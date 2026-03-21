Rente: Pflege bringt bis zu 1 Rentenpunkt pro Jahr aber Millionen pflegender Angehöriger verschenken ihn

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Die Pflegekasse zahlt für pflegende Angehörige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Es fließen je nach Pflegegrad und Leistungsart zwischen 139,04 und 735,63 Euro monatlich an die DRV – vollständig von der Pflegekasse getragen.

Das Bundesgesundheitsministerium beziffert den daraus entstehenden Rentenanspruch für 2026 auf 7,04 bis 37,27 Euro zusätzliche Monatsrente pro Pflegejahr, lebenslang und mit jeder künftigen Rentenanpassung steigend.

Fünf Jahre Pflege eines Angehörigen mit Pflegegrad 3 oder höher können die spätere Monatsrente um über 100 Euro anheben. Über einen zwanzigjährigen Rentenbezug ergibt das einen fünfstelligen Betrag. Trotzdem entgeht dieses Geld vielen Betroffenen – weil sie den Anspruch nicht kennen, die Voraussetzungen knapp verfehlen oder ihr Rentenkonto nie prüfen.

Welche Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein müssen

Nach § 44 Abs. 1 SGB XI in Verbindung mit § 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI besteht Rentenversicherungspflicht für Pflegepersonen, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig vorliegen: Die gepflegte Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben – Pflegegrad 1 reicht nicht aus, unabhängig vom tatsächlichen Pflegeaufwand.

Die Pflege muss nicht erwerbsmäßig erfolgen. Die Pflegeperson muss wenigstens zehn Stunden wöchentlich pflegen, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage. Und die Pflegeperson darf daneben nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig sein. Ausgeschlossen sind außerdem Personen, die eine Altersvollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze beziehen.

Wer hingegen eine Teilrente bezieht, eine vorgezogene Altersrente hat oder eine Erwerbsminderungsrente erhält, kann weiterhin Pflege-Rentenpunkte sammeln.

Entscheidend und oft übersehen: Pflegezeiten vor der Antragstellung bei der Pflegekasse werden rentenrechtlich nicht rückwirkend anerkannt. Wer monatelang pflegt, bevor der Pflegegrad offiziell festgestellt ist, verliert diese Monate für das Rentenkonto unwiederbringlich. Jeder Tag zwischen tatsächlichem Pflegebeginn und Antragstellung kostet bares Geld.

Die 30-Stunden-Grenze: Zwei Stunden zu viel – und der gesamte Anspruch ist weg

Diese Grenze wirkt absolut. Keine anteilige Kürzung, kein gleitender Übergang. Ein einziger Stundenvertrag über der Schwelle schließt den gesamten Rentenanspruch aus Pflege aus – für jeden betroffenen Monat.

Andrea K. aus Niedersachsen pflegt ihre demente Mutter mit Pflegegrad 3 seit vier Jahren. Vierzehn Stunden Pflege pro Woche, gewissenhaft erbracht. Ihre Teilzeitstelle umfasst 32 Wochenstunden. Andrea erfüllt alle Voraussetzungen – bis auf eine: Sie arbeitet zwei Stunden zu viel.

Die Pflegekasse zahlt deshalb keinen einzigen Cent an die Rentenversicherung. Hätte Andrea ihre Arbeitszeit um diese zwei Stunden reduziert, würde die Pflegekasse monatlich über 300 Euro an RV-Beiträgen für sie abführen. Über die bisherigen vier Pflegejahre wären das bereits rund 60 Euro zusätzliche Monatsrente gewesen – dauerhaft.

Was ein Pflegejahr auf dem Rentenkonto wert ist – die Zahlen für 2026

Die Beitragshöhe richtet sich nach dem Pflegegrad und der bezogenen Leistungsart. Grundlage ist ein prozentualer Anteil der Bezugsgröße (2026: 3.955 Euro monatlich).

Die Spanne reicht von 18,9 Prozent der Bezugsgröße bei Pflegegrad 2 mit Sachleistung bis 100 Prozent bei Pflegegrad 5 mit Pflegegeld. Auf das so ermittelte fiktive Einkommen zahlt die Pflegekasse den vollen RV-Beitragssatz von 18,6 Prozent.

Bei Pflegegrad 2 mit Pflegegeld liegt der monatliche RV-Beitrag bei rund 199 Euro. Das ergibt laut BMG einen Rentenanspruch von etwa 10 Euro pro Pflegejahr. Sieben Jahre Pflege bedeuten rund 70 Euro mehr Monatsrente. Bei reiner Sachleistung sinkt der Beitrag auf rund 139 Euro monatlich, weil die Pflegekasse einen geringeren Eigenanteil der häuslichen Pflege unterstellt.

Ab Pflegegrad 3 mit Pflegegeld wird der Effekt spürbar: Die Pflegekasse überweist hier rund 309 Euro monatlich an die DRV, der Rentenanspruch liegt bei etwa 15,60 Euro pro Pflegejahr.

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Thomas F. pflegt seine Ehefrau mit Pflegegrad 3 seit sechs Jahren, er arbeitet 25 Stunden als Hausmeister. Auf seinem Rentenkonto sind dadurch über 90 Euro zusätzliche Monatsrente aufgelaufen – ohne eigenen Beitrag. Bei Pflegegrad 4 mit Pflegegeld steigt der monatliche RV-Beitrag auf rund 515 Euro. Der Spitzenwert wird bei Pflegegrad 5 mit Pflegegeld erreicht: 735,63 Euro monatlich, fast ein voller Rentenpunkt pro Jahr.

Der resultierende Rentenanspruch: 37,27 Euro pro Pflegejahr. Zehn Jahre Pflege einer schwerstpflegebedürftigen Person ergeben über 370 Euro zusätzliche Monatsrente.

Warum die meisten Betroffenen weniger bekommen, als ihnen zusteht

Neben der 30-Stunden-Falle gibt es weitere typische Verlustquellen. Bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst wird erfasst, wer die Pflege übernimmt. Werden keine konkreten Angaben gemacht oder wird die Pflegeperson nicht namentlich benannt, kann die Pflegekasse die Beitragszahlung nicht zuordnen. Beitragszeiten fehlen dann auf dem Rentenkonto – oft über Jahre, ohne dass es jemand bemerkt.

Bei Kombinationsleistungen sinkt mit steigendem Sachleistungsanteil auch der Pflegegeldanteil – und damit die Rentenbeiträge für die pflegende Person. Viele Familien erhöhen den Sachleistungsanteil, ohne diese Nebenwirkung mitzubedenken. Eine Vergleichsrechnung durch die Pflegekasse kann über die gesamte Pflegedauer mehrere tausend Euro Unterschied bei den Rentenbeiträgen ergeben.

Teilen sich mehrere Personen die Pflege, kann jede eigenständig Rentenpunkte erwerben – aber nur, wenn jede die Mindestpflegezeit von zehn Stunden pro Woche an zwei Tagen erreicht und die Aufteilung der Pflegekasse gemeldet wird. Fehlt die Meldung, fließen die Beiträge an eine Person oder an niemanden.

Auch bei Urlaub und Verhinderungspflege laufen die Beiträge weiter

Ein häufiger Irrtum: Viele Pflegepersonen befürchten, bei einer Auszeit ihre Rentenansprüche zu verlieren. Das Gegenteil ist der Fall. Laut BMG werden die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge auch während eines Erholungsurlaubs der Pflegeperson von bis zu acht Wochen im Kalenderjahr von der Pflegekasse weitergezahlt.

Der Rentenanspruch bleibt in dieser Zeit vollständig erhalten. Das gilt auch bei Inanspruchnahme von Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege.

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Pflegezeiten fehlen im Rentenkonto: So wird der Bescheid korrigiert

Wer nach Rentenbeginn fehlende Pflegezeiten auf dem Rentenkonto entdeckt, hat zwei Wege. Ist der Rentenbescheid noch nicht bestandskräftig, sollte innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist Widerspruch eingelegt werden. Ist die Frist verstrichen, bleibt der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X – er ermöglicht auch bei längst bestandskräftigen Bescheiden eine rückwirkende Korrektur, begrenzt auf vier Jahre ab Antragstellung.

Helmut R. aus Hannover erfuhr bei seiner Rentenberatung, dass die vier Jahre, in denen er seine Ehefrau mit Pflegegrad 4 versorgt hatte, auf seinem Rentenkonto fehlten. Die Pflegekasse hatte die Beiträge berechnet, die Meldung an die DRV war aber unvollständig geblieben.

Nach Einreichung eines Überprüfungsantrags mit Pflegegeld-Bewilligungsbescheiden und Pflegekassen-Bestätigung wurde sein Bescheid korrigiert. Die Nachzahlung betrug über 3.800 Euro, seine Monatsrente stieg um 58 Euro – dauerhaft.

Hilfreich für die Nachweisführung: Bewilligungsbescheid der Pflegekasse über den Pflegegrad, Benennung als Pflegeperson im MD-Gutachten, Nachweise über die eigene Wochenarbeitszeit und eine Bestätigung der Pflegekasse über die gezahlten RV-Beiträge. Wer diese Unterlagen von Beginn an aufbewahrt, spart im Ernstfall Monate.

Nicht nur Rente: Pflegepersonen sind auch in der Arbeitslosenversicherung geschützt

Seit 2017 zahlt die Pflegekasse nach § 26 Abs. 2b SGB III auch Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung für pflegende Angehörige, die ihre Berufstätigkeit für die Pflege aufgeben oder erheblich einschränken. Endet die Pflege – etwa durch Tod der gepflegten Person oder Heimwechsel – und findet die Pflegeperson nicht sofort eine neue Beschäftigung, kann sie Arbeitslosengeld I beziehen.

Wer diesen Schutz nicht kennt und seine Stelle für die Pflege aufgibt, verzichtet unter Umständen auf Monate von Arbeitslosengeld.

Pflege-Pauschbetrag: Zusätzlich Steuern sparen während der Pflegezeit

Neben den Rentenbeiträgen greift ein weiterer monetärer Hebel: der Pflege-Pauschbetrag nach § 33b Abs. 6 EStG. Pflegende Angehörige erhalten einen pauschalen Steuerfreibetrag, gestaffelt nach Pflegegrad: 600 Euro jährlich bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5 – dieser Betrag ist bei beiden Pflegegraden identisch.

Der Abzug erfolgt ohne Einzelnachweise direkt vom zu versteuernden Einkommen. Das weitergegebene Pflegegeld gilt nicht als steuerpflichtige Einnahme und steht dem Pauschbetrag nicht entgegen.

Bei einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 Euro und Pflegegrad 4 ergibt der Pauschbetrag eine Steuerersparnis von rund 500 bis 600 Euro pro Jahr. Über fünf Pflegejahre summiert sich das auf 2.500 bis 3.000 Euro – zusätzlich zu den Rentenbeiträgen, die parallel auf dem Rentenkonto auflaufen. Teilen sich mehrere Personen die Pflege, wird der Pauschbetrag auf alle Pflegepersonen aufgeteilt.

Häufig gestellte Fragen

Bekomme ich Pflege-Rentenpunkte, wenn ich selbst schon Rente beziehe? Ja, sofern keine Altersvollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze bezogen wird. Bei Teilrente, vorgezogener Altersrente oder Erwerbsminderungsrente können weiterhin Pflege-Rentenpunkte erworben werden.

Was passiert mit den Rentenpunkten, wenn die gepflegte Person stirbt oder ins Heim zieht? Die bis dahin erworbenen Entgeltpunkte bleiben dauerhaft auf dem Rentenkonto erhalten. Die Beitragszahlung endet mit dem Pflegeende, die aufgelaufenen Punkte wirken aber lebenslang rentensteigernd.

Gilt der Anspruch auch bei Pflege im Ausland? Grundsätzlich nein. Die Rentenversicherungspflicht knüpft an häusliche Pflege in Deutschland an. Vorübergehende Auslandsaufenthalte, etwa ein gemeinsamer Urlaub, sind unschädlich.

Muss ich die Pflege-Rentenbeiträge in der Steuererklärung angeben? Nein. Die Beiträge werden vollständig von der Pflegekasse getragen und direkt an die DRV abgeführt.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium (BMG): Soziale Absicherung für Pflegepersonen – Beitragshöhen 2026

§ 44 SGB XI – Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

§ 3 Satz 1 Nr. 1a SGB VI – Versicherungspflicht nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen

§ 166 Abs. 2 SGB VI – Beitragspflichtige Einnahmen für Pflegepersonen

§ 33b Abs. 6 EStG – Pflege-Pauschbetrag

§ 26 Abs. 2b SGB III – Versicherungspflicht Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen

§ 44 SGB X – Überprüfungsantrag bei fehlerhaften Rentenbescheiden