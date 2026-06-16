Weniger Rente für Pflege geplant: Betroffene starten Petition an die Bundesregierung

Die geplante Pflegereform sorgt bereits vor der parlamentarischen Beratung für deutliche Kritik. Besonders umstritten ist ein Vorschlag, der die rentenrechtliche Absicherung pflegender Angehöriger betrifft.

Eine neue Petition auf der Plattform WeAct fordert, die Rentenpunkte für pflegende Angehörige nicht zu kürzen. Sie richtet sich an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, das Bundesgesundheitsministerium und die Mitglieder des Deutschen Bundestages.

Worum es in der Petition geht

Die Petition kritisiert Pläne aus dem Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz. Danach sollen die von der Pflegeversicherung gezahlten Rentenbeiträge für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen ab dem 1. Januar 2027 reduziert werden.

Nach dem Entwurf würden die beitragspflichtigen Einnahmen, auf deren Grundlage Rentenansprüche entstehen, auf 70 Prozent der bisherigen Werte sinken. Bereits erworbene Rentenanwartschaften sollen nicht gekürzt werden.

Für künftige Pflegezeiten würden pflegende Angehörige aber geringere Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung erwerben. Genau dagegen richtet sich der Protest.

Warum die Frage viele Familien betrifft

Pflege findet in Deutschland überwiegend zu Hause statt. Nach Angaben der amtlichen Statistik werden rund vier von fünf Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung oder im familiären Umfeld versorgt.

Häufig übernehmen Angehörige einen großen Teil dieser Arbeit. Sie organisieren Arzttermine, unterstützen bei der Körperpflege, helfen im Haushalt, kümmern sich um Anträge und stehen auch nachts bereit.

Diese Pflege ist für das System der Pflegeversicherung von großer Bedeutung, weil sie professionelle Angebote entlastet. Gleichzeitig führt sie bei vielen Betroffenen zu beruflichen Einschränkungen.

Wie Rentenpunkte für Pflege bisher funktionieren

Pflegende Angehörige können unter bestimmten Bedingungen Rentenansprüche erwerben. Voraussetzung ist unter anderem, dass die gepflegte Person mindestens Pflegegrad 2 hat.

Außerdem muss die Pflege mindestens zehn Stunden pro Woche umfassen und auf wenigstens zwei Tage verteilt sein. Die Pflege muss im häuslichen Umfeld erfolgen und darf nicht erwerbsmäßig geleistet werden.

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Zusätzlich darf die Pflegeperson neben der Pflege in der Regel nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten. Sind diese Bedingungen erfüllt, zahlt die Pflegeversicherung Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung.

Aspekt Einordnung Aktuelle Absicherung Pflegepersonen können bei häuslicher Pflege ab Pflegegrad 2 Rentenansprüche erwerben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Geplanter Eingriff Ab 2027 sollen die zugrunde gelegten beitragspflichtigen Einnahmen nach dem Referentenentwurf auf 70 Prozent der bisherigen Werte sinken. Folge für Pflegepersonen Für künftige Pflegezeiten würden geringere Rentenanwartschaften entstehen. Politischer Streitpunkt Kritiker sehen darin eine Schwächung von Menschen, die wegen Pflege oft ihre Erwerbsarbeit reduzieren.

Die Bundesregierung verweist im Referentenentwurf auf den finanziellen Druck in der sozialen Pflegeversicherung. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist stark gestiegen, während die Ausgaben der Pflegeversicherung weiter zunehmen.

Aus Sicht des Ministeriums soll die Reform helfen, die Finanzierung zu stabilisieren. Zugleich sollen Strukturen verbessert, Pflegebedürftigkeit möglichst verhindert oder verzögert und Leistungen übersichtlicher werden.

Die Kritik setzt jedoch bei der Frage an, wer die Einsparungen tragen soll. “Pflegende Angehörige verzichten oft auf Einkommen, reduzieren Arbeitszeit oder geben eine Beschäftigung ganz auf”, warnt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

“Wenn ausgerechnet ihre spätere Rente geringer ausfällt, verschärft das ein bereits bestehendes Risiko. Pflege kann dann nicht nur körperlich und seelisch belasten, sondern auch zu finanziellen Nachteilen im Alter führen”, so Anhalt weiter.

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Frauen wären besonders betroffen

In vielen Familien übernehmen Frauen den größeren Teil der Pflege. Das betrifft Töchter, Ehefrauen, Partnerinnen, Schwiegertöchter oder Mütter von Kindern mit Behinderung.

Wer wegen Pflege weniger arbeitet, verdient meist weniger und zahlt auch weniger in die Rentenversicherung ein. Die Rentenpunkte aus der Pflege sollen diesen Nachteil zumindest teilweise abfedern.

“Eine Kürzung würde daher nicht nur eine Änderung im Sozialrecht bedeuten. Sie hätte direkte Folgen für Menschen, deren Erwerbsbiografie ohnehin durch Sorgearbeit unterbrochen oder belastet ist”, kritisiert der Experte.

Reformbedarf bleibt unbestritten

Dass die Pflegeversicherung vor großen Herausforderungen steht, ist kaum strittig. Mehr Pflegebedürftige, steigende Kosten, Fachkräftemangel und wachsende Eigenanteile setzen das System unter Druck.

Auch der Referentenentwurf beschreibt diese Lage ausführlich. Die entscheidende Frage lautet jedoch, ob geringere Rentenansprüche für pflegende Angehörige ein angemessener Weg zur Entlastung der Pflegeversicherung sind.

Sozialpolitisch geht es dabei um mehr als Haushaltszahlen. Es geht um die Frage, welchen Schutz Menschen erhalten, die Pflege zu Hause ermöglichen und dafür berufliche Nachteile in Kauf nehmen.

Was nun entschieden werden muss

Der Entwurf muss das weitere Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Dabei können Kabinett, Bundestag und Bundesrat Änderungen vornehmen.

Die öffentliche Debatte dürfte sich deshalb weiter zuspitzen. Interessenverbände, Pflegeorganisationen und Betroffene werden darauf drängen, dass die rentenrechtliche Absicherung nicht geschwächt wird.

Für pflegende Angehörige ist die Entscheidung von hoher praktischer Bedeutung. Sie bestimmt, ob Sorgearbeit weiterhin in einem ähnlichen Umfang für die spätere Rente anerkannt wird oder ob künftige Pflegezeiten weniger zählen.

Beispiel aus der Praxis

Eine 54-jährige Tochter pflegt ihren Vater mit Pflegegrad 3 zu Hause. Sie arbeitet nur noch 25 Stunden pro Woche, weil sie morgens bei der Versorgung hilft, Einkäufe organisiert und mehrmals pro Woche Arzttermine begleitet.

Nach geltendem Recht kann sie unter bestimmten Voraussetzungen Rentenansprüche für diese Pflegezeit erwerben. Diese Ansprüche gleichen den Verdienstausfall nicht vollständig aus, mindern aber spätere Nachteile bei der Altersrente.

Würden die zugrunde gelegten Werte künftig auf 70 Prozent sinken, hätte sie für dieselbe Pflegearbeit geringere Rentenanwartschaften. Für eine einzelne Person mag das zunächst abstrakt klingen, über mehrere Jahre Pflege kann sich der Unterschied jedoch spürbar summieren.

Fazit

Die Debatte über Rentenpunkte für pflegende Angehörige zeigt einen Konflikt, der weit über eine einzelne Reformformulierung hinausgeht. Die Pflegeversicherung muss finanziell stabil bleiben, doch Einsparungen bei pflegenden Angehörigen treffen Menschen, die bereits heute viel leisten.

Wer häusliche Pflege stärken will, muss auch die soziale Absicherung der Pflegepersonen im Blick behalten. Die Petition setzt genau dort an und erhöht den politischen Druck, den geplanten Eingriff im weiteren Verfahren zu überdenken.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Referentenentwurf Pflegeneuordnungsgesetz