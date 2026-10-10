Lohn gepfändet – Arbeitsagentur darf trotzdem ALG zurückfordern

Arbeitslose können zur Rückzahlung von Arbeitslosengeld I verpflichtet sein, obwohl der nachgezahlte Lohn direkt an einen Gläubiger geflossen ist. Das betrifft Fälle, in denen die Arbeitsagentur zunächst wegen ausbleibender Lohnzahlungen eingesprungen ist. Erfüllt der Arbeitgeber den auf die Bundesagentur übergegangenen Lohnanspruch später durch eine befreiende Zahlung an einen Dritten, kann die Erstattungsforderung den ALG-Bezieher treffen.

Entscheidend ist, ob die Zahlung den Arbeitgeber rechtlich von seiner Lohnschuld befreit hat. Dafür kommt es insbesondere darauf an, ob er den vorherigen Anspruchsübergang kannte.

Warum die Arbeitsagentur trotz eines Lohnanspruchs zahlt

Nach § 157 Absatz 1 SGB III ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld grundsätzlich für die Zeit, für die Arbeitsentgelt gezahlt wird oder beansprucht werden kann. Bleibt der Lohn tatsächlich aus, wird nach Absatz 3 dennoch ALG I geleistet. Die übrigen Anspruchsvoraussetzungen müssen dafür erfüllt sein.

Diese sogenannte Gleichwohlgewährung hilft beispielsweise während eines Kündigungsschutzverfahrens. Bestehen für den Zeitraum der Beschäftigungslosigkeit noch Lohnansprüche, zahlt der Arbeitgeber aber nicht, müssen Betroffene nicht erst den Ausgang des Streits abwarten. Sind die übrigen Voraussetzungen erfüllt, zahlt die Arbeitsagentur zunächst Arbeitslosengeld.

Der offene Lohnanspruch geht auf die Bundesagentur über

Zahlt die Arbeitsagentur Sozialleistungen, weil der Arbeitgeber einen bestehenden Lohnanspruch nicht erfüllt, greift die Regelung in § 115 SGB X zum gesetzlichen Anspruchsübergang. Der Anspruch gegen den Arbeitgeber geht bis zur Höhe der deshalb erbrachten Leistungen auf den Leistungsträger über. Für diesen Teil der Forderung wird die Bundesagentur zur Gläubigerin.

Der Übergang erfolgt kraft Gesetzes mit der ALG-Zahlung. Eine gesonderte Abtretungsvereinbarung mit dem Arbeitslosen ist dafür nicht erforderlich. Über den bereits übergegangenen Teil des Anspruchs können Betroffene anschließend nicht mehr frei verfügen.

Die Arbeitsagentur macht diesen Anspruch grundsätzlich gegenüber dem Arbeitgeber geltend. Zahlt er an die Bundesagentur, erhält diese Ersatz für ihre Leistungen. Eine befreiende Zahlung an den Arbeitnehmer oder einen Dritten kann dagegen den besonderen Erstattungsanspruch gegen den ALG-Bezieher auslösen.

Warum auch die Zahlung an einen Gläubiger zählt

§ 157 Absatz 3 Satz 2 SGB III erfasst ausdrücklich Arbeitgeberzahlungen an eine dritte Person. Entscheidend ist, ob der geschuldete Lohn wirksam beglichen wurde.

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur zu § 157 SGB III nennen Zahlungen an Pfand- und Abtretungsgläubiger. Bei einer befreienden Zahlung an einen vorrangig berechtigten Pfändungsgläubiger ist nach den Weisungen der Arbeitslose zur ALG-Erstattung verpflichtet.

Für Betroffene kann das finanziell belastend sein. Die Arbeitgeberzahlung verringert ihre Schulden beim bisherigen Gläubiger, gleichzeitig entsteht aber eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Arbeitsagentur. Zusätzliches Geld für den Lebensunterhalt steht dadurch nicht zur Verfügung.

Wann die Zahlung den Arbeitgeber von seiner Lohnschuld befreit

Nach § 407 Absatz 1 BGB muss ein neuer Gläubiger eine Zahlung an den bisherigen Gläubiger grundsätzlich gegen sich gelten lassen, wenn der Schuldner den Forderungsübergang bei der Zahlung nicht kannte. Über § 412 BGB gilt dieser Schutz entsprechend bei einem gesetzlichen Forderungsübergang.

Hier ist der Arbeitgeber der Schuldner des Lohns und die Bundesagentur die neue Gläubigerin des übergegangenen Anspruchs. Auch eine selbst verschuldete Unkenntnis vom Übergang schließt den Schutz nach den BA-Weisungen nicht aus.

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Kannte der Arbeitgeber den Übergang dagegen bereits, greift dieser Schutz grundsätzlich nicht. Eine Zahlung an den Arbeitnehmer oder dessen Gläubiger erfüllt den Anspruch der Bundesagentur dann nicht allein aufgrund von § 407 BGB. Die befreiende Wirkung kann allerdings auch durch eine Genehmigung der Arbeitsagentur entstehen.

Entscheidend ist deshalb, wann ALG gezahlt wurde, wann der Arbeitgeber vom Anspruchsübergang erfuhr und wann er den Lohn überwies. Zusätzlich müssen die Berechtigung des Zahlungsempfängers und die Frage geprüft werden, welchen Teil der Lohnschuld die Zahlung wirksam beglichen hat.

Die ALG-Bewilligung muss nicht vorher aufgehoben werden

§ 157 Absatz 3 Satz 2 SGB III enthält einen eigenständigen Erstattungsanspruch. Die Arbeitsagentur muss die ursprüngliche ALG-Bewilligung deshalb nicht vorher aufheben. Sie verlangt die Rückzahlung mit einem Erstattungsbescheid.

Dass ALG zunächst rechtmäßig gezahlt wurde, verhindert die Erstattung somit nicht. Die Vorschrift setzt auch keine Pflichtverletzung des Arbeitslosen voraus; entscheidend sind die gesetzlichen Voraussetzungen.

Welche Beträge betroffen sein können

Zurückgefordert wird das zuvor gezahlte Arbeitslosengeld, soweit die befreiende Arbeitgeberzahlung den übergegangenen Lohnanspruch erfüllt hat. Wird dieser nur teilweise erfüllt, ist auch die Erstattung entsprechend begrenzt.

Außerdem muss der Lohn zum betroffenen ALG-Zeitraum gehören. Eine Nachzahlung für eine Zeit vollständig vor dem ALG-Bezug löst nicht allein wegen des späteren Auszahlungstags diese Erstattung aus. Der Gegen-Hartz-Beitrag zu verspätetem Lohn und seiner Behandlung beim Arbeitslosengeld erklärt, welchem Zeitraum solche Zahlungen zuzuordnen sind.

Für Nebenverdienst während des ALG-Bezugs gilt die eigenständige Anrechnungsregel des § 155 SGB III. Diese Berechnung ist von der Erstattung nach einer Gleichwohlgewährung zu unterscheiden.

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Nach der Erstattung müssen ALG-Tage wieder gutgeschrieben werden

Die Rückzahlung wirkt sich auch auf die verbleibende Bezugsdauer aus. Nach § 148 Absatz 4 SGB III entfällt die Minderung der Anspruchsdauer für Tage, für die das im Rahmen der Gleichwohlgewährung gezahlte ALG einschließlich der zugehörigen Kranken-, Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge erstattet oder ersetzt wurde. Bruchteile von Tagen werden auf volle Tage aufgerundet.

Für eine vollständige Gutschrift genügt deshalb nicht allein die Rückzahlung des Arbeitslosengeldes. Auch die Versicherungsbeiträge müssen erstattet, ersetzt oder nach den BA-Weisungen entsprechend korrigiert worden sein. Bei einer teilweisen Erstattung wird die entsprechende Zahl der Tage berechnet.

§ 335 Absatz 3 und 5 SGB III sieht unter den dort genannten Voraussetzungen einen Beitragsersatz durch den Arbeitgeber vor. Daraus entsteht keine pauschale Pflicht des Arbeitslosen, zusätzlich zum ALG sämtliche Versicherungsbeiträge selbst zurückzuzahlen. Betroffene sollten sich die korrigierte Restanspruchsdauer schriftlich mitteilen lassen.

Welche Unterlagen für die Prüfung wichtig sind

Ein Kontoauszug ohne Lohnzahlung beantwortet die Frage nach der Erstattungspflicht noch nicht. Benötigt werden auch die Unterlagen des Arbeitgebers, der Arbeitsagentur und des Gläubigers.

Unterlagen Was sich damit prüfen lässt ALG-Bescheid und Lohnabrechnung Ob sich die Zeiträume überschneiden und welche Beträge betroffen sind Zahlungsnachweis des Arbeitgebers Wann, in welcher Höhe und an wen der Lohn gezahlt wurde Mitteilung über den Anspruchsübergang und Zugangsnachweis Welche Informationen dem Arbeitgeber vor der Zahlung vorlagen Pfändungs- oder Abtretungsunterlagen Auf welcher Grundlage der Gläubiger die Zahlung erhalten hat

Nach § 25 SGB X können Betroffene Akteneinsicht verlangen, soweit diese zur Wahrung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Dadurch lässt sich nachvollziehen, welche Arbeitgeberauskünfte die Arbeitsagentur verwendet und wie sie die Forderung berechnet hat.

Gegen den Erstattungsbescheid kann nach § 84 SGG bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Fehlt die Belehrung oder ist sie unrichtig, gilt nach § 66 SGG regelmäßig eine Jahresfrist. Die Frist sollte auch dann gesichert werden, wenn noch Unterlagen für die Begründung fehlen.

Wenn das Geld für die Rückzahlung fehlt

Wer die Forderung nicht auf einmal begleichen kann, sollte sich frühzeitig an den Inkasso-Service der Bundesagentur wenden. Bei entsprechenden Voraussetzungen kommen eine Ratenzahlung oder eine Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht. Dafür müssen die finanziellen Verhältnisse durch geeignete Nachweise belegt werden.

Die Frage, ob die Forderung rechtmäßig ist, klärt dagegen die zuständige Arbeitsagentur. Eine Anfrage wegen Ratenzahlung ersetzt deshalb keinen fristgerechten Widerspruch gegen den Erstattungsbescheid.

Beispiel aus der Praxis: 1.200 Euro Rückforderung ohne Lohn auf dem Konto

Ein vereinfachtes, fiktives Beispiel: Ein Arbeitnehmer erhält während eines Streits mit seinem früheren Arbeitgeber für 30 ALG-Bezugstage insgesamt 1.200 Euro. Für denselben Zeitraum besteht ein offener Lohnanspruch, der bis zu dieser Höhe auf die Bundesagentur übergeht. Später überweist der Arbeitgeber 1.200 Euro an einen berechtigten Pfändungsgläubiger.

Der Arbeitgeber kannte den Anspruchsübergang bei der Zahlung nicht. Für das Beispiel wird außerdem vorausgesetzt, dass die Zahlung den übergegangenen Lohnanspruch in voller Höhe mit befreiender Wirkung erfüllt. Dann kann die Arbeitsagentur die 1.200 Euro ALG zurückfordern, obwohl der Arbeitnehmer den Lohnbetrag selbst nicht erhalten hat. Seine Schuld beim Pfändungsgläubiger wurde durch die Zahlung entsprechend beglichen.

Ist das ALG vollständig erstattet und sind auch die Versicherungsbeiträge erstattet, ersetzt oder nach den BA-Weisungen entsprechend korrigiert, werden die 30 Bezugstage wieder gutgeschrieben. Neben dem Erstattungsbetrag sollte der Arbeitnehmer deshalb auch die korrigierte Restanspruchsdauer kontrollieren.

Häufige Fragen zur Lohnzahlung an Gläubiger

Muss ich ALG zurückzahlen, obwohl ich den Lohn nie erhalten habe?

Das kann passieren, wenn der Arbeitgeber den übergegangenen Lohnanspruch durch eine befreiende Zahlung an einen Dritten erfüllt hat. Der fehlende Eingang auf Ihrem Konto schließt die Erstattung nicht aus.

Reicht eine Lohnpfändung allein für die Rückforderung?

Nein. Geprüft werden müssen auch der betroffene Zeitraum, der Anspruchsübergang und die Frage, ob die tatsächliche Zahlung den Arbeitgeber wirksam von seiner Lohnschuld befreit hat.

Warum ist die Kenntnis des Arbeitgebers wichtig?

Kannte er den Anspruchsübergang bei der Zahlung nicht, kann ihn § 407 BGB schützen. Bei vorhandener Kenntnis greift dieser Schutz grundsätzlich nicht.

Muss die Arbeitsagentur zuerst den Bewilligungsbescheid aufheben?

Für den besonderen Erstattungsanspruch nach § 157 Absatz 3 Satz 2 SGB III ist das nicht erforderlich. Die Rückzahlung wird mit einem Erstattungsbescheid verlangt.

Bekomme ich nach der Rückzahlung ALG-Tage zurück?

Ja, soweit die Voraussetzungen des § 148 Absatz 4 SGB III erfüllt sind. Neben der Erstattung des ALG muss auch die Erstattung, der Ersatz oder die entsprechende Korrektur der Versicherungsbeiträge erfolgt sein.

Was kann ich bei Zweifeln an der Forderung tun?

Fordern Sie die Berechnung und die Nachweise zur Arbeitgeberzahlung an. Beantragen Sie erforderlichenfalls Akteneinsicht und sichern Sie die Widerspruchsfrist.

Quellen

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur zu § 157 SGB III, gültig ab 1. März 2026, erläutern das Verfahren bei Gleichwohlgewährung und Erstattung. § 157 SGB III regelt die besondere Erstattungspflicht, während § 115 SGB X den Anspruchsübergang bestimmt. § 148 Absatz 4 SGB III betrifft die Gutschrift der Anspruchsdauer; § 335 SGB III enthält die Vorschriften zum Beitragsersatz.