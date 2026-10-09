Wohngeldreform 2027: Vielen Rentnern steht der Gang zum Sozialamt bevor

Die Rente reicht zusammen mit dem Wohngeld gerade für Miete, Einkäufe und laufende Rechnungen. Doch wenn die geplante Wohngeldreform 2027 kommt, könnte diese Rechnung für manche Rentner nicht mehr aufgehen – obwohl sich an ihrer Rente nichts ändert.

Die Bundesregierung will das Wohngeld absenken und rechnet selbst damit, dass dadurch mehr Haushalte Grundsicherung benötigen. Noch ist das ein Gesetzentwurf: Ob die Kürzungen in dieser Form kommen und wen sie treffen, steht nicht abschließend fest.

Wohngeldreform 2027: Was die Bundesregierung plant

Die reguläre Anpassung des Wohngeldes zum 1. Januar 2027 soll ausfallen. Zusätzlich sollen die dauerhafte Heizkostenkomponente halbiert und die Berechnungsformel verändert werden.

Der Entwurf erhöht dabei den Formelwert „c“ für alle Haushaltsgrößen um 58 Prozent. Dadurch wird Einkommen stärker angerechnet; die Zahl bedeutet allerdings nicht, dass das Wohngeld jedes Haushalts um 58 Prozent sinken würde.

Einige Haushalte würden weniger Wohngeld bekommen, andere ihren Anspruch verlieren. Die Bundesregierung begründet die Einschnitte mit Einsparungen im Haushalt und verbindet sie mit Vereinfachungen für die Verwaltung.

Die ausbleibende Anpassung und eine tatsächliche Kürzung sind dabei auseinanderzuhalten. Während durch die ausgesetzte Fortschreibung eine vorgesehene Erhöhung entfiele, können die anderen Änderungen den bisherigen Zahlbetrag senken.

Die Heizkostenkomponente soll halbiert werden – nicht das gesamte Wohngeld

Für einen alleinlebenden Menschen beträgt die dauerhafte Heizkostenkomponente derzeit 96 Euro monatlich. Nach dem Entwurf sollen davon 48 Euro bleiben.

Hinzu kommt weiterhin der Betrag wegen der CO₂-Bepreisung von 14,40 Euro. Insgesamt würden damit künftig 62,40 statt 110,40 Euro als pauschaler Heizkostenbetrag in die Wohngeldberechnung eingehen.

Diese Beträge werden nicht zusätzlich zum Wohngeld überwiesen. Sie erhöhen die berücksichtigte Miete beziehungsweise Belastung, mit der die Behörde den Zuschuss berechnet.

Deshalb verliert ein alleinstehender Rentner durch diese Änderung nicht automatisch 48 Euro Wohngeld. Wie stark die Zahlung sinken würde, hängt von der gesamten Berechnung ab.

Die einzelnen Bestandteile erläutert der Beitrag „Wohngeld: Heizkosten-Zuschuss soll 2027 halbiert werden“. Für Rentner mit wenig finanzieller Reserve ist anschließend vor allem die Frage wichtig, ob der verbleibende Zuschuss noch ausreicht.

Die Regierung rechnet mit zusätzlichen Grundsicherungsansprüchen

Dass Wohngeldkürzungen Menschen zum Sozialamt führen könnten, ist im Entwurf ausdrücklich berücksichtigt. Nach der Modellrechnung würden rund 381.000 Haushalte aus dem Wohngeld herausfallen und etwa 143.000 davon in die Grundsicherung wechseln.

Die Folgenabschätzung erwartet bei voller Wirkung der Reform im Jahr 2029 rund 68.000 zusätzliche Haushalte im SGB II und 75.000 mit einem Anspruch nach dem SGB XII. Die zweite Gruppe betrifft die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, also nicht ausschließlich Altersrentner.

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Diese Zahlen sind Schätzungen, keine bereits feststehenden Leistungsfälle. Sie bedeuten auch nicht, dass schon im Januar 2027 genau diese Zahl von Haushalten wechseln müsste.

Der Bundesrat warnt in seiner Stellungnahme vom 25. September 2026 ebenfalls vor einer solchen Verschiebung. Er kritisiert, dass die ausgesetzte Fortschreibung und die geringere Heizkostenkomponente einkommensschwache Haushalte weniger entlasten, und fordert, soziale Härten im weiteren Verfahren zu vermeiden.

Für Betroffene wäre das keine bloße Umbuchung zwischen Behörden. Sie müssten einen anderen Antrag stellen und ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse erneut prüfen lassen.

Wann Rentner Grundsicherung statt Wohngeld brauchen könnten

Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten. Die Grundsicherung im Alter soll dagegen den notwendigen Lebensunterhalt sichern, wenn das anrechenbare Einkommen und das einzusetzende Vermögen dafür nicht ausreichen.

Das Sozialamt berücksichtigt insbesondere den Regelbedarf, anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten sowie gegebenenfalls zusätzliche Bedarfe. Diesem Bedarf stellt es das anrechenbare Einkommen gegenüber.

Ein Wechsel kann infrage kommen, wenn Rente und bisheriges Wohngeld den Bedarf noch decken, der künftig niedrigere Zuschuss dafür aber nicht mehr genügt. Das Sozialamt ersetzt dann nicht einfach den gekürzten Wohngeldbetrag, sondern berechnet einen eigenständigen Anspruch.

Eine bundesweit einheitliche Rentengrenze gibt es dafür nicht. Bei derselben Rente können unterschiedliche Wohnkosten, Mehrbedarfe oder die finanzielle Situation des Partners zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

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Nicht jeder Wohngeldverlust wird vom Sozialamt ausgeglichen

Eine niedrigere Wohngeldzahlung bedeutet nicht automatisch, dass Grundsicherung zusteht. Wer nach den dort geltenden Regeln seinen Bedarf weiterhin selbst decken kann, erhält keinen Ausgleich allein für den verlorenen Zuschuss.

Auch verwertbares Vermögen kann einem Anspruch entgegenstehen. Allerdings bleiben bei Alleinstehenden grundsätzlich 10.000 Euro an Geldvermögen geschützt; für bestimmte weitere Vermögenswerte gelten zusätzliche Schutzregeln.

Hinzu kommt die Altersvoraussetzung: Grundsicherung im Alter setzt das Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze voraus. Eine vorgezogene Altersrente allein genügt dafür nicht, sodass bei jüngeren Rentnern gegebenenfalls andere Hilfen zu prüfen sind.

33 Jahre Grundrentenzeiten können einen Freibetrag ermöglichen

Bei der Grundsicherung muss nicht immer die gesamte gesetzliche Rente als Einkommen berücksichtigt werden. Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten erfüllt, kann einen Freibetrag nach § 82a SGB XII erhalten.

Dafür ist nicht zwingend ein ausgezahlter Grundrentenzuschlag erforderlich. Allerdings zählt nicht jede Versicherungszeit automatisch zu den erforderlichen Zeiten.

Wer wegen der Höhe seiner Rente bisher von einem Antrag abgesehen hat, sollte den Freibetrag bei einer Beratung ansprechen. Eine einfache Rechnung aus Renteneingang minus Warmmiete erfasst weder alle Bedarfe noch sämtliche Abzüge und Freibeträge.

Bestehende Wohngeldbescheide sollen zunächst geschützt bleiben

Nach dem Entwurf soll vor dem 1. Januar 2027 bewilligtes Wohngeld grundsätzlich bis zum Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums weitergezahlt werden. Die geplante Reform würde daher nicht automatisch alle laufenden Zahlungen zum Jahreswechsel verändern.

Wer einen Bescheid besitzt, der noch mehrere Monate in das Jahr 2027 hineinreicht, sollte zunächst dessen Laufzeit prüfen. Der Zeitpunkt eines möglichen Einschnitts kann dadurch später liegen als der geplante Beginn des Gesetzes.

Der Schutz gilt allerdings nicht ausnahmslos. Muss wegen veränderter Verhältnisse neu entschieden werden, können nach der vorgesehenen Übergangsregelung für die Zeit ab Januar 2027 bereits die neuen Vorschriften greifen.

Grundsicherung muss gesondert beantragt werden

Eine Wohngeldbehörde, die weniger Geld bewilligt, setzt damit keine Grundsicherungszahlung in Gang. Für die Grundsicherung ist grundsätzlich ein eigener Antrag beim örtlichen Sozialamt erforderlich.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen wirkt dieser Antrag auf den Beginn des Antragsmonats zurück. Wer eine finanzielle Lücke erst Monate später aufgreift, kann deshalb Unterstützung verlieren, die bei rechtzeitiger Antragstellung möglich gewesen wäre.

Wohngeld und Grundsicherung mit berücksichtigten Unterkunftskosten werden für dieselbe Person grundsätzlich nicht nebeneinander gezahlt. Bei einem möglichen Wechsel sollten beide Behörden wissen, welche Leistungen bereits beantragt oder bewilligt wurden.

Ein laufender Wohngeldanspruch sollte deshalb nicht vorsorglich aufgegeben werden. Zuerst muss geklärt sein, welche Unterstützung tatsächlich zusteht und wie ein Übergang ohne Zahlungslücke organisiert werden kann.

Diese Unterlagen helfen bei der Prüfung

Für eine Vergleichsberechnung sind vor allem der aktuelle Wohngeldbescheid, die Rentenbescheide und Nachweise über weitere Einnahmen wichtig. Dazu kommen die aktuellen Miet- und Heizkosten sowie Unterlagen über vorhandenes Vermögen.

Mögliche Mehrbedarfe und Freibeträge sollten ebenfalls angesprochen werden. Die Beratung muss den gesamten Lebensunterhalt betrachten und darf sich nicht darauf beschränken, den bisherigen und den möglichen künftigen Wohngeldbetrag gegenüberzustellen.

Wer mit Formularen oder digitalen Anträgen Schwierigkeiten hat, kann eine Sozialberatungsstelle um Unterstützung bitten. Auch eine vertraute Person kann helfen, Unterlagen zusammenzustellen und offene Fragen für den Behördentermin festzuhalten.

Entscheidend wird das Ende des Bewilligungszeitraums

Für Rentner mit knapper Haushaltskasse ist eine ausbleibende Zahlung keine abstrakte Rechengröße. Fehlt Geld für die Miete, geraten schnell auch andere notwendige Ausgaben unter Druck.

Noch steht nicht fest, welche Fassung der Wohngeldreform verabschiedet wird. Sinnvoll ist aber schon jetzt, das Ende des eigenen Bewilligungszeitraums zu kennen und rechtzeitig vor einem Folgeantrag klären zu lassen, ob Wohngeld oder Grundsicherung den Lebensunterhalt sichern kann.

Quellen: Regierungsentwurf zur Vereinfachung und Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes, Bundestagsdrucksache 21/8284 vom 30. September 2026, insbesondere geplanter § 42e WoGG, Folgenabschätzung und beigefügte Stellungnahme des Bundesrates vom 25. September 2026; Bundesregierung zur Neuordnung des Wohngeldes; §§ 41, 43, 44 und 82a SGB XII; § 7 WoGG; Deutsche Rentenversicherung zur Grundsicherung.