt regelmäßig günstiges Zubehör aus Asien. Die Rentenerhöhung verbessert ihr Monatseinkommen, doch höhere Importkosten und nicht zwingend sinkende Flugpreise können einen Teil des finanziellen Vorteils wieder aufzehren.

Für sie lohnt sich deshalb ein kurzer Finanzcheck im Juli. Sie sollte ihren neuen Rentenbescheid prüfen, Flugpreise nicht allein wegen der Steuersenkung als günstiger einstufen und bei Onlinebestellungen den Endpreis inklusive Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Serviceentgelt vergleichen. So wird aus mehreren Einzeländerungen ein klareres Bild für das eigene Haushaltsbudget.