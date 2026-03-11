Arbeiten neben der Rente: Viele übersehen da etwas

Lesedauer 8 Minuten

Die Rente ist längst nicht mehr für alle der abrupte Abschied aus dem Berufsleben. Viele Menschen arbeiten weiter, manche aus Freude am Beruf, andere aus finanziellen Gründen, wieder andere, weil sie ihre Erfahrung nicht von heute auf morgen beiseitelegen möchten. In der öffentlichen Debatte hält sich dennoch hartnäckig ein Bild, das mit der Wirklichkeit nur noch wenig zu tun hat: Wer Rente bezieht, müsse beim Hinzuverdienst besonders vorsichtig sein, weil sonst die Rentenzahlung gekürzt werde. Genau hier beginnt eines der größten Missverständnisse.

Denn die rechtliche Lage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Wer eine Altersrente bezieht, darf heute grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die gesetzliche Altersrente deshalb gekürzt wird. Viele ältere Ratgeber im Internet sind an dieser Stelle längst überholt und verweisen noch auf frühere Grenzen, die für Altersrenten seit Anfang 2023 nicht mehr gelten. Seit dem 1. Januar 2026 kommt außerdem mit der sogenannten Aktivrente ein zusätzlicher steuerlicher Vorteil für bestimmte Beschäftigte im Rentenalter hinzu. Das macht das Thema zugleich attraktiver, aber auch unübersichtlicher. Und genau hier liegt das Problem.

Dr. Utz Anhalt: Arbeiten neben der Rente

Die verbreitete Fehlannahme: Arbeiten kürzt automatisch die Altersrente

Viele Rentnerinnen und Rentner gehen noch immer davon aus, dass jeder Nebenverdienst die Altersrente schmälert. Das stimmt für die gesetzliche Altersrente in dieser pauschalen Form nicht mehr. Sowohl bei vorgezogenen Altersrenten als auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze gilt inzwischen: Ein Hinzuverdienst wird grundsätzlich nicht mehr auf die Altersrente angerechnet. Wer also parallel zur Altersrente weiterarbeitet, verliert die Altersrente nicht schon deshalb, weil Lohn oder Gehalt hinzukommen.

Gerade an diesem Punkt wird viel durcheinandergebracht. Dass ein Einkommen die Altersrente nicht kürzt, bedeutet nämlich nicht, dass Arbeit im Ruhestand folgenlos bleibt. Die Folgen liegen heute oft nicht bei der Rentenhöhe selbst, sondern bei Steuern, Sozialabgaben, betrieblichen Zusatzleistungen oder bei anderen Rentenarten. Genau das ist es, was viele übersehen: Nicht die Altersrente ist meist das Problem, sondern das Gesamtgefüge aus Steuerrecht, Krankenversicherung und Nebenwirkungen in angrenzenden Systemen.

Was für Altersrentner gilt – und was eben nicht für alle Rentenarten gilt

Wer von „Rente“ spricht, meint im Alltag oft nur die Altersrente. Rechtlich ist das aber nur eine von mehreren Rentenarten. Für Menschen mit einer Rente wegen Erwerbsminderung gelten weiterhin Hinzuverdienstgrenzen. Diese Grenzen wurden zwar angehoben, sie sind aber nicht verschwunden. Für 2026 liegt die jährliche Grenze bei voller Erwerbsminderung bei rund 20.700 Euro, bei teilweiser Erwerbsminderung bei mindestens rund 41.500 Euro. Wer das übersieht und von den Regeln der Altersrente auf alle Rentenarten schließt, kann schnell in Schwierigkeiten geraten.

Auch bei Hinterbliebenenrenten spielt eigenes Einkommen weiterhin eine Rolle. Dort findet eine Einkommensanrechnung statt. Arbeit während des Rentenbezugs kann also bei einer Witwen- oder Witwerrente durchaus Auswirkungen haben, obwohl dieselbe Erwerbstätigkeit bei einer normalen Altersrente keine Kürzung auslösen würde. Diese Unterschiede sind für Betroffene enorm wichtig, gehen in vielen pauschalen Ratgebern aber unter.

Warum die Steuer oft wichtiger ist als die Rentenregel

Viele Menschen fragen zuerst: „Darf ich überhaupt hinzuverdienen?“ Die praktisch wichtigere Frage lautet oft: „Was bleibt mir netto übrig?“ Denn auch wenn die gesetzliche Altersrente nicht gekürzt wird, können zusätzliche Einkünfte die Steuerbelastung erhöhen. Rente und Arbeitslohn werden steuerlich zusammen betrachtet. Wer also neben seiner Rente weiterarbeitet, rutscht mit dem Gesamteinkommen womöglich in eine höhere steuerliche Belastung hinein oder wird überhaupt erst steuerpflichtig.

Seit dem 1. Januar 2026 gibt es allerdings einen neuen Baustein, der diese Rechnung für manche verbessert. Die Aktivrente ermöglicht bestimmten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze, bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn pro Monat steuerfrei zu erhalten. Das ist kein Zuschlag aus der Rentenversicherung, keine neue Rentenart und auch keine Extra-Auszahlung der Rentenkasse. Es handelt sich um einen steuerlichen Freibetrag auf Arbeitslohn. Genau das wird häufig missverstanden. Wer das Wort „Aktivrente“ hört, vermutet leicht eine rentenrechtliche Leistung. Tatsächlich liegt der Hebel im Steuerrecht.

Die Aktivrente ist attraktiv – aber längst nicht für jeden

Gerade weil die Aktivrente 2026 viel Aufmerksamkeit bekommen hat, entsteht schnell der Eindruck, alle arbeitenden Rentner profitierten nun automatisch. Das ist nicht der Fall. Die Begünstigung gilt nach den offiziellen Informationen für Arbeitnehmer, die ihre gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und nichtselbständig beschäftigt sind. Sie greift also nicht schon bei jeder Form des Arbeitens im Ruhestand.

Nicht erfasst sind nach den offiziellen FAQ unter anderem Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, aus einem Beamtenverhältnis, als Abgeordneter und auch nicht aus Minijobs. Das ist eine der wichtigsten Stellen, die im Alltag übersehen werden. Ausgerechnet das verbreitete Modell „Rente plus Minijob“ fällt nicht unter diesen neuen Steuerbonus. Wer also glaubt, mit einem Minijob automatisch von der Aktivrente zu profitieren, liegt falsch. Die Regel begünstigt vor allem sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Der Minijob bleibt beliebt – aber nicht immer die beste Lösung

Der Minijob ist für viele Ruheständler die erste naheliegende Variante. Er wirkt unkompliziert, planbar und überschaubar. 2026 liegt die normale Minijob-Grenze bei durchschnittlich 603 Euro im Monat beziehungsweise 7.236 Euro im Jahr. Für Altersrentner gelten dabei die normalen Minijob-Regeln; eine besondere Hinzuverdienstgrenze wegen der Altersrente gibt es nicht.

Trotzdem ist der Minijob nicht automatisch die klügste Option. Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze im Minijob arbeitet, ist in der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich versicherungsfrei.

Das bedeutet: Der Arbeitgeber zahlt zwar einen Pauschalbeitrag, der Beschäftigte selbst aber grundsätzlich keinen eigenen Rentenbeitrag. Viele übersehen dabei, dass sich aus dieser Konstruktion nicht automatisch eine spürbare spätere Rentensteigerung ergibt. Wer seine laufende oder spätere Rente noch erhöhen will, muss sich mit den rentenversicherungsrechtlichen Feinheiten sehr genau befassen.

Hinzu kommt: Der Minijob profitiert gerade nicht von der Aktivrente. Was auf den ersten Blick bequem wirkt, ist daher steuerlich nicht zwingend die attraktivste Lösung. In Einzelfällen kann eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze günstiger sein als ein klassischer Minijob, obwohl das zunächst paradox klingt. Entscheidend ist die individuelle Rechnung.

Nach Erreichen der Regelaltersgrenze kann Arbeit die Rente sogar noch erhöhen

Ein besonders oft übersehener Punkt lautet: Arbeiten im Rentenalter kann nicht nur zusätzliches Einkommen bringen, sondern die spätere oder laufende Rente sogar noch erhöhen. Wer den Rentenbeginn über die Regelaltersgrenze hinaus aufschiebt, erhält für jeden Monat des Hinausschiebens einen Zuschlag von 0,5 Prozent auf den nicht in Anspruch genommenen Rentenanteil. Zusätzlich wirken weiter gezahlte Beiträge rentensteigernd. Das kann die spätere Monatsrente deutlich erhöhen.

Aber auch wer bereits eine Altersrente bezieht und weiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann die Rente noch steigern. Nach den aktuellen Informationen der Deutschen Rentenversicherung sind Beschäftigte nach Erreichen der Regelaltersgrenze zwar rentenversicherungsfrei.

Der Arbeitgeber zahlt jedoch weiterhin Beiträge. Erst wenn der Arbeitnehmer auf diese Versicherungsfreiheit verzichtet und auch selbst weiter Beiträge zahlt, erhöhen sich dadurch die Ansprüche; die Rente wird dann jeweils zum 1. Juli angepasst. Genau dieser Verzicht auf die Versicherungsfreiheit ist vielen unbekannt. Sie arbeiten weiter und gehen davon aus, dass dies automatisch ihre Rente erhöht, obwohl dafür oft ein aktiver Schritt gegenüber dem Arbeitgeber nötig ist.

Vorgezogene Rente und Arbeit: Die Abschläge verschwinden nicht einfach wieder

Wer vor der Regelaltersgrenze in Rente geht und parallel weiterarbeitet, verbindet damit häufig eine bestimmte Hoffnung: Die laufenden Einkünfte könnten die Abschläge der vorgezogenen Rente irgendwie ausgleichen oder später wieder verschwinden lassen. So einfach ist es nicht. Bei einer vorzeitig in Anspruch genommenen Altersrente bleiben die Abschläge grundsätzlich dauerhaft bestehen. Wer früher in Rente geht, akzeptiert damit regelmäßig eine lebenslange Minderung des bereits bezogenen Rentenanteils.

Allerdings gibt es Gestaltungsspielräume über die Teilrente. Wer nicht die volle Rente bezieht, sondern nur einen Teil, kann den noch nicht beanspruchten Rentenanteil später mit geringerem Abschlag oder unter Umständen sogar ohne Abschlag erhalten. Das eröffnet Möglichkeiten für einen gleitenden Übergang in den Ruhestand. Übersehen wird dabei oft, dass die Teilrente kein exotisches Sondermodell ist, sondern ein sehr praktisches Instrument für Menschen, die Einkommen, Arbeitszeit und Rentenbeginn flexibel miteinander verzahnen möchten.

Teilrente klingt vernünftig – kann aber Nebenwirkungen haben

So nützlich die Teilrente sein kann, sie ist nicht in jedem Fall folgenlos. Wer neben der gesetzlichen Rente noch eine Betriebsrente oder eine Zusatzversorgung bezieht, sollte vorab genau prüfen, ob der Wechsel in eine Teilrente dort Auswirkungen hat. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass es je nach Satzung des Versorgungsträgers zu Kürzungen oder sogar zum Ruhen der Betriebsrente kommen kann. Das ist ein Punkt, der in der Praxis regelmäßig unterschätzt wird, weil Betroffene verständlicherweise zuerst auf die gesetzliche Rente schauen und die Regelwerke der Betriebsrente aus dem Blick geraten.

Gerade für langjährig Beschäftigte mit betrieblicher Altersversorgung kann diese Nebenwirkung finanziell wichtiger sein als die eigentliche Entscheidung über die gesetzliche Rente. Ein Modell, das bei der gesetzlichen Rente gut aussieht, muss im Zusammenspiel mit einer Betriebsrente noch lange nicht die beste Lösung sein.

Kranken- und Pflegeversicherung: Hier liegen oft die wirklich teuren Überraschungen

Noch häufiger als die Rentenkürzung wird die Wirkung der Kranken- und Pflegeversicherung unterschätzt. Auch wer im Ruhestand arbeitet, bleibt nicht außerhalb des Sozialversicherungssystems.

Aus der gesetzlichen Rente werden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig. Bei versicherungspflichtigen Rentnern trägt der Rentenversicherungsträger die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und die Hälfte des Zusatzbeitrags; die Pflegeversicherung trägt der Rentner aus seiner Rente selbst. Für 2026 nennt die Deutsche Rentenversicherung beim allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag weiterhin 14,6 Prozent, hinzu kommt der kassenabhängige Zusatzbeitrag.

Noch wichtiger ist: Weitere Einkünfte können zusätzliche Beitragsfolgen haben. Wer neben der Rente Versorgungsbezüge oder Arbeitseinkommen aus einer nebenberuflichen selbständigen Tätigkeit hat, muss daraus unter Umständen ebenfalls Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Die Beiträge aus solchen zusätzlichen Einnahmen sind nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung teilweise in voller Höhe selbst zu tragen. Für viele Betroffene ist das der Moment, in dem aus einem vermeintlich lukrativen Hinzuverdienst ein deutlich kleinerer Nettoeffekt wird als erwartet.

Arbeitgeber informieren – eine Formalie, die keine Kleinigkeit ist

Arbeiten während der Rente ist keine rein private Entscheidung zwischen Arbeitnehmer und Rentenkonto. Der Arbeitgeber sollte wissen, dass eine Rente bezogen wird. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass der zusätzliche Rentenbezug unter Umständen steuerliche Auswirkungen auf die Beschäftigung haben kann. Darüber hinaus ist die Information an den Arbeitgeber auch deshalb wichtig, weil sich daran sozialversicherungsrechtliche Einstufungen und gegebenenfalls die Frage anschließen, ob auf die Versicherungsfreiheit verzichtet werden soll.

Diese Pflicht zur sauberen Abstimmung wird im Alltag häufig unterschätzt. Viele sehen im Weiterarbeiten nach dem Renteneintritt lediglich eine Fortsetzung des bisherigen Jobs, rechtlich ist es aber oft ein neuer Abschnitt mit anderen Regeln. Wer das zu locker behandelt, verzichtet im Zweifel auf Gestaltungsmöglichkeiten oder produziert später Korrekturen bei Lohnabrechnung und Beiträgen.

Warum pauschale Ratschläge beim Thema Rente fast immer zu kurz greifen

Es gibt kaum ein Thema im Sozialrecht, bei dem einfache Pauschalsätze so schnell in die Irre führen wie hier. „Einfach einen Minijob machen“ kann richtig sein, muss es aber nicht. „Lieber alles auf einmal beantragen“ kann vernünftig sein, muss es aber ebenfalls nicht. Manchmal ist die Vollrente mit kleiner Nebentätigkeit sinnvoll, manchmal die Teilrente, manchmal das Hinausschieben des Rentenbeginns, manchmal eine reguläre Teilzeitbeschäftigung über die Regelaltersgrenze hinaus.

Der für Rentnerinnen und Rentner beste Weg hängt davon ab, welche Rentenart bezogen wird, ob eine Betriebsrente vorhanden ist, wie die Krankenversicherung ausgestaltet ist, ob Steuerfreibeträge greifen und ob eine weitere Rentensteigerung gewünscht ist.

Deshalb ist auch die verbreitete Sehnsucht nach einer einzigen Faustregel trügerisch. Was viele übersehen, ist nicht nur eine einzelne Vorschrift, sondern die Tatsache, dass Arbeiten während der Rente heute zu einem Feld geworden ist, in dem Rentenrecht, Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht ineinandergreifen. Wer nur auf einen Ausschnitt schaut, etwa auf die weggefallene Hinzuverdienstgrenze, kann an anderer Stelle Geld verlieren.

Praxisbeispiel: Arbeiten trotz Altersrente

Herr M., 67 Jahre alt, bezieht seit einigen Monaten seine gesetzliche Altersrente. Früher war er als technischer Angestellter tätig, möchte aber nicht vollständig aufhören zu arbeiten. Sein früherer Arbeitgeber bietet ihm an, an zwei Tagen pro Woche stundenweise zurückzukehren und jüngere Kollegen einzuarbeiten.

Herr M. nimmt das Angebot an und verdient zusätzlich 1.600 Euro brutto im Monat. Er geht zunächst davon aus, dass seine Rente dadurch gekürzt wird. Das geschieht jedoch nicht. Bei einer gesetzlichen Altersrente gibt es heute grundsätzlich keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Seine monatliche Rente läuft also unverändert weiter.

Was Herr M. zunächst nicht bedacht hat, zeigt sich erst später. Durch den zusätzlichen Arbeitslohn steigt sein zu versteuerndes Gesamteinkommen. Dadurch kann die Steuerlast höher ausfallen als erwartet. Außerdem stellt sich heraus, dass nicht jede Beschäftigungsform automatisch gleich günstig ist. Ein Minijob wäre in seinem Fall zwar einfacher gewesen, hätte ihm aber keinen Vorteil aus der neuen Aktivrente gebracht. Da Herr M. regulär angestellt ist und die Regelaltersgrenze bereits erreicht hat, kann der steuerliche Freibetrag der Aktivrente für ihn günstiger sein.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Herr M. möchte seine spätere Rentenhöhe noch etwas verbessern. Deshalb prüft er gemeinsam mit dem Arbeitgeber, ob er auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichtet und weiter eigene Beiträge zahlt. Erst dadurch kann seine Rente später noch steigen.

Das Beispiel zeigt, worauf es in der Praxis ankommt: Nicht die Altersrente selbst ist meist das Problem, sondern die Folgen bei Steuern, Sozialabgaben und der konkreten Art der Beschäftigung. Genau das wird häufig übersehen.

Fazit

Arbeiten während der Rente ist in Deutschland deutlich flexibler geworden, als viele denken. Die alte Vorstellung, jeder Euro Hinzuverdienst gefährde die Altersrente, ist überholt. Gerade das wird von vielen noch nicht wahrgenommen. Übersehen werden heute andere Dinge: die steuerliche Wirkung des zusätzlichen Einkommens, die begrenzte Reichweite der Aktivrente, die Unterschiede zwischen Altersrente, Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente, die Fallstricke bei der Teilrente, mögliche Folgen für Betriebsrenten und die Beitragswirkungen in der Kranken- und Pflegeversicherung.

Wer im Ruhestand weiterarbeiten will, hat also heute oft mehr Möglichkeiten als früher. Aber gerade weil mehr möglich ist, steigt der Preis von Fehlannahmen. Nicht die Arbeit an sich ist das Risiko, sondern der Irrtum, sie sei rechtlich und finanziell so simpel wie früher. Das übersehen viele.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Rente, Hinzuverdienst und andere Einkommen“, Hinweise zur aufgehobenen Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten seit dem 1. Januar 2023, Deutsche Rentenversicherung: Broschüre „Altersrente: Unbegrenzt hinzuverdienen“ sowie Informationen zur Flexirente und Teilrente.