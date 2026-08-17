Neue Grundsicherung: Für Heizkosten gilt die Schutzfrist nicht mehr

Seit dem 1. Juli 2026 hat das Grundsicherungsgeld das bisherige Bürgergeld abgelöst. Gerade bei den Wohnkosten gibt es neue Grenzen, doch bei den Heizkosten besteht ein weitverbreitetes Missverständnis: Die einjährige Karenzzeit schützt nicht automatisch vor einer Prüfung und späteren Begrenzung hoher Heizkosten.

Wer erstmals Grundsicherungsgeld bezieht, kann sich deshalb nicht darauf verlassen, dass das Jobcenter zwölf Monate lang jede Heizkostenhöhe akzeptieren muss. Heizkosten und eigentliche Unterkunftskosten werden nach § 22 SGB II unterschiedlich behandelt, obwohl beide gemeinsam zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung gehören.

Die zwölfmonatige Karenzzeit schützt vor allem die Unterkunftskosten

Für die Kosten der Unterkunft sieht § 22 SGB II weiterhin grundsätzlich eine Karenzzeit von einem Jahr vor. Während dieses Zeitraums gelten für die Bruttokaltmiete besondere Regeln, allerdings ist der Schutz seit Juli 2026 deutlich eingeschränkt.

Die tatsächlichen Unterkunftskosten werden während der Karenzzeit grundsätzlich nur noch bis zum Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze geschützt. Liegt die Bruttokaltmiete noch höher, kann das Jobcenter den darüberliegenden Betrag bereits während des ersten Bezugsjahres unberücksichtigt lassen, wobei Ausnahmen insbesondere bei unabweisbaren Kosten und Bedarfsgemeinschaften mit Kindern möglich sind.

Ausführlicher haben wir die neue Begrenzung in unserem Beitrag zur 150-Prozent-Regel bei den Wohnkosten der Grundsicherung erläutert.

Bei Heizkosten greift die Karenzzeit nicht

Anders sieht es bei der Heizung aus. Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass Heizkosten nicht unter die Karenzzeit fallen und grundsätzlich nur in angemessener Höhe anerkannt werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Jobcenter hohe Heizkosten nach Belieben kürzen dürfen. Zunächst muss geprüft werden, ob die tatsächlichen Aufwendungen unter den Bedingungen des konkreten Haushalts wirklich unangemessen sind.

Wichtig ist auch die zeitliche Einordnung: Die fehlende Karenzzeit für Heizkosten ist nicht erst mit dem Grundsicherungsgeld am 1. Juli 2026 entstanden. Bereits beim Bürgergeld bezog sich der besondere Schutz der Karenzzeit auf die Unterkunft und nicht auf eine unbegrenzte Übernahme der Heizkosten.

Die neue 150-Prozent-Grenze darf nicht auf Heizkosten angewendet werden

Die seit Juli 2026 geltende Grenze von 150 Prozent der örtlichen Angemessenheitswerte sorgt leicht für Verwirrung. Sie betrifft die Aufwendungen für die Unterkunft und darf nicht einfach auf die gesamte Warmmiete einschließlich Heizung übertragen werden.

Die Heizkosten müssen getrennt betrachtet werden. Das ist besonders wichtig, wenn ein Jobcenter in einer Berechnung Kaltmiete, kalte Betriebskosten und Heizkosten zusammenfasst und anschließend die gesamte Summe an einer einzigen Obergrenze misst.

Auch bei einer Kostensenkungsaufforderung des Jobcenters sollten Leistungsbeziehende deshalb genau prüfen, welcher Teil der Wohnkosten beanstandet wird. Eine für die Bruttokaltmiete bestimmte Grenze ist keine Heizkostenobergrenze.

Was bei Miete und Heizung seit Juli 2026 unterschiedlich ist

Bereich Regelung Bruttokaltmiete während der Karenzzeit Tatsächliche Kosten werden grundsätzlich berücksichtigt, seit Juli 2026 jedoch regelmäßig höchstens bis zum 1,5-Fachen der örtlichen abstrakten Angemessenheitsgrenze. Ausnahmen können im Einzelfall bestehen. Heizkosten Keine zwölfmonatige Karenzzeit. Die Kosten müssen grundsätzlich von Beginn an angemessen sein. Zu hohe Heizkosten Eine Überschreitung rechtfertigt eine Prüfung. Eine Kürzung setzt jedoch eine nachvollziehbare Bewertung und regelmäßig ein ordnungsgemäßes Kostensenkungsverfahren voraus. Übergangszeit bei einer Kostensenkung Sind die Aufwendungen unangemessen, werden sie grundsätzlich so lange weiter berücksichtigt, wie eine Senkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, regelmäßig jedoch längstens sechs Monate. Haushaltsstrom Normaler Haushaltsstrom wird grundsätzlich aus dem Regelbedarf bezahlt. Strom, der tatsächlich zum Heizen verwendet wird, kann dagegen Heizkosten darstellen.

Hohe Heizkosten sind nicht automatisch unangemessen

Für Heizkosten gibt es keinen einheitlichen bundesweiten Eurobetrag, der für jeden Haushalt gleichermaßen gilt. Berücksichtigt werden müssen unter anderem Wohnfläche, Gebäudezustand, Heizungsart, Energiepreise und die persönlichen Verhältnisse des Haushalts.

Jobcenter können sich bei ihrer Prüfung an kommunalen Werten oder am bundesweiten Heizspiegel orientieren. Eine deutliche Überschreitung solcher Vergleichswerte kann Anlass für eine nähere Prüfung geben, sie erklärt aber noch nicht automatisch, warum ein bestimmter Haushalt tatsächlich weniger verbrauchen könnte.

Gerade schlecht gedämmte Gebäude können hohe Energiekosten verursachen, ohne dass die Bewohner verschwenderisch heizen. Auch eine technisch veraltete Heizungsanlage, außergewöhnliche Witterungsverhältnisse oder ein individuell erforderlicher höherer Wärmebedarf können bei der Prüfung berücksichtigt werden.

Das Jobcenter darf Heizkosten nicht einfach von heute auf morgen kürzen

§ 22 SGB II sieht vor, dass unangemessen hohe Heizkosten zunächst weiter berücksichtigt werden, solange eine Senkung für die betroffene Person nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Als gewöhnlichen Zeitraum nennt das Gesetz bis zu sechs Monate.

Diese Frist darf nicht mit der zwölfmonatigen Karenzzeit verwechselt werden. Die Karenzzeit betrifft die Unterkunft, während die bis zu sechs Monate im Zusammenhang mit einer möglichen Kostensenkung eine andere rechtliche Funktion haben.

Das Jobcenter muss Leistungsbeziehenden außerdem nachvollziehbar mitteilen, dass es die Kosten für zu hoch hält und welche Aufwendungen es akzeptiert. Betroffene müssen überhaupt wissen können, welches Verhalten von ihnen verlangt wird und welche Einsparmöglichkeiten die Behörde für realistisch hält.

Ein bloßer Verdacht reicht für eine Heizkostenkürzung nicht

Die Sozialgerichte stellen regelmäßig hohe Anforderungen an Kürzungen tatsächlicher Wohn- und Heizkosten. Ein Jobcenter kann beispielsweise nicht einfach eine tatsächlich bestehende Zahlungspflicht gegenüber dem Vermieter ignorieren, nur weil die Behörde meint, die leistungsberechtigte Person könne theoretisch weniger zahlen.

Das Landessozialgericht Schleswig-Holstein hat im Juni 2026 in einem Verfahren eine entsprechende Heizkostenkürzung beanstandet. Gegen-Hartz hat den Fall ausführlich unter „Grundsicherung: Heizkosten-Kürzung durch Jobcenter“ dargestellt.

Für Betroffene bedeutet das: Eine Kürzung sollte nicht allein deshalb akzeptiert werden, weil das Jobcenter einen niedrigeren Betrag in den Bescheid schreibt. Entscheidend sind die tatsächlichen Kosten, deren Angemessenheit, die konkrete Begründung der Behörde und das vorausgegangene Verfahren.

Schlechte Dämmung kann gegen eine Kürzung sprechen

Besonders häufig entstehen Konflikte, wenn nicht das Heizverhalten, sondern die Wohnung selbst hohe Kosten verursacht. Wer in einem unsanierten Altbau mit schlechter Dämmung, alten Fenstern oder einer ineffizienten Heizungsanlage lebt, kann den Energieverbrauch häufig nur begrenzt beeinflussen.

In solchen Fällen sollten Leistungsbeziehende gegenüber dem Jobcenter möglichst konkret darlegen, warum weitere Einsparungen nicht realistisch sind. Hilfreich können Heizkostenabrechnungen aus mehreren Jahren, Angaben zum Gebäudezustand, Schreiben des Vermieters oder andere Unterlagen sein, aus denen sich die Ursache des hohen Verbrauchs ergibt.

Eine Kostensenkung muss praktisch erreichbar sein. Verlangt das Jobcenter letztlich einen Wohnungswechsel, kann außerdem entscheidend werden, ob überhaupt eine günstigere und hinsichtlich der Gesamtkosten wirtschaftlichere Wohnung verfügbar ist.

Auch persönliche Umstände müssen berücksichtigt werden

Nicht jeder Haushalt hat denselben Wärmebedarf. Alter, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder andere besondere Lebensumstände können dazu führen, dass höhere Raumtemperaturen oder längere Heizzeiten erforderlich sind.

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Solche Umstände sollten dem Jobcenter frühzeitig mitgeteilt und soweit möglich belegt werden. Eine rein schematische Berechnung anhand eines Durchschnittswerts kann den Besonderheiten des einzelnen Haushalts sonst nicht gerecht werden.

Heizkostennachzahlungen bleiben ein eigener Streitpunkt

Die fehlende Karenzzeit bedeutet auch bei einer Heizkostenabrechnung nicht, dass eine Nachforderung automatisch aus dem Regelbedarf bezahlt werden muss. Heizkosten gehören grundsätzlich zu den gesondert berücksichtigten Bedarfen für Unterkunft und Heizung.

Eine Nachzahlung sollte deshalb schnell beim Jobcenter eingereicht werden. Ob sie vollständig übernommen werden muss, hängt insbesondere davon ab, ob die zugrunde liegenden Heizkosten anerkennungsfähig sind und ob bereits eine wirksame Begrenzung der Kosten erfolgt ist.

Mehr dazu erläutern wir im Beitrag „Nachforderung aus Betriebs- oder Heizkostenabrechnung: Wenn das Jobcenter nur teilweise zahlt“.

Heizen mit Strom ist vom normalen Haushaltsstrom zu unterscheiden

Zusätzliche Probleme entstehen bei elektrischen Heizungen, Nachtspeicheröfen oder anderen Formen der Stromheizung. Normaler Haushaltsstrom wird grundsätzlich über den Regelbedarf finanziert, tatsächlicher Heizstrom gehört dagegen zu den Heizkosten.

Deshalb sollte der Verbrauch möglichst getrennt nachgewiesen werden. Wie Gerichte mit solchen Fällen umgehen, zeigt auch unser Beitrag „Strom als Heizkosten: Das muss das Jobcenter übernehmen“.

Wer eine Kostensenkungsaufforderung erhält, sollte genau hinsehen

Ein Schreiben des Jobcenters über angeblich unangemessene Heizkosten sollte nicht ignoriert werden. Betroffene sollten zunächst prüfen, welchen Betrag das Jobcenter anerkennen will, auf welche Vergleichswerte es sich stützt und ob die tatsächlichen Bedingungen der Wohnung berücksichtigt wurden.

Ebenso wichtig ist die Frage, welche konkrete Möglichkeit zur Kostensenkung überhaupt besteht. Wer bereits sparsam heizt und wegen einer schlecht gedämmten Wohnung trotzdem hohe Kosten hat, befindet sich in einer anderen Situation als ein Haushalt, dessen Verbrauch ohne nachvollziehbaren Grund erheblich über üblichen Vergleichswerten liegt.

Ergeht später ein Bewilligungs- oder Änderungsbescheid mit einer tatsächlichen Kürzung, kann dagegen grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden. Die reguläre Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Praxisbeispiel: Hohe Heizkosten trotz Karenzzeit

Frau M. beantragt im August 2026 erstmals Grundsicherungsgeld. Für ihre Wohnung zahlt sie 690 Euro Bruttokaltmiete und weitere 180 Euro monatlich als Heizkostenvorauszahlung.

Angenommen, die örtlich angemessene Bruttokaltmiete beträgt 500 Euro. Die neue Grenze während der Karenzzeit liegt dann grundsätzlich bei 750 Euro, sodass die Bruttokaltmiete von 690 Euro unter dieser Schwelle liegt.

Für die 180 Euro Heizkosten gilt diese Rechnung dagegen nicht. Das Jobcenter darf die Heizkosten separat auf ihre Angemessenheit prüfen, obwohl Frau M. gerade erst in den Leistungsbezug eingetreten ist.

Stellt das Jobcenter fest, dass vergleichbare Haushalte deutlich weniger Heizkosten haben, darf es Frau M. jedoch nicht allein aufgrund dieses Vergleichs sofort einen beliebigen niedrigeren Betrag auszahlen. Es muss die tatsächliche Situation prüfen und Frau M. Gelegenheit geben, Gründe wie schlechte Dämmung, eine veraltete Heizungsanlage oder andere Besonderheiten darzulegen.

Fazit: Karenzzeit und Heizkosten müssen getrennt betrachtet werden

Die neue Grundsicherung hat den Schutz bei den Wohnkosten seit dem 1. Juli 2026 deutlich verändert. Die einjährige Karenzzeit besteht zwar weiter, doch bereits bei der Bruttokaltmiete setzt die neue 150-Prozent-Grenze diesem Schutz eine Grenze.

Für Heizkosten gilt die zwölfmonatige Karenzzeit dagegen nicht. Das ist allerdings kein Freibrief für pauschale Kürzungen durch das Jobcenter, denn auch bei hohen Heizkosten müssen die tatsächlichen Verhältnisse des Haushalts und die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Kostensenkungsverfahren berücksichtigt werden.

Wer eine Kürzung erhält, sollte deshalb genau prüfen, ob Miete und Heizung sauber getrennt berechnet wurden und ob das Jobcenter die persönlichen und wohnungsbezogenen Umstände berücksichtigt hat. Gerade bei Heizkosten können falsche Pauschalberechnungen erhebliche monatliche Leistungslücken verursachen.

Fragen und Antworten zur Karenzzeit und zu Heizkosten

1. Gilt bei der neuen Grundsicherung eine zwölfmonatige Karenzzeit für Heizkosten?

Nein. Die Karenzzeit nach § 22 SGB II betrifft die Aufwendungen für die Unterkunft, während Heizkosten grundsätzlich bereits vom Beginn des Leistungsbezugs an auf ihre Angemessenheit geprüft werden können.

2. Gilt die neue 150-Prozent-Grenze auch für Heizkosten?

Nein. Die Begrenzung betrifft die Unterkunftskosten und darf nicht einfach auf die Warmmiete einschließlich Heizkosten übertragen werden. Heizkosten sind gesondert zu prüfen.

3. Kann das Jobcenter hohe Heizkosten sofort kürzen?

Nicht allein deshalb, weil die Kosten einen Vergleichswert überschreiten. Das Jobcenter muss die Angemessenheit prüfen und bei einer geplanten dauerhaften Absenkung grundsätzlich die gesetzlichen Anforderungen an das Kostensenkungsverfahren beachten.

4. Wie lange können zu hohe Heizkosten zunächst weiter übernommen werden?

Sind die Kosten unangemessen, werden sie nach § 22 SGB II grundsätzlich so lange berücksichtigt, wie eine Kostensenkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Das Gesetz nennt hierfür regelmäßig einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten, wobei die Umstände des Einzelfalls beachtet werden müssen.

5. Können schlechte Dämmung oder eine alte Heizung berücksichtigt werden?

Ja. Solche Umstände können erklären, warum der Energieverbrauch trotz wirtschaftlichen Heizverhaltens hoch ist. Betroffene sollten entsprechende Gründe möglichst nachvollziehbar darlegen und vorhandene Nachweise beim Jobcenter einreichen.

6. Was kann ich tun, wenn das Jobcenter meine Heizkosten kürzt?

Zunächst sollte geprüft werden, wie die Behörde die Kürzung begründet und ob ein ordnungsgemäßes Verfahren vorausgegangen ist. Gegen einen Kürzungsbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden; bei existenziellen finanziellen Folgen kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht kommen.

Quellen

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, Bundesgesetzblatt 2026 I Nr. 107.