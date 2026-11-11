Pflegegrad Stichtag: Drei Tage zu spät können bis zu 555 Euro im Monat Pflegegeld kosten

Ein Pflegeantrag erreicht die Kasse am 30. Dezember, ein vergleichbarer Antrag erst am 2. Januar. Nach dem Reformplan der Bundesregierung könnte dieser kleine Zeitunterschied darüber entscheiden, ob ein Mensch mit Pflegebedarf deutlich mehr Unterstützung erhält.

Bei häuslicher Pflege steht in einer bestimmten Fallkonstellation ein Leistungsumfang von bis zu 555 Euro monatlich auf dem Spiel.

Voraussetzung wäre, dass die geplante Pflegereform entsprechend beschlossen wird und die betroffene Person nach den bisherigen Regeln Pflegegrad 2, nach den neuen Regeln dagegen nur Pflegegrad 1 erreicht.

Die Pflegereform ist noch kein geltendes Gesetz

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes am 30. September 2026 beschlossen. Am 5. November hat der Bundestag erstmals darüber beraten und das Vorhaben zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen.

Wie der Bundestag über die erste Lesung berichtet, haben Vertreter der Regierungskoalition Nachbesserungen angekündigt. Stand 10. November 2026 sind deshalb sowohl die endgültigen Regelungen als auch ihre Umsetzung zum geplanten Jahresbeginn 2027 offen.

Für die Einstufung soll der Antragseingang zählen

Der geplante § 142b Absatz 1 SGB XI sieht vor, die Pflegebedürftigkeit grundsätzlich nach dem Recht festzustellen, das zum Zeitpunkt der Antragstellung gilt.

Ein noch 2026 eingegangener Erstantrag soll damit nach den bisherigen Bewertungsregeln geprüft werden können, auch wenn die Begutachtung und der Bescheid erst 2027 folgen.

Für Menschen, die bereits regelmäßig Unterstützung benötigen, kann es deshalb sinnvoll sein, den Pflegeantrag noch vor dem Jahreswechsel zu stellen. Der Zugang bei der Pflegekasse sollte nachweisbar sein; allein das Datum auf dem selbst geschriebenen Brief belegt ihn nicht.

Bei Wiederholungsbegutachtungen ohne erneute Antragstellung soll dagegen der Begutachtungstag über das anzuwendende Bewertungsrecht entscheiden. Diese Unterscheidung steht ausdrücklich im Regierungsentwurf, Bundestagsdrucksache 21/8869.

Diese Punktgrenzen sollen ab 2027 steigen

Bei der Pflegebegutachtung wird untersucht, wie selbstständig ein Mensch seinen Alltag bewältigen kann. Bewertet werden unter anderem die Beweglichkeit, die Selbstversorgung, geistige Fähigkeiten und der Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen.

Aus den unterschiedlich gewichteten Bewertungen entsteht eine Gesamtpunktzahl. Für die Pflegegrade 1 bis 3 sollen die Mindestwerte steigen.

Pflegegrad Derzeitige Mindestpunktzahl Geplante Mindestpunktzahl ab 2027 Pflegegrad 1 12,5 Punkte 15 Punkte Pflegegrad 2 27 Punkte 30 Punkte Pflegegrad 3 47,5 Punkte 50 Punkte Pflegegrad 4 70 Punkte 70 Punkte Pflegegrad 5 90 Punkte 90 Punkte

Die Tabelle zeigt die allgemeinen Schwellenwerte; für kleine Kinder und besondere Bedarfskonstellationen bestehen Sonderregelungen. Zusätzlich sieht der Entwurf Änderungen innerhalb der Punkteberechnung vor, weshalb sich die spätere Einstufung nicht allein durch das Verschieben einer Grenze vorhersagen lässt.

Für Betroffene ist die mögliche Folge dennoch deutlich: Ein Hilfebedarf, der heute für einen bestimmten Pflegegrad ausreicht, könnte künftig zu einer niedrigeren Einstufung führen. Die alltäglichen Schwierigkeiten verschwinden dadurch nicht.

Was hinter den 555 Euro steckt

Für Pflegegrad 2 sieht der Entwurf bei selbst sichergestellter häuslicher Pflege künftig 380 Euro monatliches Pflegegeld im sogenannten Entlastungsbudget vor. Hinzukommen soll für Pflegebedürftige ab dem vollendeten 25. Lebensjahr ein Sozialraumbudget von bis zu 175 Euro monatlich.

Zusammen ergibt das bis zu 555 Euro im Monat beziehungsweise rechnerisch bis zu 6.660 Euro für zwölf volle Monate. Die 175 Euro sind jedoch zweckgebunden und sollen Kosten anerkannter Angebote zur Unterstützung im Alltag erstatten.

Der gesamte Betrag wird folglich nicht als frei verfügbares Pflegegeld überwiesen.

Die Jahresrechnung setzt außerdem voraus, dass die Ansprüche durchgehend bestehen und das Sozialraumbudget vollständig für geeignete Leistungen genutzt werden kann.

Für Menschen mit Pflegegrad 1 ist bereits heute kein Pflegegeld vorgesehen. Nach den Erläuterungen des Bundesgesundheitsministeriums zur Reform sollen sie künftig auch keinen Zugang zum Sozialraumbudget erhalten, das den bisherigen Entlastungsbetrag ersetzt.

Damit könnte bei ihnen der derzeitige Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich für die häusliche Versorgung wegfallen. Ansprüche etwa auf Beratung und die vorgesehene Pflegebegleitung bleiben davon zu unterscheiden; die Aussage, Pflegegrad 1 bringe überhaupt keine Unterstützung mehr, wäre zu pauschal.

Auch eine Höherstufung kann vom Datum abhängen

Wer bereits einen Pflegegrad hat und inzwischen deutlich mehr Hilfe benötigt, sollte eine mögliche Höherstufung prüfen lassen. Auch für einen solchen Antrag soll nach der vorgesehenen Übergangsregel grundsätzlich das Recht des Antragszeitpunkts gelten.

Besonders anschaulich ist der Abstand zwischen Pflegegrad 2 und 3: Die bisherige Einstiegsschwelle für Pflegegrad 3 liegt bei 47,5 Punkten, die geplante bei 50 Punkten. Beim vorgesehenen vollen Pflegegeld stehen dann 380 Euro in Pflegegrad 2 und 630 Euro in Pflegegrad 3 gegenüber.

Das wären 250 Euro Unterschied pro Monat und 3.000 Euro über zwölf volle Monate. Auch diese Rechnung setzt die entsprechende Einstufung, unveränderte Leistungsbeträge und einen durchgehenden Anspruch auf die volle Geldleistung voraus.

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Ein Höherstufungsantrag sollte durch einen tatsächlich gestiegenen Hilfebedarf begründet sein. Dass eine erneute Prüfung auch zu einer niedrigeren Einstufung führen kann, erläutert unser Beitrag zum Fall „Höheren Pflegegrad beantragt – danach Pflegegrad verloren“.

Ein bestehender Pflegegrad soll geschützt werden

Nach dem Entwurf sollen Menschen ihren anerkannten Pflegegrad behalten, wenn allein die neuen Schwellenwerte oder die geänderte Bewertungssystematik zu einer schlechteren Einstufung führen würden. Eine tatsächliche Verbesserung der Selbstständigkeit kann dagegen weiterhin eine Herabstufung rechtfertigen.

Dieser Schutz betrifft die Einstufung. Die mit einem Pflegegrad verbundenen Leistungen können sich durch die Reform trotzdem verändern, wie die geplante Streichung des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 zeigt.

Der Antrag kann zunächst formlos gestellt werden

Für einen ersten Antrag müssen Betroffene nicht warten, bis sämtliche Arztberichte zusammengetragen sind. Nach den Informationen des Bundesgesundheitsportals zum Pflegeantrag genügt zunächst eine formlose Mitteilung an die Pflegekasse, beispielsweise mit folgendem Inhalt:

„Hiermit beantrage ich Leistungen der Pflegeversicherung und die Feststellung eines Pflegegrades.“

Name, Anschrift und Versicherungsnummer erleichtern die Zuordnung. Wer für eine andere Person handelt, sollte seine Vertretungsberechtigung nachweisen, etwa durch eine Vollmacht.

Auch ein telefonischer Antrag ist grundsätzlich möglich. Für den Nachweis des Datums empfiehlt sich eine bestätigte schriftliche oder elektronische Einreichung, etwa über ein Kassenportal mit Eingangsbestätigung oder durch persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung.

Ein früher Antrag kann schon nach heutigem Recht Geld sichern

Unabhängig von der Reform werden Pflegeleistungen nach § 33 SGB XI grundsätzlich auf Antrag und frühestens bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen gewährt. Besteht die Pflegebedürftigkeit bereits seit einem früheren Monat, können Leistungen vom Beginn des Antragsmonats an zustehen.

Ein Dezemberantrag kann damit bereits Ansprüche für Dezember eröffnen. Der Anspruch entsteht jedoch nicht allein durch das Absenden eines Schreibens, sondern setzt die gesetzlichen Voraussetzungen voraus.

Beim Gutachter muss der tatsächliche Alltag erkennbar werden

Hilfreich sind aktuelle Befunde, ein Medikamentenplan und konkrete Aufzeichnungen darüber, wobei Unterstützung erforderlich ist. Entscheidend ist, welche Tätigkeiten regelmäßig nur mit Hilfe gelingen und welche Einschränkungen auch nachts oder an schlechteren Tagen auftreten.

Der Medizinische Dienst empfiehlt, eine mit der Pflegesituation vertraute Person hinzuzuziehen. Schwierigkeiten sollten vollständig und wahrheitsgemäß beschrieben werden, einschließlich der Fähigkeiten, die weiterhin vorhanden sind.

Nach dem Bescheid sollten Betroffene die Begründung und das Gutachten prüfen. Bei einer gesetzlichen Pflegekasse kann gegen eine aus ihrer Sicht falsche Entscheidung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Bis Ende April 2027 drohen längere Wartezeiten

Derzeit muss die Pflegekasse ihre Entscheidung grundsätzlich spätestens 25 Arbeitstage nach Eingang des Antrags schriftlich mitteilen. Unter den Voraussetzungen des § 18c SGB XI können bei einer von der Kasse zu vertretenden Fristüberschreitung 70 Euro je begonnener Verzögerungswoche fällig werden.

Der Reformentwurf sieht vor, die allgemeine Entscheidungsfrist vom 1. Januar bis zum 30. April 2027 auszusetzen. Für besonders dringliche Fälle sind Ausnahmen vorgesehen.

Ein Antrag noch im Dezember bietet deshalb keine pauschale Garantie für einen Bescheid innerhalb von 25 Arbeitstagen im Januar. Betroffene sollten die Sicherung des bisherigen Bewertungsrechts und die Dauer des Verfahrens getrennt betrachten.

Praxisbeispiel: Helga wartet nicht auf den Begutachtungstermin

Die 78-jährige Helga benötigt seit Monaten Hilfe beim Duschen, Anziehen und bei der Medikamenteneinnahme. Ihre bevollmächtigte Tochter reicht den Pflegeantrag im Dezember 2026 ein und erhält eine Eingangsbestätigung; die Begutachtung findet im Januar statt.

Ergibt die Prüfung nach bisherigem Recht beispielsweise 28,75 Punkte, würde das für Pflegegrad 2 reichen. Bei einem erst 2027 gestellten Antrag wäre nach dem Reformplan mindestens eine nach den neuen Vorgaben berechnete Punktzahl von 30 nötig, um ebenfalls Pflegegrad 2 zu erreichen.

Der frühere Antrag könnte Helga damit den Zugang zu höheren Leistungen sichern. Ob und in welcher Höhe sie Geld und Unterstützung erhält, hängt von der endgültigen Gesetzesfassung und den Voraussetzungen ihres Einzelfalls ab.

Drei Fragen und Antworten zum Pflegeantrag vor dem Jahreswechsel

Muss die Begutachtung noch 2026 stattfinden?

Nach dem bisherigen Regierungsentwurf soll bei einem noch 2026 eingegangenen Antrag grundsätzlich das damalige Bewertungsrecht gelten. Die Begutachtung und die Entscheidung der Pflegekasse könnten auch später erfolgen.

Bekomme ich bei Pflegegrad 2 künftig 555 Euro überwiesen?

Die Modellrechnung umfasst 380 Euro geplantes Pflegegeld und bis zu 175 Euro zweckgebundene Kostenerstattung für anerkannte Alltagshilfen bei Menschen ab 25 Jahren. Die tatsächlich nutzbare Unterstützung hängt von den gesetzlichen und persönlichen Voraussetzungen ab.

Bleibt mein bisheriger Pflegegrad nach der Reform erhalten?

Der Entwurf schützt bestehende Einstufungen vor einer Herabsetzung allein wegen der neuen Bewertungsregeln. Eine tatsächliche Verbesserung kann weiterhin eine niedrigere Einstufung ermöglichen; außerdem können einzelne Leistungen trotz erhaltenem Pflegegrad geändert werden.