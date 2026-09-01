Rente für die Jahrgänge 1962 und 1963: Was die Rentenreform jetzt für die Altersrente bedeutet

Die Jahrgänge 1962 und 1963 stehen kurz vor der Altersrente und geraten damit mitten in die Debatte über die geplante Rentenreform. Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen und den frühesten Rentenbeginn nach 35 Versicherungsjahren von 63 auf 64 Jahre zu verschieben.

Für Betroffene ist jedoch eine Unterscheidung besonders wichtig: Die Empfehlungen sind noch kein geltendes Recht. Bis der Bundestag ein Gesetz beschließt und dieses in Kraft tritt, bleiben die heute im Sozialgesetzbuch festgelegten Altersgrenzen bestehen.

Was für den Jahrgang 1962 derzeit gilt

Wer 1962 geboren wurde, erreicht die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und acht Monaten. Bei mindestens 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bereits mit 64 Jahren und acht Monaten ohne Abschlag möglich.

Mit mindestens 35 Versicherungsjahren kann der Rentenbeginn auf das Alter von 63 Jahren vorgezogen werden. Dafür werden für jeden Monat vor der Regelaltersgrenze 0,3 Prozent abgezogen, sodass beim frühestmöglichen Beginn ein dauerhafter Abschlag von 13,2 Prozent entsteht.

Was für den Jahrgang 1963 derzeit gilt

Für 1963 Geborene liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und zehn Monaten. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren beginnt nach heutiger Rechtslage mit 64 Jahren und zehn Monaten.

Auch Versicherte dieses Jahrgangs können mit mindestens 35 Versicherungsjahren schon ab 63 eine Altersrente erhalten. Der Abstand zur Regelaltersgrenze beträgt dann 46 Monate, weshalb sich der lebenslange Abschlag auf 13,8 Prozent summiert.

Geburtsjahr Regelaltersgrenze Abschlagsfrei nach 45 Jahren Frühestens nach 35 Jahren Abschlag bei Beginn mit 63 1962 66 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 63 Jahre 13,2 Prozent 1963 66 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 63 Jahre 13,8 Prozent

Die Werte entsprechen der derzeitigen Rechtslage. Auch die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass der Abschlag von 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat dauerhaft gilt.

Die sogenannte Rente mit 63 beginnt für diese Jahrgänge deutlich später

Der geläufige Ausdruck „Rente mit 63“ führt bei den Jahrgängen 1962 und 1963 leicht zu einem Missverständnis. Die abschlagsfreie Variante nach 45 Versicherungsjahren beginnt für sie nicht mit 63, sondern erst mit 64 Jahren und acht beziehungsweise zehn Monaten.

Mit 63 ist derzeit nur die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren möglich, die mit lebenslangen Abzügen verbunden ist. Welche Schritte rentennahe Versicherte schon jetzt prüfen sollten, zeigt auch der Beitrag Rente: Die Jahrgänge 1961 bis 1963 müssen jetzt aktiv werden.

Die Reform bedroht zwei bisherige Rentenwege

Die im Juni 2026 vorgelegten 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission greifen gleich an zwei Stellen in die Planung rentennaher Versicherter ein. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums soll der abschlagsfreie vorgezogene Rentenzugang nach 45 Jahren entfallen.

Zugleich empfiehlt die Kommission, die Altersgrenze für die Rente nach 35 Versicherungsjahren zeitnah von 63 auf 64 Jahre anzuheben. Danach soll diese Grenze parallel zu möglichen späteren Erhöhungen der Regelaltersgrenze steigen.

Für die Jahrgänge 1962 und 1963 wäre vor allem der erste Vorschlag einschneidend. Wer sich auf die abschlagsfreie Rente mit 64 Jahren und acht beziehungsweise zehn Monaten verlassen hat, müsste bei einer Reform ohne schützende Übergangsbestimmung länger arbeiten oder eine andere Rentenart mit Abschlägen wählen.

Die Bundesregierung will handeln, doch ein Gesetz fehlt noch

Die politische Absicht ist ernst zu nehmen. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte am 24. Juni 2026 im Bundestag, die Vorschläge sollten möglichst vollständig umgesetzt und die parlamentarischen Beratungen im Herbst aufgenommen werden.

📚 Lesen Sie auch: Nur 50 Euro Rente und trotzdem keine kostenlose Familienversicherung

Eine solche Ankündigung ändert den Rentenanspruch allerdings noch nicht. Erst ein verabschiedetes Gesetz kann festlegen, ab welchem Zeitpunkt neue Altersgrenzen gelten, welche Geburtsjahrgänge erfasst werden und welche bereits getroffenen Lebensentscheidungen geschützt bleiben.

Die Formulierung, die abschlagsfreie 45-Jahre-Rente sei für die Jahrgänge 1962 und 1963 bereits abgeschafft, wäre deshalb falsch. Ebenso lässt sich derzeit nicht verlässlich behaupten, diese beiden Jahrgänge würden von jeder Änderung ausgenommen.

Vertrauensschutz entscheidet über die tatsächlichen Folgen

Die Kommission verlangt selbst, bei der Abschaffung den verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz zu beachten. Ihr Bericht nennt aber weder einen festen Stichtag noch bestimmte Geburtsjahrgänge, die garantiert unter das bisherige Recht fallen.

Ein späteres Gesetz könnte einen mehrjährigen Vorlauf, eine gestaffelte Umstellung oder Ausnahmen für bereits geschlossene Altersteilzeitvereinbarungen vorsehen. Möglich wäre auch eine Kombination dieser Lösungen, doch bislang handelt es sich nur um denkbare Ausgestaltungen.

Wer sich genauer mit dieser offenen Frage befassen möchte, findet weitere Hintergründe im Beitrag Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren weg: Gilt der Vertrauensschutz für Ältere?.

Was der Wegfall der Abschlagsfreiheit kosten könnte

Würde die 45-Jahre-Rente ohne eine Ausnahme für diese Jahrgänge abgeschafft, könnte am bisher geplanten Starttermin häufig nur die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren bezogen werden. Da dieser Termin jeweils zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze liegt, ergäbe sich nach dem heutigen Abschlagssatz eine Kürzung von 7,2 Prozent.

Bei einer erwarteten Bruttorente von 1.800 Euro wären das 129,60 Euro weniger im Monat. Die Bruttorente würde auf 1.670,40 Euro sinken, und der Abschlag bliebe auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze bestehen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Diese Rechnung beschreibt lediglich ein Szenario auf Basis der heutigen Abschlagsregel von 0,3 Prozent je Monat. Ob es für die Jahrgänge 1962 und 1963 überhaupt dazu kommt, hängt vom Gesetz und dessen Übergangsbestimmungen ab.

Der geplante Rentenbeginn mit 63 könnte sich um ein Jahr verschieben

Wer 1962 oder 1963 geboren wurde und unabhängig von 45 Versicherungsjahren bereits mit 63 in Rente gehen möchte, muss einen zweiten Reformvorschlag beachten. Die Kommission will den frühestmöglichen Zugang zur Altersrente für langjährig Versicherte auf 64 Jahre anheben.

Bei einer Umsetzung ohne Ausnahme könnte der Ruhestand somit ein Jahr später beginnen. Der Abschlag wäre wegen des kürzeren Abstands zur Regelaltersgrenze zwar geringer, doch die geplante Überbrückung bis zum Rentenbeginn müsste neu finanziert werden.

Altersteilzeitverträge können eine gefährliche Lücke hinterlassen

Besonders empfindlich sind Fälle, in denen ein Altersteilzeitvertrag zu einem genau berechneten Datum endet. Verschiebt sich die erreichbare Altersrente, kann zwischen dem letzten Arbeitsentgelt und der ersten Rentenzahlung eine Versorgungslücke entstehen.

Betroffene sollten prüfen, welche Rentenart im Vertrag vorausgesetzt wurde und ob eine Anpassungs- oder Schutzklausel enthalten ist. Weitere Einzelheiten erläutert der Beitrag Altersteilzeit und Rentenreform: Ist der Beginn der Rente in Gefahr?.

45 Versicherungsjahre sind nicht mit 45 Arbeitsjahren gleichzusetzen

Vor jeder neuen Berechnung sollte geklärt werden, ob die Wartezeit von 45 Jahren tatsächlich erfüllt ist. Neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung können unter anderem Kindererziehung, nicht erwerbsmäßige Pflege, Wehr- oder Zivildienst sowie bestimmte Zeiten mit Krankengeld berücksichtigt werden.

Nicht jede Lücke zählt dagegen mit. Zeiten mit Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden für die 45-jährige Wartezeit grundsätzlich nur bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers anerkannt.

Bei der 35-jährigen Wartezeit ist der Kreis der berücksichtigungsfähigen Zeiten weiter. Deshalb kann eine Person die Voraussetzungen für die Rente nach 35 Jahren erfüllen, ohne die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren beanspruchen zu können.

Schwerbehinderte Menschen haben einen eigenen Rentenzugang

Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 können bei erfüllter Wartezeit von 35 Jahren die Altersrente für schwerbehinderte Menschen prüfen. Für die Jahrgänge 1962 und 1963 ist sie nach heutiger Rechtslage mit 64 Jahren und acht beziehungsweise zehn Monaten abschlagsfrei möglich.

Ein noch früherer Bezug ist bis zu drei Jahre vorher möglich, dann allerdings mit höchstens 10,8 Prozent Abschlag. Hinweise zu den rechtlichen Besonderheiten bietet der Beitrag Schwerbehindertenrente mit Abschlag: BSG-Urteil ist für viele Betroffene wichtig.

Die Reformkommission schlägt außerdem einen erleichterten Zugang für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen in rentennahen Jahrgängen vor, die ihren langjährig ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben können. Wie diese neue Schutzrente ausgestaltet würde und welche medizinischen Nachweise verlangt würden, ist noch offen.

Was Betroffene jetzt sinnvoll vorbereiten können

Ein vorschneller Rentenantrag allein aus Angst vor der Reform ist nicht angezeigt. Sinnvoll ist dagegen eine aktuelle Rentenauskunft, weil sie die erfüllten Wartezeiten, mögliche Rentenarten und die voraussichtlichen Beträge ausweist.

Fehlende Beschäftigungszeiten, Kindererziehungszeiten oder Pflegezeiten sollten im Rahmen einer Kontenklärung nachgetragen werden. Danach lassen sich mindestens drei Varianten vergleichen: der bisher geplante Beginn, eine Altersrente mit Abschlag und der Start an der persönlichen Regelaltersgrenze.

Menschen in Altersteilzeit sollten zusätzlich den Vertrag und ihre finanzielle Überbrückung prüfen lassen. Sobald ein Gesetzentwurf mit Stichtagen vorliegt, muss die Planung anhand des konkreten Wortlauts neu bewertet werden.

Beispiel aus der Praxis: 129,60 Euro weniger im Monat

Sabine wurde im März 1963 geboren und erreicht die 45 Versicherungsjahre rechtzeitig. Nach geltendem Recht kann sie mit 64 Jahren und zehn Monaten abschlagsfrei in Rente gehen; ihre erwartete Bruttorente beträgt 1.800 Euro.

Würde die abschlagsfreie 45-Jahre-Rente für ihren Jahrgang ohne Übergangsschutz entfallen, könnte sie zum selben Zeitpunkt auf die Altersrente nach 35 Jahren ausweichen. Der Beginn läge 24 Monate vor ihrer Regelaltersgrenze, sodass nach heutiger Berechnung 7,2 Prozent oder 129,60 Euro monatlich abgezogen würden.

Sabine erhielte dann voraussichtlich 1.670,40 Euro brutto im Monat. Alternativ könnte sie bis 66 Jahre und zehn Monate warten und die Altersrente ohne vorzeitigen Abschlag beziehen.

Fazit: Noch gilt das alte Recht, doch die Planung braucht eine zweite Variante

Für die Jahrgänge 1962 und 1963 sind weder die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren noch der Rentenbeginn ab 63 bereits gestrichen. Die Reformvorschläge und die Umsetzungsabsicht der Bundesregierung machen es dennoch notwendig, bestehende Pläne zu überprüfen.

Ob diese rentennahen Jahrgänge am Ende betroffen sind, entscheidet sich an Stichtagen und Übergangsbestimmungen im künftigen Gesetz. Bis dahin sollten Versicherte ihre Wartezeiten klären, Alternativen berechnen und vertraglich festgelegte Übergänge besonders aufmerksam kontrollieren.