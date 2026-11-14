Beerdigung kostenlos? Antrag kann Angehörigen die Rechnung ersparen

Ein Beispiel aus der Praxis: Nach dem Tod ihres Mannes erhält die 72-jährige Ingrid einen Kostenvoranschlag über 4.400 Euro für die Bestattung.

Sie lebt von einer kleinen Rente, hat keine einsetzbaren Ersparnisse und ihr Mann hinterlässt weder ausreichendes Vermögen noch eine Bestattungsvorsorge.

Ingrid kann beim Sozialamt die Übernahme der Bestattungskosten beantragen. Werden sämtliche angebotenen Leistungen als erforderlich anerkannt und ist ihr die Zahlung insgesamt nicht zuzumuten, kann sie vollständig von diesen Kosten entlastet werden.

Der vermeintliche „Trick“ ist ein gesetzlicher Anspruch

Die Rechtsgrundlage steht in § 74 SGB XII: Das Sozialamt übernimmt erforderliche Bestattungskosten, soweit den rechtlich zur Zahlung Verpflichteten die Belastung nicht zugemutet werden kann.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, besteht ein Anspruch auf die Leistung.

Damit kann eine Bestattung für zahlungspflichtige Angehörige tatsächlich ohne eigenen Kostenanteil bleiben. Die vollständige Entlastung setzt allerdings voraus, dass die anerkannten Kosten weder durch vorrangig einzusetzende Mittel noch durch einen zumutbaren Eigenanteil gedeckt werden können.

Auch Rentner und Beschäftigte können Unterstützung erhalten

Die Hilfe setzt nicht voraus, dass Angehörige bereits Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen. Auch eine laufende Rente oder ein Arbeitslohn schließen die Kostenübernahme nicht automatisch aus.

Geprüft werden die konkreten Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie berücksichtigungsfähige Belastungen. Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse eines nicht getrennt lebenden Ehepartners können einzubeziehen sein.

Eine für alle Haushalte gleiche Nettoverdienstgrenze gibt es dafür nicht: Bei der Berechnung nach § 85 SGB XII werden unter anderem angemessene Unterkunftskosten und die familiären Verhältnisse berücksichtigt. Näheres erläutert unser Beitrag zur Einkommensgrenze bei der Übernahme von Beerdigungskosten.

Vor einer Finanzierung aus öffentlichen Mitteln ist außerdem zu prüfen, welche Mittel aus dem Nachlass, einer Bestattungsvorsorge oder Versicherungsleistungen zur Verfügung stehen.

Reichen diese nur für einen Teil der erforderlichen Kosten, kommt für den verbleibenden Betrag eine vollständige oder teilweise Übernahme in Betracht.

Wer den Antrag stellen kann

Anspruchsberechtigt ist grundsätzlich, wer die Bestattungskosten rechtlich tragen muss. Nach § 1968 BGB trifft diese Pflicht die Erben; daneben können insbesondere Unterhaltspflichten und die Bestattungsgesetze der Bundesländer Bedeutung haben.

Wer dagegen ausschließlich aus Freundschaft eine Beerdigung organisiert und bezahlt, erhält dadurch nicht automatisch einen Anspruch gegen das Sozialamt. Die Unterschrift unter einem Bestattungsvertrag kann eine eigene Zahlungspflicht gegenüber dem Unternehmen begründen, ohne dass deshalb die Voraussetzungen des § 74 SGB XII erfüllt sind.

Wie teuer das werden kann, zeigt der Fall einer Rentnerin, die die Bestattung ihrer Freundin bezahlte und keine Erstattung erhielt. Vor einer freiwilligen Beauftragung sollte deshalb geklärt werden, wer rechtlich für die Kosten einzustehen hat.

Welche Kosten das Sozialamt übernehmen kann

Finanziert wird eine einfache, würdige Bestattung im erforderlichen Umfang. Das Serviceportal Berlin nennt dafür beispielsweise angemessene Bestatterleistungen sowie Friedhofs-, Leichenschau- und Krematoriumsgebühren.

Kostenposition Übernahme nach § 74 SGB XII Schlichte Bestatterleistungen einschließlich Sarg oder Urne Grundsätzlich möglich, soweit erforderlich und angemessen Notwendige Leichenschau und Überführung Im erforderlichen Umfang möglich Friedhofsgebühren und Beisetzung Grundsätzlich im angemessenen Umfang möglich Krematorium Bei einer Feuerbestattung grundsätzlich möglich Traueranzeigen und Bewirtung der Trauergäste Regelmäßig keine Kostenübernahme Laufende Grabpflege Regelmäßig keine Kostenübernahme

Welche Aufwendungen im Einzelfall erforderlich sind, hängt auch von den örtlichen Verhältnissen ab. Die Verwaltungsanweisung der Stadt Bremen unterscheidet ausdrücklich zwischen unmittelbar bestattungsbezogenen Kosten und zusätzlichen Ausgaben anlässlich des Todes.

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Wer weitere Leistungen vereinbart, sollte deren Finanzierung vorher klären. Eine Bewilligung des Sozialamts bedeutet keine unbegrenzte Zusage für sämtliche Positionen der Rechnung.

Vor dem Auftrag zum Sozialamt gehen

Wer die Bestattung voraussichtlich nicht bezahlen kann, sollte möglichst vor der Beauftragung des Unternehmens das zuständige Sozialamt kontaktieren. Ein aufgeschlüsselter Kostenvoranschlag hilft dabei, erforderliche Leistungen und mögliche Zusatzkosten frühzeitig zu prüfen.

Für eine erste schriftliche Antragstellung kann etwa folgende Formulierung verwendet werden: „Hiermit beantrage ich die Übernahme der erforderlichen Bestattungskosten nach § 74 SGB XII für die verstorbene Person [Name, Sterbedatum], da mir die Kostentragung nach meinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten ist.“ Die Behörde kann anschließend Formulare und weitere Nachweise verlangen.

Üblicherweise werden die Sterbeurkunde, Angaben zum Nachlass, Kostenvoranschläge oder Rechnungen sowie Nachweise über Einkommen, Vermögen und Wohnkosten benötigt. Besondere finanzielle Belastungen sollten ebenfalls belegt werden.

Nach § 98 Absatz 3 SGB XII ist der Sozialhilfeträger zuständig, der dem Verstorbenen bis zu dessen Tod Sozialhilfe geleistet hat. War dies nicht der Fall, liegt die Zuständigkeit grundsätzlich beim Sozialhilfeträger am Sterbeort.

Auch Bürgergeldbezieher wenden sich für diese Kostenübernahme an das Sozialamt. Wegen der kurzen Bestattungsfristen sollten Angehörige zugleich mit Amt und Bestattungsunternehmen klären, wie notwendige Schritte rechtzeitig erfolgen können.

Ein Antrag ist auch nach der Bestattung möglich

Eine bereits durchgeführte Bestattung schließt die Hilfe nicht automatisch aus. Selbst wenn eine Rechnung schon bezahlt wurde, kann eine Erstattung unter den gesetzlichen Voraussetzungen noch in Betracht kommen.

Deshalb sollten Betroffene sämtliche Rechnungen, Zahlungsbelege und Nachweise über die Finanzierung aufbewahren. Eine nachträgliche Antragstellung ersetzt allerdings weder die Prüfung der rechtlichen Zahlungspflicht noch die Prüfung, ob die Kosten erforderlich und die eigene Belastung unzumutbar waren.

Erbe ausschlagen macht die Beerdigung nicht automatisch kostenlos

Eine Erbausschlagung kann vor der Haftung als Erbe schützen. Eine davon unabhängige Pflicht nach dem Bestattungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes kann jedoch fortbestehen.

Auch ein bereits im eigenen Namen geschlossener Vertrag mit dem Bestatter verschwindet dadurch nicht. Welche unterschiedlichen Verpflichtungen zusammenkommen können, erläutert unser Beitrag dazu, wer Beerdigungskosten auch ohne Erbe bezahlen muss.

Eine Ablehnung sollte nachvollziehbar begründet sein

Lehnt das Sozialamt die Hilfe ab oder übernimmt es nur einen Teil, sollten Betroffene die Berechnung und die anerkannten Rechnungspositionen prüfen. Entscheidend ist etwa, ob tatsächlich verfügbares Vermögen angesetzt wurde und weshalb einzelne Leistungen als nicht erforderlich gelten sollen.

Gegen einen ablehnenden Bescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; die Frist regelt § 84 SGG. Eine Sozialberatungsstelle kann dabei helfen, die Begründung und die finanziellen Voraussetzungen zu prüfen.

Vier Fragen und Antworten zur Übernahme von Bestattungskosten

Kann die Beerdigung für Angehörige vollständig kostenlos sein?

Ja, wenn das Sozialamt die gesamten erforderlichen Kosten übernimmt und kein Eigenanteil verbleibt. Zusätzlich vereinbarte, nicht anerkannte Leistungen können Angehörige trotzdem selbst bezahlen müssen.

Muss ich bereits Sozialhilfe beziehen?

Nein, auch Rentner und Beschäftigte können einen Anspruch haben. Entscheidend sind die rechtliche Zahlungspflicht und die Frage, ob die erforderlichen Kosten unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel zumutbar selbst getragen werden können.

Reicht es, das Erbe auszuschlagen?

Nein, dadurch entfällt nicht automatisch jede Verpflichtung rund um die Bestattung. Landesrechtliche Pflichten oder ein eigener Vertrag mit dem Bestattungsunternehmen können weiterhin Kosten auslösen.

Kann ich nach der Beerdigung noch einen Antrag stellen?

Ja, eine bereits erfolgte Bestattung steht dem Antrag nicht grundsätzlich entgegen. Ob und in welcher Höhe Kosten übernommen werden, hängt weiterhin von den gesetzlichen Voraussetzungen und den belegten Ausgaben ab.