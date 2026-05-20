Zuschuss in der Rente für die PKV – Anspruch und Höhe in 2026

Zuschüsse in der Rente zur PKV: Was privat Versicherte wissen sollten

Wer in der Rente privat krankenversichert ist, muss seine Beiträge zur privaten Krankenversicherung weiterhin selbst zahlen. Viele Rentnerinnen und Rentner wissen jedoch nicht, dass die gesetzliche Rentenversicherung einen Zuschuss zur Krankenversicherung leisten kann. Dieser Zuschuss kann die monatliche Belastung spürbar senken, muss aber beantragt werden.

Der Zuschuss betrifft Menschen, die eine gesetzliche Rente beziehen und nicht in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert sind. Dazu gehören privat Krankenversicherte, aber auch freiwillig gesetzlich Versicherte. Für privat Versicherte ist der Zuschuss besonders wichtig, weil sie ihre PKV-Prämie direkt an den Versicherer zahlen.

Warum es den Zuschuss zur PKV im Ruhestand gibt

Während des Berufslebens erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der privaten Krankenversicherung in der Regel einen Arbeitgeberzuschuss.

Mit dem Eintritt in die Altersrente fällt dieser Arbeitgeberzuschuss weg. An seine Stelle kann bei Beziehern einer gesetzlichen Rente ein Zuschuss der Deutschen Rentenversicherung treten.

Der Zuschuss soll privat und freiwillig gesetzlich versicherte Rentnerinnen und Rentner ähnlich entlasten wie pflichtversicherte Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung. Pflichtversicherte Rentner müssen dafür keinen gesonderten Antrag stellen, weil der Rentenversicherungsträger den Anteil automatisch berücksichtigt. Privat Versicherte müssen den Zuschuss dagegen ausdrücklich beantragen.

Wer Anspruch auf den Zuschuss hat

Anspruch haben Rentnerinnen und Rentner, die eine gesetzliche Rente beziehen und privat krankenversichert sind. Die private Krankenversicherung muss unter deutscher Aufsicht stehen oder der Aufsicht eines Staates unterliegen, für den europäisches Recht gilt.

Wichtig ist außerdem, dass tatsächlich Beiträge zur Krankenversicherung gezahlt werden.

Der Zuschuss ist nicht davon abhängig, ob die versicherte Person über weiteres Vermögen verfügt. Auch zusätzliche Einkünfte aus Miete, Kapitalerträgen oder einer betrieblichen Altersversorgung schließen den Zuschuss zur PKV nicht automatisch aus. Die Berechnung knüpft jedoch an die gesetzliche Bruttorente an.

Wie hoch der Zuschuss 2026 ausfällt

Für privat krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner orientiert sich der Zuschuss am allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung und am durchschnittlichen Zusatzbeitrag.

Der allgemeine Beitragssatz beträgt 2026 weiterhin 14,6 Prozent. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt 2026 bei 2,9 Prozent.

Daraus ergibt sich für privat Krankenversicherte ein möglicher Zuschuss von 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente.

Dieser Wert setzt sich aus 7,3 Prozent als Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes und 1,45 Prozent als Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitrags zusammen. Der Zuschuss darf jedoch nicht höher sein als die Hälfte der tatsächlichen PKV-Prämie.

📚 Lesen Sie auch: Rente mit 63 und Teilzeitarbeiten lohnt sich

Berechnungsfaktor Wert für 2026 Allgemeiner Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung 14,6 Prozent Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes 7,3 Prozent Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 2,9 Prozent Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes 1,45 Prozent Möglicher Zuschuss zur PKV 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente Begrenzung höchstens die Hälfte der tatsächlichen PKV-Prämie

Die Begrenzung auf die halbe Versicherungsprämie

Die Prozentrechnung allein entscheidet nicht immer über die endgültige Höhe des Zuschusses. Liegt der rechnerische Zuschuss über der Hälfte des tatsächlichen PKV-Beitrags, wird er gekürzt. Die Rentenversicherung zahlt also nie mehr als 50 Prozent der realen Prämie zur privaten Krankenversicherung.

Diese Grenze ist vor allem bei niedrigen PKV-Beiträgen relevant. Wer dagegen eine hohe PKV-Prämie zahlt, erhält meist den Zuschuss, der sich aus dem Prozentsatz der Bruttorente ergibt. Die genaue Höhe hängt deshalb immer von zwei Größen ab: der gesetzlichen Bruttorente und dem tatsächlichen Monatsbeitrag zur PKV.

Kein Zuschuss zur Pflegeversicherung

Ein häufiger Irrtum betrifft die private Pflegepflichtversicherung. Für sie gibt es von der gesetzlichen Rentenversicherung keinen entsprechenden Zuschuss. Rentnerinnen und Rentner müssen den Beitrag zur Pflegeversicherung selbst tragen.

Das gilt unabhängig davon, ob sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Wer seine finanzielle Belastung im Ruhestand berechnet, sollte Kranken- und Pflegeversicherung deshalb getrennt betrachten. Besonders bei steigenden Pflegeversicherungsbeiträgen kann dieser Punkt im Haushaltsbudget deutlich sichtbar werden.

Wie der Antrag gestellt wird

Der Zuschuss wird nicht automatisch gezahlt, wenn jemand privat krankenversichert ist. Er sollte am besten direkt zusammen mit dem Rentenantrag beantragt werden. In den Rentenantragsformularen sind entsprechende Angaben zur Krankenversicherung vorgesehen.

Wer den Zuschuss beim Rentenantrag nicht beantragt hat, kann dies später nachholen. Sinnvoll ist es, die Bescheinigung des privaten Krankenversicherers über die Beitragshöhe bereitzuhalten. Die Rentenversicherung benötigt diese Angaben, um die mögliche Begrenzung auf die halbe Prämie zu prüfen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Antrag auf den Zuschuss zur privaten Krankenversicherung wird bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt. Am besten erfolgt die Beantragung direkt zusammen mit dem Rentenantrag; wer bereits eine Rente bezieht und noch keinen Zuschuss erhält, kann den Antrag auch nachträglich stellen. Online steht dafür das Formular R0820 „Antrag auf Zuschuss zur Krankenversicherung nach § 106 SGB VI“ zur Verfügung. Der Antrag kann über den Online-Service der Deutschen Rentenversicherung hier gestellt werden: Antrag auf Zuschuss zur Krankenversicherung online stellen.

Was sich bei Beitragsänderungen ändert

Ändert sich die Höhe der gesetzlichen Rente, verändert sich auch der Zuschuss. Bei einer Rentenanpassung kann der Zuschuss steigen, sofern die Begrenzung durch die halbe PKV-Prämie nicht greift. Auch Änderungen beim durchschnittlichen Zusatzbeitrag können sich auf die Berechnung auswirken.

Steigt die PKV-Prämie, bedeutet das dagegen nicht automatisch, dass der Zuschuss im gleichen Umfang wächst. Eine höhere Prämie kann nur dann zu einem höheren Zuschuss führen, wenn zuvor die Grenze von 50 Prozent der tatsächlichen Prämie gegriffen hat. Ansonsten bleibt die gesetzliche Bruttorente die entscheidende Berechnungsgrundlage.

Worauf privat Versicherte vor dem Ruhestand achten sollten

Privat Krankenversicherte sollten ihre voraussichtlichen Beiträge im Ruhestand frühzeitig prüfen. Dabei reicht der Blick auf die Krankenversicherung allein nicht aus, weil die Pflegepflichtversicherung zusätzlich zu zahlen ist. Auch Selbstbehalte, Beitragsentlastungstarife und mögliche Tarifwechsel innerhalb der PKV können die spätere Belastung beeinflussen.

Ein Tarifwechsel innerhalb des bestehenden Versicherers kann im Einzelfall helfen, Beiträge zu senken, ohne die Altersrückstellungen vollständig zu verlieren. Dabei sollten Leistungen, Selbstbehalte und mögliche Ausschlüsse sorgfältig verglichen werden. Eine unabhängige Beratung kann sinnvoll sein, wenn die Prämien im Alter stark steigen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner erhält 2026 eine gesetzliche Bruttorente von 2.000 Euro im Monat und zahlt für seine private Krankenversicherung 520 Euro monatlich. Der rechnerische Zuschuss beträgt 8,75 Prozent von 2.000 Euro, also 175 Euro. Da die Hälfte der tatsächlichen PKV-Prämie 260 Euro beträgt, wird der Zuschuss nicht gekürzt.

Anders sähe es aus, wenn die PKV-Prämie nur 300 Euro betragen würde. Die Hälfte der Prämie läge dann bei 150 Euro. Obwohl die Prozentrechnung 175 Euro ergibt, dürfte die Rentenversicherung in diesem Fall höchstens 150 Euro als Zuschuss zahlen.

Häufige Fragen und Antworten zum Urteil

1. Können Großeltern Pflegegeld erhalten, wenn sie ihre Enkelkinder in Vollzeit betreuen?

Ja. Großeltern können gegenüber dem Jugendhilfeträger einen Anspruch auf Übernahme der Aufwendungen für Vollzeitpflege haben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Das gilt auch dann, wenn sie als Verwandte gegenüber den Kindern grundsätzlich unterhaltspflichtig sind.

2. Müssen Großeltern dem Jugendamt androhen, die Pflege ohne Pflegegeld zu beenden?

Nein. Das Bundesverwaltungsgericht hat klargestellt, dass eine solche Drohung nicht erforderlich ist. Großeltern müssen das Jugendamt also nicht vor die Wahl stellen, entweder Pflegegeld zu zahlen oder auf ihre Betreuungsleistung zu verzichten.

3. Warum hatte das Jugendamt den Antrag der Großmutter abgelehnt?

Das Jugendamt vertrat die Auffassung, dass kein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung bestehe, weil die Kinder bereits bei der Großmutter gut untergebracht seien. Diese Begründung hielt das Bundesverwaltungsgericht jedoch für fehlerhaft.

4. Wann liegt ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung vor?

Ein Anspruch kann bestehen, wenn ein erzieherischer Bedarf vorliegt und die gewählte Hilfe geeignet sowie notwendig ist. Im entschiedenen Fall bestand dieser Bedarf, weil die leiblichen Eltern tatsächlich nicht für die Erziehung der Kinder sorgten.

5. Welche Bedeutung hat die Entscheidung für die Verwandtenpflege?

Die Entscheidung erleichtert die Anerkennung von Vollzeitpflege durch unterhaltspflichtige Verwandte. Sie macht deutlich, dass familiäre Unterstützung nicht allein deshalb unentgeltlich bleiben muss, weil Angehörige aus Verantwortungsgefühl handeln.

6. Darf ein Jugendamt Pflegegeld ablehnen, weil das Kind bei den Großeltern gut versorgt ist?

Nein, dieser Umstand reicht für eine Ablehnung nicht aus. Eine gute Versorgung kann vielmehr dafür sprechen, dass die Großeltern als Pflegepersonen geeignet sind. Das Jugendamt muss den erzieherischen Bedarf und die Voraussetzungen der Vollzeitpflege sorgfältig prüfen.

7. Welche praktische Folge hat das Urteil für betroffene Familien?

Großeltern, die Enkelkinder dauerhaft aufnehmen, können sich auf die Entscheidung berufen, wenn sie Pflegegeld beantragen. Sie müssen nicht erklären, dass sie die Betreuung andernfalls abbrechen würden. Entscheidend ist, ob die Pflege notwendig ist und dem Bedarf des Kindes entspricht.

Fazit

Der Zuschuss zur privaten Krankenversicherung kann für Rentnerinnen und Rentner eine wichtige Entlastung sein. Er wird aber nicht automatisch gewährt, sondern muss beantragt werden. Für 2026 liegt der mögliche Zuschuss bei 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente, begrenzt auf die Hälfte der tatsächlichen PKV-Prämie.

Wer privat versichert in den Ruhestand geht, sollte den Antrag frühzeitig stellen und die laufenden Beiträge regelmäßig prüfen. Besonders wichtig ist die getrennte Betrachtung von Krankenversicherung und Pflegepflichtversicherung. Denn zur Pflegeversicherung leistet die gesetzliche Rentenversicherung keinen Zuschuss.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zum Zuschuss zur Krankenversicherung für privat und freiwillig krankenversicherte Rentenbeziehende, Stand 23. März 2026.

Bundesministerium für Gesundheit: Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen 2026, allgemeiner Beitragssatz, durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz und Regelungen für Rentnerinnen und Rentner, Stand 17. Februar 2026.