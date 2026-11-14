Mehr Miete, weniger Wohngeld? Geplante Kürzungen treffen Haushalte mit wenig Einkommen

Wer eine neue Wohnung sucht, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Im dritten Quartal 2026 lagen die Mieten bei neuen Mietverträgen bundesweit 3,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Gleichzeitig plant die Bundesregierung Kürzungen beim Wohngeld. Damit könnte ausgerechnet die Unterstützung sinken, die Menschen mit geringem Einkommen bei ihren Mietkosten entlasten soll.

Besonders schwierig wird das für Rentner mit kleinen Renten, Alleinerziehende und Beschäftigte mit niedrigen Löhnen. Wer mehr Miete zahlen muss und gleichzeitig weniger Wohngeld bekommt, hat am Ende weniger Geld für Lebensmittel, Kleidung und andere notwendige Ausgaben.

Was die 3,5 Prozent tatsächlich bedeuten

Die Zahl stammt aus dem Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken und betrifft neu abgeschlossene Mietverträge. Der Verband führt den weiteren Anstieg auf den Wohnungsmangel zurück.

Deutlich zeigt sich die Belastung deshalb beim Wohnungswechsel: Wer wegen einer Trennung, einer neuen Arbeitsstelle oder einer Behinderung umziehen muss, sucht zu weiter steigenden Preisen.

Ein langjähriger Mietvertrag kann zwar vor einem Teil dieser Kosten schützen, solange die Wohnung zum eigenen Leben passt. Wird sie jedoch zu klein, nicht mehr barrierefrei erreichbar oder macht der Vermieter Eigenbedarf geltend, hilft dieser Schutz nicht.

Schon kleine Prozentsätze kosten Hunderte Euro

Wie viel ein Anstieg um 3,5 Prozent rechnerisch ausmacht, zeigt die folgende Tabelle. Sie veranschaulicht die Größenordnung.

Monatliche Nettokaltmiete als Ausgangswert Rechnerische Mehrkosten bei 3,5 Prozent 600 Euro 21 Euro monatlich, 252 Euro jährlich 800 Euro 28 Euro monatlich, 336 Euro jährlich 1.000 Euro 35 Euro monatlich, 420 Euro jährlich

Wohngeld kürzen verschärft die Belastung

Der Regierungsentwurf zur Wohngeldreform sieht vor, die reguläre Fortschreibung 2027 einmalig auszusetzen, die Heizkostenkomponente zu halbieren und die Berechnung zu ändern.

Bei der öffentlichen Anhörung im Bundestag am 4. November 2026 stießen die Pläne auf deutliche Kritik. Selbst der Eigentümerverband Haus & Grund warnte davor, das Leistungsniveau zu schwächen.

Wenn ein Haushalt seine Wohnung nur mithilfe von Wohngeld bezahlen kann, verschwindet dieser Bedarf nicht durch eine Kürzung nicht. Gegen-hartz.de erläutert die geplanten Einschnitte und ihre möglichen Folgen sowie die Risiken für Familien mit Kinderzuschlag.

Mehr Miete bringt nicht immer mehr Wohngeld

Der Zuschuss hängt vom berücksichtigten Einkommen, der Haushaltsgröße und der berücksichtigungsfähigen Miete ab, für die gesetzliche Höchstbeträge gelten.

Während einer laufenden Bewilligung setzt ein Erhöhungsantrag voraus, dass die zu berücksichtigende Miete um mehr als zehn Prozent steigt und sich dadurch höheres Wohngeld ergibt.

Ein Anstieg um 3,5 Prozent reicht für diesen Änderungsgrund nicht aus.

Andere Veränderungen, etwa ein Einkommensrückgang, können eine Neuberechnung ermöglichen. Warum eine höhere Mietforderung trotzdem ohne höheren Zuschuss bleiben kann, erklärt der Beitrag „Trotz höherer Miete kein höheres Wohngeld“.

Marktstatistik ersetzt keine rechtmäßige Mieterhöhung

Wenn Sie bereits zur Miete wohnen, müssen Sie eine Erhöhung nicht allein deshalb akzeptieren, weil Wohnungen allgemein teurer werden. Bei einer Erhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nach § 558 BGB gelten gesetzliche Voraussetzungen und Grenzen.

Die Miete darf innerhalb von drei Jahren um höchstens 20 Prozent steigen, in ausgewiesenen Gebieten um höchstens 15 Prozent. Zusätzlich begrenzt die Vergleichsmiete den Betrag; für Staffel- und Indexmieten sowie Modernisierungen gelten andere Regeln.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Lassen Sie deshalb prüfen, welche Vertragsart vorliegt und ob die Begründung zur Wohnung passt. Hinweise dazu finden Sie im Beitrag „Mieterhöhung erhalten? Warum man nicht vorschnell mehr zahlen sollte“.

Auch neue Mietverträge haben Grenzen

In Gebieten mit Mietpreisbremse darf die Miete bei Mietbeginn höchstens zehn Prozent über der Vergleichsmiete liegen. Allerdings bestehen Ausnahmen, etwa für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden, sowie für die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung.

Ob eine Forderung zulässig ist, lässt sich deshalb nicht allein anhand des Quadratmeterpreises entscheiden. Auch bei einer möblierten Wohnung sollten Sie die Gesamtforderung prüfen lassen; ergänzende Hinweise bietet der Beitrag zum Möblierungszuschlag und seiner Berücksichtigung beim Wohngeld.

Bei Grundsicherung entsteht zusätzlicher Druck

Wer Unterstützung vom Jobcenter oder Sozialamt erhält, kann sich nicht darauf verlassen, dass die Miete vollständig übernommen wird. Erhalten Sie eine Aufforderung zur Kostensenkung, sollten Sie Beratung suchen und Ihre Wohnungssuche nachvollziehbar dokumentieren.

Gegen-hartz.de beschreibt die neuen Regeln zu Wohnkosten in der Grundsicherung und die möglichen Folgen für Betroffene.

Bezahlbare Wohnungen brauchen mehr als Bauversprechen

Ein angekündigtes Bauprojekt bezahlt keine fällige Miete. Für Haushalte mit kleinen Einkommen zählt außerdem, ob die neu entstehenden Wohnungen für sie bezahlbar sind.

Wohnungspolitik muss deshalb Neubau, dauerhaft gebundene Sozialwohnungen und durchsetzbare Mieterrechte zusammenbringen. Wer gleichzeitig bei der Unterstützung für einkommensarme Haushalte spart, verlangt ausgerechnet von den Verletzlichsten, einen angespannten Wohnungsmarkt auszugleichen.

Fiktives Beispiel: 336 Euro fehlen im Jahr

Cornelia, 61, arbeitet im Einzelhandel und sucht nach einer Trennung eine kleinere Wohnung. Ein für sie passendes Angebot kostet 828 Euro nettokalt; für ein vergleichbares Angebot wären im Vorjahresvergleich 800 Euro fällig gewesen.

Die Differenz beträgt 28 Euro im Monat und 336 Euro im Jahr, noch ohne Betriebskosten und Heizung. Sabine lässt prüfen, ob die verlangte Miete zulässig ist und ob sie Wohngeld erhalten kann. Aus dem Mietpreis allein lässt sich weder ihr Anspruch noch die Höhe des Zuschusses bestimmen.

Sechs Fragen und Antworten zu steigenden Mieten

Sind alle Mieten um 3,5 Prozent gestiegen?

Nein, die Zahl beschreibt die bundesweite Entwicklung der Neuvertragsmieten im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal. Sie lässt sich nicht auf jeden bestehenden Mietvertrag übertragen.

Darf mein Vermieter wegen dieser Statistik mehr verlangen?

Die Statistik begründet keinen Anspruch auf eine Mieterhöhung. Es gelten die Voraussetzungen für die jeweilige Vertragsart und den konkreten Erhöhungsgrund.

Bekomme ich bei einer Mieterhöhung sofort mehr Wohngeld?

Das ist nicht bei jeder Erhöhung der Fall. Für einen Erhöhungsantrag allein wegen höherer Miete gilt die gesetzliche Schwelle von mehr als zehn Prozent der zu berücksichtigenden Miete ohne Heizkostenentlastung.

Begrenzt die Mietpreisbremse jeden neuen Mietvertrag?

Nein, sie setzt eine wirksame örtliche Verordnung voraus und kennt gesetzliche Ausnahmen. Ob sie greift, muss anhand der Wohnung und des Vertrags geprüft werden.

Was sollte ich tun, wenn ich die Miete nicht mehr bezahlen kann?

Lassen Sie frühzeitig mögliche Ansprüche auf Wohngeld oder existenzsichernde Leistungen und die Rechtmäßigkeit der Miete prüfen. Mietervereine und Sozialberatungsstellen können dabei helfen, bevor Zahlungsrückstände entstehen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 556d BGB, § 556f BGB, § 558 BGB und § 27 WoGG.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Leistungen und Bedarfe in der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Deutscher Bundestag: Vereinfachung und Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes; Anhörung vom 4. November 2026.

Verband deutscher Pfandbriefbanken: Wohnimmobilienpreis-Anstieg verliert an Dynamik, 10. November 2026.