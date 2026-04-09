Pflegegrad 1 bleibt – Aber der Zugang zu Pflegeleistungen wird deutlich erschwert

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Die Nachricht klingt zunächst beruhigend: Pflegegrad 1 soll nach den bisherigen Reformüberlegungen nicht gestrichen werden. Nach Monaten der Debatte über mögliche Einschnitte ist damit klar, dass die niedrigste Stufe der Pflegebedürftigkeit im System erhalten bleiben soll. Für viele Betroffene und ihre Angehörigen ist das ein wichtiges Signal, denn Pflegegrad 1 ist oft der erste rechtliche Anknüpfungspunkt, um Unterstützung im Alltag überhaupt geltend machen zu können.

Wer daraus jedoch schließt, dass sich für diesen Personenkreis wenig ändern werde, dürfte die Richtung der aktuellen Pflegereform unterschätzen. Denn die politischen Überlegungen aus dem „Zukunftspakt Pflege“ und die Aussagen aus dem Bundesgesundheitsministerium deuten auf einen Umbau hin, der nicht den Pflegegrad selbst, sondern vor allem die Leistungen und deren Zugang betrifft. Gerade dort könnten sich die Bedingungen für Betroffene spürbar verschärfen.

Pflegegrad 1 bleibt – aber seine Funktion wird neu definiert

Pflegegrad 1 steht seit seiner Einführung für Menschen mit noch vergleichsweise geringen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit. Es geht dabei nicht um intensive pflegerische Versorgung, sondern um frühe Unterstützung, die helfen soll, den Alltag zu stabilisieren und eine Verschlechterung möglichst lange hinauszuzögern. Genau dieser Gedanke steht nun erneut im Mittelpunkt der Reformdebatte.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ hat sich dafür ausgesprochen, die Einstufung in Pflegegrad 1 grundsätzlich beizubehalten. Damit ist die Sorge vieler Betroffener vor einer kompletten Abschaffung zunächst entkräftet. Zugleich macht das Arbeitspapier deutlich, dass die Politik das bisherige Leistungsprofil von Pflegegrad 1 als nur teilweise überzeugend bewertet.

Aus Sicht der Facharbeitsgruppe wurden die ursprünglichen Ziele, Verschlechterungen früh zu verhindern, bislang nicht ausreichend erreicht.

Das ist mehr als eine technische Korrektur. Es bedeutet, dass Pflegegrad 1 künftig stärker als Instrument der Vorbeugung verstanden werden soll. Nicht die pauschale Finanzierung einzelner alltagsnaher Hilfen soll im Vordergrund stehen, sondern eine engere Verknüpfung von Beratung, Begleitung, Mobilitätsförderung und Rehabilitationszugang. Auf den ersten Blick klingt das plausibel. In der Praxis kann diese Neujustierung aber dazu führen, dass bisher vertraute Leistungen schwerer nutzbar werden.

Der Entlastungsbetrag gerät unter Druck

Besonders deutlich zeigt sich die neue Richtung beim Entlastungsbetrag. Derzeit haben Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, auch mit Pflegegrad 1, Anspruch auf bis zu 131 Euro monatlich. Dieser Betrag kann für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag eingesetzt werden, also etwa für Betreuung, Hilfe im Haushalt, Tages- oder Nachtpflege oder bestimmte Angebote ambulanter Dienste.

Gerade für Menschen mit Pflegegrad 1 ist dieser Betrag oft die einzige regelmäßig nutzbare Geldleistung mit unmittelbarer Wirkung im Alltag. Formal ist der Anspruch vorhanden, tatsächlich aber entfaltet er vielerorts weit weniger Nutzen als beabsichtigt. Das liegt nicht nur an der Höhe des Betrags, sondern auch daran, dass verfügbare Angebote regional stark schwanken und die Abrechnung häufig kompliziert ist. Wer in ländlichen Regionen lebt oder keinen zugelassenen Anbieter in der Nähe findet, kann den Anspruch oft nur eingeschränkt oder gar nicht nutzen.

Die Facharbeitsgruppe des Zukunftspakts stellt genau diesen Punkt in Frage. Nach ihrer Einschätzung haben die bisherigen Leistungen im Pflegegrad 1 die vorbeugende Wirkung nicht in dem Maß entfaltet, das mit ihrer Einführung verbunden war. Vor allem der Entlastungsbetrag von 131 Euro wird in seinen Versorgungseffekten kritisch gesehen. Stattdessen wird empfohlen, die hierfür eingesetzten Mittel künftig ganz oder teilweise in eine frühe fachpflegerische, präventionsorientierte Begleitung umzulenken.

Damit verändert sich die Logik des Systems. Der Betrag wäre dann nicht mehr in erster Linie eine frei nutzbare Hilfe zur Entlastung im Alltag, sondern stärker an ein pflegefachlich gesteuertes Unterstützungsmodell gekoppelt.

Für Betroffene kann das bedeuten, dass einfache, unmittelbar spürbare Hilfen zurückgedrängt werden, während beratende und präventive Angebote ausgebaut werden. Ob das im Alltag als Verbesserung ankommt, ist offen. Denn wer bereits heute mit konkreten Einschränkungen im Haushalt lebt, braucht häufig nicht zuerst ein neues Beratungskonzept, sondern verlässliche praktische Hilfe.

Prävention und Reha sollen wichtiger werden

Die Reform verfolgt das Ziel, Pflegebedürftigkeit nicht nur zu verwalten, sondern ihren Verlauf stärker zu beeinflussen. Darin steckt ein nachvollziehbarer Ansatz. Wenn Menschen im frühen Stadium der Pflegebedürftigkeit besser beraten, mobilisiert und bei der Nutzung von Präventions- oder Rehabilitationsangeboten unterstützt werden, könnten Krankenhausaufenthalte, Stürze oder vorzeitige Heimaufnahmen womöglich häufiger vermieden werden.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe verweist ausdrücklich darauf, dass Pflegebedürftige im Pflegegrad 1 vergleichsweise häufig Empfehlungen zu Prävention und Rehabilitation erhalten, diese Angebote aber oft nicht wahrnehmen. Künftig soll daher früher und gezielter angesetzt werden. Gemeint sind pflegefachliche Beratung zur Förderung der Selbstständigkeit, Unterstützung bei Mobilitätsfragen und Hilfe beim Zugang zu Reha-Angeboten.

Auch Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat diese Richtung öffentlich bekräftigt. Nach ihren Angaben soll es künftig mehr Begleitungs- und Unterstützungsangebote geben, insbesondere im Pflegegrad 1, und die Vorbeugung stärker verankert werden. Pflegebedürftigkeit solle möglichst lange hinausgezögert werden.

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Politisch ist das ein klarer Perspektivwechsel. Die Pflegeversicherung soll nicht mehr nur zahlen, wenn Einschränkungen sichtbar geworden sind, sondern früher eingreifen und Entwicklungen abbremsen. Das klingt vernünftig, hat aber eine heikle Seite: Prävention ist für Betroffene oft erst mittelfristig spürbar, während praktische Hilfe im Haushalt oder bei Alltagswegen sofort entlastet. Wenn vorhandene Mittel umgeschichtet werden, ohne dass zugleich das Angebot deutlich wächst, geraten Menschen mit geringem, aber realem Unterstützungsbedarf schnell in eine Lücke.

Haushaltshilfe könnte künftig stärker begründet werden müssen

Besonders brisant ist die Debatte dort, wo Pflege auf Alltagsorganisation trifft. Bislang wird der Entlastungsbetrag in vielen Fällen auch für haushaltsnahe Unterstützung genutzt, etwa für Hilfe beim Putzen, beim Einkaufen oder durch anerkannte Nachbarschaftshilfe. Gerade bei Pflegegrad 1 ist das für viele Betroffene der praktische Zugang zur Unterstützung.

Die Facharbeitsgruppe schlägt nun vor, Leistungen der Hauswirtschaft genauer zu definieren und stärker zwischen pflegerisch notwendiger Unterstützung und sonstigen Hilfen im Haushalt zu unterscheiden. Nach den Vorstellungen der Arbeitsgruppe soll deutlicher abgegrenzt werden, welche hauswirtschaftlichen Leistungen von der Pflegeversicherung finanziert werden können und welche nicht. Genannt werden als Beispiele für nicht pflegerische Unterstützung etwa Fahrdienste, Botendienste, Gartenarbeit, Tierbetreuung oder Schneeräumen.

Darin liegt erheblicher Konfliktstoff. Denn der Alltag pflegebedürftiger Menschen lässt sich nicht sauber in pflegerische und unpflegerische Handgriffe zerlegen. Wer in seiner Mobilität eingeschränkt ist, erlebt Einkäufe, Wege, Ordnung im Haushalt und Essensversorgung nicht als Nebensache, sondern als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben.

Eine gesetzliche Schärfung der Leistungsgrenzen könnte deshalb dazu führen, dass Hilfe künftig häufiger im Einzelfall begründet werden muss und seltener selbstverständlich abrufbar ist.

Auch die Aussagen aus dem Bundesgesundheitsministerium deuten in diese Richtung. Ministerin Warken betonte Anfang 2026, der Entlastungsbetrag sei nicht nur für Haushaltshilfen gedacht und über seine Verwendung müsse neu nachgedacht werden. Der Pflegegrad 1 bleibe erhalten, werde aber verändert. Genau darin liegt die eigentliche Nachricht der Reform: Nicht der Pflegegrad steht zur Disposition, sondern die Auslegung dessen, was mit ihm finanziert werden soll.

Für Betroffene wächst das Risiko neuer Bürokratie

Je individueller Leistungen geprüft und je feiner sie abgegrenzt werden, desto größer wird in der Regel der Verwaltungsaufwand. Schon heute erleben viele Betroffene und Angehörige das Pflegesystem als schwer durchschaubar. Leistungen sind an unterschiedliche Voraussetzungen gebunden, die Anerkennung von Angeboten variiert je nach Bundesland, und nicht jede Leistung lässt sich unkompliziert abrufen.

Wenn die Reform nun stärker auf passgenaue, fachlich gesteuerte Unterstützung setzt, steigt die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Hürden. Dann wird nicht mehr allein gefragt, ob jemand Pflegegrad 1 hat, sondern stärker, welche konkrete Maßnahme im jeweiligen Fall als sinnvoll, geeignet und finanzierbar gilt. Das kann zu mehr Individualisierung führen, aber eben auch zu mehr Unsicherheit.

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Vor allem für ältere Menschen, die noch keinen hohen Pflegebedarf haben, aber bereits regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind, ist das problematisch. Sie fallen häufig durch Raster, weil sie noch nicht schwer genug beeinträchtigt sind, um umfangreiche Leistungen zu erhalten, zugleich aber zu stark eingeschränkt, um den Alltag ohne Unterstützung zu bewältigen. Wird der Zugang zu einfachen Hilfen komplizierter, steigt das Risiko, dass Probleme zu spät aufgefangen werden.

Das ist auch deshalb heikel, weil der Nutzen des Entlastungsbetrags vielerorts gerade nicht an fehlendem Bedarf scheitert, sondern an einem zu unübersichtlichen System. Das Bundessozialgericht hatte bereits in früheren Entscheidungen deutlich gemacht, dass Pflegekassen ihre Versicherten verständlich und umfassend darüber informieren müssen, wie sie ihre Ansprüche tatsächlich nutzen können. Die jetzige Reformdebatte zeigt, dass diese Baustelle noch längst nicht geschlossen ist.

Die Lage der Pflegeversicherung verschärft den Reformdruck

Hinter der Umgestaltung steht nicht nur ein fachlicher, sondern auch ein finanzieller Druck. Die soziale Pflegeversicherung steht seit Jahren unter Spannung. Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt, die Kosten für Personal und Versorgung wachsen, und die Ausgaben entwickeln sich schneller als viele frühere Prognosen angenommen hatten. Reformpolitik in der Pflege ist deshalb immer auch Finanzpolitik.

Gerade deswegen fällt auf, dass die Überlegungen zum Pflegegrad 1 stark auf Wirksamkeit und zielgenaueren Mitteleinsatz ausgerichtet sind. Wenn Geld knapper wird, geraten Leistungen unter Rechtfertigungsdruck, deren Wirkung nicht eindeutig messbar erscheint. Der Entlastungsbetrag im Pflegegrad 1 ist aus dieser Perspektive besonders angreifbar: Er ist relativ klein, vielerorts schwer nutzbar und aus Sicht der Reformarchitekten bislang zu wenig auf vorbeugende Effekte ausgerichtet.

Gleichzeitig wächst die Belastung für Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen weiter. Nach aktuellen Auswertungen liegt die monatliche Eigenbeteiligung im ersten Jahr eines Heimaufenthalts bundesweit inzwischen bei durchschnittlich 3.245 Euro.

Das verdeutlicht, wie groß die finanzielle Unsicherheit im gesamten Pflegesystem inzwischen geworden ist. Wer im häuslichen Bereich Unterstützung verliert oder nur verzögert erhält, läuft schneller Gefahr, in teurere und belastendere Versorgungsformen zu geraten.

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, warum die Politik stärker auf Vorbeugung, Stabilisierung im häuslichen Umfeld und effizienteren Mitteleinsatz setzt. Doch genau hier entscheidet sich, ob die Reform als Hilfe oder als Hürde erlebt wird.

Eine Pflegepolitik, die frühes Gegensteuern verspricht, darf Menschen mit beginnendem Hilfebedarf nicht gleichzeitig von unkomplizierter Alltagsunterstützung abschneiden.

Was die Reform für Menschen mit Pflegegrad 1 bedeuten könnte

Für Betroffene zeichnet sich damit ein widersprüchliches Bild ab. Einerseits bleibt Pflegegrad 1 als Zugangsstufe erhalten. Niemandem soll dieser Status nach den bisherigen Aussagen pauschal entzogen werden. Andererseits spricht vieles dafür, dass die mit Pflegegrad 1 verbundenen Leistungen anders zugeschnitten werden.

Wahrscheinlich ist, dass Beratung, fachpflegerische Begleitung und vorbeugende Elemente künftig deutlich stärker gewichtet werden. Ebenso wahrscheinlich ist, dass haushaltsnahe Hilfen schärfer nach Art und Notwendigkeit unterschieden werden. Weniger sicher ist bislang, wie viel von der bisherigen Flexibilität des Entlastungsbetrags tatsächlich übrig bleibt. Die offiziellen Papiere sprechen zwar davon, der Zugang zu kostengünstigen Angeboten zur Unterstützung im Alltag solle erhalten bleiben. Zugleich ist aber ausdrücklich von einer Umwidmung der Mittel und einer Neuausrichtung die Rede.

Damit entsteht eine typische Reformlage: Das politische Versprechen lautet Verbesserung, die konkrete Erfahrung könnte für viele Menschen zunächst mehr Prüfung, mehr Begründungsbedarf und mehr Unsicherheit bedeuten. Wer Pflegegrad 1 hat, wird sich daher künftig wohl noch genauer damit befassen müssen, welche Leistungen vor Ort anerkannt sind, wie sie beantragt werden und ob sie unter die neue Auslegung fallen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau M., 78 Jahre alt, lebt allein in ihrer Wohnung und hat Pflegegrad 1. Sie kommt im Alltag noch weitgehend selbst zurecht, braucht aber Unterstützung beim Einkaufen, beim Reinigen der Wohnung und bei organisatorischen Dingen wie Terminvereinbarungen. Bislang konnte sie dafür den Entlastungsbetrag nutzen und bekam regelmäßig Hilfe von einem anerkannten Dienstleister.

Mit der geplanten Reform könnte sich ihre Lage verändern. Künftig wäre es möglich, dass die Hilfe im Haushalt nicht mehr so unkompliziert bewilligt oder genutzt werden kann wie bisher. Stattdessen müsste genauer geprüft werden, welche Unterstützung tatsächlich als notwendig anerkannt wird. Gleichzeitig könnte Frau M. stärker auf Beratungsangebote, Mobilitätshilfen oder Präventionsmaßnahmen verwiesen werden. Für sie bedeutet das zwar weiterhin einen bestehenden Pflegegrad 1, aber womöglich mehr Aufwand, um die bisherige Hilfe im Alltag weiter zu erhalten.

Fragen und Antworten zur Pflege-Reform 2026 und Pflegegrad 1

1. Wird Pflegegrad 1 im Jahr 2026 abgeschafft?

Nein, nach den bisherigen Reformplänen soll Pflegegrad 1 bestehen bleiben. Die niedrigste Stufe der Pflegebedürftigkeit wird also nicht gestrichen. Die Veränderungen betreffen vor allem die Leistungen und die Frage, wie Betroffene diese künftig nutzen können.

2. Was könnte sich für Menschen mit Pflegegrad 1 konkret ändern?

Voraussichtlich wird der Zugang zu bestimmten Hilfen im Alltag schwieriger. Vor allem bei haushaltsnahen Unterstützungsleistungen könnte genauer geprüft werden, ob diese im Einzelfall wirklich notwendig sind. Gleichzeitig sollen Beratung, Prävention und Unterstützung zur Erhaltung der Selbstständigkeit stärker ausgebaut werden.

3. Warum steht der Entlastungsbetrag in der Kritik?

Der Entlastungsbetrag von 131 Euro pro Monat ist zwar ein fester Bestandteil der Leistungen bei Pflegegrad 1, bringt vielen Betroffenen in der Praxis jedoch nur begrenzte Entlastung. Ein Grund dafür ist, dass passende Angebote oft fehlen oder nur schwer nutzbar sind. Deshalb wird darüber diskutiert, die Mittel künftig anders einzusetzen.

4. Bedeutet die Reform mehr Bürokratie für Pflegebedürftige?

Das ist sehr wahrscheinlich. Wenn Leistungen stärker individuell geprüft werden, müssen Betroffene und Angehörige häufiger nachweisen, warum Unterstützung erforderlich ist. Dadurch könnten Anträge, Nachweise und Entscheidungen der Pflegekassen aufwendiger werden als bisher.

5. Was ist das Ziel der Reform bei Pflegegrad 1?

Die Reform will erreichen, dass Einschränkungen früher erkannt und Verschlechterungen möglichst lange verhindert werden. Statt erst bei größerem Pflegebedarf zu reagieren, soll schon im frühen Stadium mehr gesteuert werden. Ziel ist es, Selbstständigkeit länger zu erhalten und kostspieligere Pflege möglichst hinauszuzögern.

Pflegegrad 1 bleibt – die eigentliche Frage lautet, wie viel davon im Alltag übrig bleibt

Die Debatte über die Pflege-Reform 2026 zeigt, wie irreführend Schlagzeilen sein können. Ja, Pflegegrad 1 bleibt nach den bisherigen Beschlüssen und Aussagen bestehen. Das ist ein wichtiges Signal, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn die entscheidende Veränderung spielt sich nicht beim Namen des Pflegegrads ab, sondern bei der Frage, welche Hilfe damit künftig noch verlässlich erreichbar ist.

Die Reform will Pflegebedürftigkeit früher abfangen, Selbstständigkeit länger erhalten und die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren. Das sind nachvollziehbare Ziele. Doch je stärker Leistungen umgesteuert, präzisiert und im Einzelfall geprüft werden, desto größer wird das Risiko, dass Menschen mit leichtem Pflegebedarf im Alltag neue Hürden erleben. Gerade sie brauchen oft einfache, schnell verfügbare Unterstützung, bevor aus einer kleinen Einschränkung eine ernste Versorgungslücke wird.

Am Ende wird sich die Reform daran messen lassen müssen, ob sie Pflegegrad 1 nicht nur formal erhält, sondern auch praktisch wirksam hält. Für Betroffene reicht es nicht, dass ein Pflegegrad auf dem Papier bleibt. Entscheidend ist, ob damit im Alltag noch echte Entlastung verbunden ist.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Sachstandsbericht für die 2. Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“, insbesondere zu Pflegegrad 1, Entlastungsbetrag, präventionsorientierter Begleitung und Abgrenzung hauswirtschaftlicher Leistungen.

Bundesgesundheitsministerium: „Warken: Wir müssen in der Versorgung effizienter werden“, Interview vom 15. Januar 2026, mit Aussagen zur Beibehaltung von Pflegegrad 1, zur stärkeren Vorbeugung und zur künftigen Verwendung des Entlastungsbetrags.