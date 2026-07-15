Rentenantrag 2 Jahre vorher stellen: Sichert das die abschlagsfreie Rente?

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Die Vorschläge der Alterssicherungskommission haben viele Beschäftigte kurz vor der Rente verunsichert. Besonders groß ist die Sorge bei Menschen, die in den kommenden Jahren die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beanspruchen möchten.

Einige Versicherte überlegen deshalb, ihren Rentenantrag bereits zwei oder drei Jahre vor dem geplanten Rentenbeginn einzureichen. Sie hoffen, dadurch die derzeit geltenden Bedingungen und den abschlagsfreien Rentenbeginn nach 45 Versicherungsjahren festzuschreiben. Diese Frage bekommt unsere Redaktion seit einigen Wochen immer wieder von Lesern gestellt.

Rentenkommission empfiehlt Abschaffung der abschlagsfreien Frührente

Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hat am 23. Juni 2026 ihre Empfehlungen veröffentlicht. Darin schlägt sie vor, den abschlagsfreien vorgezogenen Renteneintritt für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen.

Betroffen wäre die Altersrente, die Versicherte derzeit nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze beziehen können. Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt die Altersgrenze bei 65 Jahren und damit zwei Jahre unter der Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Die Empfehlungen der Kommission sind allerdings noch kein Gesetz. Bevor sich für Versicherte tatsächlich etwas ändert, müsste die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der anschließend im Bundestag beraten und beschlossen wird.

Der aktuelle Stand der Empfehlungen kann auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales nachgelesen werden. Welche Jahrgänge betroffen wären und welche Übergangsfristen gelten könnten, steht bislang nicht fest.

Die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren gilt weiterhin

Bis zu einer gesetzlichen Änderung bleibt die bisherige Regelung bestehen. Versicherte haben weiterhin Anspruch auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, wenn sie die vorgeschriebene Altersgrenze erreicht und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben.

Für ab 1964 geborene Versicherte ergibt sich der Anspruch aus § 38 SGB VI. Für ältere Jahrgänge enthält § 236b SGB VI gestaffelte Altersgrenzen.

Die Rentenart kann nicht beliebig früher und gegen Abschläge beansprucht werden. Wer die vorgeschriebene Altersgrenze noch nicht erreicht hat, kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte auch bei erfüllten 45 Jahren noch nicht beziehen.

Weitere Informationen zur derzeitigen Rechtslage enthält der Beitrag „Rente nach 45 Jahren: Ist die abschlagsfreie Rente 2027 noch möglich?“.

Warum ein früher Rentenantrag keinen Bestandsschutz schafft

Der Rentenantrag eröffnet zunächst nur das Verwaltungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung. Das ergibt sich aus § 115 SGB VI.

Allein durch den Eingang des Antrags entsteht aber noch kein Rentenanspruch. Nach § 34 SGB VI müssen die persönlichen und versicherungsrechtlichen Bedingungen der jeweiligen Rentenart erfüllt sein.

Bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren gehören dazu das vorgeschriebene Lebensalter und die vollständige Wartezeit. Liegt der geplante Rentenbeginn erst im Jahr 2028 oder 2029, sind diese Bedingungen bei einer Antragstellung im Jahr 2026 häufig noch nicht erfüllt.

Ein heute gestellter Antrag kann deshalb die gegenwärtigen Vorschriften nicht für mehrere Jahre einfrieren. Ändert der Gesetzgeber die Rentenbedingungen vor dem geplanten Beginn, kommt es auf den Inhalt des neuen Gesetzes und dessen Übergangsvorschriften an.

Das Antragsdatum entscheidet nicht über den Vertrauensschutz

Bei einer Rentenreform muss der Gesetzgeber bestimmen, ab welchem Zeitpunkt neue Vorschriften gelten. Er kann ältere Jahrgänge ausnehmen, Übergangsfristen festlegen oder Beschäftigte schützen, die bereits verbindliche Entscheidungen für ihren Ruhestand getroffen haben.

Ein bestimmter Vertrauensschutz entsteht aber nicht allein deshalb, weil ein Formular frühzeitig an die Rentenversicherung geschickt wurde. Es müsste im neuen Gesetz ausdrücklich geregelt sein, dass bereits eingereichte Anträge geschützt werden.

Eine solche Regelung existiert derzeit nicht. Auch aus den Empfehlungen der Alterssicherungskommission ergibt sich bislang kein Stichtag, an dem ein Rentenantrag gestellt sein müsste.

Welche Personengruppen bei einer Reform geschützt werden könnten, erläutert auch der Beitrag „Rentenreform: Welche Jahrgänge fallen unter den Vertrauensschutz?“.

Rentenversicherung empfiehlt Antrag ungefähr drei Monate vorher

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, einen Antrag auf Altersrente ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn einzureichen. Dieser Zeitraum soll der Behörde ermöglichen, die Voraussetzungen zu prüfen und die erste Rentenzahlung rechtzeitig vorzubereiten.

📚 Lesen Sie auch: Renten-Urteil: Rentenkasse kürzt Renten um die Hälfte

Ein Antrag zwei oder drei Jahre vor dem geplanten Beginn ist für die übliche Bearbeitung nicht vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt können weitere Versicherungszeiten hinzukommen, Beschäftigungsverhältnisse enden oder sich persönliche Planungen ändern.

Ein sehr früher Antrag bietet daher keinen erkennbaren rechtlichen Vorteil. Er kann vielmehr Rückfragen auslösen, weil Unterlagen und Versicherungsdaten für den späteren Rentenbeginn noch nicht vollständig vorliegen.

Ausgangslage Sinnvoller nächster Schritt Wirkung auf eine mögliche Reform Rentenbeginn erst in zwei oder drei Jahren Rentenauskunft anfordern und Versicherungskonto prüfen Ein Rentenantrag sichert das heutige Recht nicht Rentenbeginn in sechs bis zwölf Monaten Kontenklärung abschließen und Beratungstermin vereinbaren Neue Gesetzentwürfe und Übergangsfristen beobachten Rentenbeginn in ungefähr drei Monaten Vollständigen Rentenantrag einreichen Der Antrag ermöglicht die rechtzeitige Bearbeitung Altersteilzeit bereits verbindlich vereinbart Vertrag und geplanten Rentenbeginn prüfen lassen Ein möglicher Schutz hängt von einem künftigen Gesetz ab

Der richtige Antragszeitpunkt bleibt trotzdem wichtig

Dass ein Antrag Jahre im Voraus keinen Schutz schafft, bedeutet nicht, dass der Antragszeitpunkt unwichtig wäre. Ohne Antrag wird eine gesetzliche Altersrente grundsätzlich nicht ausgezahlt.

Wird der Antrag verspätet gestellt, kann der Rentenbeginn nach hinten verschoben werden. Sind die Anspruchsbedingungen bereits erfüllt, bleibt nach § 99 SGB VI grundsätzlich ein Zeitraum von drei Kalendermonaten für eine rückwirkende Antragstellung.

Nach Ablauf dieser Frist beginnt die Rente regelmäßig erst mit dem Antragsmonat. Versicherte sollten den Antrag deshalb weder mehrere Jahre zu früh noch ohne nachvollziehbaren Grund zu spät stellen.

Rentenauskunft ist wichtiger als ein verfrühter Antrag

Wer sich auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren vorbereitet, sollte zunächst eine aktuelle Rentenauskunft anfordern. Sie zeigt, welche Rentenarten voraussichtlich erreichbar sind, wann die jeweiligen Altersgrenzen erfüllt werden und welche Rentenhöhe zu erwarten ist.

Besonders genau sollte der Versicherungsverlauf kontrolliert werden. Fehlende Beschäftigungszeiten, nicht erfasste Kindererziehungszeiten oder ungeklärte Zeiträume können die Erfüllung der 45 Jahre verzögern.

Versicherte können jederzeit einen aktuellen Versicherungsverlauf anfordern. Fehler und Lücken lassen sich im Rahmen einer Kontenklärung berichtigen, sofern die erforderlichen Nachweise vorhanden sind.

Die Rentenauskunft ist bei einer möglichen Abschaffung der 45-Jahre-Rente besonders wichtig, weil sie den persönlichen Stand der Versicherungszeiten dokumentiert.

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Nicht alle Zeiten werden auf die 45 Jahre angerechnet

45 Jahre Erwerbsleben bedeuten nicht automatisch, dass auch die rentenrechtliche Wartezeit von 45 Jahren erfüllt ist. Welche Monate berücksichtigt werden, richtet sich nach den gesetzlichen Anrechnungsvorschriften.

Zu den anrechenbaren Zeiten gehören insbesondere Pflichtbeiträge aus einer versicherten Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit. Auch Zeiten der Kindererziehung, Pflege und bestimmte Zeiten mit Entgeltersatzleistungen können berücksichtigt werden.

Zeiten mit Bürgergeld oder dem seit Juli 2026 geltenden Grundsicherungsgeld zählen dagegen nicht zur Wartezeit von 45 Jahren. Einzelheiten erläutert der Beitrag „45 Versicherungsjahre für die abschlagsfreie Rente: Grundsicherungsgeld zählt nicht mit“.

Auch beim Bezug von Arbeitslosengeld kurz vor dem Rentenbeginn gelten Einschränkungen. Eine individuelle Prüfung ist deshalb besonders bei längeren Unterbrechungen der Erwerbsbiografie sinnvoll.

Kann eine Altersteilzeitvereinbarung Schutz bieten?

Eine bereits verbindlich vereinbarte Altersteilzeit kann bei einer künftigen Übergangsregelung stärker berücksichtigt werden als ein unverbindlicher Rentenwunsch. In früheren Rentenreformen hat der Gesetzgeber Beschäftigte geschützt, die vor einem festgelegten Stichtag eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen hatten.

Ein Beispiel findet sich in § 235 SGB VI. Dort wurde bei der Anhebung der Regelaltersgrenze unter bestimmten Bedingungen auf eine bereits vor dem 1. Januar 2007 vereinbarte Altersteilzeit abgestellt.

Daraus lässt sich jedoch kein automatischer Schutz für die aktuelle Reformdebatte ableiten. Erst ein neuer Gesetzentwurf wird zeigen, ob Altersteilzeitverträge, Aufhebungsverträge oder andere verbindliche Planungen berücksichtigt werden.

Ein Altersteilzeitvertrag sollte deshalb nicht allein aus Angst vor der Rentenreform abgeschlossen werden. Zu beachten sind unter anderem das geringere laufende Einkommen, die Auswirkungen auf die spätere Rente und die Bedingungen für eine vorzeitige Beendigung.

Weitere Hinweise bietet unser Beitrag „Altersteilzeit und Rentenreform: Ist der geplante Rentenbeginn in Gefahr?“.

Vorsicht vor Gerüchten in sozialen Netzwerken

In sozialen Netzwerken wird derzeit teilweise behauptet, ein sofort eingereichter Rentenantrag könne die abschlagsfreie Rente dauerhaft sichern. Für diese Behauptung gibt es nach der geltenden Rechtslage keine ausreichende Grundlage.

Ein Antrag ersetzt weder das erforderliche Lebensalter noch die 45-jährige Wartezeit. Er verpflichtet den Gesetzgeber auch nicht dazu, einen später entstehenden Rentenanspruch nach den alten Bedingungen zu behandeln.

Verlässliche Aussagen sind erst möglich, wenn ein konkreter Gesetzentwurf vorliegt. Erst dann lassen sich Stichtage, betroffene Geburtsjahrgänge und mögliche Schutzvorschriften beurteilen.

Was Versicherte jetzt vorbereiten sollten

Statt einen Antrag mehrere Jahre zu früh einzureichen, sollten Versicherte ihre Rentenunterlagen ordnen. Eine aktuelle Rentenauskunft, ein vollständiger Versicherungsverlauf und Nachweise über bislang ungeklärte Zeiten schaffen eine bessere Grundlage für die weitere Planung.

Wer bereits Altersteilzeit, einen Aufhebungsvertrag oder eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses plant, sollte mehrere Rentenvarianten berechnen lassen. Dabei sollten die abschlagsfreie Altersrente, eine mögliche Altersrente mit Abschlägen und ein späterer Rentenbeginn miteinander verglichen werden.

Verbindliche arbeitsrechtliche Entscheidungen sollten erst getroffen werden, wenn die finanziellen Folgen geprüft sind. Das gilt besonders dann, wenn zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem möglichen Rentenbeginn eine Einkommenslücke entstehen könnte.

Fazit: Ein Antrag auf Vorrat sichert die abschlagsfreie Rente nicht

Ein Rentenantrag, der zwei oder drei Jahre vor dem geplanten Rentenbeginn gestellt wird, schafft nach dem derzeitigen Recht keinen Schutz vor einer Rentenreform. Der Anspruch entsteht erst, wenn die gesetzlichen Bedingungen der jeweiligen Altersrente erfüllt sind.

Die Vorschläge der Alterssicherungskommission haben noch keine unmittelbare Wirkung auf bestehende Rentenansprüche. Ob die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren tatsächlich abgeschafft wird, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab.

Versicherte sollten deshalb nicht aus Angst vorschnelle Verträge abschließen oder einen Antrag auf Vorrat stellen. Sinnvoller sind eine Rentenauskunft, die Klärung des Versicherungskontos und eine genaue Beobachtung der kommenden Gesetzgebung.

Beispiel aus der Praxis

Eine 62-jährige Beschäftigte möchte im August 2028 nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen. Aus Sorge vor einer Reform erwägt sie, den Rentenantrag bereits im Juli 2026 einzureichen.

Der frühe Antrag würde ihr die heutigen Bedingungen nicht sichern, weil sie das vorgeschriebene Rentenalter noch nicht erreicht hat. Auch mehrere Versicherungsmonate bis zum Jahr 2028 fehlen noch.

Stattdessen fordert sie eine aktuelle Rentenauskunft an und lässt eine nicht gespeicherte Beschäftigungszeit aus den 1980er-Jahren ergänzen. Den eigentlichen Rentenantrag plant sie ungefähr drei Monate vor dem vorgesehenen Beginn.

Sollte zuvor ein neues Rentengesetz beschlossen werden, muss geprüft werden, ob ihr Geburtsjahrgang von einer Übergangsregelung erfasst wird. Das Datum eines im Jahr 2026 eingereichten Antrags würde diese Prüfung nicht ersetzen.

Häufige Fragen zum frühen Rentenantrag und zur Rentenreform

Kann ich meinen Rentenantrag bereits zwei Jahre vor dem Rentenbeginn stellen?

Ein Antrag kann grundsätzlich ein Verwaltungsverfahren auslösen. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt für Altersrenten jedoch eine Antragstellung ungefähr drei Monate vor dem geplanten Beginn, weil Jahre vorher noch nicht alle erforderlichen Daten feststehen.

Sichert ein früher Rentenantrag die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren?

Nein, allein das Antragsdatum schafft keinen Bestandsschutz. Entscheidend sind die gesetzlichen Bedingungen beim Rentenbeginn und die Übergangsvorschriften eines möglichen neuen Gesetzes.

Ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren bereits abgeschafft?

Nein. Am 15. Juli 2026 besteht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte weiterhin, sofern die Wartezeit und die vorgeschriebene Altersgrenze erfüllt sind.

Wann sollte der reguläre Rentenantrag gestellt werden?

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt eine Antragstellung ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn. Dadurch bleibt normalerweise ausreichend Zeit für die Prüfung und die Vorbereitung der ersten Auszahlung.

Kann eine bestehende Altersteilzeitvereinbarung vor einer Reform schützen?

Das ist möglich, falls ein künftiges Gesetz dafür eine ausdrückliche Übergangsregelung vorsieht. Eine Altersteilzeitvereinbarung bietet nach dem derzeitigen Stand aber keine Garantie für den Fortbestand der abschlagsfreien Rente.

Was ist jetzt wichtiger als ein verfrühter Rentenantrag?

Versicherte sollten eine aktuelle Rentenauskunft anfordern, den Versicherungsverlauf kontrollieren und fehlende Zeiten klären. Außerdem sollten sie kommende Gesetzentwürfe prüfen, bevor sie verbindliche Entscheidungen über das Ende ihres Arbeitsverhältnisses treffen.