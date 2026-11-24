Nach dem Jobwechsel kommt ein Brief vom früheren Arbeitgeber. Er bietet an, Ihre kleine Betriebsrente abzufinden. Seit dem 22. Januar 2026 kann er den Betrag mit Ihrer Zustimmung direkt in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Eine Einzahlung von 7.500 Euro bringt nach den Rechenwerten von 2026 rund 33 Euro mehr gesetzliche Bruttorente im Monat. Ob Ihnen im Ruhestand insgesamt mehr bleibt, hängt davon ab, wie viel Betriebsrente Sie dafür aufgeben.

Für welche Betriebsrenten gilt die neue Grenze von 79,10 Euro?

Die Regel steht in § 3 Absatz 2a des Betriebsrentengesetzes und betrifft kleine unverfallbare Anwartschaften. Unverfallbar heißt, dass Ihnen der bereits erworbene Anspruch nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb erhalten bleibt. Für die Grenze zählt die Betriebsrente, die sich aus diesem Anspruch zum vertraglich vorgesehenen Rentenbeginn ergibt.

Für eine zugesagte Monatsrente gilt die Monatsgrenze. Die Grenze für Kapitalleistungen gilt bei einer von vornherein zugesagten Einmalzahlung. Der Abfindungsbetrag für eine Monatsrente wird gesondert berechnet.

Abfindung nach dem Betriebsrentengesetz Grenzen im Jahr 2026 Mit Zustimmung und direkter Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung (§ 3 Absatz 2a) Bis 79,10 Euro Monatsrente oder bis 9.492 Euro zugesagte Kapitalleistung Abfindung, die der Arbeitgeber grundsätzlich auch ohne Zustimmung vornehmen kann (§ 3 Absatz 2) Rund 59,33 Euro Monatsrente oder bis 7.119 Euro zugesagte Kapitalleistung

Beide Grenzen ergeben sich aus der monatlichen Bezugsgröße von 3.955 Euro. Die höhere Grenze gilt für die einvernehmliche Abfindung vor Beginn der Betriebsrente. Für bereits laufende Kleinstrenten kommt die Abfindung nach Absatz 2 unter den dort genannten Voraussetzungen infrage.

Wie berechnet der frühere Arbeitgeber die Abfindung?

Die Höhe der Abfindung richtet sich nach § 3 Absatz 5 BetrAVG in Verbindung mit § 4 Absatz 5 BetrAVG. Bei einer Direktversicherung, Pensionskasse oder einem Pensionsfonds entspricht sie dem bis zur Abfindung gebildeten Kapital. Bei einer Direktzusage oder einer Unterstützungskasse wird berechnet, welchen Wert die zugesagten künftigen Leistungen zum Zeitpunkt der Abfindung haben. Dieser Wert heißt Barwert.

Wie viel gesetzliche Rente bringt die Abfindung?

Die Rentenversicherung rechnet den eingezahlten Betrag nach § 76a Absatz 2 SGB VI in zusätzliche Entgeltpunkte um. Der Umrechnungsfaktor für Einzahlungen in die allgemeine Rentenversicherung beträgt 2026 genau 0,0001035027. Mit diesem Faktor wird der eingezahlte Beitrag multipliziert.

Ein Entgeltpunkt bringt seit dem 1. Juli 2026 bei einer Altersrente ohne Zu- oder Abschläge 42,52 Euro brutto im Monat. Als Faustregel entsprechen 1.000 Euro Einzahlung unter diesen Annahmen rund 4,40 Euro zusätzlicher Monatsrente.

Einzahlung im Jahr 2026 Zusätzliche gesetzliche Bruttorente im Monat 2.000 Euro 8,80 Euro 5.000 Euro 22,00 Euro 7.500 Euro 33,01 Euro 9.000 Euro 39,61 Euro

Die Tabelle rechnet mit dem Rentenwert ab Juli 2026 und einer Altersrente ohne Zu- oder Abschläge. Bei einem späteren Rentenbeginn gilt der Rentenwert zu diesem Zeitpunkt. Zahlt der Arbeitgeber erst in einem anderen Kalenderjahr ein, kann derselbe Betrag eine andere Zahl an Entgeltpunkten ergeben.

Wer für rund 33 Euro zusätzliche gesetzliche Monatsrente eine Betriebsrente von 25 Euro aufgibt, hätte bei gleichem Rentenbeginn rund 8 Euro mehr Bruttorente im Monat. Ob nach den Abzügen ein Plus bleibt, hängt unter anderem von der Kranken- und Pflegeversicherung ab.

Was Sie vor der Unterschrift vom alten Arbeitgeber wissen sollten

Fragen Sie, wie viel Betriebsrente Ihnen aus dem alten Arbeitsverhältnis zusteht, ab wann sie gezahlt würde und wie viel der Arbeitgeber an die Deutsche Rentenversicherung überweisen will. Nach § 4a Absatz 3 Betriebsrentengesetzkönnen auch ausgeschiedene Beschäftigte in Textform Auskunft über die Höhe und die künftige Entwicklung ihrer Anwartschaft verlangen. Lassen Sie sich außerdem die Berechnung des Abfindungsbetrags erklären.

Fragen Sie, ob durch die Abfindung auch zugesagte Leistungen für Hinterbliebene oder bei Berufsunfähigkeit wegfallen. Klären Sie, ob und wie die Betriebsrente bis zum Rentenbeginn und danach steigen kann. Beginnt eine der beiden Renten früher, rechnen Sie auch die Monate ein, in denen Sie nur diese Rente beziehen würden.

Wer gerade den Arbeitsplatz gewechselt hat, kann zudem prüfen, ob eine Übertragung auf den neuen Arbeitgeber infrage kommt. Nach § 4 Absatz 3 Betriebsrentengesetzkönnen Sie die Übertragung innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden verlangen, wenn Ihre bisherige Versorgung über eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds lief.

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Der Übertragungswert darf dabei die jährliche Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. 2026 liegt sie bei 101.400 Euro.

Wenn Sie Ihr gesetzliches Übertragungsrecht ausüben, darf der frühere Arbeitgeber die Anwartschaft nach § 3 Absatz 2 BetrAVG nicht abfinden. Fragen Sie beim neuen Arbeitgeber nach, welche betriebliche Leistung sich aus dem Übertragungswert ergeben würde.

Welche Beiträge und Steuern den Vergleich verändern

Bei Pflichtversicherten bleiben Versorgungsbezüge wie Betriebsrenten und beitragspflichtiges Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit in der Kranken- und Pflegeversicherung beitragsfrei, wenn sie 2026 zusammen höchstens 197,75 Euro im Monat betragen.

Wie die Techniker Krankenkasse erläutert, zieht die Krankenkasse bei Überschreiten der Freigrenze für Betriebsrenten einen Freibetrag in derselben Höhe ab. In der Pflegeversicherung wird die Betriebsrente bei Überschreiten der Freigrenze grundsätzlich in voller Höhe für die Beitragsberechnung herangezogen.

Für die gesetzliche Rente gelten eigene Beitragsregeln. Wer mehrere Betriebsrenten bezieht, kann den Freibetrag für Betriebsrenten insgesamt nur einmal nutzen. Wer freiwillig gesetzlich krankenversichert ist, sollte beide Varianten von seiner Krankenkasse prüfen lassen.

Die Direktzahlung nach § 3 Absatz 2a ist nach § 3 Nummer 55c Satz 2 Buchstabe b EStG einkommensteuerfrei. Die höhere gesetzliche Rente fließt später nach den allgemeinen Regeln in die Besteuerung ein. Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt unter anderem vom Rentenbeginn und von den übrigen Einkünften ab.

Häufige Fragen zur Abfindung einer Betriebsrente

Kann ich verlangen, dass mein früherer Arbeitgeber die Betriebsrente abfindet?

Aus § 3 Absatz 2a ergibt sich kein Anspruch auf ein Angebot. Sie können den früheren Arbeitgeber auf die Möglichkeit ansprechen und um eine Berechnung bitten.

Kann ich die Abfindung selbst einzahlen?

Bei der neuen Abfindung nach Absatz 2a muss der Arbeitgeber direkt an die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Wer beim Ausscheiden auf anderem zulässigen Weg eine Abfindung für eine unverfallbare Anwartschaft erhält, kann den Betrag nach § 187b SGB VI innerhalb eines Jahres nach Auszahlung ganz oder teilweise selbst einzahlen.

Ist eine Altersvollrente bindend bewilligt und der Monat abgelaufen, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde, ist die Einzahlung ausgeschlossen.

Was passiert, wenn ich das Angebot ablehne?

Mit der Ablehnung scheidet die einvernehmliche Abfindung aus. Bei geringen Anwartschaften kann der frühere Arbeitgeber nach § 3 Absatz 2 unter Umständen trotzdem einseitig abfinden. Bei einem Wechsel zu einem Arbeitgeber in einem anderen EU-Staat benötigt er auch dafür Ihre Zustimmung, wenn Sie ihm den Wechsel innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden mitteilen.

Wie erfahre ich, ob der Betrag angekommen ist?

Bitten Sie den früheren Arbeitgeber um einen Zahlungsnachweis und klären Sie mit Ihrem Rentenversicherungsträger, wie die Gutschrift bestätigt wird. Die Deutsche Rentenversicherung sieht dafür grundsätzlich einen Bescheid vor. Bei einer rechtmäßigen Zahlung ohne vorherigen Antrag kann auch eine Mitteilung über die Verrechnung genügen.

Praxisbeispiel mit 65 Euro Betriebsrente und rund 33 Euro zusätzlicher gesetzlicher Rente

Eine 61-jährige Angestellte hat nach einem Jobwechsel eine Anwartschaft auf 65 Euro Betriebsrente im Monat. Ihr früherer Arbeitgeber bietet an, 7.500 Euro an die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen. Die Betriebsrente liegt 2026 innerhalb der Grenze für die Direktzahlung mit Zustimmung.

Bei Einzahlung im Jahr 2026 erhält sie rund 0,7763 Entgeltpunkte. Zum Rentenwert ab Juli 2026 entsprechen sie ohne Zu- oder Abschläge rund 33,01 Euro gesetzlicher Bruttorente im Monat. Bei gleichem Rentenbeginn ergibt sich im Modell ein Minus von 31,99 Euro brutto im Monat. Für ihren tatsächlichen Rentenbeginn ist der dann geltende Rentenwert entscheidend.