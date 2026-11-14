Sparkassen-Kunden aufgepasst: Ab 22. November wird die Zahlung umgestellt – aber nicht für alle

Sparkassen-Kunden sollen ab dem 22. November 2026 beim Online-Einkauf einfacher bezahlen können. Mit dem neuen Verfahren Click to Pay entfällt die wiederholte Eingabe von Kartennummer, Ablaufdatum und Sicherheitscode. Doch nicht jede Sparkassen-Karte unterstützt die Funktion.

Gleichzeitig läuft eine weitere Umstellung bei den Sparkassen. Die bisherige App S-ID-Check wird Anfang 2027 abgeschaltet. Wer künftig problemlos mit seiner Karte im Internet bezahlen möchte, sollte beide Änderungen auseinanderhalten.

Sparkasse führt Click to Pay am 22. November ein

Die Sparkassen-Finanzgruppe beabsichtigt ihren Kunden eine zusätzliche Möglichkeit zum Bezahlen im Internet anzubieten. Nach einer Mitteilung der S-Payment GmbH vom 29. Oktober 2026 soll Click to Pay voraussichtlich ab dem 22. November verfügbar sein.

Das Verfahren wurde von den internationalen Kartenorganisationen Mastercard und Visa entwickelt. Kunden hinterlegen ihre geeignete Karte einmalig in einem digitalen Zahlungsprofil. Bei späteren Einkäufen müssen sie die Kartendaten nicht erneut eingeben.

Stattdessen wählen sie im Onlineshop die Bezahlmöglichkeit Click to Pay und anschließend ihre hinterlegte Karte aus. Der 22. November ist allerdings ein angekündigter Starttermin. Ob die Funktion bei der jeweiligen Sparkasse und mit einer bestimmten Karte bereits verfügbar ist, müssen Kunden zum Start prüfen.

Nicht jede Sparkassen-Card unterstützt das neue Bezahlen

Entscheidend ist, welches internationale Zahlungssystem die jeweilige Karte unterstützt. Laut S-Payment sollen Sparkassen-Kreditkarten sowie Sparkassen-Cards mit zusätzlicher Debit-Mastercard- oder Visa-Debit-Funktion für Click to Pay geeignet sein.

Die Zusatzfunktion wird als Co-Badge bezeichnet. Auf einer solchen Karte befindet sich neben dem girocard-Zeichen auch das Logo von Mastercard oder Visa.

Wer dagegen lediglich eine Sparkassen-Card ohne eine dieser internationalen Kartenfunktionen besitzt, kann die angekündigte Möglichkeit nicht mit dieser Karte nutzen. Dabei ist wichtig, dass eine Debitkarte keine klassische Kreditkarte sein muss.

Auch eine gewöhnliche Sparkassen-Card mit entsprechender Zusatzfunktion kann die Voraussetzungen erfüllen. Ein Blick auf die Kartenlogos zeigt deshalb bereits, ob die Karte grundsätzlich infrage kommt. Bei Unsicherheit hilft die eigene Sparkasse.

Warum Click to Pay nicht bei jedem Einkauf funktioniert

Selbst mit einer geeigneten Karte lässt sich das neue Verfahren nicht überall verwenden. Voraussetzung ist, dass der betreffende Onlineshop Click to Pay als Zahlungsmethode anbietet. Kunden erkennen dies am entsprechenden Symbol während des Bezahlvorgangs.

Außerdem muss die Karte zuvor im Click-to-Pay-Profil hinterlegt sein. Wie die konkrete Registrierung bei den Sparkassen abläuft, ist in der bisherigen S-Payment-Mitteilung noch nicht abschließend beschrieben.

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Die Sparkassen kündigen an, die Registrierung und Verwaltung in ihrer vertrauten digitalen Umgebung anzubieten. Kunden sollten deshalb die offiziellen Hinweise ihres Instituts abwarten, anstatt sich über unbekannte Internetseiten zu registrieren.

Ein weiterer Punkt betrifft die zusätzliche Sicherheitsprüfung. Auch bei Click to Pay kann eine Identitätsbestätigung erforderlich sein. Dabei kommen beispielsweise Einmalcodes per E-Mail oder SMS zum Einsatz.

Die erforderliche Freigabe einer Kartenzahlung über 3-D Secure kann ebenfalls weiterhin notwendig sein. Das Verfahren bedeutet deshalb nicht, dass jede Online-Zahlung künftig ohne weitere Bestätigung durchgeführt werden kann.

Gemeinsame Computer können zum Sicherheitsproblem werden

Ein Vorteil von Click to Pay besteht darin, dass Händler bei entsprechend abgesicherten Zahlungen einen digitalen Ersatzwert anstelle der eigentlichen Kartennummer erhalten. Dieser sogenannte Token soll verhindern, dass die Originalkartennummer bei jedem Händler gespeichert werden muss.

Mastercard ermöglicht es außerdem, bestimmte Geräte und Browser für eine schnellere Anmeldung wiederzuerkennen. Das kann bequem sein, birgt aber bei gemeinsam genutzten Geräten Risiken.

Wer etwa einen Familiencomputer verwendet, sollte besonders darauf achten, sein Zahlungsprofil nicht unbeabsichtigt dauerhaft für andere Nutzer zugänglich zu machen. Mastercard erklärt, dass auf einem gespeicherten Gerät die erneute Eingabe eines Verifizierungscodes für den Profilzugang entfallen kann.

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Deshalb empfiehlt es sich, die Funktion zur Wiedererkennung nur auf persönlichen, ausreichend geschützten Geräten zu verwenden. Bei einem gemeinsam genutzten Computer sollten Kunden nach dem Bezahlen den Zugriff auf ihr Zahlungsprofil beenden und keine unnötigen Gerätefreigaben speichern.

S-ID-Check wird zum 31. Januar 2027 abgeschaltet

Unabhängig von Click to Pay müssen sich viele Sparkassen-Kunden auf eine weitere Änderung einstellen. Die bisherige Anwendung S-ID-Check zur Bestätigung bestimmter Online-Kartenzahlungen soll am 31. Januar 2027 abgeschaltet werden.

Künftig übernimmt die S-pushTAN-App diese Aufgabe. Die Sparkasse Hannover weist ausdrücklich darauf hin, dass betroffene Kunden ihre Karten rechtzeitig für die neue Zahlungsfreigabe registrieren sollten.

Wer die S-pushTAN-App bereits für Überweisungen verwendet, hat seine Kredit- oder Debitkarte damit nicht zwangsläufig schon für die Online-Zahlungsfreigabe eingerichtet. Die Sparkassen bieten dafür einen Umstellungsassistenten an.

Wer weiterhin S-ID-Check nutzt, sollte deshalb kontrollieren, ob die benötigte Karte inzwischen auch über S-pushTAN freigegeben werden kann. Wichtig ist die Unterscheidung: Click to Pay ist eine freiwillige zusätzliche Bezahlmöglichkeit. Die Ablösung von S-ID-Check betrifft dagegen die Sicherheitsfreigabe und kann für die weitere Nutzung bestimmter Online-Kartenzahlungen erforderlich sein.

Sparkassen warnen aktuell vor betrügerischen Nachrichten

Die Änderungen bei digitalen Zahlungsverfahren fallen in eine Zeit, in der Betrüger gezielt versuchen, an Bankdaten zu gelangen. Das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlichte am 11. November 2026 eine Warnung vor gefälschten SMS.

Darin wird unter dem Vorwand einer angeblich ablaufenden S-pushTAN-Registrierung zur Eingabe sensibler Daten auf betrügerischen Internetseiten aufgefordert. Betroffen sind unter anderem Online-Banking-Zugangsdaten und Kartendaten.

Die Sparkassen warnen davor, über solche Links persönliche Informationen einzugeben oder unbekannte Zahlungsaufträge freizugeben. Auch eine angeblich notwendige Registrierung für Click to Pay sollte deshalb nicht über einen unerwarteten Link in einer SMS oder E-Mail begonnen werden.

Stattdessen sollten Kunden die offizielle Sparkassen-App selbst öffnen oder die bekannte Internetadresse ihres Instituts direkt aufrufen. Wer bereits Daten auf einer verdächtigen Seite eingegeben hat, sollte unverzüglich seine Sparkasse kontaktieren und prüfen lassen, ob eine Sperrung des Zugangs oder der Karte erforderlich ist.

Was Sparkassen-Kunden jetzt tun sollten

Für die neue Bezahlfunktion besteht kein Zwang zur Registrierung. Wer weiterhin die bisherigen Bezahlmöglichkeiten nutzen möchte, muss nicht allein wegen Click to Pay aktiv werden.

Das Verfahren selbst ist nach Angaben von Mastercard für Verbraucher kostenlos. Bestehende Entgelte für Konto und Karte bleiben davon unberührt.

Sinnvoll ist jedoch, die eigene Karte auf ein Mastercard- oder Visa-Logo zu prüfen und sich über die Verfügbarkeit der neuen Funktion zu informieren. Wer seine Online-Kartenzahlungen noch mit S-ID-Check bestätigt, sollte außerdem die gesonderte Umstellung auf S-pushTAN vor Ende Januar 2027 erledigen.

Damit lassen sich Schwierigkeiten beim Online-Einkauf vermeiden, ohne unnötig neue Konten anzulegen oder auf zweifelhafte Freischaltungsangebote hereinzufallen. Entscheidend ist, nur die offiziellen Informationen und Anwendungen der eigenen Sparkasse zu nutzen.

Häufige Fragen zu Click to Pay bei der Sparkasse

Funktioniert Click to Pay mit jeder Sparkassen-Karte?

Nein. Vorgesehen sind Sparkassen-Kreditkarten sowie Sparkassen-Cards mit Debit-Mastercard- oder Visa-Debit-Zusatzfunktion. Eine reine girocard ohne diese Zusatzfunktion ist nicht vorgesehen.

Muss ich ab dem 22. November Click to Pay benutzen?

Nein. Die Sparkassen führen eine zusätzliche freiwillige Zahlungsmethode ein. Die bisherigen Bezahlmöglichkeiten entfallen durch die Einführung von Click to Pay nicht.

Kann ich Click to Pay ohne S-pushTAN nutzen?

Click to Pay ersetzt nicht die gegebenenfalls erforderliche Sicherheitsfreigabe einer Kartenzahlung. Da S-ID-Check zum 31. Januar 2027 abgeschaltet werden soll, müssen betroffene Kunden ihre Karten rechtzeitig für die Freigabe über S-pushTAN einrichten.

Quellen

S-Payment, 29.10.2026 – Neue Features für Kreditkarten und Einführung von Click to Pay

Mastercard – Häufige Fragen zu Click to Pay

Mastercard – Click to Pay und Schutz der Kartendaten

Visa – Click to Pay, Nutzung und Sicherheitsverfahren

Sparkasse Hannover – 3-D Secure und Umstellung auf S-pushTAN

Sparkassen-Finanzgruppe – Aktuelle Sicherheitswarnungen

Gegen-Hartz – Ab 22. November: Bezahlen mit Sparkassen-Karten ändert sich