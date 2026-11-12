Rentenversicherung kürzt auch die laufende Rente

Der 69-jährige Manfred erhält seit Jahren 1.500 Euro Bruttorente, doch nun kündigt die Rentenversicherung eine Herabsetzung auf 1.420 Euro an. Bei einer Überprüfung seien Versicherungszeiten aufgefallen, die versehentlich doppelt berücksichtigt wurden.

Für Manfred geht es um 960 Euro im Jahr – und um die Frage, ob er sich auf seinen bisherigen Bescheid verlassen durfte. Dass die Rentenversicherung einen Fehler entdeckt hat, beantwortet diese Frage allerdings noch nicht.

Auch eine bewilligte Rente kann nachträglich sinken

Ein bestandskräftiger Rentenbescheid schützt nicht vor jeder späteren Änderung. Die Rentenversicherung braucht für einen Eingriff aber eine gesetzliche Grundlage und muss deren Voraussetzungen im jeweiligen Fall nachweisen.

Dabei kommt es darauf an, ob die ursprüngliche Bewilligung bereits fehlerhaft war oder sich die Verhältnisse erst später verändert haben. Für diese beiden Situationen gelten unterschiedliche Vorschriften und Schutzregeln.

Bei eigenen Fehlern muss die Rentenversicherung Vertrauensschutz prüfen

War die Rente von Anfang an zu hoch bewilligt, richtet sich eine Rücknahme grundsätzlich nach § 45 SGB X. Die Vorschrift schützt unter bestimmten Voraussetzungen das Vertrauen darauf, dass ein begünstigender Bescheid Bestand hat.

Dieser Schutz wiegt regelmäßig besonders schwer, wenn Betroffene das Geld bereits für ihren Lebensunterhalt ausgegeben oder darauf aufbauende finanzielle Entscheidungen getroffen haben, die sich nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen lassen. Es genügt deshalb nicht, lediglich eine neue, niedrigere Rentenberechnung vorzulegen.

Anders sieht es aus, wenn jemand die Bewilligung durch Täuschung erwirkt, vorsätzlich oder grob fahrlässig wesentliche falsche Angaben gemacht oder die Rechtswidrigkeit gekannt beziehungsweise grob fahrlässig nicht erkannt hat. Dann kann der Vertrauensschutz entfallen.

Ob ein Berechnungsfehler für einen Rentner erkennbar sein musste, verlangt eine Prüfung des Einzelfalls. Auch die Rechtlichen Arbeitsanweisungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 45 SGB X unterscheiden zwischen den Voraussetzungen der Rücknahme, der Vertrauensabwägung und der erforderlichen Ermessensentscheidung.

Wenn die Rente stehen bleibt: Was Aussparung bedeutet

Selbst wenn eine fehlerhaft zu hohe Bewilligung nicht zurückgenommen werden darf, können spätere Rentenerhöhungen teilweise oder vollständig ausbleiben. Die Grundlage für diese sogenannte Aussparung enthält § 48 Absatz 3 SGB X.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert den Besitzschutz des Zahlbetrags so: Der geschützte bisherige Betrag wird weitergezahlt, bis die richtig berechnete Rente durch Anpassungen oder andere Erhöhungen darüber hinauswächst. Für Betroffene kann das bedeuten, trotz einer allgemeinen Rentenerhöhung zunächst keinen zusätzlichen Euro zu erhalten.

Vereinfacht gerechnet: Werden geschützt 1.500 Euro gezahlt, obwohl die richtig berechnete Rente nur 1.400 Euro beträgt, ergeben fünf Prozent Erhöhung rechnerisch 1.470 Euro. Die Zahlung bleibt dann bei 1.500 Euro; erst wenn der korrekte Anspruch diesen Betrag übersteigt, steigt auch die geschützte Rente wieder.

Veränderte Verhältnisse können einen Eingriff rechtfertigen

War der ursprüngliche Bescheid rechtmäßig und tritt später eine wesentliche Änderung ein, kommt eine Aufhebung nach § 48 SGB X in Betracht. Eine rückwirkende Aufhebung ist an zusätzliche Voraussetzungen gebunden; bei anrechenbarem nachträglichem Einkommen setzt sie beispielsweise nicht zwingend ein Verschulden voraus.

Bei einer Witwen- oder Witwerrente kann eigenes Einkommen die laufende Zahlung mindern. Nach § 97 SGB VI werden grundsätzlich 40 Prozent des rentenrechtlich ermittelten Einkommens angerechnet, das den jeweiligen Freibetrag übersteigt; für das Sterbevierteljahr gilt eine Ausnahme.

Bei Erwerbsminderungsrenten bleiben sowohl die geltenden Hinzuverdienstgrenzen als auch das festgestellte Leistungsvermögen zu beachten. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass eine Arbeit über dieses Leistungsvermögen hinaus den Anspruch auch dann gefährden kann, wenn der Verdienst unter der Grenze bleibt.

Für gesetzliche Altersrenten gelten dagegen seit Januar 2023 keine Hinzuverdienstgrenzen mehr, auch bei einem vorgezogenen Rentenbeginn. Welche Folgen eine Beschäftigung dennoch haben kann, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Arbeiten neben der Rente: Viele übersehen da etwas.

Auch das Zusammentreffen mit einer gesetzlichen Unfallrente kann die Zahlung aus der Rentenversicherung verringern.

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Dafür enthält § 93 SGB VI besondere Grenzbeträge und Ausnahmen, sodass eine Unfallrente nicht automatisch vollständig abgezogen werden darf.

Weniger auf dem Konto kann auch an höheren Beiträgen liegen

Eine niedrigere Überweisung bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Bruttorente herabgesetzt wurde. Bei pflichtversicherten Rentnern können höhere Kranken- oder Pflegeversicherungsbeiträge den ausgezahlten Betrag verringern.

Den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung tragen Rentenversicherung und Rentner jeweils zur Hälfte. Änderungen des Zusatzbeitragssatzes wirken sich bei diesen Renten erst mit zwei Monaten Verzögerung aus, wie die DRV-Broschüre zur Krankenversicherung der Rentner erklärt.

Was hinter einer niedrigeren Rentenzahlung stecken kann

Anlass Mögliche Folge Was Betroffene prüfen sollten Ursprünglich fehlerhafte Bewilligung Teilweise Rücknahme und niedrigere Rente Vertrauensschutz, Rücknahmefristen und Ermessensentscheidung Später verändertes anrechenbares Einkommen Geringere Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente Einkommensart, Freibeträge, Berechnungszeitraum und Rentenart Aussparung einer geschützten Überhöhung Rentenerhöhungen kommen zunächst nicht oder nur teilweise an Geschützter Betrag und Entwicklung des korrekt berechneten Anspruchs Aufrechnung wegen einer wirksamen Forderung Ein Teil der laufenden Zahlung wird einbehalten Forderungsgrund, Höhe des Einbehalts und drohende Hilfebedürftigkeit Höhere Versicherungsbeiträge Niedrigere Auszahlung bei unveränderter Bruttorente Beitragssätze, Versicherungsstatus und Beginn der Änderung

Überzahlungen können auch die laufende Auszahlung treffen

Eine Rückforderung für vergangene Monate und eine Herabsetzung für die Zukunft sind rechtlich getrennt zu prüfen. Wird eine Bewilligung wirksam für die Vergangenheit aufgehoben, kann sich daraus eine Erstattungsforderung nach § 50 SGB X ergeben.

Unter den Voraussetzungen des § 51 Absatz 2 SGB I darf die Rentenversicherung wegen Erstattungs- oder Beitragsforderungen bis zur Hälfte einer laufenden Geldleistung aufrechnen. Diese Grenze ist kein pauschal zulässiger Abzug: Ein nachgewiesenes Abrutschen in Hilfebedürftigkeit nach den dort genannten Vorschriften begrenzt die Aufrechnung.

Betroffene sollten deshalb ihre Wohnkosten, Einkünfte und sonstigen wirtschaftlichen Verhältnisse nachvollziehbar belegen. Wie dieser Schutz praktisch durchgesetzt werden kann, beschreibt Gegen-Hartz im Beitrag Verrechnung der Rente darf nicht in Sozialhilfe oder zu Bürgergeld führen.

Anhörung beantworten und die Widerspruchsfrist sichern

Vor einem belastenden Eingriff muss die Rentenversicherung Betroffenen grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme geben; § 24 SGB X sieht allerdings Ausnahmen vor. Ein Anhörungsschreiben sollte genutzt werden, um falsche Annahmen zu berichtigen und Belege für Vertrauensschutz oder die wirtschaftliche Lage vorzulegen.

Gegen einen belastenden Bescheid beträgt die Widerspruchsfrist bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat, wie § 84 SGG bestimmt. Wer zunächst nur die Frist sichern kann, sollte den angegriffenen Bescheid eindeutig benennen und die ausführliche Begründung nachreichen.

Für die Einlegung sollten Betroffene eine in der Rechtsbehelfsbelehrung genannte Form wählen und den rechtzeitigen Eingang nachweisen können. Hinweise zum Vergleich der Bescheide und zur Kontrolle der Berechnung finden sich auch im Gegen-Hartz-Beitrag Renten-Post 2026: Rentner sollten wichtiges Dokument genau prüfen.

Ein Widerspruch kann die Kürzung zunächst stoppen

Bei einem Widerspruch gegen die Herabsetzung einer laufenden gesetzlichen Rente besteht grundsätzlich aufschiebende Wirkung nach § 86a SGG. Die Herabsetzung darf dann zunächst nicht vollzogen werden, sofern keine Ausnahme greift, etwa eine wirksam angeordnete sofortige Vollziehung.

Für eine spätere Anfechtungsklage gegen die Herabsetzung einer laufenden Sozialversicherungsleistung schließt § 86a Absatz 2 Nummer 3 SGG diese automatische Wirkung dagegen aus. Wenn die Zahlung während des Rechtsstreits gesichert werden muss, kommt gerichtlicher Eilrechtsschutz nach § 86b SGG in Betracht.

Vier Fragen und Antworten zur Kürzung laufender Renten

Darf die Rentenversicherung kürzen, obwohl sie den Fehler selbst gemacht hat?

Das kann unter gesetzlichen Voraussetzungen zulässig sein, ist aber kein Automatismus. Bei einer ursprünglich fehlerhaften Bewilligung müssen insbesondere Vertrauensschutz, Fristen und die erforderliche Ermessensausübung geprüft werden.

Ist ein Rentenbescheid nach vielen Jahren unangreifbar?

Nein, auch lange laufende Renten können bei späteren wesentlichen Änderungen angepasst werden. Bei ursprünglich fehlerhaften Bewilligungen hängt die Rücknahme dagegen von den besonderen Voraussetzungen und Fristen des § 45 SGB X ab.

Wird meine Altersrente durch einen Nebenjob gekürzt?

Die gesetzliche Altersrente wird seit 2023 grundsätzlich unabhängig von der Höhe des Hinzuverdienstes gezahlt. Für Erwerbsminderungsrenten und die Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenenrenten gelten andere Regeln.

Was sollte ich bei einer angekündigten Kürzung zuerst tun?

Prüfen Sie den genannten Grund, vergleichen Sie alten und neuen Bescheid und sichern Sie gegebenenfalls rechtzeitig die Widerspruchsfrist. Wird die laufende Zahlung bereits verringert, sollte zusätzlich die aufschiebende Wirkung beziehungsweise ein Eilantrag beim Sozialgericht geprüft werden.