Arbeitnehmerin stürzt beim Tanz mit dem Arbeitgeber: Unfallversicherung muss nicht zahlen

Eine Vorstandsassistentin organisiert eine Firmenreise, betreut die Beschäftigten bis tief in die Nacht und tanzt schließlich mit einem Mitglied des Vorstands. Sie stürzt und bricht sich das Handgelenk.

Doch die Unfallversicherung verweigert die Anerkennung als Arbeitsunfall – und das Sozialgericht Hamburg sieht das genauso. (SG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 25.09.2026 – S 40 U 56/26)

Das Gericht unterschied zwischen der dienstlich angeordneten Teilnahme an der Veranstaltung und dem Tanzen selbst. Auch wer im Auftrag seines Arbeitgebers eine Feier betreut, ist deshalb nicht bei jeder Beschäftigung während dieser Veranstaltung gesetzlich unfallversichert.

Vorstandsassistentin musste die Firmenreise betreuen

Die Klägerin arbeitete als Vorstandsassistentin bei einer Bank und war für die Organisation betrieblicher Veranstaltungen zuständig. Im August 2025 beauftragte sie der Vorstand mit der Planung und Durchführung einer mehrtägigen Reise für ausgewählte Beschäftigte.

Die sogenannte Incentive-Reise sollte gute Leistungen im Vertrieb belohnen und die Mitarbeiter für weitere Erfolge motivieren. Neben besonders erfolgreichen Vertriebsmitarbeitern nahmen auch Beschäftigte teil, die durch ein Losverfahren ausgewählt worden waren.

Die Assistentin reiste jedoch nicht als belohnte Mitarbeiterin mit, sondern erfüllte einen dienstlichen Auftrag. Sie sollte die Abläufe vor Ort koordinieren, die Teilnehmer betreuen und dafür sorgen, dass die Veranstaltung reibungslos verlief.

Ihr Arbeitgeber bestätigte, dass auch die Anwesenheit bei den Abendveranstaltungen zu ihrer regulären Arbeitszeit gehörte. Die Beschäftigte musste sogar so lange bleiben, bis der letzte Mitarbeiter die Veranstaltung verlassen hatte.

Beim Tanzen mit dem Vorstand brach sie sich das Handgelenk

Am Abend des 29. August 2025 standen ein gemeinsames Essen und ein Unterhaltungsprogramm auf dem Plan. Von Mitternacht bis zwei Uhr morgens sollte in einem Nachtclub gefeiert und getanzt werden.

Gegen ein Uhr nachts am 30. August tanzte die Assistentin mit einem Vorstandsmitglied. Laut Unfallanzeige rutschte sie auf einem nassen Boden aus, stürzte und brach sich das rechte Handgelenk.

Die Beschäftigte ging davon aus, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelte. Schließlich hatte sie sich nicht aus privaten Gründen auf der Firmenreise befunden, sondern um diese zu organisieren und zu betreuen.

Der Unfallversicherungsträger lehnte die Anerkennung dennoch ab. Die Reise sei keine versicherte Gemeinschaftsveranstaltung gewesen. Denn nur ein ausgewählter Teil der Belegschaft hätte daran teilnehmen dürfen.

Sozialgericht: Die Arbeit war versichert, der Tanz nicht

Die Vorstandsassistentin legte Widerspruch ein und klagte anschließend vor dem Sozialgericht Hamburg. Sie erklärte, dass zu ihren Aufgaben auch gehört habe, die Teilnehmer zum Tanzen zu animieren und für gute Stimmung zu sorgen.

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Das Gericht bestätigte zwar die Ablehnung des Arbeitsunfalls, widersprach aber einem wichtigen Teil der Begründung des Unfallversicherung. Die Tätigkeit der Frau war nach Auffassung der Richter versichert.

Die Vorbereitung der Reise, die Abstimmung mit dem Hotel und die Betreuung der Beschäftigten gehörten zu ihren beruflichen Pflichten. Auch die Anwesenheit während des Abendprogramms war dienstlich veranlasst.

Für das Tanzen selbst konnte das Gericht jedoch keine beruflichen Aufgaben erkennen. Die Arbeitgeberin hatte nicht bestätigt, dass die Assistentin persönlich tanzen musste, um ihre Arbeit zu erfüllen.

Eine ähnliche Abgrenzung zwischen beruflichen und privaten Tätigkeiten kennen die Sozialgerichte auch bei Arbeitsunfällen im Homeoffice.

Auch eine Anweisung des Chefs hätte nicht genügt

Selbst eine ausdrückliche Aufforderung des Vorstands zum Tanzen hätte nach Auffassung der Richter im konkreten Fall keinen Versicherungsschutz begründet.

Ein Arbeitgeber kann eine unversicherte Freizeitbetätigung nicht durch eine Weisung zu einer versicherten Tätigkeit erklären. Ob Versicherungsschutz besteht, beurteilen Unfallversicherung und im Streitfall Sozialgerichte anhand der tatsächlichen Umstände.

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Auch die Verpflichtung, bis zum Ende der Feier anwesend zu bleiben, half der Klägerin nicht. Aus einer dienstlichen Anwesenheitspflicht folgt nach Ansicht des Gerichts keine Verpflichtung, alle Aktivitäten selbst auszuüben.

Dass die Frau mit einem Vorstandsmitglied tanzte, änderte daran ebenfalls nichts. Die berufliche Stellung des Tanzpartners ließ nicht erkennen, dass die Frau mit dem Tanz eine konkrete Arbeitsaufgabe erfüllte.

Tanzen auf einer Betriebsfeier kann versichert sein kann

Bei einer anerkannten betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung kann Tanzen zur versicherten Teilnahme gehören.

Dafür muss die Veranstaltung vom Arbeitgeber getragen werden und der Verbundenheit der Beschäftigten dienen. Sie muss allen Mitarbeitern oder allen Angehörigen einer betrieblichen Organisationseinheit offenstehen.

Wer beruflich eine Veranstaltung betreut, kann während der Erfüllung dieser Aufgaben geschützt sein, ohne dass Freizeitaktivitäten ebenfalls versichert sind. Eine vergleichbare Unterscheidung zwischen organisierter Teilnahme und privaten Unternehmungen zeigt ein Urteil zum fehlenden Unfallversicherungsschutz bei einem Gaststättenbesuch während einer Rehabilitation.

Nasser Boden führte nicht zur Anerkennung des Arbeitsunfalls

Der Sturz der Assistentin hatte sich laut Unfallanzeige auf einem nassen Fußboden ereignet. Trotzdem erkannte das Sozialgericht keinen Arbeitsunfall an, weil es bereits den erforderlichen Zusammenhang zwischen dem Tanzen und der versicherten Beschäftigung nicht feststellen konnte.

Anders können Fälle ausfallen, in denen sich eine besondere betriebliche Gefahr verwirklicht. Das Bundessozialgericht erkannte beispielsweise den Sturz einer Beschäftigten auf einem nass gewischten Boden im betrieblichen Sozialraum als Arbeitsunfall an.

Warum die Ablehnung für Beschäftigte teuer werden kann

Die Anerkennung als Arbeitsunfall entscheidet darüber, ob Beschäftigte Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung beanspruchen können. Dazu gehören je nach Unfallfolgen die medizinische Behandlung, Rehabilitation, Verletztengeld und gegebenenfalls eine Verletztenrente.

Wer längere Zeit arbeitsunfähig bleibt, kann durch eine falsche Einordnung finanzielle Nachteile erleiden. Wie sich Krankengeld und Verletztengeld nach einem Arbeitsunfall unterscheiden, haben wir bereits ausführlich erläutert.

Auch bei einem anerkannten Arbeitsunfall kann über die Höhe der Leistungen gestritten werden. So muss beispielsweise das für die Berechnung des Verletztengeldes berücksichtigte Arbeitsentgelt nachgewiesen werden.

Was Beschäftigte nach einem Unfall auf einer Firmenveranstaltung tun sollten

Informieren Sie Ihren Arbeitgeber und lassen Sie Verletzungen ärztlich dokumentieren. Führt ein möglicher Arbeitsunfall zu mehr als drei Kalendertagen Arbeitsunfähigkeit, muss der Arbeitgeber grundsätzlich eine Unfallanzeige beim zuständigen Unfallversicherungsträger erstatten.

Lehnt die Berufsgenossenschaft den Arbeitsunfall ab, können Sie gegen den Bescheid grundsätzlich innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Warum die genaue Prüfung der Versicherungsentscheidung wichtig ist, zeigt unser Beitrag Arbeitsunfall abgelehnt: Bescheid darf nicht einfach übergangen werden.

Vier Fragen und Antworten zum Unfallversicherungsschutz bei Firmenfeiern

Bin ich beim Tanzen auf einer Betriebsfeier unfallversichert?

Ja, das kann der Fall sein, wenn es sich um eine versicherte betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung handelt und das Tanzen zum Veranstaltungszweck gehört. Bei einer rein privaten Feier oder Freizeitaktivität besteht dagegen grundsätzlich kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

Gilt der Versicherungsschutz auch, wenn mein Arbeitgeber die Teilnahme anordnet?

Eine dienstlich angeordnete Teilnahme kann für Versicherungsschutz sprechen, schützt aber nicht jede einzelne Aktivität. Entscheidend ist, ob die konkrete Handlung im Unfallzeitpunkt der versicherten Tätigkeit zuzurechnen war.

Bin ich versichert, wenn ich mit meinem Vorgesetzten tanze?

Allein der Umstand, dass Ihr Tanzpartner ein Vorgesetzter ist, begründet keinen Versicherungsschutz. Es kommt auf den Charakter der Veranstaltung und den beruflichen Zusammenhang Ihrer konkreten Tätigkeit an.

Was kann ich tun, wenn die Berufsgenossenschaft meinen Unfall ablehnt?

Sie können grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen und Ihren beruflichen Auftrag anhand von Unterlagen und Zeugenaussagen belegen. Bleibt der Widerspruch erfolglos, kommt eine Klage vor dem Sozialgericht in Betracht.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fragen und Antworten zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: Betriebsausflüge und -feste – Voraussetzungen des Versicherungsschutzes.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: Die wichtigsten Fragen zur Unfallanzeige.

Sozialgericht Hamburg: Gerichtsbescheid vom 25.09.2026 – S 40 U 56/26, Entscheidungsgründe und Volltext.