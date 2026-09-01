Nur 50 Euro Rente und trotzdem keine kostenlose Familienversicherung

Eine sehr kleine gesetzliche Rente bedeutet nicht unbedingt, dass Sie kostenlos über ihren Ehepartner familienversichert bleiben. Selbst bei 50 Euro Altersrente im Monat ist es möglich, dass die Krankenversicherung der Rentner greift und Sie eigene Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen.

Nicht die Höhe entscheidet

Die Höhe der Rente ist für die Krankenkasse nicht entscheidend. Zuerst einmal geht es darum, ob eine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, besteht. Dann scheidet eine beitragsfreie Familienversicherung aus.

Auch eine Mini-Rente kann zur eigenen Krankenversicherung verpflichten

Viele Rentner orientieren sich bei der Familienversicherung an der Einkommensgrenze. Das ist zwar verständlich, doch bei der Rente gelten andere Regeln als im Erwerbsleben.

Wenn Sie zum Beispiel nur 50 oder 100 Euro gesetzliche Rente erhalten, liegt das bei Geld deutlich unter der Einkommensgrenze für die Familienversicherung. Eine kostenlose Mitversicherung über den gesetzlich versicherten Ehepartner kann trotzdem unmöglich sein.

Der § 10 SGB V sagt nämlich klar, dass eine Familienversicherung voraussetzt, dass keine eigene Versicherungspflicht besteht. Sie können als Rentner jedoch nach § 5 Absatz 1 Nummer 11 SGB V versicherungspflichtig werden. Dafür müssen Sie die Voraussetzungen für die KVdR erfüllen.

Denkbeispiel: 50 Euro Rente reichen bereits aus

Heinz-Uwe aus Dresden hat die Altersgrenze zum Renteneintritt erreicht , doch er soll monatlich nur 50 Euro gesetzliche Altersrente. Seine Ehefrau Ivonne ist Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse und Heinz-Uwe dort seil langem über die Familienversicherung kostenlos mitversichert.

Weil seine Rente so niedrig ist, möchte Heinz-Uwe das auch weiterhin so lassen. Sein Einkommen liegt deutlich unter der Einkommensgrenze, denkt er sich.

Trotzdem lehnt die Krankenkasse die Weiterführung der Familienversicherung ab. Stattdessen soll er Mitgliedsbeiträge zahlen.

Heinz-Uwe erfüllt nämlich die notwendige Vorversicherungszeit für die Krankenversicherung der Rentner, in seinem Fall, weil die Zeiten der Familienversicherung angerechnet werden. Damit gilt für ihn die Pflichtmitgliedschaft der gesetzlichen Krankenversicherung.

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Ob seine gesetzliche Rente 50 Euro, 500 Euro oder 1.500 Euro beträgt, ändert nichts an der Versicherungspflicht.

Warum die Einkommensgrenze nicht allein entscheidet

Für die Familienversicherung gilt 2026 grundsätzlich eine monatliche Einkommensgrenze von 565 Euro. Die Krankenkasse prüft jedoch zunächst, ob überhaupt Anspruch auf eine Familienversicherung bestehen kann. Bei eigener Versicherungspflicht ist dieser nicht gegeben.

Die Einkommensprüfung erfolgt erst, wenn keine Versicherungspflicht besteht.

Die Vorversicherungszeit entscheidet über die KVdR

Für den Zugang zur Krankenversicherung der Rentner ist die Vorversicherungszeit wesentlich. Das ist die Zeit zwischen der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dem Rentenantrag. Dabei geht es vor allem um die zweite Hälfte.

In mindestens neun Zehnteln dieser zweiten Hälfte muss grundsätzlich eine anrechenbare Zeit in der gesetzlichen Krankenversicherung vorliegen.Das sind Zeiten einer eigenen gesetzlichen Mitgliedschaft wie auch Zeiten einer Familienversicherung gehören. Zusätzlich berücksichtigt das Gesetz Zeiten für Kinder.

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Wer diese 9/10-Regel erfüllt, wird mit Rentenbeginn regelmäßig Mitglied der Krankenversicherung der Rentner.

Wann eine Familienversicherung für Rentner möglich bleibt

Anders sieht es aus, wenn ein Rentner die Voraussetzungen für die KVdR gerade nicht erfüllt. Das passiert, wenn Sie in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens zu lange privat versichert waren, um die Vorversicherungszeit zu erreichen.

Dann ist eine Familienversicherung über den gesetzlich versicherten Ehe- oder Lebenspartner grundsätzlich möglich. Allerdings müssen alle Voraussetzungen des § 10 SGB V erfüllt sein. Dazu gehört vor allem die Einkommensgrenze.

Dann erst wird die Höhe der Rente wichtig.

Nicht nur die gesetzliche Rente zählt als Einkommen

Die Krankenkasse betrachtet nicht ausschließlich die gesetzliche Altersrente. Für die Familienversicherung zählt das regelmäßige Gesamteinkommen nach den gesetzlichen Vorgaben. Neben einer Rente können deshalb weitere Einkünfte eine Rolle spielen, zum Beispiel Mieteinnahmen oder finanzielle Zuwendungen.

Auch zum Beispiel bei nur 300 Euro gesetzlicher Rente können Sie also durch weitere Einnahmen die Einkommensgrenze überschreiten.

Diese Reihenfolge sollten Rentner prüfen

Zuerst müssen Sie klären, ob eine eigene Versicherungspflicht in der Krankenversicherung der Rentner besteht. Dann wird es mit der Familienversicherung grundsätzlich nichts.

Ohne KVdR-Pflichtversicherung prüft die Krankenkasse anschließend die Voraussetzungen der Familienversicherung. Erst dann spielen die Einkommensgrenze und das Gesamteinkommen die wichtigste Rolle.

Eine niedrige Rente berechtigt also nicht zwangsläufig zu einer kostenlosen Krankenversicherung.

FAQ: Kleine Rente und Familienversicherung

Kann ich mich mit nur 50 Euro Rente kostenlos über meinen Ehepartner versichern?

Nicht automatisch. Erfüllen Sie die Voraussetzungen der Krankenversicherung der Rentner, besteht eine eigene Pflichtversicherung. Diese schließt die Familienversicherung grundsätzlich aus.

Gibt es eine Mindestrente, ab der die KVdR beginnt?

Nein. Die Höhe der gesetzlichen Rente entscheidet nicht darüber, ob die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner entsteht. Maßgeblich sind vor allem Rentenanspruch und Vorversicherungszeit.

Wann kann ein Rentner familienversichert werden?

Eine Familienversicherung kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn keine eigene KVdR-Pflichtversicherung besteht. Zusätzlich müssen sämtliche Voraussetzungen des § 10 SGB V erfüllt sein, darunter die maßgebliche Einkommensgrenze.

Quellen

Gesetze im Internet: § 5 SGB V – Versicherungspflicht

Gesetze im Internet: § 10 SGB V – Familienversicherung

Rentenbescheid24.de: Nur 50 Euro Rente – trotzdem keine kostenfreie Familienversicherung, 31. August 2026