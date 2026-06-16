Bürgergeld: Differenz der Mietkosten wird ab Juli 2026 vom Jobcenter nicht mehr erstattet

Wer ab Juli 2026 Grundsicherungsgeld vom Jobcenter bezieht und Mietschulden angehäuft hat, muss jetzt schnell handeln. Das neue Grundsicherungssystem hat die Wohnkostengrenzen verschärft: Wessen Miete über dem 1,5-fachen des örtlichen Richtwerts liegt, bekommt die Differenz nicht mehr erstattet.

Monat für Monat wächst so eine Lücke, die in Mietschulden münden kann. Wer nicht weiß, wann das Jobcenter zahlen muss und wann das Sozialamt zuständig wird, verliert die Wohnung.

Mietschulden ab Juli 2026: Warum das Risiko für Grundsicherungsgeld-Bezieher jetzt wächst

Das 13. Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, in Kraft seit dem 1. Juli 2026, hat die Wohnkostenregeln grundlegend verändert. Bisher galt in den ersten zwölf Monaten des Leistungsbezugs eine Karenzzeit (gesetzliche Schonfrist), in der das Jobcenter die tatsächliche Miete vollständig übernahm.

Diese Karenzzeit gibt es noch, aber sie greift nur noch für Mieten bis zur 1,5-fachen örtlichen Mietobergrenze.

Liegt die Kaltmiete über diesem Grenzwert, übernimmt das Jobcenter die Differenz nicht. Wer nach dem 1. Juli 2026 neu Leistungen beantragt und in einer teureren Wohnung lebt, muss den Überschuss aus dem Regelsatz bezahlen.

Das geht rechnerisch nicht auf: Der Regelsatz liegt 2026 bei rund 563 Euro. Wer davon zusätzliche Mietkosten begleichen soll, baut zwangsläufig Schulden auf.

Der entscheidende Punkt: Die Norm, die Mietschulden regelt, hat sich dabei nicht verändert. Die Grundlage für die Schuldenübernahme im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch gilt seit Juli 2026 mit demselben Inhalt wie zuvor. Was sich geändert hat, ist der Weg dorthin — und damit auch das Risiko, überhaupt in Mietschulden zu geraten.

Mietschulden und das Jobcenter: Wann zahlt es, wann muss es zahlen?

Das Gesetz unterscheidet zwei Stufen. Auf der ersten Stufe kann das Jobcenter Mietschulden übernehmen, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft gerechtfertigt ist und das Jobcenter laufend Leistungen für Unterkunft und Heizung erbringt. Das klingt nach Ermessen. Und so behandeln Jobcenter das meist: Ablehnung, weil die Wohnung zu teuer sei oder weil ein eigenes Verschulden vorliege.

Diese Haltung ist oft falsch. Auf der zweiten Stufe greift eine Sollensregel: Sollen die Schulden übernommen werden, wenn die Übernahme gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Bei drohender Wohnungslosigkeit hat das Jobcenter kein freies Ermessen mehr. Es muss handeln, sofern nicht ausnahmsweise besondere Umstände dagegensprechen.

Wann droht Wohnungslosigkeit? Das Bundessozialgericht hat im Juli 2022 klargestellt: Wohnungslosigkeit droht, wenn bei Verlust der bewohnten Wohnung keine Möglichkeit besteht, auf dem örtlichen Wohnungsmarkt gleichwertigen Ersatzwohnraum zu finden.

Die Möglichkeit, in eine Notunterkunft zu ziehen, zählt dabei nicht. Das ist ein Unterschied, den Jobcenter gerne übersehen.

Zur Übernahme kommt es außerdem grundsätzlich nur dann, wenn die laufenden Wohnkosten angemessen sind. Eine Wohnung mit dauerhaft unangemessener Miete fällt in der Regel nicht unter die Übernahmepflicht.

Wer durch die neue 1,5-fache Kappungsgrenze in eine monatliche Deckungslücke geraten ist, muss das dem Jobcenter gegenüber offensiv begründen. Ob das Sozialamt als Alternative infrage kommt, ist eine zweite, mindestens genauso wichtige Frage.

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Fast immer gewährt das Jobcenter die Übernahme als Darlehen, das monatlich in Raten vom laufenden Grundsicherungsgeld einbehalten wird. Wer das Darlehen erhält, riskiert außerdem, dass das Jobcenter künftige Mieten direkt an den Vermieter überweist statt ans eigene Konto.

Ob das SGB-II-Regime oder das Sozialamt mit anderen Regeln zuständig ist, ist damit keine Formalfrage mehr.

Kein Antrag nötig: Was das BSG 2022 entschieden hat — und warum Jobcenter es verschweigen

Viele Betroffene glauben, sie müssten einen förmlichen Antrag auf Mietschuldendarlehen stellen. Das stimmt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht.

Das BSG hat mit dem Urteil vom 13. Juli 2022 (B 7/14 AS 52/21 R) klargestellt: Es reicht aus, das Jobcenter auf die drohende Kündigung oder die drohende Wohnungslosigkeit hinzuweisen. Eine schriftliche Problemanzeige löst die Pflicht des Jobcenters zur Entscheidung aus.

Das hat praktische Konsequenzen. Wer das Jobcenter frühzeitig schriftlich informiert und trotzdem abgelehnt wird, kann im Widerspruchs- oder Klageverfahren nachweisen, dass das Jobcenter die Gelegenheit zur Entscheidung hatte und sie nicht genutzt hat. Das ist ein rechtlicher Vorteil, den sich Betroffene mit einem Zwei-Minuten-Brief sichern können.

Dasselbe gilt, wenn Betroffene in ihrer Not selbst Geld von Dritten geliehen haben, um die Miete zu begleichen. Auch diese Schulden können übernommen werden, wenn das Jobcenter informiert war und die ursprünglichen Voraussetzungen vorlagen.

Kein Automatismus, aber kein Ausschlussgrund. Wer das Jobcenter vor der Selbsthilfe eingeschaltet hat, ist rechtlich in einer deutlich besseren Position. Das ist der Grund, warum das schriftliche Frühwarnen so wichtig ist.

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Wann ist das Sozialamt zuständig? Die Abgrenzung bei Mietschulden nach § 36 SGB XII

Nicht jeder, der Mietschulden hat, kann sich an das Jobcenter wenden. Wer keine laufenden Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält, fällt nicht unter die SGB-II-Norm. Das betrifft vor allem Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung dauerhaft nicht erwerbsfähig sind. Für diesen Personenkreis ist das Sozialamt zuständig, nicht das Jobcenter.

Das Sozialamt kann Mietschulden nach der Sozialhilfenorm (§ 36 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch) übernehmen. Die Regelung ähnelt der SGB-II-Norm stark: Schulden können übernommen werden, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft gerechtfertigt ist. Bei drohender Wohnungslosigkeit sollen sie übernommen werden.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Leistungsform. Im SGB-II-System ist das Darlehen die Regel. Das Sozialamt hat Ermessen: Es kann ein Darlehen gewähren oder einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Für Personen, die dauerhaft kein Einkommen haben, das eine Rückzahlung ermöglichen würde, ist dieser Unterschied erheblich.

Für Personen im Grenzbereich zwischen beiden Systemen gilt: Das Jobcenter ist verpflichtet, solange zu leisten, bis eine formelle Entscheidung über die Zuständigkeit gefallen ist.

Wer zwischen Jobcenter und Sozialamt weitergereicht wird, sollte beide gleichzeitig schriftlich über die drohende Wohnungslosigkeit informieren und auf eine schnelle Klärung drängen. Der Weg zum Eilantrag beim Sozialgericht ist in diesem Fall besonders naheliegend.

Schritt für Schritt: So handeln Sie bei Mietschulden und drohender Kündigung

Zeit ist der kritische Faktor. Ein Vermieter darf das Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn Mietrückstände von zwei Monatsmieten aufgelaufen sind.

Nach der Kündigung gibt es eine gesetzliche Heilungsmöglichkeit: Wird der gesamte Rückstand innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Räumungsklage ausgeglichen, wird die Kündigung unwirksam. Dieses Fenster ist der letzte Ausweg.

Schritt 1 — Sofortige schriftliche Meldung an das Jobcenter. Teilen Sie dem Jobcenter schriftlich mit, dass Sie Mietrückstände haben und der Vermieter mit Kündigung gedroht hat. Beschreiben Sie den genauen Betrag der Schulden und das Datum der Androhung. Bitten Sie ausdrücklich um die Übernahme der Schulden. Behalten Sie eine Kopie und dokumentieren Sie das Datum der Abgabe.

Schritt 2 — Vermieter um Zeit bitten. Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich, dass Sie das Jobcenter eingeschaltet haben. Vermieter sind oft bereit, die Kündigung zurückzustellen, wenn eine behördliche Klärung läuft. Das ist kein Rechtsanspruch, aber in der Praxis häufig erfolgreich.

Schritt 3 — Eigene Mittel prüfen. Das Jobcenter kann verlangen, dass zunächst vorhandenes Vermögen eingesetzt wird, das über dem gesetzlich geschützten Sockelbetrag (Grundfreibetrag) liegt. Wer kein einzusetzendes Vermögen hat, muss das im Antrag klar darlegen.

Schritt 4 — Entscheidung abwarten, Frist im Blick behalten. Kommt keine Entscheidung und die Räumungsklage droht, müssen Sie sofort zum Sozialgericht. Widerspruch und Eilantrag laufen parallel.

Eilantrag beim Sozialgericht: Wenn das Jobcenter bei Mietschulden ablehnt oder schweigt

Lehnt das Jobcenter ab oder reagiert es nicht rechtzeitig, bleibt der Eilantrag beim zuständigen Sozialgericht. Das Gericht kann das Jobcenter im Wege der einstweiligen Anordnung (vorläufige Entscheidung im Dringlichkeitsverfahren) verpflichten, die Schulden sofort darlehensweise zu übernehmen.

Bei drohender Wohnungslosigkeit reduziert die Rechtsprechung das Ermessen des Jobcenters auf eine Pflicht.

Reichen Sie beim Gericht folgende Unterlagen ein: Mietvertrag, Kontoauszüge, Kündigung oder Androhung des Vermieters, Ihre schriftliche Meldung an das Jobcenter sowie den Ablehnungsbescheid oder den Nachweis, dass keine Entscheidung ergangen ist.

Den Widerspruch gegen einen Ablehnungsbescheid können Sie innerhalb eines Monats einlegen. Wer nur widerspricht und auf die Widerspruchsentscheidung wartet, verliert die Wohnung, bevor das Verfahren abgeschlossen ist.

Häufige Fragen zu Mietschulden und dem Jobcenter

Zählen Betriebskostennachzahlungen und Energieschulden auch als Mietschulden?

Ja. Die Norm ist offen formuliert und nicht auf Schulden aus dem Mietvertrag selbst beschränkt. Das Bundessozialgericht hat bestätigt, dass auch Gerichtskosten, Vollziehergebühren und Energiekostenrückstände, die wegen drohender Versorgungsunterbrechung die Wohnung faktisch unbewohnbar machen würden, mit übernommen werden können. Entscheidend ist der Zusammenhang mit der Sicherung der Unterkunft.

Muss das Darlehen sofort zurückgezahlt werden?

Nein. Das Jobcenter behält die Raten monatlich von den laufenden Leistungen ein, die Höhe wird im Bescheid geregelt. Das Sozialamt kann im SGB-XII-Bereich abweichend auch einen Zuschuss gewähren, der nicht zurückgezahlt werden muss. Wer dauerhaft keine realistische Möglichkeit zur Rückzahlung sieht, sollte prüfen, ob das Sozialamt zuständig sein könnte.

Was, wenn die Kündigung schon ausgesprochen wurde?

Noch ist nicht alles verloren. Die gesetzliche Heilungsfrist läuft: Wird der gesamte Mietrückstand innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Räumungsklage vollständig beglichen, wird die Kündigung unwirksam.

Das Mietschuldendarlehen des Jobcenters kann in diesem Fenster noch wirken. Stellen Sie den Eilantrag beim Sozialgericht sofort, nicht nach dem nächsten regulären Termin beim Jobcenter.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 13. Juli 2022, Az. B 7/14 AS 52/21 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 17. Juni 2010, Az. B 14 AS 58/09 R

dejure.org: § 36 SGB XII — Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (Fassung ab 01.01.2025)

Freie und Hansestadt Hamburg, Fachanweisung zu § 22 Abs. 8 SGB II: Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft

Rosenow, R.: Synopse zu Artikel 1 des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, Stand 7.3.2026