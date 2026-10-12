Mit 63 in Rente statt warten: Doppelter Denkfehler macht Frührentner zu Gewinnern

Der Denkfehler bei der Frührente: Warum 46.000 Euro Vorsprung noch kein Gewinn sind

Wer früher in Rente geht, bekommt weniger Geld im Monat, dafür aber länger eine Rente. Diese einfache Wahrheit fehlt in mancher Abschlagsrechnung – doch daraus einen sicheren finanziellen Gewinn von mehr als 45.000 Euro abzuleiten, wäre der nächste Denkfehler.

Denn eine niedrigere Monatsrente kann sich über viele Jahre zu einer höheren Rentensumme addieren.

Der Abschlag allein beantwortet die falsche Frage

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte beträgt der Abschlag für jeden vorgezogenen Monat 0,3 Prozent. Wer diese Rente drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze beginnt, muss deshalb dauerhaft 10,8 Prozent Abschlag hinnehmen.

Das klingt nach einem eindeutigen Verlustgeschäft, berücksichtigt aber zunächst nur die monatliche Zahlung. Für einen Vergleich der insgesamt ausgezahlten Renten müssen auch die zusätzlichen Bezugsmonate vor dem späteren Rentenbeginn mitgerechnet werden.

Umgekehrt darf dieser frühere Rentenzufluss nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine kleinere Rente auch mit 80 oder 90 Jahren noch zum Leben reichen muss. Wer nur auf die bisher erhaltene Gesamtsumme schaut, übersieht womöglich die Sicherheit im hohen Alter.

Drei Jahre früher bedeutet bei Jahrgang 1964: mit 64

Für Versicherte ab Geburtsjahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Mit mindestens 35 anrechenbaren Versicherungsjahren ist die Altersrente für langjährig Versicherte bereits ab 63 möglich, dann jedoch mit bis zu 14,4 Prozent Abschlag.

Ein Rentenstart drei Jahre vor 67 beginnt dagegen mit 64 und führt bei dieser Rentenart zu 10,8 Prozent Abschlag.

Wer die Voraussetzungen für die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren erfüllt, kann ab Jahrgang 1964 schon mit 65 ohne Abschläge beginnen. Welche Unterschiede dabei zu beachten sind, erklärt auch der Beitrag zur früheren Rente mit 35 oder 45 Versicherungsjahren.

Die Renteninformation enthält mehr als eine Zahl

Die Renteninformation weist sowohl bereits erworbene Ansprüche als auch eine hochgerechnete Altersrente aus. Für die Hochrechnung unterstellt die Deutsche Rentenversicherung weitere Beiträge bis zur Regelaltersgrenze auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Kalenderjahre.

Stehen dort beispielsweise 1.800 Euro als hochgerechnete Monatsrente, ist dieser Betrag deshalb nicht automatisch schon vollständig erworben. Wer vorher aufhört und keine weiteren Ansprüche aufbaut, erreicht die zugrunde gelegte Zahl an Entgeltpunkten nicht.

Das erklärt, warum es häufig nicht genügt, von den 1.800 Euro lediglich 10,8 Prozent abzuziehen. Zunächst müssen die künftig ausbleibenden Rentenanwartschaften aus der Hochrechnung herausgerechnet werden, anschließend folgt der Abschlag.

Aus 1.800 Euro werden im Beispiel rund 1.492 Euro

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro; ein Entgeltpunkt entspricht bei einer Altersrente ohne Abschläge damit 42,52 Euro Monatsrente. Wer in einem Kalenderjahr genau das für die Rentenberechnung verwendete Durchschnittsentgelt verdient, erwirbt einen Entgeltpunkt.

Die folgende Modellrechnung unterstellt, dass bis 67 noch drei solche Arbeitsjahre fehlen und bei einem vollständigen Ausstieg mit 64 keine weiteren Rentenanwartschaften entstehen. Alle Rentenbeträge werden einheitlich mit dem Rentenwert von Juli 2026 berechnet, ohne spätere Rentenanpassungen, Steuern oder Sozialabgaben.

Modellrechnung: vollständiger Ausstieg mit 64 oder Weiterarbeit bis 67 Vergleich Rentenbeginn mit 64 Rentenbeginn mit 67 Weitere Entgeltpunkte aus Arbeit ab 64 0 3 Monatsrente vor Abschlag 1.672,44 Euro 1.800,00 Euro Dauerhafter Abschlag 10,8 Prozent 0 Prozent Monatliche Bruttorente 1.491,82 Euro 1.800,00 Euro Bis zum Alter 67 erhaltene Bruttorente 53.705,52 Euro 0 Euro Monatlicher Rentenvorteil ab 67 – 308,18 Euro

Drei ausbleibende Entgeltpunkte verringern die hochgerechnete Monatsrente zunächst um 127,56 Euro auf 1.672,44 Euro. Nach dem Abschlag von 10,8 Prozent bleiben gerundet 1.491,82 Euro brutto, also 308,18 Euro weniger als bei der angenommenen Weiterarbeit.

Der Unterschied beträgt damit rund 17,1 Prozent der hochgerechneten 1.800 Euro, obwohl der gesetzliche Abschlag nur 10,8 Prozent ausmacht. Das ist keine zusätzliche Strafkürzung, sondern die gemeinsame Wirkung aus weniger Entgeltpunkten und früherem Rentenbeginn.

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Wann die höhere Rente den früheren Beginn einholt

Wer im Modell ab 64 monatlich 1.491,82 Euro erhält, hat bis 67 bereits 53.705,52 Euro Bruttorente bezogen. Die spätere Rente muss diesen Betrag anschließend mit ihrem monatlichen Mehrbetrag von 308,18 Euro aufholen.

Die Rechnung lautet: 53.705,52 Euro geteilt durch 308,18 Euro ergeben rund 174 Monate. Nach etwa 14 Jahren und sechs Monaten ab dem 67. Geburtstag, also ungefähr mit 81½ Jahren, sind die ausgezahlten Bruttorenten gleich hoch.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat der frühere Rentenbeginn in diesem Modell die höhere Rentensumme gebracht, danach der spätere. Das ist eine nachvollziehbare Vergleichsrechnung, aber noch keine Aussage über das gesamte Einkommen beider Lebenswege.

Warum sich 46.000 Euro nicht pauschal als Gewinn ausgeben lassen

Die oft genannte Größenordnung von 46.000 Euro entsteht beispielsweise aus 36 Monatszahlungen von jeweils 1.290 Euro netto. Tatsächlich ergeben sich daraus 46.440 Euro früher ausgezahlte Rente.

Wer in diesen drei Jahren weiterarbeitet, erhält allerdings Gehalt. Bei beispielhaft 2.400 Euro monatlichem Nettolohn wären das 86.400 Euro und damit 39.960 Euro mehr laufendes Einkommen als aus der angenommenen Frührente.

Für einen vollständigen Vergleich wären außerdem die unterschiedlichen Ausgaben einzubeziehen, etwa Fahrtkosten zur Arbeit oder der Verbrauch eigener Rücklagen.

Auch die Nettorechnung muss in sich stimmen

Von einer gesetzlichen Rente gehen je nach Versicherungsstatus Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab; zusätzlich kann Einkommensteuer anfallen. Wie viel tatsächlich verfügbar bleibt, hängt unter anderem von der Krankenkasse, den persönlichen Verhältnissen und weiteren Einkünften ab.

Aus rund 1.492 Euro brutto werden deshalb nicht bei jedem Menschen 1.290 Euro netto, ebenso wenig aus 1.800 Euro brutto automatisch 1.500 Euro netto. Solche Werte dürfen als Annahmen verwendet werden, ersetzen aber keine persönliche Berechnung.

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Wer dennoch mit 1.290 und 1.500 Euro netto rechnet, muss einen monatlichen Abstand von 210 Euro ansetzen, nicht von 220 Euro. Die vorausgezahlten 46.440 Euro wären dann nach rund 221 Monaten aufgeholt, also etwa 18 Jahren und fünf Monaten nach dem 67. Geburtstag.

Das entspricht einem Alter von ungefähr 85½ Jahren. Dass dieser Wert vom Bruttomodell abweicht, zeigt vor allem, wie stark das Ergebnis von den unterstellten Nettobeträgen abhängt.

Die durchschnittliche Lebenserwartung ist kein persönliches Ablaufdatum

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die verbleibende Lebenserwartung 65-jähriger Männer im Jahr 2025 bei durchschnittlich 18,2 Jahren, bei gleichaltrigen Frauen bei 21,2 Jahren. Daraus ergeben sich rechnerisch durchschnittlich erreichte Lebensalter von 83,2 beziehungsweise 86,2 Jahren.

Aus einem Durchschnitt lässt sich jedoch nicht ableiten, dass genau die Hälfte der Menschen vorher stirbt. Dafür müsste die Verteilung der Sterbefälle betrachtet werden; Durchschnitt und mittlerer Wert einer Verteilung sind unterschiedliche Größen.

Die Statistik sagt zudem nicht voraus, wie lange eine bestimmte Person leben wird. Eine Entscheidung für eine dauerhaft niedrigere Rente sollte deshalb auch dann tragfähig bleiben, wenn das Leben deutlich länger dauert als erwartet.

Rentensteigerungen und Geldanlage verändern die Rechnung

Die Modellrechnung hält sämtliche Monatsbeträge über Jahrzehnte unverändert, obwohl sich Renten künftig verändern können. Bei prozentual gleichen Erhöhungen wächst auch der Euroabstand zwischen einer höheren und einer niedrigeren Rente; zugleich steigen die Zahlungen an Frührentner bereits vor dem späteren Rentenbeginn.

Ein genauer Vergleich müsste daher jeden Zahlungszeitpunkt sowie Steuern, Sozialabgaben und Kaufkraft berücksichtigen. Ein festes Alter, ab dem sich Warten für alle lohnt, lässt sich daraus nicht ableiten.

Auch ein möglicher Anlageertrag ist kein kostenloser Zusatzgewinn: Angelegt werden kann nur Geld, das nach den Lebenshaltungskosten übrig bleibt. Wer länger arbeitet, kann möglicherweise ebenfalls sparen, und bei beiden Varianten gehören Anlagerisiken sowie Kosten in die Rechnung.

Rentenbeginn und Ende der Arbeit müssen nicht zusammenfallen

Seit 2023 gibt es bei gesetzlichen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Versicherte können deshalb grundsätzlich eine vorgezogene Altersrente beziehen und gleichzeitig weiterarbeiten, ohne dass der Verdienst die Altersrente kürzt.

Die Abschläge wegen des frühen Rentenbeginns bleiben davon unberührt. Wer zusätzlich versicherungspflichtig arbeitet, baut weitere Rentenanwartschaften auf; die Annahme von drei vollständig fehlenden Beitragsjahren passt dann nicht mehr.

Damit kommt neben dem vollständigen Ausstieg auch eine Kombination aus Rente und reduzierter Arbeitszeit in Betracht. Was beim Arbeiten neben der Altersrente zu beachten ist, betrifft insbesondere auch Steuern und Sozialversicherung.

Der sinnvolle Vergleich beginnt mit der eigenen Rentenauskunft

Vor einer Entscheidung sollten Versicherte die tatsächlich möglichen Rentenbeginne mit den jeweiligen Bruttobeträgen gegenüberstellen lassen. Wer bereits mit 65 ohne Abschläge gehen könnte, braucht beispielsweise einen anderen Vergleich als jemand, dessen abschlagsfreie Altersgrenze bei 67 liegt.

Ab 50 können unter den gesetzlichen Voraussetzungen außerdem Sonderzahlungen zum vollständigen oder teilweisen Ausgleich erwarteter Rentenabschläge möglich sein. Wie solche Ausgleichszahlungen für einen früheren Rentenbeginn funktionieren, sollte vor einer Überweisung anhand einer individuellen Auskunft geprüft werden.

Früher aufzuhören kann eine gut begründete Entscheidung sein, auch wenn sie finanziell etwas kostet. Mehr freie Zeit, weniger körperliche Belastung oder Zeit für Angehörige haben einen Wert, den eine Rentensumme allein nicht ausdrückt.

Die falsche Frage lautet deshalb, ob Frührentner immer Gewinner oder immer Verlierer sind. Entscheidend ist, welche Einkommenseinbuße der frühere Ausstieg tatsächlich verursacht und ob sie dauerhaft zum eigenen Leben passt.

Beispiel aus der Praxis: Der Vorsprung bezahlt keine dauerhafte Lücke

Thomas möchte mit 64 aufhören und erfüllt die 35-jährige Wartezeit, erreicht aber auch bis 65 nicht die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren. Nach den Annahmen der Tabelle stehen rund 1.492 Euro Bruttorente ab 64 einer Rente von 1.800 Euro bei Weiterarbeit bis 67 gegenüber.

Seine laufenden Ausgaben betragen bereits 1.600 Euro im Monat und liegen damit sogar über der frühen Bruttorente. Die bis 67 summierten Rentenzahlungen von rund 53.706 Euro lösen dieses Problem nicht, weil Thomas das Geld während dieser drei Jahre zum Leben benötigt.

Für ihn wird der frühe Ausstieg erst tragfähig, wenn zusätzliche Einnahmen, ausreichend Rücklagen oder geringere Ausgaben die monatliche Lücke schließen. Ob das gelingt, muss seine Haushaltsrechnung zeigen – die hohe Gesamtsumme allein hilft ihm dabei nicht.

Fragen und Antworten zur Frührente

Ist eine vorgezogene Altersrente automatisch ein Verlustgeschäft?

Nein, denn trotz einer niedrigeren Monatsrente kann die Summe der ausgezahlten Renten über viele Jahre höher liegen. Für die gesamte finanzielle Bilanz müssen aber auch entgangenes Gehalt, Abgaben, Ausgaben und Rücklagen berücksichtigt werden.

Wie hoch ist der Abschlag bei drei Jahren früherem Rentenbeginn?

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte ergeben 36 vorgezogene Monate einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent. Für Jahrgang 1964 und jünger entspricht das einem Beginn mit 64 statt mit 67 Jahren.

Warum reicht es nicht, 10,8 Prozent von der Rentenhochrechnung abzuziehen?

Die Hochrechnung unterstellt weitere Beiträge bis zur Regelaltersgrenze. Fallen diese weg, muss zunächst die Berechnungsgrundlage entsprechend verringert werden, bevor der Abschlag angewendet wird.