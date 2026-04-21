Mietkaution: Kein Gesetz nennt eine Frist und Vermieter wissen das

Bis zu 2.400 Euro liegen beim alten Vermieter – und kommen einfach nicht zurück. Wochen vergehen, Monate vergehen, keine Überweisung, kein Schreiben, keine Erklärung. Was viele Mieter nicht wissen: Es gibt keine einzige gesetzliche Vorschrift, die dem Vermieter eine feste Rückzahlungsfrist setzt. Wer das nicht kennt, wartet oft zu lange – und verliert am Ende jeden Anspruch. Was gilt, was nicht gilt, und wann Mieter den Druck erhöhen müssen.

Mietkaution zurückfordern: Kein Gesetz, aber klare Rechtsprechung

Das Mietrecht begrenzt die Kaution auf maximal drei Nettokaltmieten und schreibt vor, dass der Vermieter das Geld getrennt vom eigenen Vermögen verzinst anlegen muss. Was dieses Gesetz nicht regelt: wann er das Geld zurückgeben muss.

Diese Lücke ist bewusst so gelassen worden. Der Gesetzgeber hat bei der Mietrechtsreform 2001 ausdrücklich darauf verzichtet, eine starre Frist zu setzen, weil die Umstände des Einzelfalls so unterschiedlich seien, dass eine einheitliche Regelung nicht passe. Das hält der Bundesgerichtshof seither fest.

Was stattdessen gilt, ergibt sich aus jahrzehntelanger Rechtsprechung. Der BGH spricht von einer „angemessenen Überlegungs- und Prüfungsfrist”. In dieser Zeit darf der Vermieter prüfen, ob er noch Ansprüche gegen den Mieter hat: Schäden, offene Miete, ausstehende Betriebskosten.

Solange diese Prüfung läuft, ist die Kaution gesichert – rechtlich korrekt. Was nicht passieren darf: Der Vermieter schweigt einfach. Er ist verpflichtet, innerhalb dieser Frist zu erklären, ob und wofür er die Kaution einbehalten will.

Drei bis sechs Monate – und was diese Grenze bedeutet

Die Gerichte erkennen eine Prüfungsfrist von drei bis sechs Monaten nach Mietende als angemessen an. Das Amtsgericht München hat drei Monate als Regelfall nach reibungsloser Wohnungsübergabe bestätigt.

Sechs Monate gelten dann als zumutbar, wenn noch Fragen offen sind – etwa wenn ein Gutachten eingeholt werden muss oder Schadenspositionen unklar sind. Diese Grenze ist aber nicht der Endpunkt. Sie ist der Moment, ab dem Mieter aktiv handeln können.

Cornelia H., 54, aus Dortmund, zieht im März aus ihrer Wohnung aus. Das Übergabeprotokoll ist sauber, keine Schäden. Im Oktober – sieben Monate später – hat sie noch keinen Cent gesehen. Ihr Vermieter beruft sich auf die noch ausstehende Betriebskostenabrechnung für das laufende Jahr. Was er ihr verschweigt: Er darf deshalb nicht die gesamte Kaution einbehalten. Und er muss ihr sagen, wie hoch der Betrag ist, den er sich konkret vorbehält.

Der BGH hat in seinem Urteil vom 18. Januar 2006 (VIII ZR 71/05) klargestellt, dass mehr als sechs Monate möglich, aber nur in besonderen Umständen zumutbar sind.

Die von vielen Hausverwaltungen beanspruchte Pauschalfrist von sechs Monaten als Gewohnheitsrecht gibt es nicht. Sobald der Vermieter alle Ansprüche kennt und beziffern kann, muss er abrechnen – unabhängig davon, ob die Frist abgelaufen ist oder nicht.

Der Betriebskosten-Trick: was Vermieter dürfen – und was nicht

Das meistgenutzte Argument für eine monatelange Verzögerung lautet: „Die Betriebskostenabrechnung steht noch aus.” Das stimmt als Begründung – aber nur für einen Teil der Kaution. Was sich dahinter verbirgt, ist der häufigste Missstand bei der Kautionsrückzahlung in Deutschland.

Ein Vermieter darf wegen ausstehender Betriebskosten nicht die gesamte Kaution einbehalten. Er darf nur den Betrag zurückhalten, den er realistischerweise noch fordern kann.

Das OLG Hamburg hat festgestellt, dass dieser Rückhalt bei drei bis vier monatlichen Vorauszahlungsbeträgen liegt. Wer also 120 Euro monatlich Betriebskosten-Vorauszahlung geleistet hat, muss sich gefallen lassen, dass bis zu 480 Euro zurückgehalten werden. Alles darüber hinaus muss der Vermieter sofort auszahlen.

Noch eine Grenze, die die meisten nicht kennen: Hat der Vermieter in den Vorjahren nie Nachzahlungen verlangt oder sind die Abrechnungen stets positiv für den Mieter ausgefallen, hat er keinen Grund, überhaupt etwas einzubehalten. Er muss dann davon ausgehen, dass auch die letzte Abrechnung kein negatives Ergebnis bringt. Wer trotzdem die gesamte Kaution hält, handelt rechtswidrig.

Einen weiteren Riegel schiebt der BGH vor: Forderungen aus Betriebskostenabrechnungen, die bereits verjährt sind, dürfen nicht aus der Kaution bedient werden. Das entschied der BGH am 20. Juli 2016 (VIII ZR 263/14) in einem Fall, in dem eine Vermieterin noch Nachzahlungen aus den Jahren 2006 bis 2008 aus dem Kautionssparbuch nehmen wollte.

Der Mieter war 2009 ausgezogen, die Klage kam erst 2013. Die über drei Jahre alten Forderungen waren verjährt – und durften nicht mehr verrechnet werden.

Schäden, Schönheitsreparaturen und Mietrückstände: Wann darf der Vermieter wirklich einbehalten?

Neben den Betriebskosten gibt es drei weitere Positionen, mit denen Vermieter Einbehalte begründen. Erstens: Schäden an der Wohnung, die über normale Abnutzung hinausgehen. Kratzer im Parkett durch jahrzehntelange Nutzung sind kein Schaden – ein Loch im Laminat schon.

Der Vermieter muss konkret benennen, was beschädigt ist und was die Reparatur kostet. Pauschalabzüge ohne Aufstellung sind unzulässig. Wer im Abnahmeprotokoll keine Mängel festgehalten hat, kann später kaum noch etwas beweisen – das gilt für beide Seiten.

Zweitens: Schönheitsreparaturen. Hier ist Vorsicht geboten, denn der BGH hat in seiner Rechtsprechung seit 2015 eine Vielzahl von Klauseln in Mietverträgen für unwirksam erklärt.

Wer eine unrenoviert übernommene Wohnung bezogen hat, wem starre Fristenpläne auferlegt wurden, oder wessen Vertrag unklare Formulierungen enthält, schuldet oft gar keine Renovierung – und der Vermieter darf deshalb auch nichts einbehalten. Viele Mieter akzeptieren Abzüge für Malerarbeiten, zu denen sie rechtlich gar nicht verpflichtet waren.

Drittens: offene Mietzahlungen. Hier ist die Lage eindeutig. Bestehende Mietrückstände können mit der Kaution verrechnet werden. Das gilt aber ebenfalls nur für Forderungen, die noch nicht verjährt sind. Auch für Schadensersatzansprüche wegen Veränderungen der Wohnung gilt nach § 548 BGB eine kurze Verjährungsfrist: sechs Monate ab dem Zeitpunkt, an dem der Vermieter die Wohnung zurückerhält.

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Nach sechs Monaten: Wann Mieter den Druck erhöhen müssen

Sechs Monate sind vergangen, kein Geld ist angekommen, kein Schreiben mit Abrechnung – jetzt ist Handeln angesagt. Wer weiter wartet, riskiert nicht nur, noch länger zu warten. Er riskiert auch, dass sich die Lage kompliziert, weil der Vermieter mit der Zeit immer mehr Argumente aufbaut, die nachzuprüfen und zu widerlegen erheblich schwerer wird.

Erster Schritt: ein kurzes Gespräch oder ein Anruf. Manchmal stecken schlichte administrative Gründe dahinter, manchmal eine tatsächlich noch nicht vorliegende Betriebskostenabrechnung, auf die der Mieter Anspruch auf Teilrückzahlung hat. Wer das klärt, spart sich den Aufwand eines formellen Verfahrens.

Wenn das Gespräch nichts bringt oder der Vermieter nicht reagiert: schriftliche Mahnung per Einschreiben mit Rückschein. Das Schreiben muss enthalten: Datum des Mietendes, Datum der Wohnungsübergabe, Höhe der eingezahlten Kaution inklusive Zinsen, Bankverbindung und eine klare Frist – zwei Wochen sind üblich und ausreichend.

Mit Ablauf dieser Frist gerät der Vermieter in Verzug und schuldet zusätzlich Verzugszinsen: fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 288 BGB. Bei einer Kaution von 2.400 Euro macht das über zwölf Monate Verzug knapp 130 Euro, die der Vermieter extra zahlen muss.

Wichtig: Das Schreiben muss nachweisbar zugehen. Ein Einschreiben mit Rückschein ist die einzige Form, die im späteren Klageverfahren als Beleg dient. Wer nur eine E-Mail oder einen WhatsApp-Hinweis schickt, kann vor Gericht kaum beweisen, dass der Vermieter überhaupt Kenntnis hatte.

Wenn der Vermieter nicht zahlt: Mahnung, Mahnbescheid, Klage

Reagiert der Vermieter auch nach der schriftlichen Mahnung nicht oder lehnt er ab, gibt es zwei Wege. Der erste ist kostengünstig und ohne Anwalt möglich: der gerichtliche Mahnbescheid. Mieter können ihn online über das zentrale Mahngericht des jeweiligen Bundeslandes beantragen. Widerspricht der Vermieter dem Mahnbescheid, geht der Fall automatisch ins Klageverfahren – aber nun mit dem Vorteil, dass die Initiative vom Vermieter kam und der formale Druck dokumentiert ist.

Der zweite Weg ist die direkte Klage. Bei einer Kaution von bis zu 5.000 Euro ist das Amtsgericht zuständig, anwaltliche Vertretung ist nicht zwingend. Bei klarer Lage – mängelfreie Wohnungsübergabe, kein Übergabeprotokoll mit Schäden, keine nachvollziehbaren Betriebskosten-Rückstände – sind die Erfolgsaussichten gut. Der unterlegene Vermieter trägt die Gerichtskosten. Bei einem Streitwert von 1.500 Euro liegen diese bei etwa 150 bis 300 Euro.

Wer den Weg allein scheut: Mietervereine bieten Beratung gegen eine geringe Mitgliedsgebühr. Bei einem Kautionsstreit amortisiert sich der Jahresbeitrag meist innerhalb des ersten Gesprächs. Wer eine Mietrechtsschutzversicherung hat, ist ohnehin abgesichert – die Versicherung übernimmt dann Anwalts- und Gerichtskosten.

Die stille Frist: Wann der Rückzahlungsanspruch verjährt

Das größte Risiko für Mieter liegt nicht bei acht oder zehn Monaten Wartezeit. Es liegt bei drei Jahren. Der Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution verjährt nach drei Jahren. Die Frist beginnt nicht ab dem Auszugsdatum, sondern ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem der Rückzahlungsanspruch fällig wurde.

Konkret: Wer im März 2023 ausgezogen ist und die Prüfungsfrist im September 2023 abgelaufen ist, hat ab dem 31. Dezember 2023 drei Jahre – also bis zum 31. Dezember 2026. Wer bis dahin keinen schriftlichen Nachweis erbringen kann, dass er die Kaution eingefordert hat, verliert jeden Anspruch. Auch wenn der Vermieter das Geld nie hatte einbehalten dürfen.

Diese Frist läuft still. Der Vermieter muss nicht mahnen, nichts ankündigen. Wer nicht handelt, verliert. Das trifft besonders häufig Mieter, die nach einem Streit den Kontakt abbrechen und hoffen, dass sich das Problem von alleine löst – oder die nach einem Umzug in eine neue Stadt den alten Vermieter einfach aus dem Blick verlieren. Nach Ablauf der drei Jahre ist die Kaution weg.

Häufige Fragen zur Mietkaution-Rückzahlung

Darf der Vermieter die Kaution wegen fehlender Betriebskostenabrechnung ganz einbehalten?

Nein. Der Vermieter darf nur einen angemessenen Teilbetrag einbehalten – konkret drei bis vier monatliche Vorauszahlungsbeträge. Den Rest muss er sofort auszahlen. Wer in den Vorjahren keine Nachzahlungen hatte, kann sogar verlangen, dass gar nichts einbehalten wird.

Kann der Vermieter die Kaution für Schönheitsreparaturen nutzen?

Nur wenn die entsprechende Klausel im Mietvertrag wirksam ist. Viele Renovierungsklauseln in Standardmietverträgen sind durch BGH-Rechtsprechung unwirksam. Wer die Wohnung unrenoviert übernommen hat oder wessen Mietvertrag starre Fristenpläne enthält, schuldet häufig gar keine Renovierung. Im Zweifel prüft ein Mieterverein die Klausel kostenlos oder günstig.

Was passiert mit der Kaution, wenn der Vermieter insolvent wird?

Wenn der Vermieter seiner Pflicht nachgekommen ist und die Kaution auf einem getrennten, insolvenzfesten Konto angelegt hat, ist das Geld geschützt. Es gehört dann nicht zur Insolvenzmasse. Hat er die Kaution auf seinem Privatkonto geführt, muss der Mieter seinen Anspruch im Insolvenzverfahren wie ein normaler Gläubiger anmelden – mit erheblich schlechteren Aussichten.

Was tun, wenn die Wohnung beim Auszug verkauft wurde und es einen neuen Eigentümer gibt?

Der neue Eigentümer tritt kraft Gesetzes in die Kautionspflicht ein und muss die Kaution zurückzahlen – auch wenn er sie beim Kauf nie erhalten hat. Der alte Vermieter bleibt daneben in der Haftung, es sei denn, der Mieter hat der Weitergabe ausdrücklich zugestimmt.

Darf der Vermieter Forderungen aus alten Betriebskostenabrechnungen noch gegen die Kaution aufrechnen?

Nein. Der BGH hat 2016 klargestellt, dass bereits verjährte Betriebskostennachforderungen nicht mehr aus der Kaution bedient werden dürfen. Betriebskostenforderungen verjähren nach drei Jahren. Wer jahrelange Nachzahlungen aus der Kaution abziehen will, nachdem diese verjährt sind, handelt rechtswidrig.

Quellen

Gesetze im Internet: § 551 BGB – Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten

Gesetze im Internet: § 548 BGB – Verjährung der Ersatzansprüche

Bundesgerichtshof: BGH, Urteil vom 18.01.2006 – VIII ZR 71/05 (Kaution, Betriebskosten, Überlegungsfrist)