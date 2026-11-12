Pflege zu Hause: Dieses Modell gibt Pflegebedürftigen mehr Mitsprache

Pflegebedürftige Menschen sollen selbst mitentscheiden können, welche Hilfe sie im Alltag benötigen. Genau das möchte das neue Pflegemodell „Pflege ganz aktiv“ aus dem Westerwald ermöglichen.

Statt sich nur an festen Pflegeabläufen zu orientieren, besprechen Pflegekräfte und Pflegebedürftige gemeinsam, welche Unterstützung an diesem Tag besonders wichtig ist. So sollen die Betroffenen mehr Einfluss darauf bekommen, wie ihre vereinbarte Pflegezeit genutzt wird.

Das Modell soll mehr Selbstbestimmung in der häuslichen Pflege ermöglichen. Ob es künftig auch in anderen Regionen oder bundesweit angeboten wird, ist bislang offen.

Der Mensch gibt den Bedarf vor

Ambulante Pflege läuft in der Regel über fest vereinbarte Leistungen, etwa Hilfe beim Waschen oder Ankleiden. „Pflege ganz aktiv“ arbeitet dagegen mit Zeitkontingenten. Dadurch sollen sich die Leistungen auf die Situation am jeweiligen Tag anpassen lassen.

Nach einem SWR-Bericht vom 12. November 2026 kann dadurch zum Beispiel Gedächtnistraining an die Stelle einer gerade nicht benötigten Dusche treten. Dadurch öffnet sich mehr Spielraum für eine Pflege, die dem tatsächlichen Bedarf gerecht wird.

Selbstbestimmung braucht Spielraum

Die AOK sieht das Projekt als Versuch, die Versorgung stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen auszurichten und einen längeren Verbleib in der eigenen Wohnung zu ermöglichen.

Vorhandene Fähigkeiten sollen gefördert und Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld einbezogen werden.

Der Unterschied für Betroffene ist erheblich: Wer etwas mit Anleitung selbst erledigen kann, muss nicht jede Handlung abgeben. Gute Pflege kann darin bestehen, Zeit für die eigene Tätigkeit zu lassen, statt sie aus Zeitdruck vollständig zu übernehmen.

Auch seelische Belastungen gehören zum Alltag pflegebedürftiger Menschen. Wie daraus ein konkreter Unterstützungsbedarf entstehen kann, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Pflegegrad auch wegen Antriebslosigkeit.

Mehr Verantwortung für Pflegekräfte

Nach Angaben der Caritas orientiert sich das Konzept am niederländischen Buurtzorg-Modell und überträgt dessen Ansätze auf deutsche Bedingungen. Die Pflegekräfte arbeiten in selbstorganisierten Teams und sollen ihre Fachkenntnisse stärker für individuelle Entscheidungen einsetzen können.

Die Caritas berichtet von hoher Zufriedenheit bei Beschäftigten, Pflegebedürftigen und Angehörigen.

Warum das Modell Aufmerksamkeit verdient

Pflege ist unzureichend, wenn notwendige Unterstützung scheitert, weil sie nicht zum gebuchten Leistungspaket passt. Ein flexibleres Angebot kann Fachkräften ermöglichen, gemeinsam mit den Betroffenen auf Veränderungen zu reagieren.

Die AOK betont Möglichkeiten, Angehörige, Freunde und Nachbarn einzubinden und Einsamkeit entgegenzuwirken. Ein solches Netzwerk kann zwar professionelle Pflege ergänzen; es darf jedoch nicht zur unausgesprochenen Verpflichtung werden, fehlende Leistungen unbezahlt aufzufangen.

Mehr Freiheit ist kein Sparprogramm

Aktivierende Pflege braucht eine klare Grenze: Selbstständigkeit zu fördern heißt nicht, einem Menschen Hilfe vorzuenthalten. Wer wegen Schmerzen, Erschöpfung oder einer psychischen Erkrankung Unterstützung benötigt, darf nicht unter Druck geraten, mehr leisten zu müssen, als seine Gesundheit zulässt.

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Auch die Finanzierung entscheidet darüber, wie viel Wahlfreiheit im Alltag übrig bleibt. Ein Zeitkontingent hilft wenig, wenn es so knapp bemessen ist, dass Versorgung und Bedürfnisse gegeneinander stehen.

Um ein solches Modell zu etablieren ist eine Auswertung nötig, ob Betroffene tatsächlich selbstbestimmter leben, Angehörige entlastet werden und sich die Bedingungen für Beschäftigte verbessern.

Was bisher feststeht – und was noch offen ist

Das Projekt läuft seit 2022 und wurde inzwischen ausgeweitet. Durch die zugesagte Finanzierung einer wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung vorerst bis mindestens 2029 weiterlaufen.

Eine bundesweite Einführung wünscht sich die Caritas als zusätzliche Möglichkeit neben den bisherigen Leistungskomplexen.

Was Sie bei Ihrem Pflegedienst klären sollten

Wenn Sie flexiblere Unterstützung wünschen, lassen Sie sich erläutern, welche Leistungen Ihr Dienst anbietet, wie Änderungen vereinbart werden und welche Kosten entstehen. Sie können die Angebote besser vergleichen, wenn sie sich Pflegezeit, Umfang der Leistungen und Eigenanteil schriftlich gegenüberstellen lassen.

Beziehen Sie zusätzlich Pflegegeld? Dann sollten Sie die finanziellen Folgen prüfen: Bei einer Kombinationsleistung verringert sich das Pflegegeld anteilig entsprechend den genutzten Pflegesachleistungen. Die Berechnung erläutern die Beiträge So viel Pflegegeld bleibt übrig, wenn der Pflegedienst dazukommt und Kombinationsleistungstabelle für 2026.

Fiktives Beispiel: Janine aus Eschede

Janine ist 53 Jahre alt, lebt in Eschede bei Celle und hat Pflegegrad 3. Fortgeschrittene Arthrose in beiden Knien erschwert ihr das Aufstehen und die Körperpflege; hinzu kommt eine mittelschwere Depression.

An einem Tag braucht sie wegen starker Schmerzen besonders viel körperliche Unterstützung, an einem anderen vor allem geduldige Anleitung, um überhaupt mit der Morgentoilette zu beginnen.

Ein Angebot nach dem beschriebenen Prinzip könnte es erleichtern, die vereinbarte Pflegezeit entsprechend einzusetzen und Janine an diesen Entscheidungen zu beteiligen.

Ihr Pflegegrad im Beispiel ist fiktiv. Diagnosen allein bestimmen nicht die Einstufung – entscheidend sind die tatsächlichen Einschränkungen, wie auch der Beitrag Was bei der Pflegebegutachtung zu Hause geprüft wird erläutert.

Vier Fragen und Antworten zu „Pflege ganz aktiv“

Was unterscheidet das Modell von festen Pflegepaketen?

Es setzt auf Zeitkontingente, innerhalb derer Pflegebedürftige und Fachkräfte die Unterstützung stärker nach dem aktuellen Bedarf gestalten. Welche Hilfe sinnvoll und erforderlich ist, soll gemeinsam besprochen werden.

Kann ich „Pflege ganz aktiv“ überall nutzen?

Nein, beschrieben wird ein regional erprobtes Angebot. Ob Ihr Pflegedienst vergleichbar flexible Leistungen anbietet, müssen Sie vor Ort klären.

Ist bereits bewiesen, dass das Modell besser funktioniert?

Die beteiligten Einrichtungen berichten von positiven Erfahrungen. Die angekündigte wissenschaftliche Begleitung soll helfen, die Wirkungen genauer zu beurteilen.

Quellen

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland: Regionale Versorgungsinnovationen, Projektbeschreibung „Pflege ganz aktiv“.

AOK: Pflege braucht bessere Strukturen.

Bundesgesundheitsministerium: Häusliche Pflege, Abschnitt zur Kombinationsleistung.

Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn: Pflegepreis Rheinland-Pfalz 2024 geht in den Westerwald, 13. November 2024.

SWR/tagesschau: Wie ein Modell aus dem Westerwald die Pflege in Deutschland verändern könnte, 12. November 2026.