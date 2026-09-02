Neue Regeln bei der Grundsicherung: Wer jetzt um seine Wohnung bangen muss

Seit dem 1. Juli 2026 gelten im SGB II deutlich strengere Regeln für Miete und Wohnkosten. Die einjährige Karenzzeit besteht zwar weiter, schützt neue Leistungsbeziehende aber nicht mehr in jedem Fall vor einer sofortigen Kürzung.

Besonders teuer kann es für Haushalte werden, deren Unterkunftskosten mehr als 150 Prozent des örtlichen Richtwerts betragen. Hinzu kommen neue Vorgaben zur Mietpreisbremse, mögliche Höchstmieten je Quadratmeter und umfangreichere Auskunftspflichten für Vermieter.

Die Karenzzeit bietet nur noch begrenzten Schutz

Mit dem früheren Bürgergeld wurde eine Karenzzeit von zwölf Monaten für die Unterkunftskosten eingeführt. In diesem Zeitraum sollten die tatsächlichen Aufwendungen für die Wohnung anerkannt werden, damit Menschen zu Beginn des Leistungsbezugs nicht sofort nach einer günstigeren Bleibe suchen mussten.

Die Karenzzeit wurde mit der Einführung des Grundsicherungsgeldes nicht abgeschafft. Der seit Juli 2026 geltende § 22 SGB II begrenzt die Anerkennung nun jedoch auf höchstens das Eineinhalbfache der abstrakt angemessenen Unterkunftskosten.

Damit prüft das Jobcenter bereits beim ersten Antrag, wie hoch der kommunale Angemessenheitswert für den jeweiligen Haushalt ist. Kostet die Wohnung mehr als 150 Prozent dieses Betrags, bleibt der übersteigende Teil ohne Ausnahme grundsätzlich ungedeckt.

So wird der neue 150-Prozent-Deckel berechnet

Eine bundesweit einheitliche Mietobergrenze gibt es nicht. Städte und Landkreise bestimmen eigene Werte, die vom örtlichen Wohnungsmarkt und von der Zahl der Personen im Haushalt abhängen.

Liegt der kommunale Richtwert für einen Haushalt beispielsweise bei 800 Euro, beträgt der Höchstbetrag während der Karenzzeit 1.200 Euro. Bei tatsächlichen Unterkunftskosten von 1.350 Euro können somit schon ab dem ersten Leistungsmonat 150 Euro fehlen.

Tatsächliche Unterkunftskosten Örtlicher Richtwert Deckel in der Karenzzeit Grundsätzlich anerkannter Betrag Monatliche Lücke 760 Euro 800 Euro 1.200 Euro 760 Euro 0 Euro 1.050 Euro 800 Euro 1.200 Euro 1.050 Euro 0 Euro 1.350 Euro 800 Euro 1.200 Euro 1.200 Euro 150 Euro

Der Deckel von 150 Prozent ist kein erhöhter dauerhafter Mietrichtwert. Er gilt nur für die Unterkunftskosten in der Karenzzeit und fällt nach deren Ende grundsätzlich auf den normalen örtlichen Angemessenheitswert zurück.

Heizkosten werden getrennt geprüft

Die Begrenzung auf 150 Prozent betrifft die Aufwendungen für die Unterkunft, in der Praxis meist die Nettokaltmiete zuzüglich der kalten Betriebskosten. Heizkosten werden getrennt betrachtet und müssen bereits vom Beginn des Leistungsbezugs an angemessen sein.

Eine schematische Kürzung hoher Heizkosten ist dennoch nicht zulässig. Das Jobcenter muss etwa den energetischen Zustand des Gebäudes, den verwendeten Energieträger, die Haushaltsgröße und einen krankheitsbedingt erhöhten Wärmebedarf berücksichtigen.

Haushaltsstrom zählt nicht zu den Kosten für Unterkunft und Heizung. Er ist grundsätzlich aus dem Regelbedarf zu bezahlen, während eine angemessene Heizkostennachzahlung als Bedarf anerkannt werden kann. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag „Neue Grundsicherung: Für Heizkosten gilt die Schutzfrist nicht mehr“.

Familien und unabweisbare Fälle können mehr erhalten

Das Gesetz sieht eine Öffnung für besondere Situationen vor. Während der Karenzzeit können Unterkunftskosten oberhalb des 150-Prozent-Deckels anerkannt werden, wenn sie unabweisbar sind oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern anfallen.

Die Formulierung gibt dem Jobcenter einen Entscheidungsspielraum und begründet keine pauschale Vollübernahme für jede Familie. Die Behörde muss die persönlichen Verhältnisse ermitteln, die vorgetragenen Gründe würdigen und ihre Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Für Familien können die Nähe zu Schule oder Kita, regelmäßige Übernachtungen von Kindern nach einer Trennung oder besondere Betreuungsbedürfnisse für einen Verbleib sprechen. Bei anderen Haushalten kommen etwa eine notwendige barrierefreie Ausstattung, eine schwere Erkrankung, Pflegebedürftigkeit oder eine konkret drohende Wohnungslosigkeit in Betracht.

Betroffene sollten die vollständige Anerkennung ausdrücklich schriftlich beantragen und Belege beifügen. Ärztliche Unterlagen müssen möglichst konkret erklären, welche gesundheitlichen Folgen ein Umzug hätte; auch dokumentierte Wohnungsanfragen und Absagen können die Argumentation stützen.

Jeder neue Bewilligungszeitraum kann eine Prüfung auslösen

Nach § 22 Absatz 1a SGB II wird die Angemessenheit der Aufwendungen für den jeweiligen Bewilligungszeitraum geprüft. Bei einem Weiterbewilligungsantrag kann das Jobcenter die Wohnkosten deshalb erneut bewerten, obwohl sich weder die Miete noch die Zusammensetzung des Haushalts verändert haben.

📚 Lesen Sie auch: Sozial-Pass bei Grundsicherung und Sozialhilfe viel wert wenn man den Ausweis richtig einsetzt

Übersteigen die Kosten den örtlichen Vergleichswert, muss der kommunale Träger die Leistungsbeziehenden darüber informieren. Er muss außerdem mitteilen, wie lange und unter welchen Voraussetzungen unangemessene Aufwendungen noch anerkannt werden.

Wer bereits vor dem 1. Juli 2026 einen laufenden Bewilligungszeitraum begonnen hat, sollte den Bescheid genau prüfen. Die neue Bewertung knüpft grundsätzlich an den Bewilligungszeitraum an und darf nicht ohne passende Rechtsgrundlage mitten im Zeitraum zu einer überraschenden Neuberechnung führen.

Auch kleine Wohnungen können wegen des Quadratmeterpreises zu teuer sein

Kommunale Träger dürfen nun eine Obergrenze für die tatsächlichen Aufwendungen je Quadratmeter Wohnfläche bestimmen. Dadurch kann eine kleine Wohnung als unangemessen gelten, obwohl ihre Gesamtmiete noch unter dem allgemeinen Richtwert für einen Einpersonenhaushalt liegt.

Das betrifft vor allem sehr kleine Wohnungen mit außergewöhnlich hoher Quadratmetermiete. Bei einer 20 Quadratmeter großen Unterkunft und einer örtlichen Höchstgrenze von 15 Euro je Quadratmeter würden nur 300 Euro als angemessen gelten, auch wenn die allgemeine Mietgrenze für eine Person höher liegt.

Eine solche Kürzung setzt voraus, dass die Kommune eine entsprechende Grenze wirksam festgelegt hat. Leistungsbeziehende sollten sich deshalb die örtliche Richtlinie, die Berechnung des Quadratmeterpreises und die Begründung des Jobcenters aushändigen lassen.

Jobcenter fordert Mieter zur Rüge gegen den Vermieter auf

Eine weitere Änderung betrifft Wohnungen in Gebieten mit Mietpreisbremse. Nimmt das Jobcenter an, dass die vereinbarte Miete gegen die §§ 556d bis 556g BGB verstößt, soll es den Mieter auffordern, den vermuteten Verstoß gegenüber dem Vermieter zu rügen.

Ob tatsächlich eine unzulässig hohe Miete verlangt wird, hängt von mehreren Umständen ab. Neubauten, umfassend modernisierte Wohnungen, die Vormiete und weitere gesetzliche Ausnahmen können darüber entscheiden, ob die Mietpreisbremse greift.

Die Aufforderung bringt Leistungsbeziehende in eine schwierige Lage, weil sie einen mietrechtlichen Konflikt mit ihrem Vermieter führen sollen. Der Ausgangsbeitrag von zurecht.blog verweist deshalb auf die Kritik von Mieterorganisationen, die vor zusätzlichem Druck und Gefahren für das Mietverhältnis warnen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Bleibt eine Einigung aus, dürfen anerkennungsfähige Unterkunftskosten nicht allein wegen des ungeklärten Verdachts vollständig eingestellt werden. Mögliche Erstattungsansprüche wegen überzahlter Miete können nach § 33 SGB II auf das Jobcenter übergehen.

Ausführliche Hinweise zu dieser Neuregelung enthält auch der Beitrag „Wer die Mietpreisbremse nicht nutzt, zahlt drauf“.

Vermieter müssen dem Jobcenter Auskunft geben

Seit Juli 2026 nimmt das Gesetz auch Vermieter stärker in die Pflicht. Nach § 60 Absatz 6 und 7 SGB II müssen sie dem Träger auf Verlangen unter anderem Auskunft über Entgelte, die Dauer des Mietverhältnisses, die Zahl der Nutzer und die Abrechnungsweise geben.

Reichen die Angaben zur Aufklärung nicht aus, kann das Jobcenter passende Beweismittel anfordern. Werden verlangte Belege vorsätzlich oder fahrlässig nicht, verspätet, unvollständig oder falsch vorgelegt, droht nach § 63 SGB II ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro.

Für Leistungsbeziehende kann die direkte Nachfrage beim Vermieter heikel sein, wenn dadurch ihr Leistungsbezug offengelegt wird oder das Mietverhältnis belastet wird. Die gesetzliche Auskunftspflicht richtet sich jedoch an den Vermieter und darf nicht einfach als fehlende Mitwirkung des Mieters behandelt werden.

Nach der Karenzzeit droht die Senkung auf den normalen Richtwert

Nach Ablauf des ersten Bezugsjahres werden grundsätzlich nur noch die im Einzelfall angemessenen Unterkunftskosten berücksichtigt. Eine Kürzung auf den normalen Richtwert darf aber regelmäßig erst nach einer verständlichen Kostensenkungsaufforderung erfolgen.

Das Jobcenter muss den als angemessen angesehenen Betrag nennen und Gelegenheit geben, die Kosten durch einen Umzug, Untervermietung oder auf andere Weise zu verringern. Die tatsächlichen Aufwendungen werden gewöhnlich für bis zu sechs weitere Monate anerkannt, sofern eine Senkung möglich und zumutbar ist.

Die Sechsmonatsfrist ist keine starre Ausschlussfrist. Kann trotz ernsthafter Suche keine passende Wohnung gefunden werden oder ist ein Umzug aus gesundheitlichen, familiären oder sozialen Gründen unzumutbar, kann die volle Miete länger zu übernehmen sein.

Welche Fehler bei dem Verfahren auftreten können, zeigt der interne Beitrag „Kostensenkungsaufforderung ab Juli 2026: Hier machen Jobcenter Fehler“.

Wohnungssuche muss nachvollziehbar dokumentiert werden

Wer sich auf fehlenden günstigeren Wohnraum beruft, sollte nicht nur allgemein auf den angespannten Markt verweisen. Sinnvoll sind gespeicherte Inserate, Anfragen mit Datum, Einladungen zu Besichtigungen sowie Absagen von Vermietern.

Auch Einschränkungen bei der Suche gehören in die Unterlagen. Dazu zählen etwa notwendige Barrierefreiheit, ein zusätzlicher Raumbedarf für Hilfsmittel, fehlende Erdgeschosswohnungen oder erforderliche Wege zu Ärzten und Betreuungseinrichtungen.

Eine gesetzlich festgelegte Mindestzahl von Wohnungsbewerbungen gibt es nicht. Entscheidend ist, ob die Suche nach Umfang, Zeitraum und örtlichen Verhältnissen ernsthaft erscheint und ob die angebotenen Wohnungen für den konkreten Haushalt überhaupt geeignet waren.

Vor einem Umzug ist die schriftliche Zusicherung besonders wichtig

Wer eine neue Wohnung anmieten möchte, sollte den Vertrag erst nach der schriftlichen Zusicherung des zuständigen Jobcenters unterschreiben. Die Karenzzeit erlaubt keinen beliebigen Wechsel in eine teurere Unterkunft.

Ohne vorherige Zusage werden höhere als angemessene Kosten nach dem Umzug grundsätzlich nicht anerkannt. Bei einem nicht erforderlichen Umzug innerhalb desselben Vergleichsgebiets kann das Jobcenter die Leistung sogar auf den bisherigen Unterkunftsbedarf begrenzen.

Auch Umzugskosten, Mietkautionen und Genossenschaftsanteile sollten vorab beantragt werden. Kautionen und Genossenschaftsanteile werden gewöhnlich als Darlehen erbracht.

Widerspruch gegen eine Kürzung bleibt möglich

Eine bloße Information über unangemessene Kosten ist noch nicht immer der Bescheid, gegen den ein Widerspruch gerichtet werden kann. Spätestens wenn das Jobcenter im Bewilligungsbescheid weniger Miete anerkennt, muss die Berechnung sorgfältig geprüft werden.

Gegen einen belastenden Bescheid kann im Regelfall innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch sollte benennen, ob ein falscher örtlicher Wert, eine unzutreffende Haushaltsgröße, eine fehlende Härtefallprüfung oder eine nicht verfügbare Ersatzwohnung gerügt wird.

Reicht die geringere Leistung nicht zur Zahlung der Miete und drohen Rückstände, Kündigung oder Räumung, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht erforderlich sein. Eine frühe Beratung bei einer Sozialberatungsstelle, einem Mieterverein oder einem Fachanwalt für Sozialrecht kann helfen, Fristen und Nachweise zu sichern.

Häufige Fragen zu den neuen Wohnkostenregeln

1. Zahlt das Jobcenter während der Karenzzeit weiterhin die volle Miete?

Grundsätzlich ja, solange die Unterkunftskosten höchstens 150 Prozent des örtlichen Angemessenheitswerts betragen und weder eine wirksame Quadratmetergrenze noch ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse entgegensteht. Oberhalb des Deckels ist eine vollständige Anerkennung nur über die gesetzliche Ausnahme möglich.

2. Gilt die 150-Prozent-Grenze für die Warmmiete?

Nein, sie betrifft die Unterkunftskosten und damit regelmäßig die Nettokaltmiete einschließlich kalter Betriebskosten. Heizkosten werden gesondert geprüft und müssen von Beginn an angemessen sein.

3. Erhalten Familien mit Kindern automatisch die vollständigen Wohnkosten?

Nein, das Gesetz eröffnet dem Jobcenter eine Einzelfallentscheidung. Familien sollten ihre besonderen Belastungen, die Wohnsituation der Kinder und erfolglose Suchbemühungen schriftlich schildern und belegen.

4. Darf das Jobcenter auch eine kleine Wohnung als zu teuer einstufen?

Ja, wenn die Kommune eine wirksame Höchstgrenze je Quadratmeter festgelegt hat und der tatsächliche Quadratmeterpreis darüber liegt. Betroffene sollten die örtliche Regelung und den Rechenweg anfordern.

5. Wird die Miete sofort nach dem Ende der Karenzzeit gekürzt?

Nicht ohne Weiteres. Üblicherweise muss das Jobcenter zunächst ein Kostensenkungsverfahren durchführen und die tatsächlichen Kosten noch für einen Übergangszeitraum anerkennen, sofern eine Senkung möglich und zumutbar ist.

6. Was ist nach einem Kürzungsbescheid zu tun?

Die Berechnung und die örtliche Richtlinie sollten sofort geprüft werden. Innerhalb der Rechtsbehelfsfrist kann Widerspruch eingelegt werden; bei drohendem Wohnungsverlust kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.